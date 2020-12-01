И.о. руководителя САП о состоянии антикоррупционной системы: Сейчас у многих есть желание усложнить нам работу

Эксклюзивное интервью и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука информационному агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Як Вам працюється на посаді виконуючого обов’язки керівника САП при розбалансованості антикорупційної системи рішеннями Конституційного суду?

Ритмічно і динамічно. Незалежно від того, є в.о. керівника чи керівник, справи розслідуються і скеровуються до суду, в судах справи слухаються. Робота не зупинялася, прокурори продовжують виконувати свої функції відповідно до законодавства.

У Ваших підлеглих є бажання та натхнення працювати?

Скажемо так: останні рішення Конституційного суду не додають оптимізму в роботі. В березні 2019 року, коли була скасована відповідальність за незаконне збагачення, багато праці прокурорів зійшло нанівець. Зараз аналогічна ситуація після рішення про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Шкода праці, шкода затраченого часу.

Скільки справ про недостовірне декларування вже закрито та на стадії закриття?

Станом на сьогодні вже закрито 103 справи, залишилося буквально 4 справи. Вони не закриті з об’єктивних причин: по двом триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ми зможемо закрити епізоди по ст.366-1 КК України, коли сторони ознайомляться. Ще по одній справі немає матеріалів, бо визначена підслідність, а документи не передали. А ще по одній справі зупинені строки розслідування, оскільки виконується міжнародне доручення.

Чи є у Вас надія на те, що Верховна Рада буде спроможна до кінця цього року законодавчо врегулювати ці питання і повернути кримінальну відповідальність?

Це був би найкращій та найоптимальніший варіант у цій ситуації –відновити відповідальність за декларування, щоб зобов’язати топ-чиновників (суб’єктів розслідування НАБУ) подавати декларації, щоб ця інформація була доступною для громадськості. Зробити це необхідно до 31.12.2020.

З урахуванням останніх рішень Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства Ви бачите майбутнє САП, НАБУ, ВАКС?

Звичайно. П’ять років тому, коли ми починали свою роботу, розуміли, що буде складно, зараз бачимо – дуже складно. Але це очікувано. Раніше не було такої категорії справ, такої категорії осіб, яких ми притягуємо до відповідальності. Тому шалений спротив на всіх рівнях – це логічно. Ми проходили це в 2015 - 2016 роках, коли в різний спосіб були спроби протидіяти, забрати справи по нашій підслідності або скасувати певні функції.

Тобто, ситуацію, яка склалася зараз, я розцінюю як черговий виток протистояння нам.

То це реакція на роботу антикорупційної інфраструктури, або за цим стоїть дещо більш значуще?

Я би сказав, що це реакція на нашу роботу. Бо все більше топ-чиновників притягуються до відповідальності, ми починаємо отримувати рішення судів, вироки.

Припустимо, що Конституційний суд визнає неконституційним закон про Вищий антикорупційний суд. Чи доцільно взагалі буде існування НАБУ і САП?

Зараз у багатьох є бажання ускладнити нам роботу. Про необхідність створення ВАКС ми говорили відразу, як почали працювати, - з урахуванням і складності категорії справ, і завантаженості судів.

Не хочеться моделювати таку ситуацію. Все ж таки вважаю, що до того не дійде і здоровий глузд переможе. В загальних судах ми слухали роками тільки підготовчі засідання. Зараз цей процес завдяки ВАКС пришвидшений в рази. Вже є результати, система набирає обертів.

Як ставляться до цих загроз міжнародні партнери, з якими Ви спілкуєтеся?

В міру того, що не стосується розслідування справ, ми звісно спілкуємося з нашими міжнародними партнерами. Звичайно, вони дуже стурбовані тим, що відбувається.

Ця занепокоєність декларативна чи вони артикулюють конкретні побажання тим, хто може вирішувати такі питання?

Все, що можуть, вони роблять, але в межах того, щоб це не було втручанням у внутрішні справи країни.

У разі невідновлення повноцінного функціонування антикорупційної системи наскільки серйозними можуть бути іміджеві втрати України на міжнародній арені?

