Минреинтеграции совместно с Минобразования вводят подготовительные курсы для поступающих с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Блиц-интервью заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инны Драганчук агентству "Интерфакс-Украина" (на украинском языке)

Текст: Егор Шумихин

- Хто буде займатися курсами з підготовки до вступу до українських вишів для абітурієнтів з непідконтрольних територій, Мінреінтеграції чи Міносвіти?

- Мінреінтеграції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій та захисту прав населення, що на них проживають. Це закріплено у нашому положенні. Наразі функції нашого міністерства перетинаються з іншими відомствами, де реалізуються програми, дотичні до сфери відповідальності Мінреінтеграції. Проте, на жаль, ми не завжди маємо можливість впливати на формування цих програм – як з концептуальної, так і з технічної точки зору. Серед таких міністерств є й Міносвіти.

Тому, відповідаючи на запитання, хто саме має та буде відповідальним за організацію та проведення підготовчих курсів для вступників з ТОТ – було би логічно відповісти Мінреінтеграції, оскільки, окрім формального призначення нашого відомства, ми є розпорядниками бюджетних коштів, передбачених за напрямком реінтеграції молоді з ТОТ. Але чи можливо організувати цей процес автономно без Міносвіти – ні. Умови вступу – це виключні повноваження МОН, про що свідчать відповідні нормативно-правові акти. Окрім цього, більшість закладів вищої освіти підпорядковані саме Міносвіти.

- Чи погоджувало Міносвіти з Мінреінтеграції запровадження пілотного проєкт у підготовчих курсів?

- На жаль, ні. Представники Мінреінтеграції не були долучені до напрацювання діючого наказу МОН, який регулює питання організації підготовчих курсів для вступників з ТОТ. Рішення щодо переліку університетів, на базі яких формально розпочато підготовчі курси, та інші організаційні моменти не погоджувались з нами. Не хотіла би коментувати "чому", наразі це не важливо.

Потрібно зосередитись виключно на результаті, а також вкрай важливо уникнути плутанини для вступників. Саме тому ми активно залучаємо колег з МОН до спільної підготовки й запровадження пілотного проєкт у.

Так нами було погоджено, що на конкурсних засадах буде сформовано перелік з 25 вищих навчальних закладів, на базі яких буде запущено пілотний проєкт у 2021-22 роках. Планується, що діти, які вступатимуть в українські вузи через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" отримають можливість бути зарахованими на підготовчі курси, які серед заходів з академічної та психологічної інтеграції в український освітній та соціальний простір, передбачатимуть стипендіальне забезпечення та безкоштовне проживання у гуртожитках. Ми плануємо, що курси за таким форматом розпочнуться напередодні Дня Конституції України й триватимуть до початку навчального процесу в університетах, це орієнтовно 2-2,5 місяці.

Готуючи пілотний проєкт , важливо пам’ятати, що окрім територіальної відірваності й обмеженої свободи пересування на підконтрольну уряду територію, діти стали фізичними заручниками агресії Росії проти України - наразі виїхати з тимчасово окупованих територій майже неможливо через заблоковані окупантами КПВВ.

- Скільки бюджетних коштів необхідно на впровадження в 2021-2022 роках проєкт у щодо безоплатного навчання абітурієнтів з непідконтрольних територій на підготовчих курсах?

- За програмою “Реінтеграція молоді з ТОТ” цього року передбачено 130 млн. гривень. Частина цих коштів буде спрямована на підготовку та проведення підготовчих курсів. Також за рахунок цих коштів буде започаткована системна програма розвитку кримськотатарської мови, яка передбачатиме створення лінійки підручників за стандартом CEFR (Common European Framework of Reference), низка навчальних матеріалів онлайн, проєкт із підтримки кримськотатарської Вікіпедії, щоби в першу чергу діти з Криму мали можливість доступу до вивчення рідної мови.

Окрім цього ми працюємо над запуском 10-місячної програми для молоді з ТОТ, в рамках якої учасники програми отримають можливості особистісного розвитку та лідерського потенціалу, соціальної та психологічної адаптації тощо.

Кожна молода людина, яка з урахуванням всіх обставин та обмежень приймає рішення переїздити для навчання на підконтрольну уряду територію, і є тим самим агентом змін, який буде забезпечувати процес безпечної реінтеграції в майбутнього. А як ми пам’ятаємо, кожне завтра починається сьогодні.

- Скільки буде коштувати підготовка однієї особи з непідконтрольних територій на підготовчих курсах в рамках пілотного проєкту?

Ключовим фактором під час розрахунку вартості на одну особу є загальна кількість осіб, які навчатимуться на підготовчих курсах в одному закладі. Наприклад, десь навчатиметься 5 осіб, а десь - 25, при цьому вищий навчальний заклад витрачатиме на оплату комунальних послуг та заробітну плату педагогічному складу приблизно таку ж суму, незалежно від кількості студентів. Відтак, вартість навчання на одну особу в кожному вузі може суттєво відрізнятися.

