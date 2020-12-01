Предпринимательница Ольга Гуцал: Никого не слушайте, кроме себя

Первая часть эксклюзивного интервью предпринимательницы Ольги Гуцал агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Дмитрий Кошевой

Соучредитель и руководитель компании "Камион-Оил", создатель интернет-платформы для онлайн-чекина Autobooking.com и сети ювелирных салонов "Абрикос", лектор КМБШ Ольга Гуцал написала первую книгу -- "Если прыгнули, то гребите" -- о своем опыте и своих взглядах на бизнес и на жизнь в бизнесе. За два осенних месяца продано больше 4 тыс. экземпляров на русском и украинском языках, готовится электронное и аудиоиздание. В интервью – о первом писательском опыте, об отношениях с государством и партнерами, о реакции предпринимателя на очередной кризис, а также полезные и вредные бизнес-советы.

Д: Вы развиваете сразу несколько бизнесов, явно очень загруженный человек. Почему вы решили заняться еще и написанием книги?

О: Я из семьи инженеров. У нас было принято, что каждое действие нужно проанализировать и сделать выводы. Так устроен инженерный мозг. Меня отец водил в детский сад, потом забирал. Главное мое развлечение и первое детское воспоминание: мы идем с отцом из детского сада и решаем задачки. Для меня вся жизнь – задачка. В задачке есть условие, и есть решение. Я очень хорошо понимаю, почему наших детей заставляют в школе на математике писать, каким образом была решена задачка или уравнение. Нужно фиксировать процесс поиска решения. Из этого потом складывается модель мышления.

Что бы я ни делала много лет в бизнесе, я именно так и думаю. Постепенно у меня сложилась своя система оценки этапов роста проекта, вокруг которой я нанизываю примеры и новые образы или новые наблюдения.

Из-за того, что я работаю в бизнесе с 1988-го года (это очень давно для нашей страны), меня часто спрашивали о моем опыте, о моих взглядах на построение и развитие компании. В какой-то момент я поняла, что возвращаюсь к одной и той же модели в этих разговорах. А раз так, то нужно это записать, закрепить на бумаге мои выводы.

Но я же инженер, не писатель. Поэтому сам процесс рождения книги был длительным. Сначала записали и расшифровали мои публичные выступления, дальше я наговаривала примеры из своего бизнеса и другие вставки и так далее. Жизнь заставляла периодически откладывать эту работу, переключаться на более приоритетные проблемы, а они через день возникают. Но благодаря моему мужу и издателю – Михаилу Вейсбергу – мы счастливо довели дело до получения тиража из типографии.

Д: Мы в агентстве пишем короткие новости. Лично меня большие формы пугают. Я когда вижу большую книгу, с ужасом представляю, сколько времени и сил ушло на нее у автора. Но вас все-таки уговорили?

О: Моя помощница, которая всегда присутствует на моих публичных выступлениях. первая сказала: почему мы это не записываем? Она стала записывать меня на диктофон, а потом расшифровала и положила на стол папку листов, я тогда сказала: ух ты, это может быть большим текстом. Она спровоцировала весь дальнейший процесс. Потому, что одно дело мечтать написать книгу, а другое – увидеть первый пусть черновой неполный вариант, но уже на бумаге на десятках листов.

Тут уместно вспомнить, что говорят нам диетологи. Ешьте только тогда, когда по-настоящему голодны. И учат, как отличить голод от скуки, голод от привычки есть в это время. Вот точно также я бы сформулировала, когда нужно писать книгу. Это когда вас распирает и, кажется, что если вы этого не расскажете, то часть своей жизни выкинете в мусор. По крайней мере, у меня было так. Я из этих соображений писала. Мне кажется, что во всех остальных случаях это мало кому будет нужно.

Д: Вы сказали, что книга стала продолжением конференций. И теперь, когда она есть, о чем говорить на конференциях?

О: Книга и конференции -- большая разница. В том, что уже напечатано, нет подробностей, юмора, тепла, иронии, отвлечений на сиюминутное, реакции на реакцию зала, ответов на вопросы. Нет привязки к конкретике аудитории: аудитория маркетологов спрашивает одно, аудитория менеджеров спрашивает другое, а аудитория молодых людей, студентов, которая самая интересная, спрашивает третье. И еще добавьте время, которое прошло от написания книги до момента выступления. Текст мы закончили готовить к печати весной, а за следующие полгода мир поменялся. Сегодня у нас другие проблемы, а значит другие образы, другие примеры, другие аналогии. Поэтому публичные выступления всегда живее и выход книги им не помеха.

