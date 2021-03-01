Госсектор - самый быстрорастущий в освоении облачных технологий – член набсовета дата-центра "Парковый"

Член набсовета дата-центра "Парковый" Татьяна Гончарова в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала о планах развития актива и о трендах рынка облачных технологий

- Год назад дата-центр "Парковый" поменял собственников. Что изменилось с тех пор?

- Первым делом мы как новые собственники провели аудит, определили состояние доставшихся нам активов. Инженерная инфраструктура была в очень хорошем состоянии, но все, что касалось облачных решений, практически устарело. Все-таки семь лет для серверов, систем хранения и сетевого оборудования - это очень много. К примеру, компания Microsoft списывает свои серверы после двух лет работы, в Украине этот срок списания достигает в среднем около пяти лет.

Поэтому первое, что было сделано, - мы пересмотрели существующие бизнес-процессы. Для разработки стратегии развития "Паркового" до 2025 года была привлечена ведущая международная консалтинговая компания Ernst&Young. В рамках реализации данной стратегии предусмотрен серьезный план модернизации. Мы начали с IТ-оборудования. Провели тендер среди ведущих мировых вендоров: Hewlett-Packard, Dell, Cisco, NetApp, Huawei. По итогам тендера выбрали решения Dell и Cisco. Практически все оборудование уже в Киеве, и апгрейд облака на базе решений Microsoft завершен.

Помимо этого, был проведен тендер на поиск поставщика аккумуляторных батарей для нашего дата-центра. Мы уже определились с моделью и во втором полугодии 2021 года планируем провести закупку и замену оборудования.

Также обновлен и расширен штат сотрудников. Нам удалось сформировать сильную команду профессионалов, которые объединены общими ценностями в вопросах видения развития бизнеса. Многие из них работали в ведущих компаниях-интеграторах и провайдерах. В целом у нас амбициозные планы, которые с такой командой вполне достижимы.

- Почему "Парковый" работает именно с облаком Microsoft?

- Ранее в "Парковом" были доступны только облачные технологии на базе решений Microsoft, несмотря на то что в Украине зачастую гораздо большей популярностью пользуются решения гипервизоров VMware. Но после модернизации оборудования мы сможем предложить клиентам облачные решения и Microsoft, и VMware, что позволит им выбрать оптимальные решения и продукты под свои бизнес-задачи.

По запуску решений на основе VMware мы уже начали работы силами собственных инженеров, а также дополнительно пригласили подрядчика - одного из украинских системных интеграторов, который сейчас разворачивает нам облако на платформе VMware. Думаю, что в марте мы уже выйдем в продакшн.

Замечу, что для наших облачных решений на базе технологий Microsoft мы выбрали современные серверы с тактовой частотой в 3 ГГц от Intel и большим объемом памяти. У наших конкурентов в Украине преимущественно стоят серверы с тактовой частотой в 2,5–2,7 ГГц.

- Давайте остановимся подробнее на том, что еще входит в план развития "Паркового" до 2025 года?

- Наша первоочередная задача - запустить второе облако на базе VMware. Вывести на рынок новые сервисы, которые мы планируем предлагать заказчикам, в том числе IaaS, BaaS, Disaster Recovery, часть SaaS-услуг.

Сейчас мы тесно сотрудничаем с киберцентром СНБО и, надеюсь, в скором времени у нас появится дополнительный сервис, касающийся надежности и защищенности инфраструктуры дата-центра.

Еще в планах - провести перепланировку нескольких особо крупных залов, чтобы получить их компактные версии с отдельными модулями. Клиентам будет проще арендовать небольшие залы целиком.

- Как для "Паркового" прошел 2020 год? Каковы последствия пандемии для отрасли в целом?

- Локдаун и его последствия вызвали большую востребованность в цифровизации бизнеса. Если до этого мы переходили в digital медленно, то в 2020-м все осознали, насколько важно оставаться мобильными и быть адаптированными к изменениям. Поэтому в прошлом году мы наблюдали серьезный рост диджитализации. Запрос на облачные решения увеличился. Многие малые и средние предприятия решили отказаться от собственных офисов. Что касается крупного бизнеса, то он стал больше внимания уделять облачному резервированию данных.

