НСЗУ в 2021 году начнет администрировать реимбурсацию инсулинов – и.о. главы службы Виленский

Национальная служба здоровья Украины в 2021 году начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов. С июля 2021 года также предусмотрены изменения в категоризации пациентов, претендующих на получение инсулинов. О новациях системы агентству "Интерфакс-Украина" рассказали и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский и соосновательница общественной организации "Диа-дзен" Юлия Куклина (приводится на украинском языке)

Текст: Анна Левченко

Андрій Віленський



- НСЗУ в 2021 розпочне адмініструвати реімбурсацію інсулінів. В чому особливість цієї програми?

- Зараз програма забезпечення інсулінами фінансується за субвенцією. Обсягів субвенції з центрального бюджету недостатньо для забезпечення щоденної потреби пацієнтів препаратами інсуліну. В результаті місцеві бюджети змушені дофінансовувати програму. Водночас співфінансування місцевих бюджетів є необов'язковим. В якихось регіонах вони робили це більш активно, в інших - менш. Такий підхід призводить до того, що пацієнти не отримують потрібні їм препарати в повному обсязі та постійно. Ми знаємо, що в деяких областях були райони, де люди не отримували ліки по три місяці. Цю ситуацію потрібно змінювати. Уряд прийняв рішення, що з 1 липня програму забезпечення інсулінами адмініструватиме Національна служба здоров'я. Завдання - забезпечити доступ пацієнта до безоплатних препаратів інсуліну. На 6 міс. 2021 року (з липня по грудень) на програму виділено 1,09 млрд грн. Цього достатньо, аби забезпечити всіх пацієнтів інсуліном безоплатно, за умови запровадження певних чітких правил. Для запуску цих правил Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ запропонували певні зміни до категоризації пацієнтів, які можуть отримати інсуліни. Наприклад, ми розуміємо, що коли в пацієнта є алергія на людський інсулін, то він має отримувати інсулін-аналог. Або якщо в пацієнта є порушення зору, яке не дозволяє йому користуватися флаконом, то він може претендувати на отримання інсуліну в шприц-ручці з картриджем.

Крім того, в рамках цього проекту нам доручено проводити реферування ціни на препарати інсуліну. Нова модель ціноутворення розроблена МОЗ та НСЗУ спільно з проєктом SAFEMed та науковцями Національного фармацевтичного університету м. Харкова. І враховує зауваження Рахункової палати стосовно чинної програми відшкодування та підходів до ціноутворення. Відповідні нормативно-правові акти зараз винесені Міністерством охорони здоров'я на громадське обговорення.



- Чи були враховані в новому підході пропозиції пацієнтської спільноти та лікарів?

- При розробці категоризації ми разом з Міністерством охорони здоров'я провели численні зустрічі з усіма зацікавленими сторонами. Відбулося кілька раундів засідання робочих груп, до складу яких входили провідні лікарі-ендокринологи та представники пацієнтських спільнот. Остання версія, яка зараз винесена МОЗ на громадське обговорення, враховує низку пропозицій і експертів, і пацієнтських організацій. Зокрема, йдеться про вагітних жінок, які зможуть отримувати інсулін людини або аналог інсуліну у формі флакону, картриджу, шприц-ручки (відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря та вибору пацієнтки щодо більш зручної форми). Також новий проєкт категоризації розширює доступ незахищених категорій людей до більш зручних форм інсуліну людського і передбачає забезпечення безоплатно інсуліном людини (картридж, шприц-ручка) пацієнтів з цукровим діабетом із функціональними порушеннями верхніх кінцівок травматичного або неврологічного характеру. Ми працюємо в інтересах пацієнта, головним для нас є забезпечення принципу безоплатності і справедливий доступ пацієнтів до необхідних їм препаратів.



- Хто виписуватиме рецепт на інсуліни в нових умовах?

- З початком адміністрування цієї програми НСЗУ посилить контроль за випискою препаратів інсуліну відповідно до категоризації через застосування електронних інструментів. Тобто діятиме електронний рецепт - такий, який зараз працює в програмі "Доступні ліки". Схема роботи буде наступною: лікар-ендокринолог складає план лікування і призначає певний препарат інсуліну. Потім виписати електронний рецепт відповідно до визначеного ендокринологом плану лікування зможе сімейний лікар. Це підвищить комфорт для пацієнта та сприятиме кращому доступу до потрібних лікарських засобів. Кожен пацієнт буде верифікований через електронну систему охорони здоров'я. Чіткі правила та достовірні електронні дані дозволять нам бачити реальну картину споживання препаратів інсуліну, правильно розраховувати потребу в фінансуванні та розвивати програму реімбурсації інсулінів, розширюючи доступ до препаратів різних категорій пацієнтів.



Юлія Кукліна



- Наскільки були і є забезпечені інсуліном пацієнти у Харківській області та, зокрема, в Харкові? З якими труднощами при отриманні препаратів вони стикаються?

- У Харкові проблеми із забезпеченням інсуліном тривали понад шість років. Якщо область отримувала держсубвенцію на ці препарати й розподіляла її по районах та по Харкову, а райони дофінансовували потребу, тому що держсубвенції ніколи не вистачало, то у влади Харкова була принципова позиція, що вони не будуть дофінансовувати препарати інсуліну. Тобто скільки коштів є у держсубвенції, тим і обходилися. Як наслідок дуже багато людей інсуліни не доотримали. Хтось шукав, де купити, хтось просив у людей через соцмережі ручку чи флакон. Наша організація координувала ці процеси. Нам навіть допомагали люди з інших країн.