Д: То есть конференции вы продолжите?

О: Да, продолжу.

Д: И опять за вами продолжат записывать, и это будет материал для второй книги?

О: Вторая книга будет другой. Я ее уже почти придумала.

Д: Я об этом хотел в конце интервью спросить.

О: Да, я придумала. Потому, что оказалось, что людей интересуют две вещи: как выжить в общественном пространстве и как выжить в личном пространстве.

Мне 57 лет. У меня четвертый брак. И у меня в личной жизни такая же технология и алгоритм складывания всего в решения и выводы. Как и в бизнесе. Я попробую написать книгу о личном выживании.

Д: А на кого рассчитана ваша первая книга "Если прыгнули, то гребите"? Вы как это ощущаете?

О: Я писала для людей, для которых рефлексия это норма. И не важно, они занимаются бизнесом или работают в науке, у них средний бизнес или большой. У нас есть друзья, владеющие очень крупным бизнесом в Украине. Они мне сказали: ух ты! Мы у тебя купим 300 штук и раздадим нашим ТОПам.

Потому, что я пыталась объяснить, что все, чем вы занимаетесь, и есть ваша жизнь. Точно также как семья и здоровье. Это не важно, работаете вы в крупной корпорации, руководите отделом в издательстве или у вас маленькая пекарня. Нельзя думать, что я просто хожу на работу и перекладываю бумажки. Это же больше половины жизни так проходит. Потому я не могу сказать, что это книга рассчитана только на бизнесменов. Она для любого человека, способного на рефлексию, чем бы он ни занимался. Она, чтобы подумать и приложить мой алгоритм на себя.

Д: В некоторых крупных компаниях популярна такая практика: руководитель находит книгу, которая ему кажется полезной, раздает менеджерам с обязательством прочесть, после чего все ее обсуждают. Например, так делают у Евгения Черняка в Global Spirits и Юрия Косюка в МХП. Как вы относитесь к этому? Ваша книга должна попасть в такой список обязательного чтения (хотя вы, как раз, скептически пишете о таком подходе)?

О: Конечно, я хочу, чтобы эту книгу прочли. Я ее писала, для того чтобы ее прочли. Мне кажется, что мой опыт полезен, и то, как в итоге это все уложилось в структуру книги, будет полезно.

Мы с Евгением Черняком давно знакомы, и эта практика – читать рекомендованные книги и смотреть рекомендованные фильмы – у него очень давняя. Он это делает, чтобы не нужно было объяснять простые вещи своим ТОПам. Чтобы все находились примерно на одном уровне понимания и на одном языке разговаривали.

Мой опыт говорит, что ничего хорошего насильно вложить в голову нельзя. Должен быть запрос. Поэтому я не заставляю своих ТОПов смотреть какие-то фильмы или читать книги, но обязательно рассказываю о книгах или фильмах, которые мне понравились. Я думаю, что такой вовлекающий подход даст больше отдачу, чем "обязаловка".

Д: Мне близок ваш стиль руководства. В информагентстве или газете, где я когда-то трудился, работают журналисты, и все они люди творческие. Если на них давить, это будет контрпродуктивно. Мне кажется, надо стараться убеждать и показывать пример.

О: Если я хочу, чтобы человек на своей работе думал, то мне не важно, кладовщик он или журналист. Это одинаково творческие профессии. Мы почему-то их так разделили в прошлой жизни. Наверное, это было связано с тем, что "совок" не хотел, чтобы люди думали. Если ты кладовщик, то копай от забора до обеда. И это же не шутка, к сожалению.

Я вот еще не люблю штатное расписание. Это когда человек винтик на одну процедуру. У тебя в договоре написано, что ты пришел на работу делать эту процедуру. И даже если ты видишь, что она, например, неэффективна, у тебя не написано в штатном расписании, что ты должен что-то с этим сделать, подумать, предложить помощь. Такой подход смертелен для компании в быстро и непредсказуемо развивающемся мире. Сегодня все люди в компании, если мы хотим результативной работы - это люди творческих профессий.

Д: В вашем интервью вы как-то говорили, что книга №1 это "Атлант расправил плечи" Айн Ренд и что эту книгу нужно в школе изучать. А какие еще книги вы рекомендуете прочесть, или которые для вас, как предпринимателя, являются руководством к действию?

