Мы вынуждены отказаться от мультимиллионной инвестиции в производство нагреваемого табака из-за роста акцизов в 4,2 раза с начала 2021 года - гендиректор Philip Morris Ukraine

Эксклюзивное интервью агентства "Интерфакс-Украина" с генеральным директором Philip Morris Ukraine Костасом Салварасом

Текст: Анастасия Крышневская



- С начала 2021 года табачную отрасль ждет повышение акциза на нагреваемый табак на 320%. Вы уже оценивали возможные убытки компании от вступления в силу данной нормы закона?

- Такое беспрецедентное повышение, без преувеличения – катастрофа. По сути, оно бьет по одной конкретной компании – "Филип Моррис", которая создала этот инновационный рынок и остается крупнейшим игроком на нем. За последние годы мы инвестировали в экосистему IQOS в Украине более $140 млн, обеспечили рабочими местами тысячи людей. Мы понимаем это беспрецедентное повышение как прямой месседж от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшее инвестирование в Украину. Как будто государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители.

Наша фабрика в Харьковской области рассчитана на производство 40 млрд сигарет в год. Сегодня она работает в половину своей мощности - 20 млрд сигарет, 12 млрд из которых реализуются в Украине, остальное уходит на экспорт. Но рынок сигарет постоянно сокращается, а значит, мы должны думать о дополнительных инвестициях в производство нагреваемого табака. Это могло бы превратить нашу фабрику в экспортный центр для всей Восточной Европы.



- Я правильно понимаю, что компания могла бы рассмотреть идею производства в Украине стиков для IQOS, но резкое повышение акцизов ставит ее под вопрос?

- Вы абсолютно правы. Мы действительно рассматриваем возможность инвестирования в линии по производству табака для нагревания. Такие линии намного дороже и намного сложнее, чем линии по производству сигарет. Они требуют дополнительного обучения, найма инженеров, технических специалистов и т.д. Это целый комплекс мероприятий, который, на наш взгляд, должен был бы приветствоваться государством Украина, особенно во время пандемии и с очевидностью следующего за ней экономического кризиса. Мы ведь говорим не только об украинском рынке, а сразу же и о части Восточной Европы, куда бы мы этот продукт с легкостью экспортировали, точно так же, как Италия и Россия, которые делают это сейчас.

Однако действия государства никак не мотивируют нас продолжать инвестировать в Украину. Мы будем вынуждены отказаться от потенциальной мультимиллионной инвестиции в производство нагреваемого табака из-за 320%-го роста акцизов на стики, запланированного на январь 2021 года.



- Сколько компания инвестировала в производство в 2020 году? Пересматривали план инвестиций из-за пандемии?

- В этом году мы инвестировали в производство сигарет $3,4 млн. Это в основном модернизация, направленная на повышение эффективности - сокращение потребления воды, например. Если же говорить о линиях по производству табака для нагревания, то это потенциально десятки, а то и сотни миллионов долларов.



- Есть ли в правительстве и парламенте понимание и поддержка альтернативы постепенному повышению акцизов на нагреваемый табак?

- Да, мы находим понимание как среди депутатов, так и в правительстве. Мы ведь не против повышения, просто просим сделать его более плавным. Мы поддерживаем альтернативное предложение – повышение на 50% ежегодно. Это уже довольно ощутимая цифра, особенно в сравнении с 20%-ным ростом акциза на сигареты. Если наше мнение будет услышано, стоимость акцизов для табака для нагревания и сигарет к 2025 году практически сравняется, но не рывком, а постепенно. Министерство экономики такое предложение поддержало.

Сейчас в налоговом комитете парламента обсуждают другое решение: поднять акциз в 2021 году на 200% вместо 320%, а дальше – по 20-30% в год. И хотя этот вариант для нас тоже болезненный, но он все же лучше, чем разовое повышение на 320%. Мы даже согласны взять на себя часть налога и потерять прибыль, чтобы не перекладывать это бремя на потребителя, увеличивая стоимость продукта.

В обоих случаях мы как компания можем гарантировать, что в отличие от повышения в 4,2 раза бюджет в 2021 году получит запланированные 4,8 млрд грн от табака для нагревания. К тому же оба эти варианта повышения не повлияют на наши инвестиционные планы.



- Вы надеетесь на внесение правок в Налоговый кодекс еще до конца этого года?

- Осталось всего три недели, но мы верим, что это возможно. Нужно только желание правительства поддержать решение, которое не остановит нас от дальнейшего инвестирования, не накажет один миллион пользователей систем нагревания табака и принесет запланированные доходы в бюджет.



- Сколько в Украине из общего количества курильщиков используют IQOS? Насколько снизятся продажи IQOS в следующем году?

- Для начала подчеркну, что использование IQOS –это не курение. В законодательстве и даже в документации Всемирной организации здравоохранения четко прописано: курение – это процесс потребления никотина путем сжигания табака. В системах IQOS табак не сжигается, а всего лишь нагревается – без смол и продуктов горения. Соответственно, мы не считаем пользователей, полностью переключившихся на IQOS, курильщиками.

