Коронакризис стал неожиданным стимулом для роста интереса к страхованию жизни - СЕО "МетЛайф" в Украине

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" председателя правления страховой компании "МетЛайф Украина" Инны Белянской

- 2020-й был непростым для всего финансового сектора Украины. С какими вызовами столкнулся рынок страхования жизни?

- Эти вызовы, на мой взгляд, были схожими для разных индустрий: глобальная неопределенность, ограниченность офлайн-коммуникации с партнерами и клиентами, необходимость удаленной работы. Для сферы страхования жизни такая ситуация казалась невероятно трудной, ведь многие годы именно офлайн-консультация и персональный контакт с клиентом были основой нашей бизнес-модели.

В 2020 году сектору life-страхования пришлось очень быстро интегрироваться в цифровую среду. Одной из основных проблем, даже сейчас, в 2021-м, есть то, что страховщикам жизни по-прежнему требуется "живая" подпись клиента на заявлении о страховании, а с недавних пор - и на копиях паспорта и ИНН. Мы ограничены в возможности принять электронные документы на выплату – барьеров много. Это усложняло нашу работу и до коронакризиса, а в новых условиях стало серьезным препятствием. Для наших коллег в Европе и США правовые механизмы были быстро адаптированы к новым условиям. Мы бы хотели видеть такой прогресс и в Украине.

- С какими результатами сфера life-страхования завершила прошедший год? Удалось ли вырасти вашей компании?

- Итоги работы нашего рынка обычно публикуются регулятором в марте-апреле, а сегодня можно оперировать только предварительными результатами четырех кварталов 2020-го. За прошлый год общий объем премий life-страхования Украины превысил 4,7 млрд грн, прирост составил 8% по сравнению с 2019-м. В существующих макроэкономических и социальных условиях я бы назвала это позитивным результатом.

Бизнес "МетЛайф" развивался намного быстрее: премии от наших клиентов по итогам 2020-го увеличились на 26% и превысили 1,5 млрд грн. Сегодня доля рынка компании в секторе life-страхования Украины превышает 30%. Фактически каждая третья гривня, потраченная на страхование жизни украинскими гражданами или бизнесом, – это покупка страховой защиты от "МетЛайф".

- Как удалось обеспечить такую динамику? Что было самым сложным в работе вашей компании и команды в минувшем году?

- Пожалуй, сложнее всего было поверить, что коронакризис принесет нам не только новые сложности, но и возможности роста. К счастью, нашей команде удалось осознать это очень быстро – и я искренне благодарна коллегам за профессионализм, преданность делу и готовность расти вопреки любым вызовам.

Первая использованная нами возможность –переход в онлайн. Мы научились проводить консультации, осуществлять продажи и обеспечивать сервис для клиентов в диджитал-среде, используя все преимущества цифровых коммуникаций. Удаленное обучение и рекрутинг новых финансовых консультантов – здесь тоже много новых возможностей. Так, для проведения вебинара уже не нужно искать конференц-зал, который вместит 100, 200 или 500 слушателей – мы просто транслируем его в webex, а в zoom-зале можно удаленно "встречаться" с партнерами и клиентами из разных уголков Украины. Такая работа дает свои преимущества.

Вторая возможность связана с ощутимым ростом интереса к услугам life-страхования в Украине. Я неоднократно говорила об этом и снова повторюсь: в условиях карантина наши сограждане впервые прочувствовали, какой может быть их жизнь на пенсии. Люди прожили несколько месяцев в условиях, когда возможности заработка ограничены, а личные накопления еще не сформированы – по самым разным причинам. Многие из нас также осознали, насколько важен доступ к медицине и возможность оплачивать свое лечение. В 2020-м тысячи украинцев впервые серьезно задумались над этими вопросами и начали искать решение для себя и своей семьи. Мы просто помогли им его найти, предложив страховую защиту от "МетЛайф".

- Как именно изменился спрос потребителей ваших услуг в период пандемии? И каким стал портрет клиента?

- Конечно же, мы видим рост по программам страховой защиты здоровья – на случай лечения в стационаре, травм, хирургических операций, критических болезней. В условиях пандемии это вполне объяснимый тренд.