Для "Паркового" мы констатируем 20% рост по итогам 2020 года. В среднем по рынку, по оценкам наших аналитиков, в течение ближайших пяти лет будет наблюдаться тенденция прироста в пределах 15% ежегодно. Если учесть, что наша команда приступила к работе в середине года, то рост "Паркового" в 2020 году превысил среднерыночный.

Мы наблюдаем рост потребности в размещении серверного оборудования. Причина спроса в данном сегменте - нерентабельность для бизнеса содержать и обеспечивать собственные серверные помещения необходимого уровня защищенности.

Еще один тренд 2020 года - заметный рост заинтересованности в облачных сервисах со стороны госсектора. Если раньше госструктуры с большой опаской относились к коммерческим дата-центрам, то благодаря легкой руке вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова этот страх постепенно уходит.

В целом пандемия COVID-19 продемонстрировала пользу аутсорсинга для ведения беспрерывного бизнеса. Внешние ЦОД обладают большей надежностью, гибкостью, масштабируемостью и имеют возможность управлять системами круглосуточно, что не всем компаниям под силу. К слову отмечу, что за время карантина "Парковый" ни разу не остановился, наши специалисты круглосуточно поддерживали работу инфраструктуры.

- А если говорить о финансовых показателях "Паркового"?

- Прошлый год мы закрыли с подъемом в 20%. Но поскольку большую часть 2020 года мы перестраивали бизнес и занимались модернизацией, клиентов в облака мы привлекали не особо. В основном рост шел за счет услуги размещения оборудования. Мы подписали в 2020 году контрактов на размещение более чем 90 шкафов.

- Каковы основные тенденции развития рынка? Давайте остановимся на этом отдельно.

- По данным наших аналитиков, основные тенденции развития рынка на следующие пять лет связаны с ростом облачных решений, снижением доли собственного оборудования у клиентов и ростом значимости пограничных вычислений.

Сейчас мы наблюдаем некую двоякость развития: если облака развиваются, то колокейшн естественным путем сокращается. В Центральной и Восточной Европе этот процесс уже наблюдается и связан он в первую очередь с популяризацией и гибкостью облачных решений. Соответственно, и участники рынка, и расстановка сил также разные.

Плюс для "Паркового" в том, что мы можем гибко реагировать на изменение спроса, предлагать клиентам подходящие для них варианты.

В целом бурного подъема никто не ожидает, ведь рынок ЦОД не функционирует сам по себе в отрыве от ситуации в стране. Пандемия однозначно нанесла урон экономике, а значит, и наша отрасль замедлит свое развитие, несмотря на общее желание цифровизировать процессы.

- Кто сегодняшний клиент "Паркового" и кого видите вашим клиентом в ближайшие годы?

- Мы развиваемся в двух направлениях. Первый наш бизнес - это размещение оборудования в шкафах залов "Паркового". В этом сегменте у нас очень разные клиенты, в том числе крупные холдинги и международные компании. В прошлом году к нам зашли международные провайдеры, банки. Есть и средние компании, арендующие места в шкафах.

В 2020-м "Парковый", например, подписал меморандум о сотрудничестве с Киберцентром СНБО. Наша совместная работа будет направлена на обеспечение кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины.

Второе направление - облачные решения. В облаке у нас присутствуют государственные структуры, администрации городов и районов, в том числе размещают свой документооборот. Также среди наших облачных клиентов - торговые сети. Банки, к сожалению, пока в облака не заходят, они отдают предпочтение собственным серверам, но это, я уверена, пока.

Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с несколькими министерствами. Есть контракты со спортивными организациями, в частности известными футбольными клубами, которые тоже нуждаются в облачных сервисах.

Но в основном в украинских облаках все же предпочитает "гнездиться" средний и мелкий бизнес. Крупные заказчики уходят в иностранные облака, размещенные за пределами Украины, опасаясь резких колебаний политического курса.

