UDP Renewables смещает фокус с солнечной на ветроэнергетику – управляющий партнер

Эксклюзивное блиц-интервью управляющего партнера UDP Renewables Сергея Евтушенко агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Нина Яворская



- Чем обусловлено партнерство именно с катарской компанией?

- Инициатором будущего сотрудничества, скорее, была катарская сторона, оценившая потенциал Украины в развитии возобновляемой энергетики. Со своей стороны мы понимали, какой большой потенциал у них. Мы также трезво оценивали геополитический контекст, в котором Катар – одна из самых богатых, амбициозных и влиятельных стран мира, а ее государственная компания Nebras Power проповедует наступательное развитие в отрасли возобновляемой энергетики. У нас активно работает аналитический отдел, мы присутствуем на международных конференциях – поэтому четко представляли, что, если нам удастся начать переговоры с компанией из Катара, это будет большим успехом. Познакомившись 2,5 года назад, мы два года вели переговоры, и последние полгода ушли на проработку множества контрактов, других таксационных документов и разрешений государственных органов. Сделка – требовательное и непростое соглашение со многими переменными и рисками – закрыта. Поздравляю отрасль с тем, что она стала сильнее с приходом катарской – подчеркиваю – государственной компании.



- На каких условиях катарская компания стала вашим партнером? Какая доля в заявленных шести СЭС осталась за UDP Renewables?

- Существующие участники остаются партнерами с долей бизнеса в 25%, отдав контрольный пакет катарской стороне. Мы остаемся также операционным партнером – будем вести бизнес as usual, контролировать работу станций, вести ее обслуживание, работать с банками и кредитами. Если говорить о стратегии, то мы решили перегруппировать ее – уменьшив наше присутствие в отрасли солнечной энергетики и сделать следующий акцент на отрасли ветровой энергетики. Генерация из энергии ветра очень устойчивая технология и стабильная финансовая модель. У нас есть возможность реализовать первые проекты ВЭС еще в рамках "зеленого" тарифа, но мы также готовы работать вне "зеленого" тарифа с целым портфелем будущих проектов, участвуя в аукционах, если такие будут проходить.



- Куда планируете направить средства от продажи доли в СЭС?

- Я уже частично ответил на этот вопрос – мы решили сместить фокус на отрасль ветроэнергетики.



- Учитывая, что АМКУ также дал разрешение Nebras Power Investment Management B.V. 50% в ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2", следует ожидать заключения сделок и по этим компаниям?

- Мы работаем над этими соглашениями. Не хочу забегать наперед, потому что стопроцентной гарантии никто не даст, особенно в Украине, но работаем в этом направлении очень активно. Времени не так и много. Надеюсь, все будет в порядке, и мы через несколько месяцев снова сможем сообщить о результате.



- АМКУ также рассматривал вопрос о предоставлении разрешения Вам и кипрской Enox Trading Limited на создание компании Volyn Wind Cyprus Limited. Чем закончилась эта история?

- Как правило, наши истории заканчиваются хорошими новостями. Надеюсь, эта из того же ряда. Но больше ничего не могу добавить.



- На каком этапе сейчас создание ветропарка, анонсированного вами с уточнением, что он должен родиться за 20 месяцев? Ветропарк готовится на базе Волынь Вест Винд-1,2?

- Начнем с этих площадок в Волынской области, но есть более амбициозные планы. Что касается этапов реализации, то сейчас наша компания завершает тендер по отбору генподрядчика и поставщика турбин. Кроме того, мы структурируем соглашение, ведем переговоры с финансовыми партнерами. Катарская сторона очень детально разобралась в нем, и мы сделаем все на высшем уровне, но не все зависит от нас. Важно, как будет складываться ситуация в отрасли и каким будем инвестиционный климат, изрядно пошатнувшийся из-за долгов перед ВИЭ-генерацией. К тому же остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа. Это конкретный пример, когда и без того турбулентную ситуацию раскачивает дополнительный элемент политических рисков.