Но при этом активно развивается и накопительное страхование: в 2020 году прирост страховых премий "МетЛайф" по долгосрочным программам составил 27%. Прежде всего, людей интересуют пенсионные накопления, и высказывания представителей власти о том, что через 10-15 лет в Украине может не быть пенсий в их традиционном понимании, только усиливают внимание к этому направлению.

Изменились и сами клиенты. Пожалуй, именно за время карантина мы приобрели новых страхователей, которых я бы назвала наиболее "продвинутыми" в вопросах финансовой защиты за все время нашей работы на рынке. Они уже ответили для себя на вопрос, зачем им нужен страховой полис и сколько они готовы платить. В этом году нам приходилось реже работать с возражениями, а чаще – обсуждать конкретные условия страховых программ, комбинировать разные варианты защиты, чтобы предложить оптимальное решение в каждом конкретном случае.

- Ваша компания предлагает страхование жизни при COVID-19?

- У нас нет отдельной программы страхования на случай коронавирусной болезни. И этому есть очень простое объяснение. В полисах страхования от "МетЛайф" эпидемия COVID-19 не является исключением – наши программы работают. Это касается и страхования на случай смерти, и страховой защиты при госпитализации: мы платим фиксированную сумму за каждый день стационарного лечения в клинике. Если необходимо пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии, то стандартная сумма такой ежедневной выплаты удваивается.

- Вы говорите, что потребитель страховых услуг во многом изменился, а как насчет продавца? Какой канал продаж сегодня работает наиболее эффективно в лайфовом страховании и почему?

- Как и во все предыдущие годы работы, большую часть в объемах премий занимает продажа через наших партнеров – независимых страховых посредников и финансовых консультантов, так называемое F2F-страхование. Это традиционный канал не только для украинского, но и для многих других рынков life-страхования в Европе и США. Даже в условиях карантинных ограничений ситуация не изменилась: просто сейчас наши партнеры активно используют цифровые инструменты для своей работы и общения с клиентами, развивают свои личные бренды в социальных сетях.

Второй весьма важный канал – банкострахование, №1 по количеству впервые привлеченных клиентов. Здесь все очень просто: банк – идеальное место, где клиент может ознакомиться с простыми, краткосрочными программами защиты жизни и здоровья. После такого первичного знакомства он начинает понимать, как работает life-страхование, в чем его ценность. Со временем такой клиент может приобрести и накопительную программу. Тогда, с большой вероятностью, он выберет себе финансового консультанта и, возможно, "мигрирует" в канал F2F-продаж.

- Как развивается корпоративное страхование жизни? Покупают ли украинские компании полисы life-страхования для своих сотрудников?

- На корпоративное life-страхование приходится не более 3% всех объемов рынка страхования жизни в Украине. Ситуация в нашей компании в целом совпадает с рыночной, но при этом мы считаем это бизнес-направление стратегически важным и очень перспективным. Интерес украинских работодателей к нашим продуктам растет буквально с каждым месяцем.

Активное развитие корпоративного страхования жизни сдерживают несколько внешних факторов – прежде всего, налоговые ограничения для компаний, которые хотели бы застраховать свой персонал. Поэтому далеко не каждый бизнес готов включить страхование жизни в свой социальный пакет.

Мы надеемся, что уже в ближайшие годы произойдут изменения в законодательном поле, которые позволят украинским компаниям активнее обеспечивать своих сотрудников программами страхования жизни. Именно так произошло с заключением договоров ДМС – добровольного медицинского страхования, и этот сектор динамично растет вот уже несколько лет подряд.

- Вы давно работаете на руководящих должностях в "МетЛайф", а в коронакризисном 2020 году возглавили компанию. Какие первоочередные задачи будете решать?

- Реализация долгосрочной стратегии, executive-менеджмент и эффективное управление командой – "три кита", на которых строится работа руководителя компании. Мой подход не является исключением.

