Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентами США и Украины состоится - временная поверенная по делам США в Украине

По случаю месяца женской истории агентство "Интерфакс-Украина" обратилось в Посольство США в Украине, где ряд женщин работают на высоких должностях, с просьбой ответить на наши вопросы относительно американско-украинских отношений.

Эксклюзивное интервью временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин, экономической советницы Меган Боулдин, директора по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств Сары Лангенкамп, заместителя директора миссии USAID Сьюзен Кyтор, заместителя политического советника Линетт Бенке агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Наталия Пушкарук

- Как Вы оцениваете экономические реформы в Украине во времена президентства Владимира Зеленского: каковы достижения, и какие надежды США на дальнейшие реформы?

- Кристина Квин: Поговорим сначала о достижениях: одним из них является земельная реформа, которая, как ожидается, будет реализована этим летом, впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины. Парламент также сейчас рассматривает законопроект, который будет обеспечивать прозрачность на будущем рынке земли и предусматривает предоставление финансовой помощи украинским фермерам. Это стало бы важным достижением в дополнение к тому, что уже было сделано в направлении земельной реформы.

Децентрализация - еще одна ключевая реформа - ведь органы местного самоуправления впервые имеют полномочия распределять бюджеты в соответствии с местными приоритетами. И еще одним достижением, которое, похоже, приближается, является принятие пакета законопроектов о приватизации. Если эти законопроекты будут приняты, это приведет к более прозрачному и более справедливому процессу приватизации государственных предприятий, что может создать приток иностранных инвестиций, помочь модернизировать эти предприятия и трудоустроить тысячи украинцев. Это все важные достижения на экономическом фронте.

Что касается наших "ожиданий". Я бы сказала, что на самом деле это не уместное слово, потому что мы сотрудничаем с Украиной, чтобы помочь ей построить экономику для своих нужд, чтобы она работала на благо украинскому народу, а значит, чтобы Украина могла реализовывать собственные стремления. Это обоюдно выгодная ситуация. Потому что богатая, безопасная, мирная и демократическая Украина будет усиливать Европу и будет крепким партнером Соединенных Штатов.

Чтобы помочь Украине двигаться к членству в европейских и евроатлантических институциях, Украина требует больше прозрачности, меньше коррупции и лучшего бизнес-климата. Обязательства Украины по программам финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и ЕС являются полезным путеводителем для нее. Изменения в этих направлениях помогут Украине стать современной западной страной, которую стремятся иметь украинцы.

- Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил в Конгрессе, что США намерены увеличить помощь Украине, в том числе в экономике. О чем именно идет речь?

- Кристина Квин: Госсекретарь Блинкен сказал, что мы намерены усилить поддержку, как в области безопасности, так и в области экономики, и в усилиях Украины по укреплению собственной демократии. Это все необходимо, поскольку Украина сталкивается с агрессией со стороны России, а также с реакционными силами внутри страны, которые из корыстных побуждений не хотят, чтобы Украина уменьшала коррупцию.

По мере того как Администрация Байдена вырабатывает свои подходы к внешней политике, мы будем получать больше подробностей относительно новых направлений сотрудничества.

- Позвонит ли Президент Байден Президенту Зеленскому? Когда?

- Кристина Квин: Речь Госсекретаря США Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между Президентом Байденом и Президентом Зеленским произойдет. Но я дам Линетт ответить на этот вопрос.

- Линетт Бенке: Мы очень надеемся, что оба президента смогут поговорить напрямую. Не стоит забывайть, однако, сколько всего достигнуто на других уровнях - несколько ниже уровня лидеров стран. В начале февраля, очень быстро после начала работы этой администрации, Государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Министр обороны Таран разговаривал с министром обороны Остином. Глава Офиса Президента Ермак разговаривал с Советником по национальной безопасности США Салливаном. В ближайшее время состоится связь других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами.

И Белый дом, и Госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивали нашу преданность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь сделал очень решительное заявление в поддержку Украины в 7-ю годовщину заявленной Россией аннексии Крыма. Он записал специальное видео, чтобы подчеркнуть свою личную преданность этой поддержке. Администрация Байдена искренне приветствовала украинскую инициативу Крымской платформы. Между тем наша помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться. Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере 125 млн долларов на помощь в области безопасности 5 марта.

- Как Вы оцениваете борьбу с коррупцией в Украине: Насколько достаточны усилия украинской власти в борьбе с коррупцией, какие шаги следует немедленно принять в этом направлении?

- Кристина Квин: Это действительно очень важное направление сотрудничества, которое Госсекретарь Блинкен специально подчеркнул. Нам следует признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ, бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идеи президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он - и люди, которые за него проголосовали - считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом.

Но у нас здесь есть директор нашего отдела по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств, и она расскажет о нынешних мерах в направлении борьбы с коррупцией.

- Сара Лангенкамп: Если говорить конкретно, есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение. Комплексная судебная реформа является важнейшей, так как без независимых и справедливых судов вы не можете гарантировать верховенство права, защитить граждан от коррупции и преступности, или привлечь иностранные инвестиции. А сейчас, когда Украине нужно решительно действовать для создания мощной антикоррупционной архитектуры, в Верховной Раде ожидает рассмотрения ряд критически важных законопроектов.

