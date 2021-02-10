"Интерпайп" не имеет долгов и разрабатывает финансовую стратегию развития и варианты привлечения средств - финдиректор

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" директора по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Дениса Морозова

Автор: Юрий Гулый

- 2020 год был сложным, в том числе из-за пандемии COVID-19. Что предпринимали в группе для сдерживания распространения вируса, профилактики заболевания? Занимаетесь ли вы приобретением вакцины для своих работников, или полагаете, что Минздрав должен и сможет обеспечить лекарствами?

- "Интерпайп" - одна из первых компаний в Украине, которая еще в начале марта прошлого года начала заниматься вопросами противодействия коронавирусу. Это связано с тем, что на наши заводы приезжало много фур из европейских стран, где как раз и произошла вспышка COVID-19. Мы боялись попадания инфекции в рабочие цеха.

Мы понимали, что если кто-то заболеет, то может заразить всю бригаду, ведь сотрудники вместе работают, питаются, находятся в бытовках, а это, в свою очередь, парализует работу целого участка. Поэтому мы создали штаб по борьбе с коронавирусом, и сразу ввели ряд мер по противодействию COVID-19: термометрию, организовали доставку работников на предприятия, обеспечили средствами индивидуальной защиты (СЭЗ) – масками, респираторами, антисептиками. Летом 2020 года мы начали, и сегодня продолжаем, за счет компании обязательное ПЦР-тестирование сотрудников, которые возвращаются из отпусков. Это позволяет не допустить к работе людей с бессимптомным течением болезни.

Помимо большой внутренней работы мы активно включились в обеспечение медицинских учреждений города всем необходимым для борьбы с пандемией. Наша служба закупок самостоятельно закупала и привозила на склады больниц СИЗ, кислородные концентраторы, расходные материалы, медицинское оборудование и многое другое. Когда в сентябре-октябре 2020 года у больниц возникла проблема с наличием кислорода, мы организовали поставки кислорода, закупили, дефицитные на тот момент, кислородные маски. Суммарно компания направила 114 млн грн на поддержку Днепра и области.

Сегодня штаб продолжает работать. В целом, мы научились работать в таком режиме, и пока у нас потерь, связанных с производством, не было (стучит по дереву).

Что касается вакцинации, то сейчас приобрести вакцину может только государство. Частным компаниям запрещено покупать вакцину. Мы даже пытались вакцинировать своих работников от гриппа, но массово мы это организовать не смогли, так как даже вакцин от гриппа можно было купить ограниченное количество.

Когда антикороновирусная вакцина появится в Украине и будет доступна для коммерческих компаний, будем покупать и вакцинировать наших работников.



- Компания в 2020 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции, нарастив долю экспорта в структуре реализации. А какие предварительные финансовые результаты работы по прошлому году? Показатели за девять месяцев 2020 года были намного лучше аналогичного периода 2019 года.

- В целом по 2020 году говорить пока рано, так как год еще не закрыт. Аудированная отчетность появится только в середине марта. До этого некорректно оглашать какие-либо цифры. А вот результаты за девять месяцев 2020 года действительно получились намного лучше по сравнению с девятью месяцами 2019 года. Одна из основных причин улучшения показателей: в структуре продаж компании выросла доля экспорта как по ж/д колесам, так и по трубам.

Вместе с тем, продажи в Украине сильно снизились, поскольку существенно упало потребление труб и ж/д колес в стране. Поэтому, еще раз отмечу, рост выручки был за счет экспортных рынков.



- Какие прогнозы по 2021 году - по производству, объемам реализации продукции и финпоказателям? За счет чего ожидаете улучшения-ухудшения показателей?

- Сейчас очень трудно делать прогнозы – ситуация динамически меняется. Например, в начале года резко выросла стоимость коммодитиз (commodity, сырьевые товары – такие как продукты питания, зерно и металлы – ИФ): стремительно подорожали лом, чугун, сырьевые компоненты. Эти факторы в начале года было трудно предсказать. При этом цены на трубы отстают от динамики цен на сырье. Сейчас цены на сырье растут, а на трубы еще не выросли до сопоставимого уровня, поэтому очень сложно прогнозировать, какие будут результаты.

У нас есть бюджет года, мы понимаем, какие наши цели, понимаем, какие ключевые рынки, будем следить за развитием ситуации на ключевых рынках - Ближнем Востоке и в США. Но прогноз давать очень трудно, ведь могут появиться какие-то факторы, которые полностью изменят картину.



