Консолидация и самоочистка небанковского финрынка продолжатся – первый замглавы НБУ Рожкова

Вторая часть эксклюзивного интервью первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Дмитрий Кошевой, Лидия Гришан

Давайте от страхового рынка перейдем к другим секторам. Как вы оцениваете их работу?

Более 70% небанковского рынка занимают финансовые компании. Этот сегмент наиболее динамичный и, откровенно говоря, наименее регулируемый. За последние три года количество "финок" увеличилось на 30%, а микрокредитование росло темпами 50% в год. Наша задача сначала навести порядок с их рыночным поведением, а затем задать вектор для упорядоченного развития.

Небанковское кредитование популярно в Украине. И тому есть несколько причин. Во-первых, в кризисные и посткризисные периоды кредитная активность банков снижается, и финансовые компании заполняют эту нишу. Во-вторых, у нас значительная часть населения не "bankable" как из-за "серых" зарплат и невозможности подтвердить доходы, так и из-за низкого уровня доходов. Ведь банки зачастую отказывают в кредите, видя, что для потенциального заемщика это может стать непосильной нагрузкой. Тогда как большинство финансовых компаний кредитуют, невзирая на это. С учетом недостаточной финансовой грамотности людей потом получаем "кредитную кабалу".

Конкуренции между банками и финкомпаниями не должно быть. Они предлагают разные продукты. Когда возникает потребность в деньгах, люди берут небольшие кредиты у финкомпаний – 3-5 тыс. грн на срок до месяца. У банков же более долгосрочный продукт. При этом финкомпании сейчас очень активны в развитии технологий и дистанционности. Думаю, со временем, когда продукты финансовых компаний станут более цивилизованными, а сами "финки" более социально ответственными, то финкомпании и банки могут взаимодополнять друг друга. Не исключаю, что со временем весь финансовый рынок будет работать на комиссионных соглашениях между собой. И выиграет от этого клиент. Но сначала мы должны навести порядок с их рекламой, договорами и методами взыскания долгов.



Как собираетесь изменить методы взыскания долгов?

Лекарство уже есть. Мы вместе с депутатами написали и зарегистрировали законопроект (профильный комитет уже согласовал его внесение в зал). Он дает право НБУ как регулятору исключать из реестра и штрафовать коллекторов, которые угрожают или шантажируют людей. Вторая линия защиты – сами кредиторы, банки и финансовые компании. Они смогут работать только с теми коллекторами, которые есть в едином реестре. Вести этот реестр будет НБУ. Участники рынка будут обязаны предупреждать клиента, что могут привлечь коллектора в случае просрочки. Также они будут публиковать на сайте название коллекторской компании. Следить, не использует ли коллектор средневековые методы "паяльников и наручников". Если он нарушает правила, нужно прекратить с ним работать. Еще до принятия законопроекта мы выпустим методические рекомендации для коллекторов. Там будут заложены те же принципы.

Конечно, кредиты нужно возвращать. Но и кредитор, и коллектор тоже должны быть социально ответственными. Недобросовестные компании портят репутацию всему рынку. Считаю, что рынок цивилизуется. Конечно, это не произойдет сразу. Нужно время.



Место кредитных союзов на рынке?

Во всем мире место кредитных союзов там, где нет банковских услуг – в отдаленных районах, небольших населенных пунктах. Но в Украине не совсем так. Они стараются работать в банковской нише: в областных либо в крупных районных центрах. Тогда как свой потенциал им нужно реализовывать, в том числе, в сельской местности, тем самым повышая доступность финуслуг для граждан, поддерживая территориальные общины и региональные программы развития.

У кредитных союзов есть существенный недостаток – они нетехнологичны, а их подходы устарели. Сегодня клиент хочет получить услугу дистанционно, максимально просто и удобно. Но средств для инвестирования в технологии, в дистанционные сервисы у них нет. И заработать у них не получается. Они убыточны. По итогам девяти месяцев общий убыток – 27,5 млн грн. Да, сказался карантин. Но и маржа у них меньше, чем у банков, – 13% против 20%. Средняя ставка по кредиту в кредитных союзах – 36%, а по депозиту - 23,5%. При этом у ряда кредитных союзов наблюдается ситуация, когда ставки по депозитам практически равны кредитным ставкам. И здесь, нам как регулятору нужно говорить full stop и просто обязать их снизить проценты по депозитам.