Еще один важный вектор – активное взаимодействие с рынком, в самом широком понимании. Прежде всего такая работа обусловлена той лидерской позицией, которую "МетЛайф" занимает в сфере страхования жизни. Наша компания стояла у истоков формирования индустрии в Украине, и вот уже 18 лет мы внедряем лучшие мировые практики, во многом задаем стандарты работы украинского life-страхования, реализуем инициативы по развитию финансовой грамотности. Эта работа всегда была актуальной и, конечно, остается таковой и сейчас, когда начат этап активного реформирования рынка.

- До Вашего назначения руководителем компании в Украине также была женщина. Женщины на топ-должностях в MetLife – это совпадение или результат гендерной политики корпорации?

- Я верю, что это следствие неизменности принципов нашей материнской компании. На протяжении 153 лет истории MetLife основными критериями при назначении сотрудников на руководящие должности являются не пол, не возраст или национальность, а профессиональные достижения, управленческие компетенции и преданность выбранному делу. Хотя, согласно последним исследованиям Wharton School of Business, у компаний, которые управляются женщинами, финансовые показатели в среднем на 53% выше (смеется).

Среди генеральных менеджеров MetLife действительно много женщин: по общекорпоративной статистике, они занимают каждую четвертую такую позицию на локальных рынках компании. К примеру, женщины руководят бизнесом MetLife в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Мексике, Франции, Китае, а с начала этого года всем регионом EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) также руководит женщина.

При этом в 2019 году MetLife стала первой страховой компанией, присоединившейся к "Глобальной инновационной коалиции перемен ООН", а в феврале 2020 года – первой страховой компанией США, подписавшей "Принципы расширения прав и возможностей женщин" ООН.

Если говорить об Украине, то на рынке страхования жизни в принципе много женщин, успешных специалистов и руководителей. Конечно же, они работают и в нашей компании, возглавляют самые разные направления – финансы, продажи, операционный департамент, и это прекрасная команда.

- Тогда еще уточнение: Вы первый представитель локального рынка, назначенный топ-менеджером "МетЛайф", а вашими предшественниками в Украине много лет были экспаты. С чем связаны такие перемены?

- Здесь действуют все те же подходы, о которых я упомянула.

Ключевые критерии при назначении генерального менеджера не связаны со страной его происхождения. Сегодня более 60% генеральных менеджеров компании MetLife в регионах ее присутствия – как раз представители локальных рынков, а не экспаты. Так что мое назначение в Украине – это обычная практика, а не особенный случай. Я работаю в компании почти 20 лет и убеждена, что для профессионалов у нас всегда были и есть возможности роста – как на местном, так и на международном уровне.

- Какие подходы к работе MetLife использует на всех рынках присутствия, а какие – исключительно в Украине?

- Для нас никогда не было достаточным просто продать страховой полис. С момента основания в MetLife всегда искали способы помочь людям жить лучше и здоровее. Кампании по ликвидации туберкулеза в начале ХХ века, оказание базовой медицинской помощи людям через собственную службу медсестер в 1950-х годах, инвестиции в сельское хозяйство, жилищное строительство, инфраструктуру – бизнес MetLifeвсегда был ориентирован на создание пользы для общества. Компания работала и работает так уж много лет, задолго до того, как корпоративная социальная ответственность стала мейнстримом.

MetLife чутко реагирует на проблемы и потребности локальных рынков. Но, оценив украинскую национальную статистику онкозаболеваний, пять лет назад "МетЛайф" впервые в Украине представила специальную программу страхования – на случай онкологических болезней женской репродуктивной сферы. Это стало примером для многих страховщиков и позволило украинским женщинам получить финансовую защиту здоровья, которая была недоступна им раньше.

- Что нужно украинскому рынку life-страхования, чтобы он стал драйвером долгих инвестиций в экономику страны?

- Очень много и вместе с тем очень мало. Долгое время рынок украинского страхования жизни развивался вопреки множеству негативных внешних факторов – в экономике, правовом поле, социальной среде. Его драйвером были и есть люди, которые выбрали life-страхование делом своей жизни. В украинском страховании жизни не принято ждать "лучших времен" и рассчитывать на преференции от государства. Поэтому сегодня нужно по максимуму использовать уже наработанную экспертизу – для внедрения системных изменений, создания прозрачной и конкурентной среды, реализации того потенциала, который в достаточной степени накопился за последние 20 лет.