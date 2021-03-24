Украина готова сделать все, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди – глава Офиса президента

Эксклюзивное блиц-интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Инна Кардаш

- Сегодня в российской газете "КоммерсантЪ" вышел материал, где опубликован изначальный проект Франции и Германии по "Ключевым кластерам по реализации Минских соглашений", а также украинская и российская версия интерпретации данного проекта. Ваше отношение к публикации данного материала в российском СМИ: соответствует ли публикация действительности и не нарушает ли внутренних договорённостей в рамках "нормандского формата"?

- Безусловно, когда выносятся детали переговорного процесса, к тому же, некорректно сформулированные, это неправильно. Я не буду вдаваться в их комментирование.

Благо, переговоры проходят между четырьмя сторонами. Представители Франции и Германии тоже могут дать оценку тому, что они прочтут.

Не знаю автора этой публикации и откуда он получил информацию, но есть факт - она вышла в российской прессе.

Могу сказать, что единственный положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России.

Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации. Российской стороне предложен абсолютно чёткий план, который даёт возможность закончить войну, вернуть Украине её территории и людей. Если на то, конечно, у России есть политическая воля.

- В опубликованном материале речь идёт, в том числе, о том, что Украина хотела бы перевести большую часть решений, предлагаемых "кластерами" по урегулированию конфликта в "нормандский формат", поскольку он представлен четырьмя сторонами, а не обсуждать их в минском процессе, представленном тремя сторонами… Как вы прокомментируете?

- Позиция Украины всегда была чёткой и принципиальной. В "нормандском формате" присутствуют четыре всем известные стороны, а именно Украина, Россия, Франция, Германия. В Трёхсторонней контактной группе есть три стороны – Украина, Россия и ОБСЕ. В решении лидеров "нормандского формата" уже определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате. Но, безусловно, у нас нет никаких возражений, чтобы в разработке принимала участие Трёхсторонняя контактная группа.

Однако окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии.

- Возможна ли в обозримом будущем встреча лидеров стран "нормандского формата", и какие существуют основные условия для его проведения?

- Нас очень часто обвиняют в том, что якобы встреча лидеров "нормандского формата" является для Украины самоцелью. Для того, чтобы всем было понятно, отвечу следующим образом: конечно, я думаю, что эта встреча нужна, естественно, эта встреча должна закончиться конкретными результатами. Украина делает для этого всё необходимое.

"Дорожная карта", которая может появиться на основе немецко-французского проекта по "Ключевым кластерам по реализации Минских соглашений" и предложений сторон, может быть утверждена на встрече "нормандского формата". "Кластеры" – это логическая последовательность шагов от начала до полного завершения конфликта на Донбассе, возвращения территорий и проведения демократических выборов на территории, которая на сегодняшний день временно оккупирована, и при первоочередном выполнении комплекса вопросов по безопасности.

- Перемирие на Донбассе под угрозой?

- В самом начале, в июле, когда принималось решение о введении режима соблюдения полного прекращения огня, у многих было сомнение, сработает ли инициатива. Но сегодня все увидели, что это возможно. Первые месяцы режим прекращения огня действовал полноценно и выполнялся на 100%. После количество провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО увеличивалось. К сожалению, в последние месяцы мы видим эскалацию конфликта.

Я бы не говорил о том, что перемирие сорвалось. Украина не сделала ничего, что бы могло свидетельствовать, что мы вышли из режима прекращения огня. Нас постоянно вынуждают точечно отвечать на провокации.

Украина подтверждает свою приверженность договорённостям от 22 июля 2020 года о введении режима полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, вводимого с полуночи 27 июля.

На прошлой видеоконференции политических советников Нормандского формата, которое прошло 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня. Мы предлагали рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого он действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу.

Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность.

Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы готовы к проведению как внеочередного заседания подгруппы по безопасности, и настаиваем на этом. В прошлый раз российская сторона отказалась. Мы подали документы, подтверждающие это.