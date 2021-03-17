Сохранение ставки акциза на ТИЭН на нынешнем уровне делает инвестиции в данную отрасль нецелесообразными - финдиректор компании "Филип Моррис"

Эксклюзивное интервью финансового директора компании "Филип Моррис" Максима Барабаша агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Алексей Козаченко

- Наиболее актуальным вопросом на данный момент является поддержка парламентским комитетом по финансам, налоговой и таможенной политике повышения в 2021 году ставки акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагревания (ТИЭН) на 200% с последующим ежегодным повышением на 30% в 2022-2025 гг. вместо нынешнего однократного повышения на 320%. Насколько, по вашим оценкам, изменится цена на табачные стики при разных сценариях?

- C 1 января ставки акцизов на ТИЭН выросли на 320%, то есть более чем в четыре раза. Если перенести этот рост в цену, то одна пачка стиков должна стоить 80-90 грн вместо розничной цены на начало 2021 года 55-58 грн. Это выше цен на обычные сигареты в Украине, и это выше цен на ТИЭНы в соседних странах. С момента принятия закона о повышении акцизного налога на 320% мы показывали расчеты и экспертные выводы относительно огромного риска вытеснения легального рынка ТИЭНов нелегальным из соседних стран. Госбюджет от этого, по нашим оценкам, потеряет 2,6 млрд грн.

Чтобы компенсировать предложенное налоговым комитетом повышение акциза на 200% по сравнению с 2020 годом, компания должна будет поднять стоимость пачки ТИЭН примерно на 20 грн. Однако за счет внутренних ресурсов компания сможет избежать резкого повышения цен, и они будут расти более умеренно. Умеренным мы считаем рост, сравнимый с ростом цен на обычные сигареты, которые дорожают каждый год примерно на 7-8 грн за пачку из-за ежегодного 20%-ного роста акциза. Этот уровень роста цен на ТИЭН мы считаем безопасным для того, чтобы защитить внутренний легальный рынок украинского табака для электронного нагревания от замещения нелегальным.

- Ожидает ли "Филип Моррис" снижения импорта стиков для нагревания, и сколько оно составит в случае каждого из двух возможных сценариев: постепенного роста акциза и сохранения его нынешней ставки?

- Если ставка не будет пересмотрена, и мы будем вынуждены поднять цены до уровня 80-90 грн за пачку ТИЭН, то, по нашим прогнозам, украинский легальный рынок, который в 2020 году составил 4,7 млрд штук, может сократиться втрое – до 1,5 млрд. Если же ставка будет пересмотрена в сторону 200%-ного повышения вместо 320%, мы не прогнозируем радикальных изменений в конъюнктуре рынка.

- Как известно, сейчас "Филип Моррис" сохраняет отгрузочные цены на стики для нагревания до принятия окончательного решения по ставке акциза на 2021 год. Во сколько обходятся компании издержки в связи с неопределенностью ситуации, сколько месяцев она готова не повышать цены на стики?

- На данный вопрос трудно дать однозначный ответ, так как это зависит от того, когда будет принята поправка к законопроекту № 4278, с какого месяца она вступит в силу. Я могу сказать одно – после повышения акциза на 320% для нас очень болезненно не повышать цены. В долгосрочной перспективе это экономически нецелесообразно.

- Какова разница в себестоимости производства ТИЭН по сравнению с обычными сигаретами, маржа, которую получает компания с их продаж, а также издержки, связанные с необходимостью импортировать данную продукцию из Европы?

- Производство ТИЭНов является гораздо более затратным. Продукт достаточно сложный. Система состоит из устройства для нагревания и самих табачных стиков, поэтому коммерциализация и развитие этой категории на рынке требует значительно больших расходов по сравнению с обычными сигаретами.

В продукт уже вложены и будут вкладываться дальше значительные инвестиции. Это технология, которая, как любой новый продукт, требовала вложений в свое создание, это производство, стоящее больших ресурсов. Глобально компания инвестировала в этот продукт с 2008 года более $8 млрд. С момента запуска в 2016 году мы инвестировали $150 млн в инфраструктуру ТМ IQOS в Украине. Это и магазины, и call-центры, и системы возврата, гарантийный сервис и многое другое. Эта инфраструктура сегодня предоставляет возможности трудоустройства около 2 тыс. человек.

- Как влияет при импорте ТИЭН в Украину курсовая разница, логистические, фискальные и иные факторы?

- Безусловно, влияют. Мы импортируем продукцию из Италии, а курс евро к гривне постоянно растет. Если сравнить курс в первом квартале 2021 года с прошлогодним, то девальвация гривни составила примерно 20%. Инфляция в Украине в 2020 году была на уровне 5%. Эти факторы увеличивают наши расходы. Помимо того из-за эпидемии возникли логистические проблемы, но это, надеюсь, временный фактор.

