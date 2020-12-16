Необходимо искать точки роста, а не держаться за сиюминутную стабильность - Валерий Запорожан

Эксклюзивное интервью агентства "Интерфакс-Украина" с ректором Одесского национального медицинского университета академиком НАМН Украины Валерием Запорожаном.

Валерий Николаевич, вы были ректором Одесского медуниверситета с 1994-го по 2018 год и прошли в этом статусе немало кризисов. Какой ваш план на коронакризис?

В начале каденции ректора в 1990-е, когда мои коллеги, выдающиеся ученые, уходили торговать на рынки, а университеты «приватизировали» под офисы, стоял вопрос: быть нам или нет. Но мы не только выжили, но и стали зарабатывать. В кризис выживают те, кто способен мыслить нестандартно и креативно. Как университету было выходить из сложившейся на тот момент ситуации? Продать или отдать в аренду часть корпусов. Это стандартный путь, которым пошли многие, путь в никуда. Мы же подошли к вопросу творчески, если хотите. Первыми в Украине перешли на английский язык обучения. Это было очень сложно, это был настоящий вызов обществу, но мы верили, что это сработает. В первый же год мы набрали иностранных студентов и получили деньги на развитие. Кроме того, наши преподаватели овладели английским на профессиональном уровне — начались международные конференции, публикации в мировых научных изданиях, рейтинг Одесского университета стал расти. Это кейс «Как в кризисе найти ресурсы для роста». Я с уверенностью смотрю в будущее и призываю всех коллег: ищите точки роста, не держитесь за сиюминутную стабильность.

Где эта точка для Одесского медуниверситета?

Пандемия показала, насколько важно быть гибкими и способными быстро принимать решения. Я хочу реализовать программу «Электронный университет». Идея состоит в том, чтобы оцифровать максимальное число управленческих, учебных, финансовых процессов. Мы уже начали этот путь. Второй год университет на смешанной системе обучения, часть лекций проводится онлайн. В 2008 году мы открыли электронную библиотеку, она стала частью глобальной научной сети. То есть наши студенты имеют доступ не только к своим учебникам, но и к материалам, по которым учатся студенты Стэндфордского или Йельского университетов. Шаг за шагом хотим «оцифровать» рабочие места, создать единую базу данных для преподавателей и студентов. Цифровизация будет сопровождаться децентрализацией, чтобы кафедры были максимально автономными, имели свои планы развития и бюджеты. Меньше бюрократии, больше свободы и времени на творческую, научную, исследовательскую работу. Названные мною трансформации позволят университету в полной мере соответствовать требованиям времени.

Система образования на смешанном обучении второй учебный год. С какими сложностями столкнулся ОНМедУ?

Мы были в лучших стартовых условиях, чем многие другие вузы, поскольку стали развивать дистанционное обучение задолго до пандемии. Я уже упоминал библиотеку. Есть лекции в видеоформате. Посещение лекций для наших студентов всегда было обязательным, но со своей стороны университет создает все условия, чтобы студенты могли полноценно заниматься самостоятельно. Например, те, кто взял академический отпуск. Больших сложностей в преподавании, с точки зрения владения техническими средствами, тоже не возникло. У нас работают прогрессивные и стремящиеся к знаниям люди. Они регулярно работают в симуляционных классах, обращаются с роботами и довольно сложными технологическими приборами. Поэтому лекции в ZOOM или какой-то другой программе для них не являются проблемой.

Дистанционное обучение не стало для студентов каникулами?

К сожалению, есть студенты, учеба которых скорее нужна их родителям, чем им самим. Будем откровенны, такие есть в каждом университете, и для преподавателей это беда. Но в медицинских вузах их значительно меньше, чем в любых других. Это связано с самим медицинским образованием. Оно очень длительное и очень сложное. Поэтому к нам поступают преимущественно крайне мотивированные молодые люди, которые знают, чего хотят в этой жизни, хотят добиться успеха. Таких у нас, к счастью, большинство. Результаты прошлого года не отличаются от всех предыдущих. Смешанная система на их успеваемости не сказалась.

К слову об экзаменах. Одесский медин одним из первых стал проводить государственный экзамен ЕДКИ и ОСКИ. Каковы результаты?

Это важные экзамены, без которых невозможно получить диплом. Те, кто не хочется учиться, с ними не справляются. Все остальные, кто ответственно относится к учебе, проблем не испытывают. Со своей стороны университет создал все условия, чтобы проверка и оценка знаний были полными и совершенно объективными. Мы исключили преподавателя везде, где это возможно. Мы уверены в своем коллективе, но там, где присутствует человек, возможен человеческий фактор, это важно понимать.