Что касается статистики, то последний глобальный опрос ВОЗ в Украине проводился в 2017 году, и количество курильщиков тогда оценили в 7,2 млн человек. Согласно опросу Госстата, в прошлом году курильщиков в Украине было 5,6 млн. По нашим данным, около 1 млн человек уже бросили курить, переключившись на системы нагревания табака.

IQOS – это инновационный продукт, он относится к рынку, который еще окончательно не сформировался. Однако, по нашим подсчетам, если брать рынок табака и других никотиносодержащих продуктов в целом в Украине, по состоянию на третий квартал 2020 года доля IQOS\HEETS составляет приблизительно 7-8%. В крупных городах она выше. К примеру, в Киеве это приблизительно 18%. Общая же доля "Филип Моррис Украина" на этом рынке – около 30%.

Если 320%-ное повышение акцизов произойдет, то нам придется хотя бы частично переложить бремя налога на потребителя. Цена на HEETS, по нашим оценкам, будет выше цены на любые сигареты в Украине, даже с учетом планового роста акциза на сигареты на 20%. Она составит около 80 грн за пачку. Мы предполагаем, что при такой цене люди, которые перешли на IQOS, начнут пересматривать свое решение. Одна из возможных альтернатив – возвращение к обычным сигаретам, которые, опять-таки, являются более вредным продуктом по сравнению с нагреваемым табаком.

Многие правительства, институты и органы власти по всему миру признают роль нагреваемого табака в снижении вреда от курения. В подавляющем большинстве стран эти продукты облагаются налогом на гораздо более низком уровне, чем сигареты. Им предоставляется больше маркетинговых свобод, что стимулирует курильщиков переключиться на менее вредную альтернативу, а бизнес – инвестировать в науку и технологии, которые стоят за этими продуктами.

Мы просим правительство пересмотреть 320%-ное повышение акциза на табак для нагревания, которое уравнивает стоимость акциза на этот продукт с акцизом на сигареты. Правительство может взглянуть на пример Европейского союза, где акциз на табак для нагревания в среднем на 72% ниже, чем акциз на сигареты.



- Потребители могут перейти на нелегальные продукты и электронные сигареты. Вы оценивали, насколько может вырасти нелегальный рынок сигарет и нагреваемого табака?

- Конечно. Мы ведь живем не в вакууме. В случае 320%-ного повышения акциза в соседних странах - Беларуси, Молдове и России - стоимость пачки стиков будет гораздо ниже, чем у нас. Мы уже сделали расчеты: неважно, продукт какой из этих стран зайдет нелегально в Украину – контрабандист на одном коробе нагреваемого табака (а это 500 пачек) заработает минимум $500. А по объему перевозки этот короб займет ровно половину места, которое занял бы короб сигарет.

Сегодня нелегальный рынок сигарет составляет, по нашим данным, 9%. Сюда входит контрабанда, контрафакт и сигареты с поддельными акцизными марками. Одна из 10 проданных сигарет – нелегальная. Просто для сравнения: в 2016 году доля нелегальных сигарет достигала всего 1%.

После повышения акциза на табак для нагревания в 4,2 раза появится еще один, даже более выгодный товар для нелегального ввоза. Мы прогнозируем, что легальный рынок табака для нагревания сократится на 50%. По сути, все это место займет контрабанда. А контрабанда – это прямые потери бюджета от недоплаченных налогов.



- Насколько сократились общий легальный рынок сигарет в Украине и отгрузки компании за девять месяцев? Каков прогноз?

- За девять месяцев украинский рынок сигарет упал на 9,7%. Годовое падение, по нашим прогнозам, составит 15%. Отгрузки сигарет "Филип Моррис Украина" за тот же период упали на 16%. В следующем году мы прогнозируем падение рынка сигарет еще на 15%.



- Что влияет на динамику сокращения легального рынка?

- Главный фактор – налоги. Акциз, а значит и цена на продукцию, растет быстрее, чем доходы потребителей, и без того невысокие. Из-за этого люди переходят на нелегальную продукцию. В результате, хоть ставки и растут, реальные поступления в госбюджет – нет. Например, в 2019 году акциз на сигареты вырос на 30%. При этом Минфин собрал столько же, сколько и в 2018 году. План доходов бюджета по табаку не выполняется: в 2018 году недостача составила почти 5 млрд грн, в 2019-м - почти 14 млрд грн, за девять месяцев 2020-го - 9,7 млрд грн.



- Возобновилась ли работа в рамках рабгруппы по меморандуму правительства с табачными компаниями? В этой группе, в частности, должны были рассматриваться вопросы законодательного установления уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в крупных размерах и налоговый план на 2021 год.

- В этом году рабочая группа встречалась только один раз, в самом начале года. Никаких решений принято не было.



- Какова сейчас ситуация с созданием Национального оператора на табачном рынке? Как вы оцениваете эту идею, какое влияние она может оказать на рынок?