- Сколько ваша компания планирует инвестировать в инфраструктуру IQOS в текущем году, и как возможное изменение акцизного налога повлияет на ее планы? Не собирается ли "Филип Моррис" отказаться от ранее запланированных проектов в отрасли ТИЭН в связи с ростом акциза?

- Если будет принята поправка с повышением акциза на 200% в 2021 году, что позволит сохранить легальный рынок ТИЭН в Украине, у нас будут возможности продолжать инвестировать в инфраструктуру IQOS на уровне 2020 года и даже увеличить инвестиции на уровень инфляции в нынешнем году. В среднем мы инвестируем в инфраструктуру IQOS более $50 млн в год.

Из долгосрочных проектов - это производящая сигареты фабрика "Филип Моррис" в Харькове с расчетной мощностью в 40 млрд шт. в год, которая сейчас загружена наполовину. Еще половина из производимых 20 млрд сигарет - это экспорт, который не гарантирован, и только 10 млрд мы производим для внутреннего рынка Украины. Рынок сигарет постоянно сокращается, соответственно долгосрочная целесообразность фабрики в Харькове под вопросом.

При предсказуемой налоговой политике на ТИЭН мы могли бы рассматривать варианты локализации и производства этой категории в Украине, чтобы сохранить рабочие места на фабрике и эффективно использовать производственные мощности. Оборудование для производства ТИЭН очень дорогостоящее, линии для их производства технологически намного сложнее линий для производства обычных сигарет. Для запуска производства ТИЭН на фабрике в Харькове потребуются инвестиции на уровне $70-100 млн, которые возможны только при наличии прогнозируемой и предсказуемой налоговой политики и благоприятного инвестиционного климата.

- Как ваша компания оценивает количество пользователей продукции TM IQOS и перспективы ее роста в нынешнем году, а также долю вашей продукции на рынке ТИЭН в Украине?

- На сегодняшний день в Украине более 1 миллиона пользователей IQOS. Это люди, которые бросили курить сигареты и переключились на ТИЭН. Дальнейшие перспективы категории зависят, в первую очередь, от стоимости стиков. Если она существенно вырастет, мы прогнозируем значительное снижение – как за счет контрабанды, так и за счет возврата потребителей к более дешевому и вредному продукту – сигаретам.

- Каков средний возраст и социальный статус пользователя данной продукции?

- Средний возраст пользователей IQOS составляет около 30 лет.

- Известна ли вам психологическая граница цены на ТИЭН, после которой потребитель откажется от них и перейдет на обычные сигареты?

- Из миллиона пользователей IQOS приблизительно 40% переключились на IQOS с сигарет низкоценового сегмента. Это люди, которые год назад покупали сигареты за 45 грн. Сейчас они покупают стики за 55-58 грн и для них это уже большая разница. Если рост акциза на ТИЭН сохранится на уровне 320%, существует значительный риск, что большая часть этих пользователей переключится на более дешевые контрабандные ТИЭН или сигареты. Наши прогнозы потенциального роста контрабанды и оттока потребителей назад к сигаретам основаны именно на профиле потребителей, которые ими пользуются, и на данных о том, какие они сигареты курили до переключения на IQOS.

- На каких этапах сейчас находится спор с АМКУ и в международном арбитраже, какие издержки компания несет в связи с этими судебными разбирательствами?

- В декабре 2020 года компании Philip Morris International подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне против правительства Украины в связи с несправедливым, по нашему мнению, решением Антимонопольного комитета Украины. Это длительный процесс, который только начался.

- Расскажите, пожалуйста, о доле компании на рынке обычных сигарет. Какие бренды популярны, популярность каких снижается, интересны также данные об объемах их производства.

- Сейчас наша доля на рынке сигарет в Украине составляет около 28%. В целом в стране наиболее популярны бренды низкоценового сегмента – это связано с невысокой покупательной способностью населения. Если взять абсолютный объем производства сигарет, то он сокращается каждый год на 12-15% пропорционально сокращению легального рынка. Ежегодная индексация акцизных ставок на сигареты не приводит к росту цен на 20-25%, что в три-четыре раза превышает уровень инфляции. Такое повышение приводит к сокращению легального объема и росту теневого сегмента, доля которого с 2% в 2016 году выросла до 10% в конце прошлого года. Курильщики, которые не могут позволить себе легальные сигареты, переключаются на нелегальные. Это в основном контрабанда из соседних стран и контрафакт из неподконтрольных территорий.