О: Из самых старых это Кьелл Нордстрем "Бизнес в стиле фанк" и "Бизнес в стиле фанк навсегда". Я считаю, что это обязательно. Также Адриан Сливоцкий – все, что он написал. Он сейчас много для Украины старается делать, и надо ловить, слушать, разговаривать и читать. И из последних это Даниэль Канеман. Они с Верноном Смитом получили Нобелевскую премию за исследования о поведенческой экономике. Почему человек покупает, как он выбирает, как он делает следующий выбор. Это очень современные исследования. Они расходятся во многом с тем, что мы думали о товаре и классическом маркетинге.

Д: Давайте поговорим собственно о книге. В одном из интервью вы говорили, что женского бизнеса как такового не существует. Но ваша книга о том, что бизнес рождается и растет как ребенок... Нет ли тут противоречия, ведь это очень женский взгляд?

О: У вас же тоже есть дети, хотя вы и не женщина. Взаимоотношения мама/папа и дети - самая понятная тема для любого человека. Я выбрала эту аналогию не потому, что я женщина, а потому, что она понятна любому человеку.

Я искала для своих лекций понятную систему координат. Я не могла взять образ растущего дерева или текущей реки. Потому, что кто из нас дерево и кто из нас река? Но мы все или ребенок, или родитель. Если вашему старшему сыну эту книжку подсунуть, он тоже все поймет. Потому что он знает, как быть маленьким, как быть ребенком, как быть подростком.

У Ицхака Адизеса есть концепция жизненного цикла компании. Она интересная, но есть одна проблема: чтобы определиться на каком этапе жизненного цикла моя компания по Адизесу, мне нужно нанять консультантов, которые придут и задорого сделают аудит моей компании. Но я довольно опытный предприниматель. Возможно, не самый умный и не самый лучший, но достаточно опытный и думающий, и я хочу сама. Я не могу руководить тем, что не понимаю, но должна верить сторонним людям, это "мое дело -- мое тело". Вот отсюда эта моя аналогия с ребенком. Она всем понятна и каждый читатель сам сможет определить на каком этапе его компания сейчас.

Д: Вы пишете, что вам быстрее, чем через четыре года без сна не удавалось вывести бизнес из периода младенчества. Но мир меняется так быстро. Появляются стартапы, новые команды, как объявляют, создаются за три месяца.

О: До тех пор, пока я не организовала свой первый стартап, я тоже так представляла ситуацию. Но оказалось, что стартап это вообще не о бизнесе еще. Стартап – это идея, которую на маленькой территории коротко попробовали. "А давайте продавать салфетки для рук на улице на светофоре? – А давайте!" Делаем небольшую партию, для этого нужны инвестиции (поэтому стартапам всегда нужны инвестиции). Быстро пробуем в выбранном большом городе, среднем городе и, например, поселке городского типа. И смотрим. Оказывается, что в большом городе это не работает, а в среднем - прямо взлетело. Находится умный человек и говорит: я из этого делаю два вывода. Первый: я стану поставщиком салфеток для рук в универмаге города и положу их на кассы, или второй - я действительно их буду продавать на перекрестках и сделаю из этого бизнес. И тогда эту опробованную идею покупают или воруют, в разных странах по-разному, и делают из этого бизнес. Становление этого бизнеса идет четыре года.

Д: В вашей книге ничего нет о финансировании бизнеса, о стартовом капитале, так сказать. Но для многих это тяжелый вопрос. Если люди берут у кого-то деньги на свой бизнес, они становятся заложниками своих кредиторов. И это с самого начала закладывает в бизнес проблемы. Каков ваш взгляд на эти вещи? Если нет своих финансов, то где их лучше брать? И на каких условиях брать, чтобы не заложить с самого начала проблемы или их минимизировать?

О: Есть два типа людей. Первый сидит в кресле, смотрит в окно и думает: можно построить металлургический комбинат? Мне для этого нужно приблизительно $800 млн. Это был бы отличный комбинат. Я бы сделал его современным, но меня не кредитуют, у меня нет денег.

Другой говорит: я хочу заниматься предпринимательством. Я сделал суперудобный рабочий блокнот. Я раздал его сначала друзьям, а позже - всем людям в офисе. И всем очень нравится, его точно будут покупать. И тогда он продает свою машину, если она у него есть, или откладывает свою зарплату в течение года. Собирает небольшие деньги и делает не 10 блокнотов, а 200. И выходит с этими 200 блокнотами или на ближайший рынок, или в интернет.

Есть люди, которые говорят, что я сделаю 200 и быстро продам через интернет. Сделаю 500 и поставлю в супермаркеты. Соберу первые деньги, сделаю 2 тысячи и начну продавать в соседнем городе. Такой тип самофинансирования очень устойчивый. И тогда вы самостоятельны. Конечно, между металлургическим комбинатом и 200 блокнотами есть "Марианская впадина" вариантов.

