Венедиктова: Все причастные к совершению преступлений и в отношении Стерненко будут привлечены к уголовной ответственности - гарантирую

Эксклюзивное интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Ситуація з епідемією COVID-19 в Україні не покращується, знову локдаун, жорсткі обмеження. Вакцинація видається єдиною альтернативою, але тут, серед іншого, постає ще і питання довіри українців до дій профільних міністерств, правоохоронних органів. Що зі справою про можливі зловживання при закупівлі вакцини, порушеною ще у лютому?

По-перше, зловживати на людському житті - це занадто. Але це емоційна реакція, не професійна. Ви знаєте, що трикутник антикорупційної інфраструктури - НАБУ-САП-ВАКС - незалежний. Час від часу я заслуховую хід розслідування резонансних справ.

По вакцинації і взагалі діяльності щодо закупівлі медичних препаратів, в тому числі, цієї категорії, є декілька кримінальних проваджень в різних органах досудового розслідування.

Справа, про яку ви кажете, розслідується НАБУ. Чи далеко просунулося слідство і чи дійсно фактаж підтвердився - ми поки що не можемо розголошувати. Тому давайте почекаємо і подивимося, що скаже слідство.

Звичайно, пандемія, вакцинація - те, що стосується навіть не здоров'я, а життя кожного українця - має бути під мікроскопом у держави. І це так і є!

Кожен з тих, хто займає певні посади, розуміє, що смерть людини буде на совісті чиновника, правоохоронця, - людини, яка не змогла, не побачила, не захотіла.

Я прекрасно розумію і усвідомлюю відповідальність - свою особисто, чиновників, прокурорів САП, детективів, які розслідують справу.

Як тільки у нас будуть результати, ми вийдемо і розповімо суспільству, а зараз працюємо.

Тобто, наразі посадові особи Міністерства охорони здоров'я, зокрема міністр, не фігурують у справі, в них немає процесуального статусу?

Процесуального статусу у них на сьогоднішній день немає.

Чи доречно в цьому контексті говорити про "крайню необхідність", про те, що в ситуації із перемовинами по вакцині, її закупівлею, мета може виправдовувати засоби?

А це вже політика, ми вже говоримо про політичні речі, і я не можу давати оцінки в такому руслі. Є Конституція, є закон про прокуратуру, є розуміння професійної етики.

Оцінку діям тих чи інших осіб прокурор може давати тільки кримінальними провадженнями і в рамках кримінальних проваджень. Іншої оцінки я просто не можу собі дозволити.

Мабуть, я нецікава в інтерв'ю. Там, де ви хочете "родзинки", я обережна, бо будь-яке необережне слово може потім розвалити справу в суді.

Вірно розумію, що крізь пальці прокурори дивитися не будуть, якщо дійсно були чи є порушення з вакцинами?

Ні, не будуть. Розслідування є, відповідальність усвідомлюємо.

Справа Стерненка сколихнула суспільство і призвела до вуличних протестів. Які перспективи розслідування злочину проти самого Стерненка?

Справа, в ім'я якої люди виходять під Офіс Президента – це справа, по якій обвинувальний акт був направлений в суд ще у 2016 році. Це регіональний кейс, а прокурором Одеської області був тоді Сакварелідзе. В мене особисто немає підстав вважати його непрофесійним або недоброчесним прокурором.

Коли обвинувальний акт скеровувався до суду, питань по справі або до самого Сакварелідзе не було взагалі. В суді розглядався той самий обвинувальний акт, прокуратура нічого не змінювала.

Питання: в чому полягає зміна риторики? Якщо вважаєте, що суд почав швидко розглядати цю справу, то подивіться, скільки інших справ через певний час мають своє логічне завершення. Справа того ж Пашинського: чотири роки минуло! Дійшла черга – справа розглянута.

Для мене кейс по Стерненку дуже важливий, бо траєкторія руху цього кримінального проваждення двостороння - сам Стерненко був в статусі підозрюваного, а пізніше отримав вирок суду, але що слідство думає про тих, хто вчиняв злочини щодо самого Стерненка? Відмовчатися я не дозволю.