За нашими попередніми підрахунками, вартість підготовки однієї особи становитиме від 8 до 13 тис. грн на місяць з урахуванням стипендії, витрат на гуртожиток та вартості самого навчання. Проте, точну цифру можна буде назвати тільки після офіційних обрахунків вузів.

Важливо підкреслити, що підготовчі курси мають бути взаємно вигідними як для кінцевих реципієнтів - абітурієнтів з ТОТ, так і для закладів освіти, які отримують додаткове фінансування та державне замовлення за квотою для вступників з окупованих територій.

- Яким чином Мінреінтеграції відбирало вищі навчальні заклади для впровадження в 2021-2022 роках пілотного проєкту щодо підготовчих курсів?

- Для впровадження в 2021-2022 роках пілотного проєкту заклади вищої освіти станом на сьогодні ще не відібрані. Це зумовлено тим, що порядок використання коштів, яким встановлюються відповідні критерії для цих закладів, ще не затверджений урядом, це має відбутися найближчим часом.

Визначення переліку закладів освіти здійснюватиметься спільним наказом Мінреінтеграції та Міносвіти. Для всіх вишів, які підпадатимуть під критерії, встановлені порядком використання коштів, буде проведено конкурс. Проєктом порядку передбачено, що для проведення пілотного проєкту буде відібрано 25 ВНЗ державної форми власності, які віднесені до сфери управління Міносвіти. Критеріями для них будуть питома вага осіб, які вступили до таких закладів у межах встановлених квот прийому у попередньому році, їх регіональне представництво, плани по залученню вступників з окупованих територій на цей рік тощо.

Звичайно, ми будемо раді, якщо вступники з ТОТ отримають можливість обирати підготовчі курси також залежно від якості вищої освіти, які надають заклади, а не тільки від територіальної зручності їх розташування. Так, за нашим попереднім переліком вузів, де такі курси можуть бути організовані, серед інших є університет Шевченка і Львівська політехніка.

- Яка очікувана кількість абітурієнтів, які захочуть скористатися такими курсами?

- Якщо робити розрахунки, виходячи з попередньої статистики та динаміки вступу за минулі роки, тоді потенційно у 2021 році до вищих навчальних закладів вступить приблизно 2 тис 200 осіб. З них щонайменше 1 тис 475 осіб вступить до топ-25 ВНЗ минулого року. Тому, за нашими підрахунками, на підготовчі курси цього року вступить приблизно від 500 до 750 осіб. Звертаю увагу, що вказані підрахунки є дуже приблизними, оскільки базових вихідних даних для таких підрахунків майже немає.

Також хочу нагадати, що країна-агресор робить все, щоби унеможливити вступ молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, до українських вузів - від агресивної пропаганди та дискредитації зусиль України, психологічного тиску та переслідування родин до фізичного обмеження виїзду з тих територій.

- Після підготовчих курсів абітурієнти зможуть вступати в будь-який виш, чи лише у той, де проходили підготовку?

- На сьогодні абітурієнти з тимчасово окупованих територій України мають змогу вступити за спрощеною системою до 195 закладів вищої та фахової передвищої освіти, які віднесені до сфери управління МОН, МКІП, МОЗ та МВС. На базі цих закладів створенні освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна".

Ми не бачимо необхідності вступати саме в той заклад вищої освіти, на базі якого особа завершила підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, і таких умов не буде прописано в наших підзаконних актах. Передбачається, що особа сама буде приймати відповідне рішення.

- Чи почали уже функціонувати безоплатні підготовчі курси, які нещодавно анонсувало Міносвіти, та яка кількість осіб з непідконтрольних територій відвідує їх на даний момент?

- За нашою інформацією, на підготовчих курсах Міносвіти на базі 9 вищих навчальних закладах навчається 80 осіб. Звичайно, що ця цифра є досить низькою, зважаючи, що минулого року до вишів вступило 2 тис 26 осіб з окупованих територій. Напевно, така невелика кількість обумовлена браком інформації та фактичною відсутністю інформаційної кампанії в цьому напрямку.

- Чи не буде так, що в Україні паралельно діятимуть два пілотних проєкти підготовчих курсів? І що робити цим 80 абітурієнтам, які уже проходять підготовку, коли запрацюють курси, що будуть запроваджені Міністерством реінтеграції?

- Ні, наказом Міносвіти, яким наразі запроваджено підготовчі курси, передбачається, що у 2021 році вони проводяться з лютого по травень (4 місяці, в обсязі 120 годин). Водночас, підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням у 2021 році будуть проходити з кінця червня по серпень.

Стосовно 80 абітурієнтів, які вже проходять підготовку, то це питання ми будемо опрацьовувати спільно з Міносвіти. Хоча теоретично можу сказати, що ці особи вже отримають свідоцтва про закінчення підготовчих курсів, а, отже, повторної підготовки вони не потребуватимуть.

Наразі є явний брак інформації щодо перебігу діючих підготовчих курсів МОН. У будь-якому разі, ми дуже вдячні вузам, які вже здійснюють підготовку молоді з тимчасово-окупованих територій, використовуючи власний ресурс, й зі своєї сторони готові забезпечити їм всебічну підтримку в майбутньому.