Посол Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри: Инфраструктурные проекты этого года поднимут сотрудничество между нашими странами на более высокий уровень

Эксклюзивное интервью посла Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри агентству "Интерфакс-Украина"

- Как господин Посол оценивает уровень сотрудничества между Украиной и государством Катар в политической и экономической сферах? В каких отраслях экономики сотрудничество развивается, в каких нет и почему?

В целом отношения с Украиной имеют важное значение для нашей страны и они основаны на взаимном уважении. Мы отмечаем позитивное развитие этих отношений на всех уровнях. В последние годы мы добились значительного развития в политической сфере благодаря сотрудничеству между нашими странами по различным региональным и международным вопросам, а также благодаря обмену визитами высокопоставленных официальных лиц обеих стран. Мы становимся свидетелями развития экономических отношений через подписанные соглашения, которые считаются правовой основой для реализации многих совместных проектов и увеличения торгового обмена.

Я считаю, что существуют широкие перспективы и возможности для расширения экономического сотрудничества, которые еще не были использованы во многих областях. Нынешний уровень торгового обмена не оправдывает ожиданий двух стран, поскольку существуют возможности в областях инфраструктуры, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, туризма, спорта, образования и в других областях, в которых мы видим возможности для расширения сотрудничества.

Я также хочу отметить, что темпы сотрудничества в последние годы вселяют большую надежду на то, что мы находимся на правильном пути для увеличения торгового обмена в два раза между Государством Катар и Украиной, принимая во внимание, что мы подписали множество соглашений для облегчения сотрудничества. Например, подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и соглашение о защите инвестиций. Между правительствами двух стран существует Высший совместный комитет по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

- В августе прошлого года Министерство инфраструктуры Украины и катарская компания QTerminals подписали договор о концессии морского порта "Ольвия". Довольны ли Вы и инвесторы началом реализации этого проекта? Нет ли каких-то трудностей?

Этот инвестиционный проект имеет большое значение для наших двух стран, и это шаг, который, безусловно, усилит экономическое сотрудничество между катарскими, украинскими, международными компаниями в целом. Также этот проект будет способствовать обслуживанию морских операций между портами Украины и портом Хамад в Государстве Катар, что является большим достижением для Qterminals. Более того катарская компания Qterminals, специализирующаяся на управлении портами, реализует свою бизнес-стратегию за счет расширения иностранных инвестиций.

Этот проект также является важной инвестиционной возможностью в самых известных украинских портах на Черном море.

Несомненно, что вся работа по развитию, которую «QТerminals» будет проводить в порту «Ольвия», будет способствовать обслуживанию операций, судоходных и логистических услуг, связанных с портом, в соответствии с лучшими международными стандартами, таким образом увеличивая операционные доходы порта и обеспечивая все шансы на успех, чтобы стать международным терминалом специализирующемся на торговле зерном.

Как вы знаете, этот проект является одним из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль в Украине, с момента провозглашения независимости, а срок концессионного договора составляет 35 лет, до 2056 года, согласно которому QTerminals инвестирует около 140 миллионов долларов в развитие порта в течение следующих пяти лет. Из этой суммы 3,5 миллиона долларов будут выделены на восстановление местной инфраструктуры в городе.

Мы надеемся, что этот проект принесет пользу городу Николаеву, его жителям и Украине в целом.

Я думаю, что этот проект является началом других проектов между Украиной и Государством Катар, которые поднимут на более высокий уровень сотрудничество между двумя странами. Мы надеемся, что эпидемия коронавируса закончится, и мы возобновим визиты высокопоставленных официальных лиц обеих стран и реализацию различных проектов.

- По статистике, крупнейшими поставщиками СПГ на рынок Европы являются Государство Катар, США, Россия. Рассматривает ли Государство Катар Украину как возможный рынок для поставок своего газа и как возможный центр деятельности по приему этого газа с дальнейшей отправкой в европейские страны?

Проблема газа и энергетического сектора в целом является одной из важных областей, в которой может быть достигнуто сотрудничество между нашими двумя странами, поскольку как вы упомянули, Катар входит в число крупнейших экспортеров СПГ на европейский рынок, а украинская сторона стремится диверсифицировать поставки энергии и достичь энергетической безопасности.

Есть много проблем, которые препятствуют прямому доступу катарского газа на украинский рынок, но эти трудности могут быть преодолены путем двусторонних встреч между представителями сферы по вопросу энергетики двух стран.

- Каково торговое сальдо между нашими странами? Какова номенклатура экспорта-импорта в 2019, первой половине 2020 года? Каковы тенденции по каждой группе товаров?