Зараз на моєму особистому контролі буде провадження щодо розслідування посягань на Стерненка. Ми подивимося, наскільки можна пришвидшити процес пошуку замовників, організаторів переслідування, замахів на Стерненка.

Було три провадження в Одеській обласній прокуратурі. Наразі вони об’єднані в одне і передані до іншого органу досудового розслідування – СБУ. Зараз мені доповідають раз на три дні, що відбувається по цій справі.

Головне для країни – справедливість, тому, як мені здається, треба виходити не з прізвищ, а з тих подій, як відбуваються, з реакції на них правоохоронної і судової системи. А повертатися до 2016 року, коли взагалі всього цього забарвлення не було, виглядає несправедливим.

Тому ми зі свого боку зробимо все, щоб розібратися і довести до суду обвинувальний акт щодо осіб, які діяли проти Стерненка.

Один з виконавців замаху проти Стерненка – Баймукашев, перебуває під вартою вже два роки. Також по справі нападів проходить Ісайкул, а в одному з проваджень особи, які здійснювали напади, ще не встановлені.

Підкреслю: для нас дуже важливо знайти організаторів і замовників цих злочинів!

В справах, де фігурує прізвище Медведчука, проводяться активні слідчі дії СБУ, чи є вже підготовлені підозри?

У нас є багато проваджень, в яких фігурує це прізвище. Думаю, що ми говоримо не про конкретні прізвища, а про перехід в інший процесуальний статус – коли свідки стають підозрюваними.

Декілька проваджень, які є, відкривалися по абсолютно різним заявам. Своє логічне продовження і закінчення вони знайдуть. На сьогоднішній день матеріали, які були би проектами підозр, мені не надавалися.

Але слідство дуже активно працює в різних напрямках. Зокрема, по мережі автозаправок за фактами можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і з ухиленням від сплати податків. Також по діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру через сприяння в окупації Криму.

Подивимося, які матеріали будуть зібрані слідством по всім провадженням, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, і потім вже буде ставитися питання по проекту підозри.

Засідання по обранню запобіжного заходу Тупицькому перенесено через те, що він не прийшов. Для чого прокуратурі клопотати про заставу в 45 тис. грн? Це змусить його виконувати процесуальні обов'язки підозрюваного?

Питання процесуальних обов'язків – це ключовий момент. Мова йде не стільки про суму в 45 тисяч гривень, а передусім про особисті зобов'язання. Саме необхідність забезпечення їх виконання стала причиною такого клопотання до суду.

Це запобіжний захід по справі, що стосується злочинів проти правосуддя. А як просувається розслідування інших справ стосовно Тупицького?

Зараз мова дійсно про справу по впливу на свідка. Підозрюваний – спецсуб'єкт. Як тільки ми будемо готові виходити з обвинувальним актом чи з іншими підозрами по іншим епізодам – будемо про це говорити. На сьогоднішній день, не можу сказати, щоб нас ніхто не звинувачував в тому, що ми на одні питання дивимося, а на інші – ні. Тому оцінюємо все в балансі, об'єктивно дивимося на все.

Не буде такої ситуації, як з суддями ОАСК, коли підозрювані до суду не ходять, запобіжний захід не обирається, строки розслідування завершуються і по суті притягнення до відповідальності немає?

Тут трохи інша історія, технічно інший процес, бо судді Конституційного суду не проходять процедуру дозволу притягнення до відповідальності через Вищу раду правосуддя.

Також ми прекрасно розуміємо, що коли фігурант справи, підозрюваний – суддя, то це людина, яка прекрасно розуміється на процесі і буде активно користуватися своїми правами.

Що стосується безпосередньо справи суддів ОАСК, то ситуація така. Ми не можемо, умовно кажучи, змішувати професійну, етичну, моральну відповідальність людини і кримінальний процес. Тому що часто там, де моральна і професійна відповідальність кричить, юридична відповідальність може і не кричати. Ми знаходимося виключно в юридичній площині.