Вас пугает зависимость от человека, который вас профинансировал. А я знаю людей, которых это не пугает. Все зависит от того, какой вы и чего вы на самом деле хотите. Вот это моя главная мысль. Если бы меня спросили, зачем ты написала эту книгу, я бы ответила так. Если люди, которые прочтут ее и скажут, что не хотят так долбить себе мозг и заниматься предпринимательством, и я бы считала, что мое дело как автора сделано успешно. Если найдутся люди, которые скажут: "А! Вот почему я бросил попытки на втором этапе. Я попробую еще раз, чтобы перейти на третий" - я буду считать, что моя жизнь крайне удалась. А если человек, у которого бизнес на этапе взросления и успешного раста, прочтет и скажет: "Блин, спасибо за подсказку, рано еще мне расслабляться и ездить за просветлением в Тибет, еще поработаю". Я буду считать, что вообще в моей жизни есть смысл!

Я хотела разрешить людям быть теми, кем они являются, а не теми, кем им подсказывает быть телевизор, корпоративная культура, жена, друзья, мама. Каждому нужно быть таким, какой он есть. И именно это определяет, будет у него бизнес или нет. И какого размера он будет. Нет жестких правил, а есть человек, который внимательно слушает себя и говорит: я буду счастлив, если буду печь пирожки и продавать их у выхода из метро. Будут ли от этого счастливы моя жена и дети - второй вопрос. Важный, но второй. Или я хочу металлургический комбинат? Или я хочу выйти в 6 часов с работы и забыть о ней. Я имею право и на это. Люди разные и счастье у каждого человека свое.

Д: И все же, конкретно вы взяли бы кредит или привлекли бы партнера?

О: Я привлекла бы партнера. Потому, что я из классической еврейской семьи, где мне папа еще в детстве сказал, что мы в долг не берем. У меня такая борозда в голове. Многие финансисты говорили мне, что это неправильно, ты никогда не станешь по-настоящему большой, если не использовать заемный капитал. Я им отвечала, что "да, вы правы, но я не хочу". Это моя жизнь и для меня так правильно. Человек должен задуматься: для него ответственность перед заемщиком выглядит тяжелее, страшнее, чем ответственность перед сотрудниками или клиентами? Если тяжелее, то не надо брать кредит. Если легче – надо брать. Это очень личное.

Мне легче сложить свои финансы с партнером, потому что как дальше работать вместе с партнером мне понятно. Хотя я знаю людей, которые скажут: "Как можно делать вместе? Это тебе все время нужно договариваться? – Да, нужно. – И что, ты способна уступать? – Да. – А как же твое тщеславие? – А оно не в этом".

Это то, что я постоянно пыталась сказать в книге. Себя слушайте. Никого не слушайте, кроме себя. Делайте так, как вам лично хорошо. Да, для меня договариваться – это нормально. Да, для меня уступить (даже если я ворчу) – нормально. Да, я понимаю, что каждому человеку потом кажется, что если бы сделали так, как он сказал, было бы лучше. Но, мне 57 лет и я знаю, что неизвестно как было бы лучше.

Д: У вас есть пример партнерства 50/50 в "Камион-Оил", если я правильно понимаю. У вас есть 70/30, но это в совместном бизнесе с сыном. Еще я встречал в истории вашего предпринимательства партнерства 45/45/10. Есть какой-то минимум в партнерстве, ниже которого вы не опуститесь? И идеальный ли вариант 50/50?

О: Для меня важно, чтобы было поровну. Есть бизнесы, в которые я последнее время инвестирую, потому, что хочу поддержать молодых ребят. У меня там маленькая доля. Когда у меня равная доля, это значит, что я в этом бизнесе работаю. Если у меня маленькая доля – это значит, что я в этот бизнес инвестировала. Мне просто нравятся некоторые бизнесы, но я там не партнер. А в партнерстве мне нравится быть равной.

Д: Взаимоотношения с государством. В книге вы утверждаете, что на начальном этапе предпринимателю не так важно, какие условия в государстве. Но неужели взаимоотношения с государством это "не так важно"?

О: Мой опыт говорит, что это не так сильно влияет или вообще не влияет. Вы, когда женились, видели неудачные примеры у своих друзей?

Д: Да, конечно.

О: А когда вы решили родить ребенка, были вокруг вас дети, которые вам не нравились? Вас это остановило?

Д: Нет.

