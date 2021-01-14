Есть отдельные локации либо собственники, которые не хотят придерживаться карантинных ограничений, с ними будут работать контролирующие органы – Виктор Ляшко

В блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, планируется ли продление карантина после 25 января, что будет с его нарушителями на горнолыжных курортах и сколько вакцины против COVID-19 получит Украина.

(подается на украинском языке)

Текст: Анна Левченко



- Скажіть, будь ласка, чи планується продовження локдауну після 25 січня?

- Коли ми планували введення протиепідемічних заходів, ми спиралися на прогнози. Зокрема, плануючи дату введення карантину таким чином, щоби період січневого зростання захворюваності на грип та ГРВІ ми могли пройти без занадто жорстких карантинних обмежень і надто сильного навантаження на систему охорони здоров’я.

Прогнози були зроблені до введення карантину вихідного дня, і вони вказували, що приблизно у середині лютого, після новорічних і Різдвяних свят, під час яких дещо знижується мобільність населення (люди менше їздять на роботу, натомість збираються у родинному колі, але потім повертаються па роботу, в робочі колективи), буде поступове зростання захворюваності на грип і грипоподібні захворювання.

Як ретроспективно показує досвід, саме з 14 січня розпочинається зростання грипу і грипоподібних захворювань з піком у лютому. Тому коли ми прогнозували ситуацію щодо коронавірусу, ми розуміли, що у нас на новорічні свята буде спад, тому що люди не звертаються до лікарів, а інколи й самі лікарі відкладають розгляд некритичного звернення на "після свят". COVID-19 накладається на сезонність грипу, і наприкінці січня - у лютому захворюваність зростатиме. Тому ми і запровадили цей жорсткий карантин, щоби розтягнути в часі оце повернення людей з родинних осередків в робочі.

Завдяки карантину це відбуватиметься поступово і дозволить збити криву росту, аби збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров’я у колапс. До того ж лікарні зараз готові значно краще, ніж це було у квітні, травні, серпні.



- Тобто МОЗ не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня?

- Наразі не буде. Втім завжди є певні перемінні, яких неможливо врахувати в прогнозах.

Візьмемо, приміром, Велику Британію, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати без карантинних обмежень новорічні та Різдвяні свята, які там розпочинаються 25 грудня. Однак вони розглядали можливість повторного локдауну. Як показала потім практика, вони вийшли з карантинних обмежень без зниження захворюваності, оскільки з'явилася мутація коронавірусу, що легше передається від людини до людини, що й призвело до спалаху. Тому Велика Британія змушена була ще у січні увійти в більш жорсткий карантин.

Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не впроваджувати жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності. Втім, як я вже зазначив, є певні перемінні, яких ми не можемо передбачити.



- Чи є в Україні наразі британський вірус?

- Ми відстежуємо ситуацію. Це питання має підтвердити чи спростувати Всесвітня організація охорони здоров'я. Наразі ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка знаходиться в клініці Шаріте в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. До сьогодні цього штаму в Україні ще не виявлено.



- Чи буде реакція МОЗ на порушення карантинних заходів на гірськолижних курортах, зокрема в Буковелі?

- Ми дозволяли гірськолижним курортам працювати під час посиленого карантину. До того як прийняти таке рішення, ми провели величезну кількість нарад, вивчали досвід інших країн, зокрема Німеччини, Австрії, Андори. Чому більшість країн дозволяли працювати гірськолижним курортам до листопада, а потім деякі країни, зокрема, Австрія, Німеччина на певних землях, змінили своє ставлення до цього і не дали дозвіл?

У всіх країнах відмічається певна пандемічна втома, людям потрібно десь трошки відпускати енергію. Ми позакривали ресторани, розважальні зони. Найбільш безпечним з точки зору епідемічної ситуації буде відпочинок на повітрі і з малою кількістю людей. Коли ми говоримо про гірськолижний спуск, він безпечний. Проблема лише у чергах на підйомники. Для європейських курортів проблема була саме в підйомниках, бо це вагончики закритого типу. В деяких країнах, до речі, туди дозволяється заходити виключно в медичному респіраторі. У нас підйомники, зазвичай 2-3-містні, відкриті, люди зазвичай піднімаються на них родиною - тобто з тими, з ким вони контактують у повсякденну житті.

В Україні постало питання до бізнесу, який відповідає за підйомники. Як показує світова практика, можна правильно організувати підходи для уникнення скупчення біля підйомників, щоб розводити потоки людей і не було черг. Навіть коли святкували Рош-Ха-Шана, біля могили цадика Нахмана зробили все так, щоби не було скупчення. Так і тут можна було організувати. Однак є люди, які вважають себе хитрішими за всіх - завжди знайдеться той, хто не виконує правила. І коли ресторани не працюють у Києві, в Одесі, але працюють там, де гірськолижні курорти, тоді постає питання і до власника, чому він собі це дозволяє, і до контролюючого органу, Держпродспоживслужби.