Була ініціатива детективів в продовженні досудового розслідування ще на 4 місяці для проведення експертиз - до червня, я її підтримала, але суд не підтримав і строки розслідування не продовжив.

Розслідування справи "Приватбанку" має значення не тільки для України, це також своєрідний маркер для міжнародних партнерів. Активізації розслідування передували чутки про саботаж підписання підозр по справі…

Справа розслідується з 2017 року. Є так звана "материнська справа" на $5,5 млрд, на результати розслідування якої всі чекають, і є два інших епізоди.

Загалом у нас 700 актуальних кримінальних проваджень, що стосуються службових злочинів, не всі вони перебувають в НАБУ, є справи, які розслідує Національна поліція. Зараз йде мова про найвищий рівень – колишні голова правління, два заступника, люди, які були керівниками департаментів.

Активізація цієї справи розпочалася 11 січня 2021 року. Інформаційні атаки в ЗМІ про те, що є підозри по справі, які нібито саботуються прокурорами, були ще до Нового року.

З чим це, скоріш за все, було пов'язано? Весь грудень я заслуховувала детективів НАБУ і прокурорів САП, оскільки треба було зрозуміти, що було зроблено за два роки, і дати відповідь суспільству, що відбувається.

На спільних нарадах ми вирішили, що треба об'єднати справи двох епізодів – компаній "Інгосстрах" та "Claresholm Marketing". Об'єднати справи може тільки генпрокурор, і мені для цього треба було вивчити матеріали. Я витребувала ці матеріали й 23 грудня вийшла у відпустку до 11 січня.

Матеріали прийшли відразу з підозрами, суб'єкт по підозрам – не суб'єкт генпрокурора, тому проекти підозр були відправлені в антикорупційні органи, а матеріали для об'єднання залишилися в Офісі генпрокурора.

Тому ті, хто говорять, що саботувалися і не погоджувалися підозри, або взагалі не розуміють юридичної техніки, або свідомо маніпулюють і дискредитують саму ситуацію.

11 січня у нас знову була спільна нарада, тоді ж були об'єднані справи, я зайшла в групу прокурорів, тому що не можна погоджувати щось, не будучи в групі прокурорів.

12 січня вже були надані вказівки, детективи доопрацювали матеріали, були призначені експертизи по обом епізодам.

І тільки після того, як детективи відпрацювали по вказівках, прийшли висновки експертиз, з'явилися підозри.

Ми дуже ретельно працювали над підозрами, враховуючи те, що команда захисту буде надпотужна. ВАКС визнав підозри обґрунтованими.

В операції по затриманню колишніх топ-посадовців ПриватБанку "ложкою дьогтю" став витік інформації…

Яким чином стався виток інформації і чому Яценко вилетів в понеділок, мені зрозуміло. Знаю, що Артему Сергійовичу Ситнику теж зрозуміло. Ми про це говорили. Є порозуміння і спільна позиція.

Ми з Ситником розуміємо, як, чому і хто це зробив. Питань жодних не виникає. Але називати якісь прізвища зараз буде некоректно, неправильно. Результати перевірки обставин витоку інформації мають бути оформлені в законний спосіб.

Це буде підозра по витоку інформації?

Ми подивимся, на що це "потягне" - на кримінальну відповідальність чи дисциплінарну.

Справа про вбивство Шеремета. Наскільки важливі покази викривача Макара в версії "білоруського сліду" в справі щодо замовників, чи будуть покази враховані?

Слідство буде враховувати все в своєму розслідуванні, безумовно, і ці покази також. Справа резонансна і з точки зору громадянської позиції, і з точки зору правоохоронних органів, тому що, як ви знаєте, була справа і по фальсифікації матеріалів слідством. Але це була оціночна історія, яка подавалася стороною захисту.

Враховуючи те, що до справи занадто багато запитань, а з появою так званого "білоруського сліду" – це вже міжнародна політика, ми будемо підходити до розслідування дуже ґрунтовно. Слідство вивчає все.