О: Точно также и у предпринимателя. У меня недавно спросили о волшебной палочке. Вот, если бы у меня она была, и я могла бы сделать что-то важное для предпринимателей. Я бы использовала эту возможность, чтобы навсегда вынуть из головы людей мысль о том, что государство причастно к "делу всей вашей жизни".

Не нравится это государство – езжайте в другое и делайте бизнес там. Неважно, в каком государстве вы живете. Это все равно правила, которые вы должны принять. В Германии значительно лучше управление налогами и значительно лучше отношение к бизнесу, но размер налогов несоизмеримо выше, чем у нас. Это такая плата за четкость правил. Что-то получаешь, но что-то теряешь…

Да, суды у нас не работают. Да, я не сужусь со своими недобросовестными клиентами. Я продаю по предоплате. И с государством я судиться не могу. И все время жду от него неприятностей. Но это не повод не делать свой бизнес.

Мы же с вами живем там, где зимой холодно. Просто мы знаем, что когда придет зима – надо одеться. Мы же не ждем, что кто-то перевезет нас на зиму в теплые края, а запасаемся теплой одеждой. Я не вижу, как все 40 млн граждан Украины поднялись и переехали на Занзибар потому, что там зимой тепло.

Точно также и в предпринимательстве. Я не понимаю, почему государство должно мной заниматься. Я бы хотела, чтобы оно мне не мешало. Очень бы хотела. Хотя по сравнению с Советским Союзом он мне вообще не мешает.

Д: Но я видел, что в ваших активах на каких-то этапах их истории в структуре владения была голландская компания или эстонская. Это способ минимизации рисков?

О: Это были времена Януковича. А я же работаю в бизнесе, который всем очевиден и очень хочется забрать: "О, какой чудесный ювелирный салон…". Многие считали, что это все "семья" (Януковича - ИФ), но все сложнее: у каждого прокурора есть дочка, которая хочет ювелирный бизнес. И у каждого условного начальника налоговой инспекции, во времена Януковича, был сын, который хотел заниматься машинами. Как только эти времена закончились, я немедленно вернулась к классическому владению.

Д: Тогда вернемся к внутреннему управлению. Исходя из книги, на этапе зрелости бизнеса вы даете менеджерам много свободы, пытаетесь не вмешиваться. Но в кризис выступаете за решительное вмешательство собственника. Здесь нет противоречия?

О: Есть, но это связано с кризисным моментом. Люди, которые боятся оказаться в кризисной ситуации, обычно идут работать по найму. Они хотят стабильности и гарантий на завтра. В кризисной ситуации такой тип людей теряется. Это точно такая же особенность, как бояться высоты. Это ни плохо, и ни хорошо.

А люди, которые идут в предприниматели, – это люди, которые в кризисной ситуации, наоборот, собираются и очень эффективны. Когда кризиса нет, собственнику (особенно у которого собрана хорошая команда) - не надо лезть в текучку. В стабильные времена – он даже вредны. Но когда кризис наступает на самом деле, люди, работающие по найму, говорят владельцу: "Пожалуйста, возьми решение на себя. Мы же другие люди. Ты решишь – мы сделаем".

Как только я поняла, что в этом и есть особенность предпринимателя – спокойствие и даже радость при столкновении со сложной ситуацией, у меня выстроилась понятная система управления.

Д: Наемного менеджера можно научить преодолевать кризис как предприниматель?

О: Нет. Научить этому вообще нельзя. Я не играю на музыкальном инструменте, потому что у меня нет слуха. Можно меня научить? Нельзя. Я могу потратить на это жизнь, но все равно буду делать это гораздо хуже, чем человек, у которого есть слух. Хуже ли я от того, что у меня нет слуха? Нет. Я просто не буду играть на музыкальном инструменте.

Д: Почему вам пришлось закрыть ваш ювелирный бизнес "Абрикос"?

О: Это была ошибка собственника. Мне нужно было его закрыть на пике, но я упустила этот момент. Был еще момент, когда я поняла, что не успеваю, что мне не хватает души, моральных сил для развития. Тогда еще можно было надо найти человека, который бы вместо меня этим занялся, и передать ему управление.

Д: А внутренний менеджмент вас не предупреждал о кризисе?

О: Внутренний менеджмент никогда не предупреждает. Это то, что должно делать первое лицо – неважно, наемный руководитель или сам собственник. Это то, что мы называем "подняться над ситуацией", взглянуть на проблему с другой стороны, посмотреть на решение сверху. Человек, который находится внутри системы, не может так посмотреть.

Окончание следует