- "Интерпайп", как и другие компании, сталкивается с проблемами при реализации продукции на внешних рынках из-за вводимых другими странами ограничений. В частности, с января 2016 года на пять лет ЕЭК ввел пошлину на поставки украинских ж/д колес в Таможенный союз (ТС). С 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие этой меры приостанавливалось, затем возобновилось, а с 22 января 2021 года она вновь прекратила действовать. Как вы оцениваете отмену действия такой пошлины и как это повлияет на поставки ж/д продукции в ТС?

- Мне трудно это комментировать, так как в этих ограничениях больше политики, чем экономики. На мой взгляд, ограничительные торговые меры – не совсем правильное средство борьбы на дефицитных рынках.

Напомню, что в ЕЭК нашими ключевыми партнерами выступают Беларусь и Казахстан, куда мы поставляли, и будем поставлять, ж/д колеса. Эти две страны будут в выигрыше от временной приостановки пошлины, по России я не готов комментировать.



- Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" является предприятием "зеленой" металлургии и может претендовать на снижение тарифа на электроэнергию. Какая ситуация с получением компанией "Интерпайп" статуса "зеленой" металлургии со снижением тарифа на э/э?

- Вопрос заключается не в снижении тарифа, а в справедливой оплате именно тарифа за передачу по сетям "Укрэнерго" без учета той части тарифа, который взимается с украинских потребителей для компенсации завышенных платежей в адрес "зеленых" энергетиков – СЭС и ВЭС.

Во всем мире работает такой принцип: если загрязнитель выбрасывает в атмосферу СО2, то ему выставляют как можно большие платежи за выбросы. Если же предприятие инвестирует в экомодернизацию, то его освобождают от необходимости содержать "зеленых" энергетиков. У нас сделали с точностью до наоборот.

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" относится к "зеленой" металлургии. Девять лет назад мы построили новый завод, у которого выбросы СО2 рекордно низкие – менее 250 кг/т стали (для сравнения при мартеновском производстве образуется 2500 кг/т стали). Поэтому мы считаем, и считали всегда, что несправедливо, когда экологически чистый завод платит "экологический сбор". Некорректно называть это снижением тарифа, просто должен быть справедливый тариф для экологически чистых предприятий – тариф без компенсации составляющей "зеленого" тарифа

Что касается получения статуса предприятия "зеленой" металлургии: необходимо принять два подзаконных акта, без которых процедура получения этого статуса невозможна. Как только будет готов этот механизм, мы будем подавать документы для получения данного статуса.

На сегодня у нас нет такого статуса, так как нет окончательного механизма: кроме принятого Радой закона необходимы подзаконные акты, которые регламентируют действия.



- Опасается ли компания ужесточения экологических требований при поставках продукции в ЕС после Green Deal и введения углеродного налога?

- Я думаю, что European Green Deal – это уже данность, с которой Украине придется каким-то образом сосуществовать, а промышленности реализовывать соответствующие экопроекты, инвестировать в экомодернизацию, чтобы выбросы СО2 сократились.

"Интерпайп Сталь" сегодня уже соответствует всем требованиям Green Deal. Он уже имеет выбросы на тонну стали менее 250 кг, что соответствует целевым требованиям Европы на 2050 год.

Но это не означает, что мы будем на этом останавливаться. Мы будем продолжать заниматься, в том числе и экологическими проектами, будем продолжать снижать выбросы СО2 и от других производств. Например, проект по строительству нового участка по термоотделке премиальных труб – предполагает минимальный выброс СО2.



- В недавно обнародованном торгово-производственном отчете компании за 2020 год вы сообщили, что в 2021 году планируете завершить строительство дополнительного цеха по производству колесных пар, начать строительство новых мощностей для производства труб с премиальными резьбовыми соединениями для добычи нефти и газа. Где планируете привлекать средства на эти проекты? Тем более, что вы заявили об объеме портфеля инвестиций компании на уровне $100 млн, в том числе с учетом реализации экологических проектов.

- Запуск дополнительного цеха по выпуску колесных пар запланирован во втором полугодии текущего года. Сейчас на площадке производится монтаж оборудования, т.е., можно сказать, что реализация проекта находится "в разгаре".

Все проекты мы финансируем из собственных средств. При этом, как мы сообщали, в прошлом году привлекли кредит в "Укргазбанке" на EUR45 млн (пятилетний кредит на EUR37 млн и возобновляемая кредитная линия на EUR7 млн на три года - ИФ), который мы использовали на погашение долга.

На сегодня у компании нет долга перед кредиторами.



- Какая ситуация с СП по выпуску труб с французской компанией Vallourec? Как работает СП, есть ли повышение квот на поставки труб в ЕС?