Звісно, зміни будуть не в кращу сторону. Україна задекларувала шлях до європейських цінностей, дала обіцянки пришвидшення реформ. З нами спілкуються у форматі "кошти, кредити, підтримка в обмін на реформи".

На жаль, в нашій країні реформи йдуть "з подачі", їх треба підштовхувати.

Повернемося до питань внутрішніх. Коли буде конкурс на керівника САП?

Не можу тут коментувати, оскільки я, будемо так казати, сторона зацікавлена.

Наскільки мені відомо, комісія нарешті створена, вона вже провела ряд засідань, на даний час стоїть питання підготовки проекту положень, згідно з якими будуть визначатися критерії конкурсу, тобто, "правила гри".

Які у Вас сподівання щодо терміну початку конкурсу?

Комісія почала працювати в жовтні. Коли визначиться з положеннями, то оголосить початок конкурсу. Можливо, це буде і в грудні.

Наскільки зрозуміла, Ви будете приймати участь у конкурсі на зайняття посади керівника САП?

Я все ж таки хочу потримати інтригу. Немає офіційного конкурсу, тому говорити про участь в ньому не етично.

Добре. Коли можна очікувати керівника САП, обраного за конкурсом?

Думаю, що це буде вже в наступному році. Об’єктивно, для подачі документів та проведення трьох етапів конкурсу потрібен час. До того ж требу враховувати ситуацію з епідемією в країні.

Думаю, це буде десь січень-лютий. А якщо зараз запровадять локдаун, то це ще може затягнутися.

Які у Вас стосунки з генпрокурором? Чи залишилася інституційна незалежність САП з урахуванням того, що генпрокурор зараз фактично керує роботу САП?

Дійсно, закон прописаний в такий спосіб, що більше процесуальних повноважень має заступник генерального прокурора – керівник САП. Мені як виконуючому обов’язки закон не дає повних можливостей. На мою думку і думку багатьох прокурорів, це дещо ускладнює роботу САП.

Ініціатива розширення процесуальних повноважень заступників керівника САП зазначена і у відповідному законопроекті, і в антикорупційній стратегії.

Що стосується відносин з генпрокурором, то вони робочі. Декілька разів на тиждень я приходжу з необхідними для підписання документами.

Адміністративна незалежність збереглася в таких умовах. Процесуально кожен прокурор в САП незалежний. В тій частині, де генпрокурор повинна підписувати, вона знайомиться з матеріалами. Певною мірою це ускладнює процес в плані часу отримання результату. Наприклад для визначення групи прокурорів раніше необхідно було 10 хвилин, зараз на це витрачаємо 2-3 дні. Для підписання інших документів теж іноді потрібно багато часу.

Тобто, робота в принципі налагоджена, але є особливості по часу і строкам. Крім того, коли ми скеровуємо документи офіційно поштою, є ризик витоку інформації - що документи будуть читати інші особи, які не є в процесуальному статусі і не уповноважені знайомитися з документами.

Чи відчуваєте Ви як в.о. керівника САП тиск з боку генпрокурора?

Я би не сказав, що це тиск. Є робочі моменти, ми з ними стикалися і рік тому, і два, коли був керівник САП, без в.о.

Тобто, робочі відносини так і лишилися. В.о. керівника САП лобіює інтереси САП. Генпрокурор, можливо певно мірою бачить інші процесуальні ситуації, виникає дискусія по тим чи іншим справам. Але дискусія завжди була, з усіма генеральними прокурорами.

А прямих вказівок, що розслідувати, а що ні, ми не сприймаємо.

А з Ситником які стосунки?

Теж робочі. Є заслуховування справ, обговорюємо проблемні питання.

Він директор НАБУ чи як коректно говорити про посаду з урахуванням того, що КС визнав неконституційним указ про призначення?

Формально - він директор. Статус, який йому намагаються прив’язати, стосується більше наступника. Указ про призначення був разової дії: процедуру можна скасовувати, але в той час, коли Ситник призначався, закон був чинний.