Я вчора знову отримав чергові фотографії із фактами, що ресторани працюють, і вже сьогодні мав розмову із заступником міністра економіки Сергієм Глущенком та з головою Держпродспоживслужби з проханням зосередити увагу на цих порушеннях. За результатами зустрічі проведемо відповідну селекторну нараду із регіональними керівниками Держпродспоживслужби.



- Тих порушників будуть карати?

- Звісно. Ми як МОЗ звертаємося до людей з проханням дотримуватися карантину, а до бізнесу звертаємося, щоб він забезпечив умови та можливості для його дотримання. І коли бізнес натомість порушує правила, це не може лишатися непоміченим. Перед введенням карантину ми також зустрічалися з бізнесом. До новорічних свят, коли треба було б закритися, бізнес просив дати йому змогу допрацювати до свят і, якщо дозволяє епідситуація. то закритися вже після Різдва. Представники бізнесу запевняли, що закриються після Різдва та дотримуватимуться всіх обмежень.



- Складається враження, що влада слабка і виконує забаганки бізнесу, що бізнес може піти і домовитися…

- Я б так не сказав. Загалом по країні карантинних обмежень дотримуються. Немає таких кричущих порушень, зокрема по Києву і по інших містах. Є півні локації чи власники, котрі не хочуть дотримуватися карантину. З ними будуть працювати контролюючі органи.

Так само було, скажімо, з мерами міст, які не хотіли дотримуватися жорстких карантинних обмежень, гуляли дні міста. Після тих святкувань пішли різкі спалахи захворюваності, і мери починали волати про допомогу.

Тут та ж ситуація - не можна намагатися обдурити вірус. Бізнес повинен бути свідомим, а не думати, що якщо немає контролю, то я попрацюю. Ми не можемо приставити інспектора до кожного ресторану чи готелю, та всі ці факти порушень фіксуються, тож відповідатиме кожен.



- Коли можна очікувати на це? Коли будуть перші приписи?

- Вони вже пішли і є на сайті Держпродспоживслужби, Нацполії, тож можна подивитися кількість притягнутих до відповідальності за порушення карантинних обмежень. Просто тут треба правильно зорієнтувати інспекторів: спочатку на більш загальні порушення, а тоді вже вишукувати менші, коли, скажімо, продають заборонені товари. Тобто більш масштабне порушення не в тому, що вони продають заборонені продукти, а що працюють тоді, коли мали б бути зачиненими (ті ж ресторани чи курорти, приміром).



- Є якась статистика штрафів?

- Треба глянути. Ми щотижня звітуємо, отримуємо інформацію від Держпродспоживслужби і Нацполіції та передаємо її до Кабміну.



- Щодо вакцинації. Бразилія сказала, що ефективність вакцини CoronaVac компанії "Сіновак" лише 50%. Чи цього достатньо?

- Коли ДП МЗУ підписувало контракт із "Сіновак", там зазначалося, що якщо вакцина не буде зареєстрована, якщо вона матиме ефективність нижче 70%, Україна її не купуватиме і виробник має повернути кошти. Це прописано в угодах. Наразі з різних країн ідуть проміжні результати. Ми очікуємо, коли сама компанія "Сіновак" оприлюднить результати клінічних випробувань третьої фази, тоді й приймемо рішення щодо завозу цієї вакцини з огляду на те, чи були досягнуті зазначені в контракті показники. Тобто вакцина CoronaVac буде поставлена за умови, якщо доведе свою клінічну ефективність і якщо клінічні випробування третьої фази підтвердять ефективність більше 70%.



- Яка роль компанії "Лекхім"?

- Компанія "Лекхім" виступає ексклюзивним дистрибьютором "Сіновак" і її вакцини проти СOVID-19 в Україні. Поставка залежить від того, що оприлюднить "Сіновак" і що зробить китайський регулятор. Після цього іде прекваліфікація ВООЗ.



- А що з іншими вакцинами? Чи буде реєструватися, зокрема, Pfizer?

- Я як санітарний лікар займаюся постачанням вакцини за механізмом COVAX. Питання підписання договорів і закупки вакцин - компетенція міністра.

По COVAX: ми подали заявку, нас включили в перелік країн, які отримують вакцини. Йдеться щонайменше про 8 млн доз вакцини, але потенційно розглядається 16 млн доз.

Вакцина в рамках COVAX очікується в кінці березня. Однак 6 січня ми отримали лист від GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальний альянс вакцин и імунізації) з проханням до України підтвердити свою готовність прийняти м-РНК вакцину згідно заявки, яку подала раніше, оскільки виробники м-РНК-вакцини (наразі її випускають тільки Pfizer і "Модерна") звернулися до GAVI із пропозицією надати певну кількість доз.

Ми, коли подавали заявку в GAVI, говорили, що для нас пріоритетна вакцина для масової вакцинації - це вакцина з температурою зберігання +2 - +8.