Ведь если возникает просрочка по кредиту, возникают и расходы на взыскание, суды и юристов. Автоматизированных и отлаженных процедур по возврату долга у них нет. Услугами аутсорсинга в этом направлении они тоже не пользуются. Не удивительно, что качество кредитного портфеля у них ухудшилось из-за кризиса: если в первом квартале просрочка портфеля составляла 28%, в третьем – уже треть.

Подытоживая, сегодня классический кредитный союз не в состоянии конкурировать с новыми продуктами банков и финкомпаний. Им придется перестроиться, имплементировать технологии, чтобы работать на более широкую аудиторию и тогда выжить. Но в нынешнем состоянии, конкурировать они не смогут.



Может, им предложить новый механизм привлечения средств?

Для всех компаний, которые не работают с деньгами населения, мы планируем расширить возможности фондирования. Мы планируем разрешить привлекать средства связанных лиц в субординированный долг. Но для этого необходимо решение собственника. В кредитных союзах это сложно сделать, поскольку участников много. Изначально они создавались как касса взаимопомощи. И деятельность не предусматривала инвестиций в дистанционные сервисы и другие "хотелки" клиентов.



Насколько рисковым является этот сегмент?

Большинство активных кредитных союзов – маленькие. Они работают по классической схеме: собрали паи, выдают кредиты и получают доход. У нас к ним вопросов почти нет.

Есть вопросы к крупнейшим игрокам. 70% рынка – это 20 кредитных союзов. Здесь мы видим ряд рисков. Во-первых, есть концентрация в кредитном портфеле. Во-вторых, между некоторыми кредитными союзами и финкомпаниями есть связь. Мы сейчас смотрим структуры собственности по рынку и видим, что собственники отдельных "финок" руководят некоторыми кредитными союзами. И свои паи они могут отозвать в любой момент. Таким образом, есть риск перетекания активов из кредитных союзов в некоторые финкомпании. Это нужно контролировать.

В целом же рынок системных рисков не несет. Всего зарегистрировано 327 кредитных союзов. Больше трети – "спящие": 85 находятся на неподконтрольной территории, 16 – не подали отчетность, а еще 12, согласно отчетности, не ведут деятельность. Суммарные активы всех кредитных союзов – 2,6 млрд грн, из них кредиты – 2,4 млрд грн.



Перспективы Фонда гарантирования для пайщиков кредитных союзов?

Это может стать дополнительным импульсом для развития кредитных союзов. Мы работаем над законом. Но сначала они должны решить вопрос платежеспособности. По нашим данным, кредитные союзы недоформировали резервы более чем на 100 млн грн. Неплатежеспособный кредитный союз никто в Фонд гарантирования не возьмет.

Во-вторых, для кредитных союзов членство в Фонде – это дополнительная нагрузка. Нужны средства не только на первый взнос, но и на последующие взносы. В-третьих, это абсолютно другие требования к отчетности перед Фондом и НБУ. Мы, конечно же, будем над этим работать. Альтернативой такому фонду может быть гарантирование возврата депозитов путем страхования. Но оба этих механизма – это дополнительные расходы для кредитного союза.



Ваше отношение к такому сегменту, как P2P?

Сегодня этот сегмент совершенно не отрегулирован законом. Как правило, на Р2Р площадках встречаются те, у кого есть деньги, и те, кому они нужны. Посредник в этом случае не принимает участия в транзакциях. Да, он консультирует, сводит стороны. Но ответственности не несет. Поэтому могут быть проблемы. Например, с наличием полной информации о заемщиках, проверкой их кредитной истории, репутации. Другими словами, никто не проводит качественный скоринг. В случае банкротства заемщиков или самой Р2Р платформы, кто будет заниматься возвратом средств инвесторам?!

Очевидно, что для предотвращения всякого рода пирамид нужно качественное регулирование. К нам обращалось несколько потенциальных организаторов Р2Р-площадок за советом. Они хотят построить этот бизнес правильно, вместе с тем понимая, что сегодня в Украине он ничем не регулируется.

Мы бы хотели законодательно определить, что есть такой вид Р2Р или Р2Вкредитование. Задача P2P-платформы обеспечить оценку потенциальных проектов, оценить риски и с их учетом сформировать ценовое предложение. Также такой маркетплейс должен проводить идентификацию сторон. Разобраться, не мошенники ли они. Есть также правило диверсификации, когда одно физическое лицо не может инвестировать в один проект больше определенной суммы. И естественно, площадка должна нести ответственность за выполнение транзакций.