Чи достатньо у слідства доказів вини Антоненка для того, що тримати його більше року за гратами? Які саме докази та ризики спонукають до продовження арешту?

Ми не можемо розбивати трикутник правосуддя: прокурор виходить з клопотанням, адвокат висловлює свою позицію, суд вивчає і приймає рішення. Якщо суд побачить, що обґрунтування адвоката більш серйозне, то стане на позицію захисту. Або якщо прокурор змінить свою позицію. На сьогоднішній день прокурор не змінює свою позицію.

Я поважаю незалежність прокурорів, "наступати на горло" прокуророві, який має свою позицію, неправильно, "ламати" і казати "ні", тому що вулиця чи політичні групи прогинають нас в іншу сторону, ми не можемо.

Чи завершилася експертиза по справі зриву операції "вагнерівців"?

Дуже чутливе питання. Справа не перебуває під сукном і робота триває.

Ви називали "абстракцією" вірогідність притягнення до кримінальної відповідальності депутатів, які голосували за "харківські угоди". Чи встановлені слідством порушення технічних процедур, за що відповідальність більш вірогідна?

Конституції ніхто не змінював - за голосування депутати не несуть відповідальності. Але слідство зараз триває, розбирається безпосередньо по голосуванню: чи перебували люди в залі, також треба дивитися подвійну реєстрацію. Тобто поки перевіряються технічні процедури, на конкретний результат ми ще не вийшли.

Ви знаєте, що був отриманий тимчасовий доступ, ми взяли для вивчення документи, матеріали, працюємо.

Може так статися, що по справі будуть лише заочно підозрювані і заочні вироки, з урахуванням вже оголошеної підозри Азарову?

Дивіться, наприклад, справа по топ-корупції часів Януковича. Коли немає фігурантів тут, в Україні, то що нам з ними робити? Заочне провадження все одно має бути. Може бути і тільки заочна відповідальність, але ж потім ми всі ці вироки будемо вкладати в інші процеси.

Однак чимало осіб, причетність яких до вчинення цих злочинів перевіряється, знаходяться в Україні.

В продовження теми "заочки"… В зв'язку з підтвердженням апеляційним судом заочного арешту Януковича по справі про захоплення держвлади чи розпочата процедура спеціального судового розслідування?

Згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства дозвіл на проведення процедури спеціального досудового розслідування надається судом.

Після одержання повного тексту рішення Київського апеляційного суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, сторона обвинувачення планує звертатися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Обшуки в АРМА в справі про розкрадання $400 тисяч – це серйозна претензія до діяльності Агентства. Чи йде мова про підозри керівництву? Є необхідність "перезавантаження" цього органу?

Мова насправді про понад 500 тисяч доларів, визнаних речовими доказами в кримінальних провадженнях, що були передані на зберігання в АРМА. Справи щодо заволодіння 400 тисячами доларів розслідують ДБР і Нацполіція, однак у поліцейських є додатковий епізод, що стосується ще понад 100 тисяч доларів. Минулого тижня було проведено близько 50 обшуків в Києві та області, щойно слідчі і прокурори вважатимуть, що мають достатньо доказів для повідомлення підозр будь-кому із причетних до розкрадання цих коштів – ми повідомимо громадськість.

На Вашу думку, чи достатньо матеріалів доказової бази для притягнення до відповідальності Семенченка та Шевченка? Як ви ставитеся до наративу про переслідування патріотів?

Якраз на підставі аналізу наявної доказової бази слідчими та прокурорами і було прийнято рішення про достатність підстав для повідомлення цим особам про підозру у вчиненні досить резонансних злочинів. Зокрема, створенні та участі у не передбаченому законами України збройному формуванні. Крім того слідством оприлюднені деякі докази їх причетності до торгівлі зброєю. Точніше порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Більш того, достатність цих доказів та обґрунтованість підозр перевірена судом під час обрання запобіжного заходу обом.