- На сегодня размер квоты на поставку труб в ЕС не изменился (при создании в 2018 году СП ожидалось, что квота на поставку труб в рамках совместного предприятия с французской компанией будут увеличены – ИФ). Впрочем, в европейской системе квотирования существует так называемая квота "прочие страны" (other countries). Если мы в течение года выбрали квоту региональную, и если квота прочих стран осталась частично свободной, то мы имеем право поставлять в ЕС по этой квоте.

Поэтому в прошлом году мы поставили немного труб по квоте "прочие страны", что в целом превысило поставки украинской квоты в ЕС на небольшие объемы – 5-7% общих наших поставок в Европу. Но если в прошлом году другие страны не использовали свою квоту, то в этом могут использовать.



- А как развивается ситуация с судом с ЕК?

- Судебное разбирательство продолжается, но это не быстрый процесс: каждая сторона предоставляет свои аргументы, суд их рассматривает, проходят дебаты. Как только будет какое-то решение – вы первыми узнаете.

("Интерпайп" в сентябре 2019 года подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за изменения методики расчета антидемпинговых пошлин на поставки бесшовных труб в страны ЕС, в результате которых окончательные пошлины после проводившегося пересмотра были недостаточно снижены – ИФ).



- "Интерпайп" в начале 2021 года погасил все долги и выкупил евробонды-2024. Экс-гендиректор "Интерайпа", который сейчас возглавляет совет директоров компании, Фади Храйбе в декабре сообщал, что компания "рассматривает различные инструменты привлечения средств для финансирования Capex: выпуск еврооблигаций, привлечение проектного финансирования и привлечение банковского финансирования". Принято ли какое-то решение по этому вопросу?

- Да, мы продолжаем рассматривать различные инструменты. Сегодня, в частности, мы разрабатываем финансовую стратегию компании, которая даст ответы на вопрос: откуда мы будем привлекать деньги. Сегодня мы прорабатываем разные сценарии, но приоритетный вариант пока не выбрали.



- Но средства планируется привлекать внутри Украины или на международном уровне? Вообще, вы предпочитаете привлекать деньги внутри страны или на внешних рынках?

- Я не вижу разницы, привлекать ли деньги на внутреннем финансовом рынке или за рубежом. Если финансовые условия хорошие, справедливая рыночная процентная ставка, нормальные условия, то почему бы их не привлекать в Украине? Если есть хорошие условия в Европе, то почему бы не взять там кредит?

Поэтому мы в этом случае не разделяем Украину и зарубежье, для нас это не имеет значения. Мы готовы работать с любыми кредиторами.



- Как изменились ставки кредитования (в Украине и внешние)? Сопоставим ли в настоящее время внутренний рынок кредитования с внешними рынками?

- Да, сегодня ставки в Украине находятся практически на том же уровне, как на Западе, например, в Европе. Близки, по крайней мере, по кредитам.



- Какова динамика отношений международных банков к украинским компаниям (финмониторинг, займы)? Повлияло ли как-то на компанию продажа "Кредит-Днепра" Ярославскому?

- Мы не имеем, и не имели, никогда отношения к банку "Кредит-Днепр", поэтому вопрос по нему никак не комментирую.

Что касается отношения к украинским компаниям: мы в 2020 году получили рейтинги от независимых международных агентств S&P и Fitch, которые проанализировали наши показатели, денежные потоки, статус и текущее состояние. В их заключениях написано и про компанию, и о рисках, и о возможностях, и том, что мы потенциально можем улучшить, и т.д. Хочу сказать, что "Интерпайп" продолжает работать над тем, чтобы быть более финансово стабильными, более финансово устойчивыми.

К сожалению, пока компания ограничена страновым рейтингом, который сейчас является определяющим. Но никто нам не мешает идти дальше и ставить задачи и цели повышать рейтинг.



- Какие инструменты используют для размещения временно свободных средств (ОВГЗ, депозиты), как страхуют валютные риски?

- У нас не так много свободных валютных средств, потому что мы все, что зарабатывали, тратили на погашение долгов. Если будут операционные средства, которые будет возможность заморозить, мы будем думать.



- О страховании и пенсионном фонде: с кем работает компания, какие планы?

- С негосударственными пенсионными фондами мы пока не работаем, а наших сотрудников мы страхуем по такому принципу: половину страховки оплачивает компания, половину – работник.



- Для компании острым вопросом всегда было обеспечение металлоломом. Удовлетворены вы поставками лома на завод в настоящее время и ценами на рынке? При этом прогнозируется, что цены на лом в ближайшее время будут продолжать возрастать. А как оцениваете реформы в "Укрзализныце" в части реализации металлолома?

- Два больших недавних тендера "Укрзализныци" сняли проблемы с обеспечением ломом. Спасибо железнодорожникам, они, в какой-то степени, сняли напряжение с рынка. Что будет в феврале-марте, сложно сказать. Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов.

В конце прошлого года цена на металлолом резко выросла, сейчас она держится на очень высоком уровне, неадекватно высоком. Но зимой лом всегда растет в цене, это традиционный сезонный фактор. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и в марте цена на лом начнет снижаться до адекватного уровня.



- Как оцениваете внутренний рынок Украины по трубам и ж/д колесам? Какие прогнозы по 2021 году?

- На оба этих вопроса трудно ответить. Спрос на трубы зависит от программы бурения новых скважин "Укргазвыдобування". До сих пор у компании нет планов по бурению, нет понимания, сколько скважин они будут бурить в текущем году. Когда такой план появится, тогда станут известны их потребности в трубах, и я смогу спрогнозировать объем потребления.

Ситуация со спросом на ж/д колеса аналогичная. Какое количество вагонов будет построено в этом году в Украине, непонятно, поскольку финаплан "Укрзализныци" еще не утвержден. Строительство какого количества вагонов будет профинансировано, тоже непонятно. Поэтому на украинском рынке колес "Интерпайп" фактически работает на споте: появляются какие-то заказы – мы их выполняем, а на длительный срок давать прогнозы невозможно.



- Удовлетворены ли вы действиями правительства в экономической сфере? Какие решения необходимы для восстановления стабильности на внутреннем рынке потребления металлопродукции? Что необходимо для улучшения доступа украинской металлопродукции на рынки других стран, в частности, ЕС?

- Главный индикатор: рост ВВП страны. Если ВВП растет, значит все хорошо. И правительство должно принимать меры, чтобы экономика росла, чтобы металлопрокат потреблялся внутри страны.

Отдельно следует сказать о стратегии в энергетической сфере. В украинских недрах находится большое количество газа, которое можно и нужно добывать. Но это направление в прошлом году "забыли", рынок сильно сократился, добыча упала. Это неправильно.

В ж/д сфере аналогичная картина: вагонный парк "УЗ" находится в удручающем состоянии, его нужно обновлять. А для этого уже сегодня необходимо проработать источники финансирования. Это направление, которым, я считаю, правительству страны нужно внимательно заниматься.



- Насколько рентабельный горно-металлургический бизнес в нынешних условиях? Как вы видите будущее ГМК в Украине?

- Если брать нынешнюю ситуацию в ГМК, то конъюнктура глобального рынка очень зависит от Китая. Если в Китае растет потребление стали, то и в целом все хорошо – начинают расти цены на комодитиз: руду, металл, чугун.

Но "Интерпайп" - другая компания, мы не продаем руду, а производим более сложные продукты, единичные продукты, и эти вещи данной корреляции не подвержены. У нас другая корреляция, которая связана с изменением ВВП и ценами на нефть и газ.

Сейчас в ГМК (без нас) очень хорошая конъюнктура. В течение определенного периода времени, когда Китай будет наращивать потребление метпродукции, цены будут расти. Но, ко второму-третьему кварталу рост прекратится, а ситуация стабилизируется.

У нас, трубников, задача состоит в том, чтобы компенсировать рост сырья ценами продаж труб. Как только мы это сделаем, мы выйдем на какой-то средний уровень рентабельности, но пока он у нас невысокий.



- То есть, вы удовлетворены работой налоговых органов, возмещением НДС?

- Сейчас НДС возмещается в срок. Но есть проблемы с обелением рынка металлолома. Мы считаем, что обеление рынка лома – важный пакет документов, который сильно снизит проблемы для всех металлургических компаний.

Мы также выступаем за сохранение экспортной пошлины на металлолом, и призываем к этому и правительство, и Верховную Раду. Если Украина разрешит вывозить лом, стратегическое сырье, то она фактически отдаст рабочие места туркам, китайцам, кому угодно, но не украинцам.

"Интерпайп" - за развитие промышленности в Украине. Все, что будет хорошо для промышленности, мы будем поддерживать.



- Как занимаетесь КСО, и как отток работников: он сократился, или специалисты продолжают уезжать и это является проблемой?

- На сегодня проблема дефицита кадров из-за увольнений и отъезда рабочих за рубеж стала менее актуальной. Наверное, в том числе из-за того, что мы и зарплаты подняли до соответствующего уровня, и проблема стала мене острой.

Но есть нехватка высококвалифицированной рабочей силы: сегодня не хватает людей с квалификацией, которые могут приходить на производство уже со знаниями. Проблема подготовки кадров остается, и я боюсь, что она не будет решена в ближайшее время.

Поэтому мы стараемся проводить профориентационную работу в направлении повышения интереса школьников к техническим профессиям, в этом году планируем открыть в Днепре еще несколько технических лабораторий.