- Отличаются ли требования к облачному провайдеру у клиентов из госсектора, финансовых, банковских учреждений?

- Отличаются приоритеты. Основные критерии выбора дата-центра довольно универсальны: обеспечение бесперебойности и надежности, дополнительные услуги и возможности, сертификация, в том числе TIER III. Все больше требований предъявляется к безопасности, с учетом всеобщей диджитализации и перехода в онлайн.

К примеру, для госкомпаний важна аттестация КСЗИ. Для банков - наличие экранированных помещений и стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Дополнительно к этому "Парковый" имеет собственную волоконно-оптическую сеть с возможностью подключения к основным точкам обмена трафиком. Это позволяет соединить локацию клиента с дата-центром темной оптикой или каналами передачи, задействовав минимальное количество коммутаций без выхода в "паблик", а значит, обеспечить повышенную защиту передачи данных.

- Вы упоминали об интересе со стороны иностранных компаний. Ведете ли вы работу по репутационной составляющей "Паркового" за пределами нашей страны?

- Наш дата-центр имеет заказчиков из других стран в том числе. Чтобы привлекать иностранных партнеров, украинским провайдерам приходится бороться с крупными международными гигантами, но при этом они, к сожалению, становятся заложниками негативного имиджа Украины. Европейские компании рассматривают украинские облака в последнюю очередь.

- Как оцениваете возможность горизонта планирования в Украине в разрезе дата-центра как бизнеса? Насколько реально рассматривать долгосрочные перспективы в нашей стране?

- Прошлый год показал, что в Украине идет некоторое отставание по части реакции на глобальные события. У нас по ряду проектов, даже с учетом влияния карантина, сроки отодвинулись в целом на 3-6 месяцев. Поэтому, безусловно, все то, что касается долгосрочной перспективы планирования, конечно, в целом очерчивать можно. Но в нашей стране все настолько быстро меняется, что выстраивать четкие планы более чем на пять лет практически нереально.

В то же время планирование необходимо для того, чтобы не сбиться с намеченного курса и достичь результата. В наших ближайших планах - построить систему комплексного обслуживания облачной инфраструктуры для органов власти, банков, крупных предприятий с целью надежного хранения и обработки критичных и масштабных данных. Для этого мы будем расширять линейку облачных сервисов, в первую очередь PaaS и SaaS, продукты по кибербезопасности и мониторингу. Рассматриваем разработку набора комплексных решений для малого и среднего бизнеса, а также варианты сотрудничества с международными компаниями. С учетом того, как стремительно развивается наша отрасль, скучать нам не придется точно.

- Как инвесторы оценивают выход "Паркового" на прибыльность?

- Прибыльность нужно рассматривать в разрезе проектов. Есть долгосрочные инвестиционные проекты, например модернизация облака и построение нового на VMware. По этим проектам в наших планах выход на прибыльность - это 2023 год с учетом всех модернизаций. По остальным продуктам "Парковый" уже себя чувствует уверенно и получает прибыль.

- Минцифры активно продвигает возможность официальной работы криптобирж в Украине. Насколько дата-центру интересна работа с криптомайнерами?

- Хочу начать с того, почему в Украине вообще поднялась тема криптовалют. В нашей стране большой профицит атомной энергетики. Это дешевая электроэнергия, и с учетом того, что львиную долю майнинга составляет электричество, то, конечно же, имеет смысл покупать напрямую именно атомную электроэнергию. "Парковый" покупает электричество на рынке по средневзвешенной цене. Мы поддерживаем идею Минцифры разрешить дата-центрам покупать атомную энергию напрямую. Это существенно удешевит наши затраты на электричество.

Если мы говорим непосредственно о криптовалютах и майнинге, то криптофермы имеют очень низкие требования к инфраструктуре. Зачастую их размещают в каких-то ангарах, которые ничем не охлаждаются и не имеют дополнительного источника бесперебойного питания. Кроме того, у этого оборудования достаточно низкий срок работы - около двух лет. Так что это все-таки не наш клиент - они не готовы платить за безопасность и надежность настоящего ЦОДа.