Прокуратуру не раз намагалися реформувати, чи є у Вас впевненість в тому, що цього разу процес реформування буде належно завершений і бажаний результат досягнутий?

Основний етап кадрового очищення на сьогодні вже завершено. Ми вже можемо сказати, що вперше процедура реформування відбулася на усіх рівнях. Причому цього разу починали згори, куди ніколи не доходили. У 2015 році реформа розпочалася із атестації прокурорів районного рівня, однак у 2016 цей процес зупинився.

Цього разу із 11 тисяч прокурорів, які виявили бажання взяти участь в атестації, успішно її пройшло понад 7 тисяч.

В нас в січні 2020 року розпочав роботу Офіс генерального прокурора, 11 вересня – обласні прокуратури, і от 15 березня цього року – нові окружні прокуратури.

Слід зауважити, що реформа – це не тільки перезавантаження через атестацію прокурорів. Наша мета – підвищення довіри до інституції, тому для формування нової прокуратури європейського зразка, маємо реалізувати цілий комплекс заходів. Ми їх прописали в своїй Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки, яку прийняли вперше в історії.

Це і розробка та впровадження системи оцінювання якості роботи прокурорів, стандартів їх діяльності, постійного підвищення кваліфікації, проведення тренінгів, контроль та перевірка доброчесності, нові дисциплінарні процедури, нові підходи з добору та призначення на адміністративні посади. Це цілі до яких ми рухаємося, і я переконана, що ми їх досягнемо.

Ви розцінювали роботу антикорупційних органів як незадовільну. Чи змінилася ваша думка? На чому ґрунтувалися претензії, адже є ряд зовнішніх чинників, які свідчать про навмисне перешкоджання.

Якими Ви бачите шляхи вирішення проблем, з якими стикнулася антикорупційна система країни?

На сьогодні створені практично всі умови для можливості повноцінного функціонування антикорупційної інфраструктури.

Якщо вести мову про топ-корупцію, то на шляху до її подолання завжди будуть певні перепони, виходячи із суб’єктів вчинення незаконних діянь, складності виявлення та фіксації таких правопорушень. Але перепони для того, щоб їх долати, і злагоджена робота антикорупційних органів має давати результати, на які очікує суспільство.

Переконана, що за останній рік робота антикорупційного трикутника значно активізувалася. Запрацював Вищий антикорупційний суд і вже є обвинувальні вироки з реальним покаранням.

Останнім часом покращилася співпраця Офісу генерального прокурора з антикорупційними органами. Думаю, що справа "Приватбанку" цьому гарний приклад.

Якщо аналізувати попередній рік, то НАБУ зареєстровано 792 кримінальні провадження. Спільно із САП вони направили до суду 68 обвинувальних актів. При цьому серед них 11 стосуються народних депутатів України різних скликань, одного депутата обласної ради, двох членів Кабміну, 2 держслужбовців категорії "А" та 6 суддів.

Певна, що імпульсом для підвищення результативності антикорупційних органів буде обрання потужного і професійного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ця фігура має бути двигуном цієї боротьби і ми дуже чекаємо на фінал конкурсу, бо в майбутнього керівника САП багато роботи.

Коли буде завершений конкурс на голову САП, чи дотримуються наразі все процедури, які гарантують відкритість конкурсу?

Об’єктивність і відкритість для цього відбору – головне. Задля недопущення будь-якого впливу на результат, складність етапів конкурсу значно підвищили, а процедури стали більш прозорими.

Комісія розпочала роботу у жовтні 2020 року – вони ретельно вирішували всі питання механізмів роботи, критеріїв оцінки. І все це онлайн.

Офісом генерального прокурора надається виключно організаційна допомога. Наші представники, разом із працівниками Тренінгового центру прокурорів України та експертами, запропонованими міжнародними організаціями – в робочій групі, яка підтримує роботу комісії.

Відмінність цього конкурсу на посаду керівника та заступника керівника САП – перевірка на поліграфі, блок для оцінки управлінських компетенцій в практичному завданні.