Во-первых, существуют законопроекты, связанные с судебной реформой, в частности реформа Высшего совета правосудия и восстановления Высшей квалификационной комиссии судей, и мы призвали органы власти обеспечить, чтобы эти реформы создали подотчетную, независимую и авторитетную судебную власть, которая пользуется доверием общественности, в том числе благодаря существенной роли независимых экспертов в отборе и проверке кандидатов.

Реформа Конституционного Суда является еще одним приоритетом для защиты повестки дня реформ в Украине. Как мы увидели, когда в октябре КСУ признал недействительным Национальный реестр деклараций об имуществе и доходах, существует постоянная угроза, что влиятельные группы с узкококорыснимы интересами будут использовать КСУ для отмены реформ, важных для евроатлантических стремлений Украины.

Говоря о реестре деклараций об активах, нам нравится приоритетность, которую президент Зеленский предоставляет восстановлению пропорциональных и сдерживающих санкций против представления ложных деклараций. Это еще один законопроект, который ждет в Верховной Раде. Принятие этого закона станет важной демонстрацией намерения продвинуть некоторые из этих наиболее сложных и стратегических реформ.

Наконец, я бы сказала, что есть другие важные реформы, связанные с сохранением независимости и эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Восстановление конституционности НАБУ при обеспечении его дальнейшей независимости после решения КСУ в октябре прошлого года является критически важным для усиления борьбы с коррупцией. Назначение высококвалифицированного и независимого специализированного антикоррупционного прокурора является еще одной важной постоянной работой, которая демонстрирует преданность Украины институционализации независимых антикоррупционных усилий.

Кристина Квин: Во всем этом мы должны признать немало положительных шагов, которые Украина сделала против влияния олигархов и агентов пагубного внешнего воздействия в Украине. Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медийные активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры относительно китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей "ПриватБанка" являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США.

- Вы упомянули комплексную судебную реформу. Какую помощь может оказать Вашингтон на этом пути, и что нужно для того, чтобы эта долгожданная реформа имела успех?

- Сьюзен Кyтор: Украина находится в решающей точке для продвижения судебной реформы, которая на самом деле является ключом к разблокированию прогресса в антикоррупционной повестке дня и к укреплению не только доверия инвесторов и общественности к системе, но и к общему экономическому росту. Поражает взгляд украинской общественности на судебную систему: по последним опросам Национального демократического института, примерно лишь каждый десятый украинец доверяет судебной системе и судам! Часть проблемы заключается в том, что судебные реформы последних лет были единичными и не полностью решали нарастающие вызовы, которые подрывают верховенство права и справедливое применение правосудия. Я думаю, что украинцы хотят такой судебной реформы, которая была бы целостной и всесторонней.

Некоторые положительные шаги сделаны. Сейчас Комиссия по вопросам правовой реформы в Украине завершает подготовку своей "Стратегии устойчивого развития судебной системы", которая может служить важной дорожной картой для всесторонней судебной реформы. Власть Украины рассматривает важные законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия и восстановлению Высшей квалификационной комиссии судей. Эти органы судебного управления находятся в центре судоустройства, и их реформа является необходимым условием надежной реформы в других местах системы правосудия. Более того, органы власти планируют важные реформы Конституционного Суда и процесса принятия им решений. Благодаря этой стратегии и другим реформам, которые затрагивают центральные судебные органы, Украина имеет уникальную возможность продвинуть существенную судебную реформу.

Однако, следует помнить о кое-чем важном: чтобы воспользоваться этой возможностью и для того, чтобы эти реформы имели успех, их нужно внедрять в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и международных стандартов. Это означает, что Украине нужно взять на себя обязательства по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебного органа на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов. И в этом мы помогаем. Правительство США, включая USAID, будет продолжать поддерживать украинских партнеров во всех трех ветвях власти, а также в сотрудничестве с гражданским обществом для продвижения существенных судебных реформ и расширения доступа к правосудию для всех украинцев.

- Готовы ли США возобновить выдачу гарантий для украинских еврооблигаций, в частности, в этом году, чтобы Украина могла рефинансировать 1 млрд долларов в сентябре?

- Меган Боулдин: Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и ЕС. Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка.

В результате реформ после Майдана в последние годы Украина также смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях. Успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние Украины и снизит затраты на заимствования. Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют этого вида гарантий уже несколько лет.

- Что вызвало недавнюю паузу в проектах для Украины DFC (бывшая OPIC) и USAID? На какую финансовую помощь и в каких сферах могла бы рассчитывать Украина?