Но пока этого нет, но зато есть примеры построения пирамид. Получается, что до момента принятия закона такие структуры могут и дальше безнаказанно вовлекать граждан в эти схемы?

Сейчас уберечь таких доверчивых людей может только финансовая грамотность и разъяснения, которые мы регулярно проводим. Кроме того, наш финансовый мониторинг – это первая линия защиты. Все эти сомнительные компании так или иначе работают через банки, имеют счета, инкассируются. Если банк увидел сомнительного клиента, должен бить тревогу и нас уведомлять. А мы будем смотреть и предупреждать клиентов. Другого пути пока нет.



Новый локдаун. Насколько он может быть страшен для финансового рынка? И какие послабления Нацбанк может дать?

Для банков механизм отработан. Банки готовы работать дистанционно. У них 100% проблем не будет.

У небанковского рынка были проблемы, когда части компаний запретили работать, но потом их вернули в список. И в период нового локдауна они смогут работать.

Хотя разрешение работы ломбардов в локдаун критиковали.

Критиковали. Но в ситуации, когда часть людей лишилась доходов из-за потери работы, нельзя их лишать возможности получения необходимых средств. К сожалению, ломбарды – это отражение уровня жизни наших людей. У них могут быть обязательства, которые нельзя реструктуризировать или отсрочить. Могут быть непредвиденные обстоятельства. Ломбард в этой ситуации может помочь со срочными деньгами. Как только уровень жизни граждан будет повышаться, количество ломбардов будет сокращаться само по себе. За последние три года с рынка ушел каждый четвертый ломбард. В действующих ломбардах увеличилось количество отделений. Но из 303 зарегистрированных работает немного больше половины.



А что с другими секторами в период возможного локдауна?

Головной болью и для банков, и для небанков были и остаются кредитные каникулы. При этом вопрос не столько в "старых" кредитах, выданных до карантина, сколько в новых. Ведь сложно кредитовать, понимая, что клиент может в любой момент перестать платить, сославшись на кредитные каникулы. Учитывая неопределенность, возможно, норму о кредитных каникулах нужно ограничить кредитами, выданными до карантина.

Проблемы проверок у финансовых и страховых компаний нет, так как нет ежедневной отчетности. Также мы разрешили подавать отчетность в электронном виде.

Чтобы помочь страховым компаниям, мы обратились в налоговую и Минфин с просьбой разрешить при урегулировании страховых случаев принимать не только оригиналы документов, но и копии, в том числе электронные. Надеемся, что нам удастся это сделать.



Мы не затронули еще один сегмент небанковского сектора – лизинг. Как он себя чувствует?

Лизинг – это перспективное направление, особенно для малого бизнеса. В этом году он растет более активно, чем другие сегменты – в третьем квартале рост плюс 30% к докарантинному первому кварталу. Но пока рынок остается небольшим. Причины – устаревшее регулирование и недостаточные знания бизнеса и граждан об этом инструменте.

Сейчас в Украине услугами лизинга пользуются в основном предприятия сельского хозяйства, транспорта. Мы хотим, чтобы регулирование и надзор за работой лизинговых компаний были максимально упрощенными. Ведь лизингодатели не привлекают средства от населения.

Нужно убрать "параллельные измерения". Ведь сейчас лизингодателями могут быть как финансовые учреждения, так и обычные юридические лица. Причем они имеют разные условия выхода на рынок и работы в целом. Юрлица сейчас не желают становиться финансовыми учреждениями. Ведь в таком случае они смогут предоставлять только услуги финансового лизинга. А вот услуги оперативного лизинга – нет. Мы планируем это выровнять. Деятельность по предоставлению финансового лизинга не будет исключительным видом деятельности.

Также для финучреждений-лизингодателей есть требования к капиталу, структуры собственности, раскрытие информации. А для юрлиц-лизингодателей таких требований нет. Требования должны стать одинаковыми. Таким образом, на рынок не смогут выходить игроки и компании с плохой репутацией или непрозрачной структурой собственности.



И напоследок ваш прогноз: что ждет рынок в ближайшее время?

Консолидация и самоочистка рынка будут продолжаться. Те 30% компаний, которые не работают, скорее всего, будут постепенно выходить. Количество компаний будет сокращаться, но их качество и устойчивость – расти. Небанковский рынок не несет рисков для финстабильности, но прозрачность рынка крайне низкая. Это и вопрос структур собственности, отчетности, схем работы. Если все это станет более прозрачным и цивилизованным, – появится и доверие. То, чего сегодня очень не хватает небанковскому рынку.