Це якраз наступний етап – третій: там крім детектора, ще співбесіда та якраз виконання практичного завдання. Вони будуть оцінюватись балами по заздалегідь визначених в методології критеріях та формулах.

Конкурсанти вже пройшли тести на знання законодавства і на загальні здібності та навички. Їх успішно подолали 43 кандидати, з них 37 – на посаду керівника та заступника керівника САП, 15 – на посаду начальника відділу.

Комісія заявляє, що переможця знатимемо у травні. Однак, думаю, реалістичніше орієнтуватись на травень-червень.

Ви заявили про доцільність прийняття закону, який би унеможливив зняття генпрокурора Радою. Чи не вбачаєте в цьому ризиків для себе і несприйняття суспільством такого підходу до по суті недоторканості керівника Офісу генпрокурора?

Я робила таку заяву, але знову хочу наголосити, що висловлювала цю ініціативу не стосовно себе, а вже для наступного генерального прокурора.

Така позиція базувалася на аналізі такої поважної інституції з питань конституційного права, як Венеціанська комісія. Саме вона у своїх висновках наполягала на виключенні з Конституції України норм про недовіру генеральному прокурору, наголошуючи, що Верховна Рада України не повинна мати таке право, оскільки це є виключно політичним інструментом. Венеціанська комісія наголошувала і на тому, що генпрокурор повинен звільнятися з посади тільки за серйозні порушення закону після справедливого судового слухання.

Механізми так званої дострокової відставки генерального прокурора мають бути передбачені в законі, але для унеможливлення політизації цього процесу там мають бути визначені чіткі критерії для можливості порушення питання недовіри.

Давайте не забувати, що генеральний прокурор в окремих випадках є єдиною процесуальною фігурою, яка уповноважена приймати певні рішення щодо конкретного кола осіб.

Тому це вже питання незалежності, причому всієї інституції. І її стабільного функціонування. Бо суспільству, в першу чергу, необхідний результат діяльності органів прокуратури в цілому.

Які ще законодавчі зміни вкрай необхідні для поліпшення роботи органів прокуратури?

Перш за все треба адаптувати зміни, які були внесені до Конституції України, що стосуються функцій прокуратури, у законодавство, яке розкриває зміст та способи реалізації цих функцій. Мова як про кримінальний процесуальний закон, так і про профільний закон "Про прокуратуру".

Також зараз після великого перезавантаження, коли ми маємо 30 відсотків вакансій прокурорів, нагальним є удосконалення питання кадрового забезпечення.

На сьогодні закон України "Про прокуратуру" передбачає наявність у кандидата дворічного юридичного стажу роботи після закінчення вищого навчального закладу. Випускники вишів не можуть отримати перше місце роботи в органах прокуратури. Практика показує, що після здобуття досвіду роботи в адвокатурі, нотаріаті чи судах, вони вже не дуже хочуть змінювати свій профіль діяльності.

Ми хочемо залучати до роботи найбільш перспективних молодих спеціалістів. Тому ініціювали нову процедуру – прибрати стаж і брати випускників-юристів на посади стажистів в прокуратуру, щоб мати змогу вирощувати собі кадри.

Також маємо проблематику із поновленням тих, хто неуспішно пройшли атестацію, на посадах у новостворених органах прокуратури за рішеннями судів. Це дає змогу їм уникнути процедури проходження атестації. Хоча саме вона є обов’язковою умовою для зайняття посади прокурора в оновленій прокуратурі відповідно до закону.

Є прогалини у законодавстві також щодо можливості скликання всеукраїнської конференції прокурорів та з’їзду вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ, які мають призначати членів Ради прокурорів України та членів відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Ця ситуація також потребує вирішення.

На сьогодні законопроекти, спрямовані на усунення цих законодавчих недоліків та колізій вже зареєстровані у парламенті за номерами 5157 та 5158. Сподіваємось на підтримку депутатів.