Например, ОСКИ — объективный структурированный клинический экзамен. Проходит в формате квеста: студенты перемещаются по разным станциям и выполняют определенные задачи. Станция — это условная палата, где находится «пациент». Его роль играет абсолютно посторонний здоровый человек, который якобы болен и описывает свои симптомы врачу. Задача студента за ограниченное время опросить, провести диагностику, поставить диагноз и назначить лечение. При этом каждому студенту присвоен номер — никаких фамилий, полная анонимность. Преподаватель только отмечает в электронном чек-листе, какие пункты студент N выполнил или не выполнил. Далее электронная система сама подсчитывает число набранных баллов. Студентам нравится такой формат, они меньше нервничают накануне экзамена и показывают более высокие результаты. С 2016 года работает центр качества образования, допуск или недопуск к сессии автоматизированный.

Вы упомянули симуляционные классы — сколько их, сколько денег на них потрачено?

Мы запустили программу симуляционного обучения первыми в Украине. Какую проблему она решает? Заполняет пропасть между теоретической подготовкой и реальной клинической ситуацией. Представьте пациента в реанимации. Его жизнь зависит от того, как быстро врач сможет восстановить его дыхание, запустить сердце, остановить кровотечение. Никто не подпустит к такому пациенту вчерашнего студента.

Симуляционный класс — это роботы, которые в точности имитируют анатомию и физиологию настоящего пациента в разных клинических сценариях. В четко регламентированное время студент должен провести все манипуляции, например, для восстановления дыхания. Больше того, сам робот «оценивает» правильность действий и выставит зачет или незачет. Такие роботизированные операционные созданы на каждой кафедре — педиатрии, терапии, хирургии и других. С 2017 года работает кафедра роботизированной и эндоскопической хирургии. Там есть комплекс виртуальных симуляторов, на которых студенты отрабатывают лапароскопические операции. Я — один из основоположников эндоскопической хирургии в Украине. Это хирургия, при которой оперативные вмешательства выполняются без широкого рассечения тканей — через прокол кожных покровов или естественные отверстия. Это современный подход к хирургии, который заметно сокращает время выздоровления и реабилитации пациента. Одесский медин, в том числе за счет симуляционной медицины, стал одним из опорных пунктов развития этого направления в нашей стране.

Симуляционные классы на профильных кафедрах существуют только в нашем университете. Это дорогое удовольствие — десятки тысяч долларов. Но они необходимы для компетентностной подготовки врачей. Успешно завершив обучение, наши студенты под присмотром старших коллег могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь даже сложным пациентам.

Какова реальная ситуация в Одессе с Covid-19? Интересна ваша оценка

Учитывая, насколько быстро ситуация меняется, сложно делать прогнозы. Более того, этот вопрос относится к компетенции эпидемиологов, вирусологов, биологов, поэтому будет некорректно давать оценку. Многое зависит от тенденций развития эпидемии, дальнейшей скорости распространения, темпов вакцинации в мире и Украине. Безусловно, большое значение имеет качество вакцины, она должна быть безопасней, чем сама болезнь. Относительно ситуации. В нашей стране, в частности в Одессе, она непростая, и меня как врача и одессита это очень беспокоит. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы помочь городу с этим справиться. Во-первых, в самом университете, а это 10 тысяч трудового и студенческого коллектива, мы жестко придерживаемся всех противоэпидемических правил. Во-вторых, активно включаемся в борьбу с пандемией на своем уровне.

Есть ли опыт сотрудничества университета с больницами. Могут ли студенты помогать врачам в этой сложной ситуации. Есть ли в этом смысл?

У Одесского национального медуниверситета есть университетские клиники, однако ни одна из них не попала в утвержденный Министерством здравоохранения перечень опорных для лечения пациентов с COVID-19. Но это не означает, что мы стоим в стороне. Буквально неделю назад университет создал Медицинский совет. Его первой инициативой стало создание временного медицинского кластера «Одесский региональный центр инфекционного контроля». Он будет работать на базе отдельного кардиоревматологического корпуса. Тут уже оборудованы койко-места для пациентов с COVID-19, частично закуплено медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ. В работе Центра планируем задействовать все наши клинические кафедры, которые будут сопровождать пациентов не только во время лечения, но и на пути выздоровления. Например, кафедра профессиональной патологии и функциональной диагностики будет помогать с оформлением документов о недееспособности, кафедра медицинской реабилитации — с физической и психологической реабилитацией пациентов и при необходимости их родных. Кластер будет работать в тесной связке с департаментами здравоохранения города и области, а также профильным министерством. Я думаю, что наши студенты могут набираться опыта и также участвовать в этой работе. Мы гарантируем им и всем нашим специалистам безопасные условия труда — средствами индивидуальной защиты наша клиническая база обеспечена в полном объеме. В борьбе с пандемией важна консолидация усилий, и наш университет делает все, чтобы объединить научное и медицинское сообщество, наращивать базу знаний. В мае, например, мы провели 5-дневный Всеукраинский спецкурс по респираторной поддержке. Его прослушали больше 50 тысяч специалистов. Наши вебинары, мастер-классы онлайн прослушали десятки тысяч врачей из Украины и других стран. В сложившейся ситуации задача нашего университета – стать образовательным хабом, и мы уверенно движемся к этой цели.