Звісно, що таким способом потреба не може бути закрита. І особливо це стосується людей, які не користуються соцмережами: їх немає в тематичних месенджерах і чатах. До нас додзвонилися дуже різні люди. Найбільше мене вразив чоловік, у якого в дружини діабет. Вони переселенці. У Харкові в них немає знайомих. Вони ні з ким не спілкуються, вони навіть не знали, де в них поруч пошта. У них немає інсуліну і взяти його ніде. Це доволі дорогі ліки. Плюс до інсуліну потрібні ще тест-смужки, голки, щоб його вводити. Ситуація була важкою.

В районах Харківської області було краще. Але зараз ми зіткнулися з тим, що внаслідок децентралізації часто незрозуміло, в чиє підпорядкування перейшли лікарні, хто має фінансувати їх, куди потрапила субвенція, яка раніше йшла на район. А тепер район - це вісім ОТГ, і хто має платити за інсуліни з конкретної ОТГ? Тому в області зараз теж перебої з інсуліном.

В Харкові у березні змінилася влада, депутатський корпус, і зараз ми отримуємо 100% потреби. Сподіваємося, що так до липня дотягнемо. Тобто раніше у Харкові був жах, в районах області більш-менш. Зараз навпаки.



- Тобто ліки не були доступні впродовж 30 днів на місяць?

- Такого взагалі не було. В Харкові це один-два дні. Здоровенні черги завжди. Батьки брали відпустки, відпрошувалися з роботи, якщо дитина хворіє на діабет. Дорослі люди не могли потрапити у визначений час в аптеку через роботу. Домовлялися з сусідами, з родичами, щоб постояли за них в аптеці. Це був просто жах. Треба було не просто потрапити в аптеку в певний день, а ще й піти до ендокринолога по рецепт. І там, і там - черги. А взяти рецепт - це не одна черга, тому що після ендокринолога треба йти до головного лікаря ставити підпис і печатку, потім в реєстратурі ставити ще одну печатку. Щоб у будь-який день і в будь-який час я могла піти в аптеку й отримати інсулін - це радше виняток. Принаймні для Харківської області.



- А яка ситуація в інших областях? Ви спілкуєтеся, напевно, з колегами про це?

- Ситуація різна. Залежить як все організувала місцева влада. В Києві зараз, наприклад, є так, як ми очікуємо, що буде по всій Україні. Люди можуть в будь-який день отримати рецепт і ліки. Так було у Вінниці, у Дніпрі.

А от у Львівській області, наприклад, у Дрогобичі - завжди проблеми. Маленькі райони в Одеській області - там люди по три місяці не отримували нічого. Ситуація залежить від того, як місцевій владі вдалося організувати ці процеси.



- Які ваші враження від участі в робочій групі НСЗУ з цього питання?

- Мені дуже імпонують цінності НСЗУ й ставлення до процесу. Але є певне неспівпадіння поглядів між пацієнтськими організаціями і лікарською спільнотою. Чомусь так заведено в Україні, що для лікарів завжди важливіше, скільки вони виписали інсуліну, якої якості, яка його вартість, а не здоров’я пацієнта. На практиці, коли пацієнту потрібно збільшити кількість препарату, лікарі дуже рідко йдуть назустріч. Через вартість інсулінів, через незрозумілу забезпеченість, незрозуміле фінансування, завжди у пацієнтської спільноти були претензії до лікарів. І навпаки. Це відчувалося й у робочій групі. Поза тим, робота була організована добре, і я вважаю, що ми досягли оптимального результату. Ми, як пацієнтська спільнота відкриті й готові до співпраці. Вважаю, що результат вийшов хороший.



- Чи подавали ви свої пропозиції під час обговорення і чи їх підтримали?

- Багато пропозицій ми подавали. Наприклад, в чинній категоризації пацієнти, які досягли рівня глікованого гемоглобіну менше 5-7%, отримують аналоги, а вони є дорожчими, в будь-якій формі безоплатно. Коли формувалася нова категоризація, цю категорію не включили на безоплатне отримання аналогів. Були побоювання, що це занадто для бюджету. Але ми провели аналіз, порахували, що таких людей у нас в країні не так багато - 8-11%. Ми донесли цю позицію до робочої групи, до представників НСЗУ. До нас дослухалися. Тому що ці люди й так вкладають дуже багато сил і коштів, щоб зберегти своє здоров’я і досягти такого глікованого гемоглобіну. Їх потрібно підтримати.



- Як вам нова категоризація і модель реімбурсації інсулінів, запропонована НСЗУ?

- Як представниця пацієнтської громадської організації я всіляко підтримую перехід цієї програми до НСЗУ. Тому що зараз ми не розуміємо правил забезпечення інсулінами. Можливо, їх немає, можливо, ми не можемо їх знайти, можливо, нам їх не можуть донести. Ми очікуємо від НСЗУ прозорості, зрозумілості й стабільності в забезпеченні інсулінами. За великим рахунком нова категоризація не дуже відрізняється від попередньої, яка чинна зараз. Ми з розуміння ставимося до того, що базовими людським інсулінами будуть забезпечені всі на 100%. Тому що зараз через нестачу бюджету багато людей можуть безоплатно отримувати аналоги, але в той же час є люди в країні, які навіть людські інсуліни не отримують по кілька місяців. Я сподіваюся, що нова категоризація до якої ми прийшли в ході робочої групи, буде більш оптимальною і справедливою.