І звісно, є гостра необхідність в удосконаленні кримінального процесуального законодавства. Наприклад, зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, які взагалі не містять ознак злочину. На таку роботу "на корзину" витрачаються неабиякі ресурси всієї правоохоронної системи. Встановлення запобіжників цьому ми передбачили у відповідному законопроєкті.

Крім того, ми очікуємо прийняття в цілому законопроекту про так звану "заочку", щоб мати повноцінні правові інструменти для здійснення спеціального досудового розслідування щодо фігурантів, які переховуються від органів слідства на тимчасово окупованих територіях України та за межами нашої держави.

Скільки підозр нардепам Ви вже підписали? Як часто до Вас приходять депутати, міністри або їх помічники з проханнями вирішити те чи інше питання і що Ви їм відповідаєте?

З моменту як я стала генеральним прокурором повідомлено про підозру 5 народним депутатам України: це Петро Порошенко, Ілля Кива, Олександр Юрченко, Владислав Поляк та Віктор М’ялик. До суду направлено 2 обвинувальних акти, щодо Іллі Киви та Софії Федини.

Крім того, на даний час розслідується 82 кримінальних провадження відносно 38 народних депутатів України і стосуються вони загалом 102 епізодів злочинної діяльності.

Розкажіть про міжнародний блок роботи Офісу генпрокурора. Як Ви можете оцінити комунікацію української прокуратури з колегами з інших країн?

За рік ми значно зміцнили цей блок і маємо приклади ефективної співпраці в рамках міжнародних спецоперацій. Під час мого візиту до Гааги ми обговорювали ці успішні кейси з Президентом Євроюсту, як пролог до подальшої плідної взаємодії.

Це, зокрема, операція "Emotet", яка відбулась на початку року. Ми забезпечили організацію виконання запитів компетентних органів США та Німеччини у справі щодо діяльності кібергрупи злочинців-хакерів. Шкідливе програмне забезпечення "Emotet" є найпоширенішим у світі та завдало загального збитку фізичним та юридичним особам на 2,5 мільярди доларів США. Отримано інформацію щодо адміністрування серверів, з яких розповсюджувався вірус та встановлено повне коло причетних до цієї діяльності.

Також ми маємо чималий прогрес в розслідуванні масштабної міжнародної шахрайської схеми виманювання коштів під виглядом залучення онлайн-інвестицій в торгівлю активами. Через неї ошукано багато громадян Європи. Двох підозрюваних українців нещодавно взято під варту із правом внесення застави по 325 млн грн кожному. Наприкінці минулого року тут також накладено арешти на елітний автопарк та інше майно, орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.

Ще цікавий аспект міжнародного співробітництва – повернення активів. Завдяки такій роботі за кордоном накладено арешт на кошти у сумі

519 млн. доларів США та 4 млн. євро, які пов’язані з екс-високопосадовцями та їх оточенням. Ми забезпечуємо взаємодію українських слідчих і прокурорів у таких кримінальних провадженнях з іноземними колегами, щоб повернути ці кошти до України.

З якими складнощами стикаються прокурори в заочних розслідуваннях по фігурантам справ, які знаходяться за кордоном? Мова про співробітництво по міжнародним дорученням, факти відмови Інтерполу в розшуку з посиланням на політичні переслідування.

Це цілий ряд проблемних питань: і залишення на окупованих територіях матеріалів кримінальних проваджень стосовно підозрюваних, які оголошені в міжнародний розшук, і відсутність договорів про екстрадицію з окремими державами.

Це нерідко призводить до того, що підозрюваний фактично не затримується на території іноземної держави або до нього не застосовується тимчасовий або екстрадиційний арешт. Також є ризики оскарження фактів затримання правопорушників, зокрема, в разі відсутності детальної інформації стосовно порушника в базах даних Інтерполу.

Говорячи в цілому про процедуру міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, слід визнати, що часто процес отримання доказів на території інших держав затягується ними як з обʼєктивних, так і субʼєктивних причин. Це питання для нас є актуальним і в контексті розслідувань злочинів, повʼязаних зі збройним конфліктом в Україні, адже нами перевіряються факти можливого їх вчинення іноземцями як найманцями з понад 30 держав світу.