Які законодавчі зміни потрібні для належної роботи антикорупційної прокуратури, окрім повернення відповідальності за недостовірне декларування та розширення повноважень заступників керівника САП?

Зараз є проблема повноважень ВАКС в частині реагування на позапроцесуальну поведінку адвокатів. Ми запропонували змінити законодавство і надати можливість притягнення адвокатів до адміністративної відповідальності.

Районні суди в разі неповаги сторін до суду мають можливість так реагувати, а ВАКС – ні.

У нас є декілька проваджень, в яких захист протягом багатьох місяців не просто зловживає, а нахабно порушує порядок в засіданні, і ВАКС нічого не може зробити. Кілька разів зверталися до дисциплінарної комісії адвокатів - реакції немає ніякої.

Ми та ВАКС скеровували свої пропозиції депутатам з цього проводу.

Про які справи йде мова?

Справа по Схід ГЗК та по Енергоатому, в якій фігурують колишні народні депутати.

Чи можна говорити про фактичне притягнення до відповідальності суддів ОАСК і судові перспективи цієї справи? Міру запобіжного заходу судді Вовку обрати не можуть тривалий час…

Справа розслідується, розслідування продовжене до січня 2021 року.

На даний момент триває ряд експертиз, процесуальні дії для встановлення всіх обставин справи. Більше детально розповісти не можу, бо таємниця слідства.

Що стосується обрання міри запобіжного заходу підозрюваним по частині підозрюваних рішення вже прийнятті, по іншим засідання ще тривають, будемо так казати.

А судова перспектива?

Сказати складно, оскільки ряд осіб зловживають процесуальними правами і максимально ускладнюють роботу детективів, прокурорів і суддів.

Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб справа розслідувалася і в кінцевому результаті було прийнято справедливе процесуальне рішення.

Проясніть, будь ласка, ситуацію з кримінальними справами, в яких фігурує Янукович. По справі, яка стосується Межигір’я, суд скасував заочній арешт, що викликало неабиякі побоювання про початок кінця розслідувань…

По Януковичу дуже багато епізодів. Частина розслідується ДБР, є справи і у нас. Вони фактично були розпочаті ще 2014-2015 роках Генпрокуратурою, а після того, як вона втратила функції слідства, справи були передані нам.

Є матеріали на сотні томів. Є справи, розслідування яких зупинене у зв’язку з оголошенням особи в міжнародний розшук, є справи по інших фігурантах-пособниках. А є такі справи, які нам передали вже на стадії ознайомлення сторін з матеріалами.

Що стосується безпосередньо справи по Межигір’ю, по якій скасована міра запобіжного заходу у вигляді заочного арешту: це рішення суду ми оскаржили, апеляція буде розглянута в грудні.

На Вашу думку, чи не є це рішення суду першою ознаку намагання розвалити справи по колишнім високопосадовцям режиму Януковича?

Ні, я не думаю, що суд виходив з позиції "розвалити". Є рішення першої інстанції, з яким ми не погоджуємося. Але остаточного рішення ще не винесено..

Що зі справою Злочевського?

По справі намагання дати хабар керівництву НАБУ і САП йде розслідування. Фактично вона вже на завершальній стадії. Фігурантам, які знаходяться в Україні, обрано запобіжні заходи, у переважній більшості - застави. Стосовно окремих осіб ми звертались в суд на отримання дозволу на проведення спецрозслідування, але рішення поки не прийнято.

Чи завершені експертизи у справі ПриватБанку, з’явилися підозрювані?

Справа складна. На теперішній час досудове розслідування у вказаному провадженні триває, вживаються заходи щодо підтвердження або спростування об’єктивної та суб’єктивної сторони складу злочинів, в тому числі підтвердження збитків, завданих кримінальним правопорушенням. Також у провадженні триває виконання запитів про міжнародно-правову допомогу.

Як працює САП в умовах пандемії коронавірусу і карантину, робота уповільнилася?

Так, звісно. Десь третина прокурорів у нас вже перехворіла, я також. Хворіють судді, адвокати, підозрювані. Звичайно, що це затягує і розслідування справ, і судовий розгляд. Останнім часом багато засідань не відбулось