- Cloud First - ваша оценка этой идеи и ее возможности реализации в Украине на государственном уровне?

- Это актуальная и правильная инициатива. Заходя в любой из госорганов с предложениями, бизнес в первую очередь слышит: "Но у нас же нет никакого положения, по которому мы можем использовать облака". Запретов также нет, но для госорганов отсутствие разрешения равняется запрету.

На принятие закона "Об облачных услугах" со своей стороны также пытаются повлиять зарубежные дата-центры, поскольку они, как и любой бизнес, заинтересованы в том, чтобы государство использовало прежде всего именно их облака. Естественно, украинским провайдерам это невыгодно, и здесь мы с нашими конкурентами работаем, по сути, единым фронтом, чтобы продвинуть услуги именно отечественного бизнеса для Украины.

"Парковый" проектировался в соответствии с требованиями безопасности именно государственных органов, наша инфраструктура подготовлена для сотрудничества. В настоящий момент мы работаем над программами и предложениями по переводу IТ-обеспечения государственных услуг в публичные облака и предоставлению площадок для разработки.

- Как Вы оцениваете объем рынка облачных услуг в Украине и, в частности, его государственного сектора?

- Я оцениваю этот рынок как растущий и пока еще далекий от насыщения. И частный бизнес, и госсектор активно смотрят в сторону облачных решений. Если оценивать в разрезе отдельных сегментов, лидером по ежегодному приросту, как мы ожидаем, будет сегмент систем хранения - где-то на уровне 30%. IaaS ненамного будет ему уступать. Иностранные провайдеры хоть и занимают большую часть рынка, тем не менее отечественные операторы постепенно наращивают обороты.

В государственном секторе большой потенциал, ведь облака полностью отвечают глобальной стратегии цифровизации страны. Если смотреть на приводимую отраслевыми изданиями аналитику, то прирост заказов от госучреждений в 2020 году по сравнению с 2019-м вырос более чем на 50%. Это самый быстрорастущий сектор в освоении облачных технологий.

- Если сравнивать государственных заказчиков и бизнес - в чем для вас плюсы работы с госорганами?

- Государственные заказчики выдвигают очень строгие требования к провайдеру, и соответствие им – большой плюс к репутации. Когда в портфеле клиентов есть представители государственных структур – это своего рода драйвер и для бизнеса.

Кроме того, при работе с государственными предприятиями можно почти со 100%-ной уверенностью прогнозировать четкое поступление оплат, потому что к финансам у них подход ответственный.

Также госкомпании, которые уже перевели инфраструктуру в облака, начинают заказывать все больше сервисов. К примеру, часто подключаем сервис удаленного администрирования с нашей стороны, потому что не всегда "госы" имеют в своем штате специалистов, способных поддерживать работу удаленной инфраструктуры.

- Насколько бизнесу сейчас комфортно работать в Украине? Что вы думаете о прогрессе государства в борьбе с "маски-шоу" со стороны правоохранительных органов?

- Если честно, мне сложно ответить на этот вопрос. За последний год у "Паркового" ни разу не было подобной ситуации. У нас два контура охраны: внешний и внутренний, несанкционированный доступ на территорию дата-центра невозможен. И хочется верить, что правовое поле становится более стабильным.

С учетом того, что у нас размещается киберцентр СНБО, мы, по сути, находимся даже под некой дополнительной "защитой". Да, другие облачные провайдеры об этом до сих пор говорят, но "Парковый" таких проблем не видит.

- Что скажете о работе Министерства цифровой трансформации?

- Я считаю большим прогрессом сам факт того, что в Украине появилось такое министерство. Сервис "Дия", в частности, - это большой прорыв для Украины. Инициативы и проекты Минцифры однозначно позитивно влияют на экономику страны в целом. Это и повышение продуктивности труда, и рост ВВП, и, что немаловажно, поддержка быстрого развития бизнесов, промышленности. "Парковый" будет всячески способствовать имплементации всех проектов цифровой трансформации страны.