Как я уже говорил выше, существуют широкие перспективы для повышения уровня товарообмена между нашими двумя странами, и существует положительная динамика в экономических отношениях, поскольку товарооборот в 2019 году составил около 90 миллионов долларов.

Хотя это скромная цифра, но это хорошая цифра, особенно если мы посмотрим на предыдущие годы, в которых объем товарообмена между Государством Катар и Украиной не превышал 20 миллионов долларов. В течение этого года, несмотря на пандемию коронавируса, поразившую мир и оказавшую широкое влияние на экономику различных стран, мы достигли 76 миллионов долларов только за первые шесть месяцев.

Если мы посмотрим на наиболее важные экспортные и импортные товары между нашими двумя странами, то катарский экспорт включает в основном: пластмассы, полимеры и неорганические химические вещества, в то время как украинский экспорт в Катар в основном состоит из сельскохозяйственных товаров, таких как зерно, жиры, масла, молоко, молочные продукты, яйца, полезные ископаемые.

Я хочу указать на возможность диверсификации объемов экспорта и импорта между нашими двумя странами в различных сферах, что принесет пользу народам обеих стран.

- В середине 2020 Qatar Petroleum подписала соглашения о резервировании мощностей судостроительных предприятий Южной Кореи на строительство более сотни танкеров по перевозке сжиженного природного газа. Не изучали ли Вы возможности Украины в этой связи? Возможно ли реализовать совместные проекты по возрождению украинского судостроения с Вашей помощью в Одессе, Николаеве, Херсоне?

Упомянутые вами соглашения являются важными соглашениями и одними из крупнейших соглашений, и сделок в этой области. Этими соглашениями Государство Катар подтверждает свою приверженность планам по расширению проектов на Северном месторождении, даже в свете тех отчаянных времен, в которых мир живет сегодня. Реализация этих проектов увеличит производственные мощности Государства Катар по производству СПГ с 77 миллионов тонн в год сегодня до 110 миллионов тонн в год в 2025 году и до 126 миллионов тонн в год в 2027 году для обеспечения надежных поставок дополнительной чистой энергии по всему миру.

Что касается сотрудничества с Украиной в этой сфере, хочу отметить, что Государство Катар открыто для различных инвестиционных проектов.

- Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намеревался увеличивать инвестиции в технологические компании, какова методика отбора таких компаний, могут ли вызывать интерес Государства Катар украинские IT компании?

Технологии получили широкое распространение практически во всех сферах, даже в классических инвестиционных сферах, таких как недвижимость. Технологический сектор является одним из важных секторов, на который Государство Катар сосредоточит инвестиции в течение следующих десяти лет, помимо сфер инфраструктуры и здравоохранения.

Украина - перспективный рынок в области технологий, а украинские IT компании и специалисты в этой области имеют мировую репутацию, поэтому мы внимательно следим за этим вопросом и ищем различные возможности сотрудничества и партнерства в этом очень важном секторе в настоящее время.

- Какие авиалинии и с какой периодичностью летают между нашими странами?

Qatar Airways открыла прямые рейсы в Киев два раза в день в августе 2017 года. Это было важным событием, благодаря которому наши страны получили возможности для сближения, количество украинцев посещающих Государство Катар или украинцев использующих Доху в качестве транзита в другие страны увеличилось, также как и увеличилось количество посетителей из Государства Катар в Украину.

К сожалению, пандемия коронавируса повлияла на эту сферу, и полеты между нашими двумя странами были временно приостановлены, но Qatar Airways возобновил полеты в Украину с 19 декабря 2020 года с частотой четыре рейса в неделю, а в 2021 количество рейсов планируется увеличить до семи в неделю.

В контексте данного вопроса я хочу сослаться на подписание Протокола о внесении поправок в соглашение о воздушных сообщениях между государством Катар и Украиной. Это важное соглашение позволило урегулировать воздушный транспорт между Украиной и Государством Катар, а также расширить доступ авиакомпаний обеих стран к рынку авиаперевозок. Соглашение отменяет ограничения на количество рейсов, типы воздушных судов, а также направления на территории обеих стран.

Я думаю, что после окончания пандемии мы увидим важные шаги в развитие сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

- Сколько граждан Украины посетило Катар в 2019, первой половине 2020? Какова динамика за 2015 – 2020 годы? Есть ли планы у руководства Катара по стимулированию большего интереса граждан Украины к посещению страны с туристическими и бизнес целями?

Как я упоминал ранее, отношения между Катаром и Украиной за последние пять лет продемонстрировали положительную динамику и в политической, и экономической сферах, что, в свою очередь, отразилось на перемещении граждан двух стран, которое также увеличилось вдвое благодаря подписанию безвизового режима между двумя странами.