В той же час ми не відмовляємося і від інших вакцин (-20 або -70 градусів Цельсія), бо розуміємо, що масова вакцинація буде довготривалою з урахуванням структури і підходів до неї. Тож 8 січня ми надіслали GAVI відповідь, що готові прийняти м-РНК-вакцини і будемо ними охоплювати саме медичних працівників (на першому етапі вакцинації вакцинуватимемо саме їх). Тому GAVI будуть приймати рішення, чи передають вони РНК-вакцину в Україну, чи ні.

Оскільки ми виконали всі умови, які висував GAVI, гадаю, що вже на початку лютого зможемо почати вакцинацію м-РНК вакциною.



- Медики кажуть, що не дуже хочуть вакцинуватися. Це так?

- Бажання вакцинуватися - це вже питання нашої комунікації, оскільки існує дуже багато міфів довкола вакцинації.

Ми проводимо підготовчу кампанію до проведення масової комунікації, але не хочемо комунікувати якусь конкретну вакцину, тому що кожна з них має покази, протипокази і рекомендації до кількості доз введення. Я про ці речі не комунікую, натомість кажу про необхідність вакцинації, хоча вона й буде добровільною. Закликатиму всіх зробити щеплення, не зважаючи на те, чи ви хворіли, чи ні, чи знаєте свій імунний статус тощо. Коли ви матиме щеплення, то матимете гарантію того, що захищені, і зможете спокійно подорожувати. Адже сьогодні багато країн запроваджують вимогу обов’язкової наявності міжнародного свідоцтва про вакцинацію при перетині кордону.



- Тобто паспорти вакцинації вже на часі?

- На часі чи ні, ще не можна сказати. Україна розглядає і це питання, оскільки з трьох вакцин, що зареєстровані в світі, підтвердження зменшення і запобігання поширенню інфекції в колективі має поки лише "Модерна". Але вона не зареєстрована ВООЗ. Для нас це важливо, бо коли ми говоримо, що буде видаватися міжнародний сертифікат про вакцинацію, то він видається виключно згідно із міжнародними медико-санітарними правилами. А там прописано, що для отримання цього сертифіката має бути виключно вакцина, визнана ВООЗ, яка дотепер визнала лише для екстреного використання Pfizer. Якщо ми будемо вводити цей паспорт, то обмежимо кількість людей, які хочуть потрапити в Україну.

Тому на цьому етапі можна говорити або про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або про наявність негативного ПЛР-тесту. Оскільки кількість людей, що вакцинувалися, досить мала, ми розуміємо, що норма про паспорт вакцинації поки що працювати не буде.

Паспорт вакцинації буде актуальний лише тоді, коли ви, наприклад, захочете подорожувати до Великої Британії, а вона, скажімо, поставить вимогу при перетині державного кордону мати із собою міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Тоді вам буде треба звернутися до свого сімейного лікаря, бо у нас вакцинація буде проведена із внесенням запису в електронній медичній карті пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я, яку модерує НСЗУ - наразі ми розробляємо таку систему. Лікар роздрукує вам міжнародний зразок англійською чи французькою мовою, поставить підпис і печатку.



- Вакцинація проти COVID-19 проходитиме через сімейних лікарів?

- Наразі в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію видається частіше про щеплення проти жовтої лихоманки. Причому по всій країні зробити його можна лише у 5-6 кабінетах. Вакцинація проти COVID-19 проводитиметься щонайменше у 4250 пунктах щеплень. Плануємо зробити так, щоб видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 міг кожен сімейний лікар, тому вивчаємо механізми.



- Чи буде вакцина проти COVID-19 доступна для ринку?

- Не виключаю, що це буде, однак для нас пріоритет, щоби держава викуповувала все, що може заїхати в Україну, і кошти на це є, і вакцинувала тих, кого ми передбачили в наших групах ризику.



- Якщо Pfizer отримає реєстрацію в рамках COVAX в Україні, це дозволить компанії завозити вакцину для ринкового обігу?

- Надасть можливість, але вірогідність, що Pfizer завозитиме для ринкового обігу, нульова - у них немає таких запасів вакцини. У них черги стоять і від країн, і від самого COVAX. Тут все вже викупили наперед - дистриб’ютори не зможуть прийти і купити.



- Прокоментуйте, будь ласка, історію з таємною вакцинацією проти COVID-19 в клініці Меділенд.

Для мене це фейк, доки не буде фактів, підтверджених комісіями чи відповідними правоохоронними органами.

Є доручення прем’єра, щоби наша ліцензійна комісія, котра видавала ліцензію на медичну практику, перевірила цей суб’єкт господарювання на правдивість цих даних. Я не можу це коментувати наразі, оскільки це публікація без достовірних джерел. Зараз ідуть перевірки, за результатами яких проведемо окремий брифінг.

Утім я впевнений, що там не відбувалося ніякої вакцинації. За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україну жоден імунобіологічний препарат проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вона потребує температури транспортування -70 градусів.

Интервью было записано во время сдачи Виктором Ляшко крови в больнице "Охматдет"