- Сьюзен Кyтор: USAID оказывает постоянную помощь - без пауз - во многих сферах, включая сельское хозяйство, децентрализацию, цифровизацию услуг, энергетической безопасности, гражданское общество и, конечно, здравоохранение. За прошлый год правительство США предоставило почти 5 млн долларов на помощь, специально для того, чтобы помочь Украине ответить на многочисленные вызовы, возникающие во время пандемии COVID-19 - путем USAID, Центров контроля за заболеваниями и многих других правительственных учреждений США, если назвивать лишь несколько. Только на деловой арене, мы помогаем правительству и частному сектору разрабатывать политику, которая будет способствовать улучшению климата для экономического роста и инвестиций, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Для усиления энергетической безопасности Украины, мы помогаем укрепить рынки электроэнергии, централизованного отопления и природного газа, делая их более прозрачными и подключая к европейским рынкам и сетям. Мы также сотрудничаем с НБУ в общем укреплении финансового сектора, в частности, помогая создавать законы и нормативные акты для небанковских финансовых учреждений, таких как лизинговые компании и кредитные союзы. Мы также помогаем расширить доступ к банковским услугам для большего количества украинцев. Например, мы сотрудничаем с поставщиками финансовых услуг, такими как кредитные союзы, в увеличении критически необходимого доступа к кредитам для мелких фермерских хозяйств. В частности, существуют две гарантии кредитных портфелей коммерческих банков, которые предоставят почти 18 млн долларов малым и средним фермерам.

- Какова Ваша оценка защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Насколько велики шансы на то, что Украина может снова попасть под санкции?

- Меган Боулдин: За последние пару лет Украина достигла важных успехов в защите прав интеллектуальной собственности, но еще нужно проделать много работы. Завершение в декабре процесса выбора для аккредитации организации коллективного управления (ОКУ) стало заметной вехой для Украины в выполнении законодательства 2018 года по установлению справедливой и прозрачной системы ОКУ. Теперь правительство должно выполнить эту работу.

Украине также нужны законодательные реформы для усиления соблюдения прав интеллектуальной собственности онлайн. Киберполиции продолжает бороться с онлайн-пиратством - проблемой, которая лишает украинских новаторов заслуженного дохода, - однако пока ни в необходимом объеме законов и механизмов для полного обеспечения их работы. Расследования являются чрезмерно громоздкими, и нарушители часто отделываются минимальными наказаниями.

- Ожидается, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобрести право собственности на сельскохозяйственные земли площадью до 100 га. Каковы Ваши ожидания по внедрению земельной реформы в Украине и не видите ли вы возражения против ее проведения?

- Сьюзен Кутор: Как отметила временная поверенная по делах Квин в начале, ожидается, что земельная реформа будет внедрена этим летом, впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины. Это исторический момент для страны, возможность улучшить экономическое благосостояние людей, особенно тех, кто живет в сельской местности. Чтобы земельная реформа имела успех, она должна обеспечить равные возможности для каждого украинца, предоставляя доступ к финансированию, защищая права собственности, уполномачивая общины эффективно управлять своей землей и включая антикоррупционные меры предосторожности. Для этого до 1 июля 2021 года должен быть принят и внедрен комплексный набор законодательных актов. За этот чрезвычайно короткий промежуток времени еще многое нужно сделать. Сейчас критический момент для политиков найти волю завершить земельную реформу таким образом, чтобы принести пользу всем украинцам.

- Какие реформы необходимы для увеличения инвестиций США в Украину? Есть ли для этого предпосылки, особенно когда бушует пандемия?

- Меган Боулдин: Думаю, мы уже немного говорили об этом, но когда вы разговариваете с американскими инвесторами, то слышите громко и четко, что реформа правосудия является высшим приоритетом. Существует огромный потенциал для привлечения значительно больших инвестиций, но многих инвесторов сдерживает представление о том, что украинские суды не обеспечивают равных условий, что они не выступают эффективно за соблюдение контрактов, что они не защищают личные, корпоративные и интеллектуальные права.

Есть еще несколько ключевых сфер, которые могли бы помочь привлечь иностранные инвестиции: независимость центрального банка является ключевой для обеспечения предполагаемой политики обменного курса и привлечения инвестиций в банковский сектор, а принятие пакета законопроектов о приватизации, что делает приватизацию прозрачной и справедливой, действительно привлекло бы много инвесторов.

- Американские эксперты из Атлантического совета подготовили стратегию для Президента Байдена по Украине и рекомендовали администрации США твердо проводить политику, направленную на прекращение проекта "Северный поток-2". Какова вероятность, что США введут экономические санкции, которые сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2"?

- Кристина Квин: Как отметил Президент, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, для Украины, и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе. Это проект, который имеет целью разделить Европу. Он подвергает Украину и Центральную Европу опасности российских махинаций, и он противоречит заявленной Европой цели энергетической безопасности.

Относительно санкций, наш Конгресс принял санкции против "Северного потока 2" в 2019 и 2020 годах с значительной поддержкой представителей обеих партий, и Администрация Байдена стремится придерживаться этого законодательства. Как мы уже отмечали, любая организация, которая принимает участие в проектах "Северный поток-2", должна немедленно отказаться от работы в этом проект или рискует попасть под санкции США.

Санкции - лишь один из многих важных инструментов, и мы будем тесно сотрудничать со всеми, чтобы усилить европейскую энергетическую безопасность и защитить от подобного захватнического поведения.