Я хочу отметить, что Государство Катар открывает свои двери для украинских туристов, которые могут посетить и поближе познакомиться с нашой страной. Также я считаю, что Украина красивая страна, где живут гостеприимные люди, где много достопримечательностей и туристических мест, которые стоит посетить, поэтому существуют возможность для увелечения катарских туристов в Украине.

Добавлю, что Государство Катар открыто для рабочих и специалистов в различных областях, и за последние три года наша страна предприняла беспрецедентные шаги в области защиты прав трудящихся.

Были приняты законы про минимальную заработную плату, которые защищают работника от любого вымогательства, способствуют перемещению работников между работодателями, и эти законы были ратифицированы Его Высочеством Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

- Катар выступает активным посредником в налаживании межафганского диалога и мира в Афганистане, видите ли Вы схожести и отличия в решении афганской проблемы и проблемы установления мира и территориальной целостности в Украине?

Я хочу подчеркнуть, что наша страна преуспела, играя роль посредника, в обеспечении счастливого окончания многих кризисов и проблем в регионе в последние годы. Это посредничество не ограничивалось арабским регионом, но также распространялось на африканский континент.

За последние десять лет катарское посредничество оказалось успешным, будь-то на уровне конфликтов между конфликтующими странами, политическими группами или вооруженными группами, или оппозиционными силами, включая соглашение между правительством Судана и движением «Освободительная армия Судана», освобождение джибутийских пленных Эритреи в 2016 году, освобождение похищенных ливанских солдат в 2015 году, а также ливанское соглашение о примирении и подписание мирного соглашения между двумя племенами в Ливии и Дарфурское соглашение 2013 года. И последние усилия касаются установления мира в Афганистане.

Что касается вашего вопроса, я думаю, что афганский конфликт и конфликт на Донбассе, на востоке Украины, отличаются друг от друга, и каждый из этих конфликтов имеет свои особенности и воздействующие на них стороны.

Для нас стол переговоров является путём решения любого конфликта, это единственный способ избавиться от языка оружия и насилия, которые только усложняют ситуацию.

Наша страна поддерживает мирные усилия под руководством Организации Объединенных Наций и Нормандского формата по поиску решения конфликта на востоке Украины, и мы надеемся, что Украина и ее народ будут жить в дружбе и мире.

- Какие ограничения были применены властями Катара в связи с пандемией коронавируса в стране? Как ситуация выглядит сейчас?

Государство Катар, как и большинство стран мира, стремилось реализовать превентивные меры против распространения коронавируса, поэтому в Министерстве здравоохранения был создан контакт-центр по противодействию коронавирусу.

С первого дня появления пандемии в Катаре, наша страна работала над укреплением медицинского сектора и поддерживает этот сектор человеческими кадрами и материально-техническими возможностями. Все министерства и государственные учреждения приложили усилия для борьбы с этим вирусом, предоставили бесплатные карантинные места для граждан и жителей, а также работали над бесплатной эвакуацией своих граждан из пострадавших стран.

Что касается нынешней ситуации, она находится под полным контролем, у нас беспрецедентно маленький уровень смертности от коронавируса, не более 0,2%.

Наша страна приняла множество мер в поддержку граждан и компаний, пострадавших от этой пандемии. Мы также предоставили экстренную гуманитарную помощь партнерам и дружественным странам, таким как Украина, которая получила гуманитарную помощь в поддержку усилий по борьбе с коронавирусом в соответствии с директивами Его Высочества Эмира Государства Катар.

Катарская гуманитарная помощь, которая была направлена в более чем в 20 стран мира, содержала медицинское оборудование и полевые госпитали, также Катар профинансировал в размере 140 миллионов долларов США многочисленные учреждения здравоохранения, которые занимаются разработкой вакцин.

- По итогам 2019 года Украина опустилась на 11 пунктов (до 65-го места) в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC. При этом, возглавили рейтинг Бахрейн, Гонконг и Катар, расскажите о Вашей системе уплаты налогов?

Государство Катар - одна из немногих стран в мире, которые взимают небольшую налоговую ставку, что делает его привлекательной рабочей средой для индивидуальных и корпоративных экспатриантов.

В Государстве Катар нет налога на доход от заработной платы физических лиц, а это означает, что сотрудники получают свою заработную плату без удержания каких-либо налогов.

Что касается корпоративных налогов, то ставка налога составляет 10% от общего дохода компании, и выплачивается ежегодно.

Существует также множество освобождений от уплаты налогов, которые применяются, например, к малым предприятиям, а также к доходам компаний, работающих в сельском хозяйстве, рыболовстве, морском и воздушном транспорте на условиях взаимности, а также есть и другие льготы.