У справах Майдану чимало підозрюваних, втекли до Російської Федерації, де отримали притулок. Ця держава відмовляється виконувати наші запити про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій у вказаній категорії справ.

Обов’язковою умовою для притягнення до кримінальної відповідальності за "заочною" процедурою, є оголошення особи в міжнародний розшук, а ця категорія не визначена в національному законодавстві. Внаслідок цього отримуємо взаємовиключні судові рішення.

В одних справах суди сприйняли і визнали обґрунтованими наші доводи щодо оголошення осіб в міжнародний розшук навіть тоді, коли "Інтерпол" відмовив у здійсненні їх розшуку. В інших - суди відмовляють у наданні дозволів на "заочку", через ототожнення міжнародного розшуку виключно з розшуком "Інтерполу".

Ми сподіваємось, що прийняття законопроєкту щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України, який стосується "заочки", дозволить усунути цю правову невизначеність.

Які дії Офіс генпрокурора вживає для повернення Криму, чи продовжується збір доказів для міжнародних судових інстанцій, наскільки плідна та продуктивна співпраця з МЗС в цьому питанні?

Офіс генпрокурора надає всю необхідну інформацію Міністерству закордонних справ щодо провадження у Міжнародному суді ООН у справі Україна проти Російської Федерації з приводу порушення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

На підставі укладеного з Міністерством юстиції меморандуму ми також тісно співпрацюємо з колегами у ініційованих ними справах проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Чи на належному рівні комунікація з прокурором МКС і взагалі коли Україна може розраховувати на рішення міжнародних судів на її користь у зв’язку з військовою агресією РФ?

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду загалом надіслано вже 18 інформаційних повідомлень про вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів у Криму та на сході України. Серед останніх - докази переслідування журналістів, депортацій, обстрілів цивільних об’єктів. Окремо хочу подякувати правозахисним організаціям за активну участь в підготовці цих документів до МКС.

Наприкінці минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда заявила про завершення етапу попереднього вивчення ситуації в Україні і про наявність достатніх підстав для початку розслідування. Ми отримали очікуване підтвердження, що дійсно в окупованих Криму та Донбасі мають місце воєнні злочини і це є юрисдикцією Гаазького трибуналу.

Якби Україна ратифікувала Римський статут, то заяви Прокурора МКС було б достатньо, щоб розпочати розслідування. Але оскільки ми не є країною-учасником Римського статуту, то прокурор змушена звернутися до Палати попереднього провадження суду, яка вже і прийматиме остаточне рішення про відкриття повноцінного слідства.

Чи можна розраховувати на належне співробітництво з Іраном по збитому Боінгу МАУ?

Ми готові до співпраці і запропонували Ірану усі можливі її форми: створення спільної слідчої групи, проведення спільних процесуальних дій на території Ірану із залученням українських експертів, прокурорів та слідчих, а також встановлення безпосередніх прямих контактів між прокурорами Офісу генерального прокурора та Військової прокуратури Тегерану.

На усі наші пропозиції Іран не дає прямих відповідей, спілкування та листування відбувається виключно через дипломатичні канали, що затягує процес розслідування. З 5 українських запитів про міжнародну правову допомогу Іраном у повному обсязі не виконано жоден.

Певні відповіді на свої запитання наша сторона отримала під час візитів, які відбулися влітку у Києві та восени у Тегерані. Але з часу повернення нашої делегації з Ірану, вони не надали нам жодної відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в іранських ЗМІ ми бачимо заяви про завершення Військовою прокуратурою Тегерана розслідування.

На сьогодні заявлена іранською стороною людська помилка, допущена при вирівнюванні бойової машини на північ, що нібито призвела до неправильної ідентифікації цілі оператором бойової машини, відображається лише у звітах складених під час проведення технічного розслідування. Жодного доказу на підтвердження цього факту на наші запити не надано.