- Мы изучили постановление Кабинета министров и понимаем, что оно является скорее рамочным документом, и регуляторных актов с деталями по его внедрению следует ожидать позже. Мы следим за этим процессом и будем принимать необходимые меры в соответствии с законодательством.

В целом мы поддерживаем намерения правительства сделать рынок более прозрачным. Однако нам хотелось бы избежать повторения ситуации с обвинениями в якобы картельном сговоре, когда мы фактически были наказаны за то, что выполняли требования Антимонопольного комитета, выдавшего разрешения на концентрацию дистрибуции в руках одной компании. Теперь вопросы, связанные с дистрибуцией, мы оцениваем очень осторожно и внимательно.

Мы работаем во многих странах, и в каждой из них своя модель дистрибуции: где-то есть множество дистрибьюторов, где-то PhilipMorris сам является дистрибьютором, где-то есть один логистический оператор. Мы уверены, что сможем работать с любой системой, которую правительство определит как подходящую для нашего рынка, если это не закончится юридическими проблемами наподобие тех, с которыми мы вынуждены справляться сегодня.



- Вы уже подали в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ. На каком этапе этот спор и во сколько он может вам обойтись?

- Это очень интересный кейс. Несколько лет назад Антимонопольный комитет выдал разрешения на концентрацию компании, которая практически "проглотила" всю дистрибуцию на табачном рынке. У нас фактически не осталось выбора, с кем работать. Что случилось дальше? Спустя время тот же Антимонопольный комитет заявил, что это мы, производители, виноваты в "установлении монополии", и выписал производителям огромный штраф.

Еще в феврале мы подали в Министерство юстиции уведомление о нарушении государством Украина целого ряда обязательств, предусмотренных договорами о защите инвестиций. У государства истек шестимесячный срок для мирного урегулирования спора, и мы имеем право инициировать непосредственно арбитражное разбирательство. На сегодня у нас уже готово заявление в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне, будем подавать его в ближайшее время. Мы верим, что у нас высокие шансы на победу. Когда выиграем, то сможем потребовать у государства не только вернуть оплаченный нами штраф, но и компенсировать наши издержки на юристов.

В итоге для Украины сплошные потери - как финансовые, так и репутационные. Сомнительно, что инвесторы захотят вкладывать средства в страну, где их в любой момент могут ошарашить очередным решением, выбивающим почву из-под ног – то переложив на них ответственность за решения государственных органов, то повысив налог в четыре раза.



- У вас было подписано мировое соглашение по налоговым уведомлениям. Процесс уже завершился?

- В этом налоговом споре у нас было два направления. Мы спорили в локальных судах, а параллельно подавали уведомление о нарушении наших прав как инвесторов в Министерство юстиции. Тогда нас услышали, наши аргументы приняли во внимание, и мы подписали мировое соглашение с государством. Необоснованные доначисления в размере 635 млн грн, предъявленные Государственной фискальной службой, отменили. Судебное разбирательство в украинском суде также было прекращено.

Однако на этом история не закончилась. Уже более 11 месяцев АМКУ разбирается в том, является ли решение государства урегулировать инвестиционный спор с инвестором оказанием государственной помощи компании Philip Morris. В этом нет ни логики, ни аргументов, ни правды. Но сейчас нам приходится заново привлекать всех участников процесса. Мы вынуждены опять садиться за этот длинный стол переговоров. Радует, что в этом случае Минюст полностью на нашей стороне.



- Чем это может закончиться? Если докажут, что это неправомерная процедура?

- Это будет значить, что у нас даже международные договоры не работают. Что инвестор не может использовать свое право воспользоваться международным договором и защитить свои инвестиции. Я верю, что этого не случится.



- Как пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на бизнес компании в Украине, на логистические цепи, экспорт и импорт?

- Мы действительно столкнулись с рядом проблем, особенно в самом начале, когда ситуация менялась каждый день. Многие страны поменяли правила въезда. Например, в Армению, которая находится под управлением киевского офиса, нам пришлось несколько месяцев ввозить продукцию в контейнерах вместо грузовиков, то есть полностью перестраивать логистику, чтобы водители из-за границы не въезжали в страну. А в Турции, куда мы экспортируем фильтры, водителям грузовиков приходилось каждый раз после пересечения границы две недели сидеть на карантине. Некоторые страны требовали справки о том, что персонал здоров, или сокращали количество возможных остановок для грузового транспорта.

Для нас ситуация в целом двоякая. С одной стороны, на многих рынках объемы поставок сокращаются. С другой - к нам приходят новые рынки. Например, недавно мы в срочном порядке экспортировали партию сигарет на Филиппины, так как их производитель был вынужден приостановить поставки из-за карантина.



- Вы рассматривали идею перевода головного офиса в онлайн и, возможно, отказа от аренды офиса?

- Даже до карантина у наших сотрудников была возможность раз в неделю работать из дому. Мы не рассматриваем идею полного закрытия офиса, но вполне вероятно, расширим возможности работы на дому после окончания эпидемии. Локдаун помог нам увидеть, что наша команда остается эффективной в любой ситуации.