Сокращение страхового рынка в 2021г может стоить МТСБУ порядка 270 млн грн - глава НАСУ

Блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" главы Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Дениса Ястреба

- Национальный банк Украины, как регулятор страхового рынка, начал применять меры взыскания к его участникам. А если ряд компаний не смогут их выполнить и уйдут с рынка, как это отразится на деятельности МТСБУ с его солидарной ответственностью?

- НАСУ общалась по этому вопросу с Национальным банком Украины (НБУ), мы также отправляли письмо в Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ). Ведь действительно может сложиться непростая ситуация. Есть большой риск того, что в этом году 30% компаний рынка могут уйти с рынка, причем есть даже опасения, что сделать это они могут "по-английски" - без предупреждения.

По нашим оценкам, здесь риск и для самих членов МТСБУ, и он составляет порядка 270 млн грн. Он состоит из той суммы, которая может солидарно лечь на плечи участников Моторного бюро, и части регрессных требований, которые страховщики между собой сегодня предъявляют. Размер такой задолженности в феврале составил порядка 56,5 млн грн.

- Это только по регрессным выплатам по ОСАГО?

- Нет, это общая цифра. Это расчеты между компаниями по ОСАГО и КАСКО.

- По нашей информации, в письме к НБУ было указано 15 членов МТСБУ, которые из-за невыполнения новых регуляторных требований могут покинуть рынок.

- Это наше экспертное мнение. Мы не называем эти компании, но знаем, что такой большой риск существует. И нам хотелось бы что-то предпринять, чтобы избежать этого риска либо уменьшить его размеры.

- Как в этом может помочь Национальный банк?

- В ходе общения с Нацбанком нам были озвучены будущие перспективы - это выполнение распоряжения Нацкомфинуслуг №850 по достаточности капитала и планы относительно методики расчета резервов. Очень надеемся на новый закон Украины об обязательном страховании автогражданской ответственности, о страховании. Но это планы не сегодняшнего дня. На данный момент мы инициировали, просили, обсуждали вопрос об ужесточении требований к дополнительным вносам в Фонд защиты потерпевших Моторного бюро (ФЗП). На последнем президиуме МТСБУ такое решение было принято, и я надеюсь, что нам удастся аккумулировать больше средств в ФЗП через дополнительные взносы, чтобы уменьшить риск солидарной ответственности страховщиков.

- Насколько был увеличен взнос?

Увеличивается взнос с 10% до 20%, а при увеличении темпов продаж полисов ОСАГО до 30%.

- Понятно, что многим компаниям при таких отчислениях будет невыгодно вести бизнес. Какой сейчас самый реальный сценарий ухода с этого рынка?

- Самый реальный - это не передача портфеля, а сокращение объемов обязательного страхования в своем собственном портфеле. Это процесс постепенный, длительный, не очень простой. Но по моему мнению, он единственный, поскольку передать портфель по ОСАГО в сегодняшних реалиях будет проблематично.

- Новая редакция закона об ОСАГО - на какой стадии находится документ и когда будет подан в парламент?

- По моей информации, сейчас формируется рабочая группа на базе НБУ, которая займется разработкой данного законопроекта. Было бы очень правильно и хорошо, чтобы за основу взяли законопроект, уже зарегистрированный в парламенте в марте 2019 года. Возможно, некоторые его положения нужно переосмыслить с учетом тех реформ, которые будут приняты, но в целом, как по мне, его можно брать как базовый.

- Как вы оцениваете уже зарегистрированный в Раде законопроект, привязывающий выплаты по ОСАГО к минимальным зарплатам на момент ДТП?

- На самом деле это популистская тема. Все мы понимаем, что увеличивать страховую сумму нужно, но вопрос привязки к заработной плате - дискуссионный. Думаю, нам лучше последовать примеру соседей из Евросоюза и оставить эту функцию за регулятором, как указано в Евродирективе, сохранив указанные в ней размеры. Тем более что такая задача у нас стоит на уровне государства - мы взяли на себя обязательства имплементировать этот документ. Это было бы логично.

- Вы обладаете информацией, как НБУ выполняет функции координационного совета Моторного бюро?

- Я знаю, что было одно заседание Национального банка в качестве координационного совета МТСБУ. Оно было больше ознакомительное, о планах мне ничего не известно.

- Ваше мнение, как быстро НБУ может навести порядок на рынке?

- Это сложный вопрос. Как бы нам того ни хотелось, наверное, не все зависит от НБУ. Когда говорим о надзоре и регулировании, то должны понимать, что должен быть рынок, за которым необходимо наблюдать и который нужно регулировать. Рынок сам по себе не живет, он там, где есть возможность заработать, развиваться, где созданы для этого условия.

- На рынке говорят, вы претендуете возглавить Моторное бюро в будущем. Это правда?

- Знаете, много таких разговор было - чего отрицать? Но я ни разу не соглашался. Мне было тяжело решиться и на эту должность. А дальше как жизнь покажет - она на самом деле очень непредсказуемая.