- А как, собственно, отразилась на переговорах ситуация с долгами перед производителями зеленой электроэнергии, снижением зеленого тарифа? Какие вопросы задавали вам будущие партнеры?

- Безусловно, вопросов было бы существенно меньше, если бы ситуация у нас была стабильная и можно было вести бизнес согласно подписанным контрактам и в соответствии с действующим законодательством. Но поскольку так не происходит, переговоры проходили с перерывами для выяснения определенных обстоятельств, анализа новых регуляторных актов. Скажу так: если бы не турбулентность, мы бы закрыли соглашение не через 2,5 года, а через полтора.



- Украина предоставила какие-то гарантии вам и вашим партнерам, учитывая, что сделка была заключена в ходе официального визита в Государство Катар президента Украины?

- Правительство давало гарантии целой отрасли в форме подписания меморандума, судьба которого всем известна. У нас есть действующее законодательство, где все четко прописано, нас эти правила устраивают, инвесторов тоже. Поэтому рассчитываем на то, что Украина станет более зрелым, ответственным и серьезным игроком на международной арене.



- Но ваша сделка – это в любом случае положительный сигнал для других инвесторов.

- Уверен, что да. Это не только успех для нашей компании, но и для всей отрасли ВИЭ в Украине. Это фактически первое крупное соглашение после того, как отрасль попала в кризис и подвешенное состояние. Если будут продолжаться такие соглашения по рынку, можно будет сказать об определенном возврате доверия. Но пока это аванс Украине, ее правительству и её инвестиционному климату.



- Ваша компания подавала в суд на "Гарантированного покупателя" за долги? Возможно, готовите иск в международный арбитраж?

- Мы не подавали в суд, но эту возможность имеем в виду. Ведутся консультации с юридическими компаниями, и весь рынок эту возможность не отбрасывает. Но мы были и остаемся сторонниками компромисса и диалога. Для нас важно, чтобы обе стороны приходили к общему знаменателю. Раскачивать лодку, в которой мы все вместе сидим, – не наш принцип работы. А после сделки мы должны согласовывать такие шаги с нашими партнерами из Катара. Я не уверен, что у них такая культура, в которой принято легко вытаскивать шашку из ножен.



- А ковидные ограничения как-то повлияли на ведение переговоров?

- Это для нас было фактически первое соглашение, когда переговоры проходили в режиме социальной дистанции. Как правило, дела намного лучше двигаются, когда ты видишь рядом своих партнеров, так лучше и надежнее. Но дистанционно тоже получилось. Но и, все-таки, мы смогли прибыть в Катар на подписание контрактов в составе официальной делегации.



- Как компания пережила пик кризиса неплатежей?

- Радости это, понятно, не принесло. Мы вынуждены были реструктуризировать наш кредитный портфель, мы несли большие убытки и еще будем их нести. Но получается так, что на нашу задолженность перед банками процентная ставка насчитывается, а правительство в лице "ГарПока", не оплачивая нашу дебиторку, фактически пользуется ресурсом бесплатно. Это, конечно же, несправедливо, но сжали зубы и наблюдаем.

Согласно достигнутым договоренностям между UDP Renewables, стратегическим инвестором которой является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture, и Nebras Power, катарская госкомпания стала собственником контрольного пакета акций в шести компаниях-операторах солнечных электростанций, а именно: “Скифия-Солар-1”, “Скифия-Солар-2”, "Фри-Энерджи Геническ", "Порт Солар", "Терслав" и "Сан Пауэр Первомайск".

Подписание контрактов между UDP Renewables и Nebras Power состоялось в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар в начале апреля.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарными владельцами UDP Renewables являются Хмельницкий (50%) и Сергей Евтушенко (50%). Они также выступают бенефициарными владельцами ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2" в равных долях. ООО "Сан Пауэр Первомайск" и ООО "Терслав", согласно данным реестра, владеют Сергей Евтушенко (50%) и его брат Константин (50%).

Заявленная мощность двух очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт.