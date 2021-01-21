Министр здравоохранения о вакцинации и закупке вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал о закупках вакцин от COVID-19, работе с ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), переговорах с производителями вакцин и о том, возможна ли подпольная вакцинация от COVID-19.

(подается на украинском языке)

Автор: Анна Левченко

- Яка ситуація із закупівлею вакцин на сьогодні?

- Одразу, коли я прийшов на посаду міністра, ми з командою розробили стратегію боротьби з пандемією COVID-19. Однією з її головних складових був старт кампанії з вакцинації в Україні. Вже в травні ми розпочали комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби. Питання доступу до вакцин важливе і знаходиться на контролі керівництва країн в усьому світі. Володимир Зеленський на постійному зв’язку з президентами країн-виробників вакцин. Крім того, у процесі перемовин бере участь і прем’єр-міністр, і Міністерство закордонних справ. Зі свого боку, я веду постійну комунікацію з колегами-міністрами охорони здоров’я країн-виробників вакцин.

Ми визначили два шляхи отримання вакцин, які опрацьовували паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників.

Вже у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Серед них вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. Крім того, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer в Україну у разі, якщо країна буде відповідати встановленим критеріям. Україна цим критеріям відповідає, зокрема, у нас є затверджений національний план вакцинації, можливість забезпечити холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання.

Паралельно, ще з кінця весни, ми ведемо перемовини з компаніями-виробниками вакцин. Це, в тому числі, Sinovac, з якою вже укладено договір. Перші контакти з ними у нас були в травні, а активні перемовини почалися у вересні. Діалог з іншими виробниками ще триває.

З усіма компаніями у нас підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено. Зазначу, що мова йде про світові топ-компанії з бездоганною репутацією, які виготовляють вакцини від коронавірусної хвороби.

Основне питання, яке поставало з самого початку перемовин, це терміни перших поставок вакцин. Спочатку компанії пропонували нам поставки в кінці 2021 року - початку 2022-го. Однак, такі віддалені терміни мене категорично не влаштовували. Тому вдалося домовитися, аби поставки розпочалися значно раніше.



- Наскільки злагоджено діють МОЗ та МЗУ? Чи немає конфлікту?

- ДП “Медичні закупівлі України” - підприємство, яке знаходиться в сфері управління МОЗ. Наша мета, аби до ДП “Медичні закупівлі України” перейшли всі централізовані закупівлі, які проводить МОЗ, в тому числі, й ті, які наразі проводяться через міжнародні організації. Крім того, МЗУ, отримавши статус центральної закупівельної організації, повинно стати майданчиком, через який свої закупівлі можуть здійснювати окремі лікарні, лікувальні установи різних форм власності. Це повинно проводитися за допомогою нових ефективних інструментів, наприклад, електронних каталогів, які системно виключають корупцію. Більш того, щоб МЗУ перетворилося на повноцінну організацію, ми плануємо приєднати до них ряд підприємств, які знаходяться в системі Міністерства охорони здоров'я, щоб у них була своя логістика, свої склади. Моя позиція, як міністра, полягає в необхідності зробити реорганізацію, наповнити ДП “Медичні закупівлі України” новими функціями.

Наразі у ДП є функція – купити за списком лікарські засоби та медичні вироби, який їм дав МОЗ, в конкретній кількості і за мінімальною ціною. МЗУ має провести закупівлю - скласти грамотне техзавдання, потім виставити його на торги. Процедури прописані, нічого складного немає.

Для мене вкрай важливо, аби ДП ефективно виконувало свої обов’язки. Але за фактом, підприємство, для функціонування якого були створені всі умови, включно зі значним фінансуванням, провело закупівлі тільки на 78%. З 483 позицій не купили 108. Сума зірваних торгів - близько мільярда гривень. І мова не про цифри, мова про життєво важливі для людей препарати. Зокрема, по дитячій онкології провалено 24 договори, по дорослій онкології - 10, серцево-судинним захворюванням - 60 договорів. За кожною зірваною поставкою - здоров’я і життя тисяч українців.

Зрозуміло що ми не можемо наражати на небезпеку наших громадян і залишити їх без необхідного лікування. Тому тепер команда міністерства в екстреному порядку шукає варіанти проведення закупівель і поставки необхідних препаратів та медичних виробів.

У мене є розуміння, як домогтися ефективності від МЗУ. Сподіваюся, що на наступному тижні вже буде сформовано наглядову раду ДП.



- ДП "МЗУ" проводить закупівлю вакцин від коронавірусної хвороби?

- Коли ми розпочали напрацьовувати стратегію вакцинації від COVID-19, одразу було визначено, що МОЗ не має самостійно проводити жодних закупівель. З першим виробником, компанією Sinovac, договір уклали ДП “Медичні закупівлі України”. На момент укладення договору на закупівлю, готовність висловили дві компанії. З однією з них (компанія Sinovac), ми уклали договір, з іншою компанією ми укладемо договір найближчим часом.

На жаль, оголосити назву цієї другої компанії я наразі не можу. Розголошення будь-якої інформації до моменту підписання договору, призведе до зриву домовленостей - такі умови співпраці. Одразу після підписання договору на постачання, я зможу повідомити всі деталі. Однак цей договір ми укладаємо не через ДП “Медичні закупівлі України”, а через іншого оператора (поки готувалося інтерв’ю стало відомо, що Кабінет міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України - ІФ).



- Депутат Олександра Устинова написала, що замість вакцини Sinovac по $17 можна було купити вакцину індійської компанії Serum по $3. Але ми пам'ятаємо, як критикували ЮНІСЕФ за закупівлі вакцини цього виробника...

- Дуже важливо, щоб усі політичні діячі та публічні особи, до яких, так чи інакше, прикута увага суспільства, усвідомлювали відповідальність своїх дій і висловлювань, та розуміли можливі наслідки, в першу чергу, для іміджу нашої держави. Прикро, коли люди беруться коментувати тему, у якій вони, м'яко кажучи, розбираються поверхнево.

Допис, про який йде мова, має головну мету - будь-якою ціною знайти чергову “зраду”, тому повністю складається з неправдивих фактів подекуди навіть абсурдних.

Тепер конкретно з приводу індійської вакцини. Serum Institute - один з найбільших виробничих майданчиків Індії, який, в тому числі, сьогодні законтрактований світовими виробниками на виготовлення їх вакцин. Що стосується вартості вакцин. Три долари - ціна, за якою закуповує вакцину механізм COVAX - Глобальний фонд доступу до вакцин від COVID-19. Усі виробники вакцин, які долучилися до цього механізму, надають їм вакцину за мінімальною вартістю або взагалі за собівартістю. Тому порівнювати цю вартість із комерційною ціною, на мій погляд, просто безглуздо.



- Наскільки адекватна ціна вакцини від Sinovac?

Ціна, за якою Україна закуповує вакцини компанії Sinovac, однакова для більшості країн світу.

Один простий приклад. Візьмемо двох топових світових виробників вакцини від коронавірусної хвороби. Реальні цифри - у одного виробника ціна на вакцину від COVID-19 за дозу близько, $6, у іншого - близько $30. Цінові пропозиції є різні. У одного виробника фіксована ціна $9, у другого ціна залежить від кількості замовлених доз - від $12 до $40. Це ринок, у якому умови диктує виробник, адже пропозиція обмежена і є глобальний дефіцит. Нагадую, що у черзі за вакциною стоять усі країни світу, а це понад 7 мільярдів людей.

Позиція, яку ми відстоюємо, така: критерії якості та ефективності - непорушні. Щодо цінового показника, ми будемо купувати вакцини у різних виробників, їхня ціна буде відрізнятися, і ми це розуміємо.



- Чи будуть вакцини на приватному ринку, щоб вакцинуватися змогли і ті люди, які не входять до групи ризику?

- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всі громадяни України будуть вакциновані за державний кошт. Цей план складається з п'яти етапів. Розпочнемо з медичних працівників, людей похилого віку та тих, хто знаходиться в групі ризику. З кожним етапом охоплення людей вакцинацію буде зростати. На п'ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють в групу ризику ні за віковим, ні за професійним показником і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє у п'яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 на початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку.

Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини.



- Прокоментуйте, будь ласка, історію з нелегальною вакцинацією. Коли закінчиться розслідування?

- СБУ вже проводить розслідування, ми зі свого боку отримали доручення прем’єр-міністра, яке дає підстави провести перевірку. Держлікслужба разом з фахівцями Міністерства охорони здоров'я вже проводять перевірку.



- Чи буде ця клініка позбавлена ліцензії?

- Аби позбавити клініку ліцензії, необхідно отримати офіційні результати перевірки. Моя думка, якщо факти будуть підтверджені, то повинні бути застосовані максимально жорсткі санкції до усіх учасників, адже ситуація неприпустима і мерзенна.



- Ви вірите, що це правдива історія чи все-таки фейк?

- Особисто мені ніхто не телефонував і не пропонував вакцинуватися. У мене багато знайомих в різних сферах, та від жодного з них я не чув про подібні пропозиції. Однак, я не можу виключати правдивість цієї історії, тому чекаю оприлюднення результатів розслідування.