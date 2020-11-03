Рынок мобильной связи движется к тому, что цена за гигабайт падает – гендиректор "Vodafone Украина"

Эксклюзивное интервью генерального директора "Vodafone Украина" Ольги Устиновой агентству "Интерфакс-Украина".

Автор: Дар Грищенко

- Итоги затянувшегося карантина. Что ждет мобильный рынок Украины в этом году?

- В третьем квартале наши доходы от data-сервисов в общей структуре выручки превысили 60%. Это произошло в результате значительного расширения географии предоставления услуг. Также много людей ушли "на удаленку" и стали пользоваться услугами в большем объеме. Мы прогнозируем, что телеком-бизнес будет и впредь получать бОльшую часть доходов от продажи data-услуг (для сравнения, ранее было 50%).

Однако, по нашим прогнозам, только вследствие недополученных доходов от роуминга украинский телеком рынок потеряет из-за COVID 19 до миллиарда гривень в 2020 году.

В то же время, в этом году рост всего телеком-рынка будет определяться двузначной цифрой. Это связано с огромными инвестициями, которые в том числе "Vodafone Украина" вложила в экономику страны. Идет строительство LTE в диапазоне 900 МГц. Несмотря на существенные потери доходов от роуминга, мы все равно покажем достаточно неплохую динамику роста год к году. Это связано как с большей доступностью услуг и расширением покрытия, так и с тем, что многие люди стали активно использовать мобильные технологии для обучения, работы, шопинга, досуга и развлечений.

- Как вы наладили работу компании с учетом карантинных ограничений?

-У нас сейчас два дня в неделю разрешается работать вне офиса (принцип 3+2). Но, в зависимости от ситуации в каждом регионе и в целом в стране, мы каждые две недели пересматриваем это решение. Принципиально, мы определили, что в ближайшие полгода будем работать по формуле 3+2, но в зависимости от эпидемиологической ситуации готовы увеличивать количество удаленных рабочих дней.

- Изменилась ли в текущем году ваша маркетинговая стратегия?

- Если говорить о размещении рекламы, то первой реакцией на карантин было приостановить инвестиции на месяц-два, чтобы проанализировать, какой эффект окажут ограничения на наших пользователей, решить, стоит ли выводить рекламные акции и, если выводить, то какие. Сейчас мы вернулись к нашему классическому размещению – готовимся к новогодним акциям, к "черной пятнице", планируем другие активности. Карантин не сильно повлиял на нашу маркетинговую политику. В гораздо большей степени наши действия определяют позиционирование и стратегические задачи на рынке, от которых отталкивается наша маркетинговая стратегия.

Понятно, что мир уже не будет таким, как прежде. В том состоянии, в котором мы находимся сегодня, мы можем жить и полгода, и год. Меняются привычки людей, модель их поведения, поэтому вряд ли есть смысл возвращаться к тому, что было до кризиса. Фокус смещается на digital-каналы, в том числе и реклама, переходит туда. Поэтому при планировании рекламных размещений мы будем ориентироваться на потребителя: где будет самая эффективная точка контакта с ним – там и будем размещаться.

- На какой результат вы рассчитываете по году?

- Как я уже говорила, годовой рост рынка будет выражаться двузначными числами – и в доходах, и в марже. Абонентскую базу планируем удерживать на существующем уровне. Не изменились и наши инвестиционные планы: все инвестиции будут реализованы в полном объеме.

- "Киевстар" в своем отчете за третий квартал отметил, что уменьшение абонбазы относительно 2019 года объясняется частично приостановкой работы розничной сети. Как чувствует себя розница "Vodafone Украина"?

- Безусловно, карантин повлиял на работу наших магазинов. В соответствии с ограничительными мерами в "красной" карантинной зоне магазины должны быть закрыты. Мы, законопослушная компания, выполняем предписания госорганов. Время от времени часть магазинов у нас закрывается в зависимости от карантинного зонирования. Сегодня много людей совершают покупки в онлайне. Поэтому, мы пересматриваем планы развития своей розничной сети, определяем, где и сколько магазинов резонно оставить, а какую долю продаж перевести в интернет-магазин Vodafone, который мы активно развиваем. Мы верим, что все большее количество продаж будет перемещаться в digital каналы. За 10 месяцев этого года наши онлайн продажи показали рост в четыре раза по сравнению с тем, что было в прошлом году.

- Будете ли сокращать количество магазинов, и менять ассортимент?

- Мы сократили число магазинов, и вышли на оптимальный для нас объем - 200 точек. Это связано не только с карантином, но и с оптимизацией и повышением эффективности работы нашей розницы. Мы не будем менять стратегию до конца года, но анализируем покупки в онлайне, посещения магазинов, отслеживаем изменение поведения покупателей. Для того, чтобы принять правильное решение о развитии розницы, нужно пройти сезон самых агрессивных продаж. "Черная пятница" и Новый год покажут нам, в каком направлении двигаться дальше. В прошлом году в эти периоды пиковые продажи возрастали на 320% и 180% соответственно.

- Ваши коллеги по рынку решили активно "войти в IT", задумываются об анбандлинге и открывают платформы для тестирования API-продуктов. Как развиваете это направление вы?

- В 2019 году начала деятельность наша собственная IT-компания IT SmartFlex. Мы основали ее для разработки программного обеспечения, IT-продуктов и решений для внутренних и внешних клиентов. Компания уже выпустила несколько оригинальных коммерческих продуктов на рынок, в частности, OMB (omnibulk-channel messaging) - цифровую платформу, которая позволяет проводить мультиканальные таргетированные коммуникации по всем доступным каналам и мессенджерам. В активной фазе находятся разработки других цифровых продуктов, перспективных интеграций по спецификации OpenAPI. Мы считаем, что экспертиза IT-разработок и системной интеграции должна быть на борту компании, и продолжаем инвестировать в это направление. Мы ожидаем, что в текущем году доходы IT SmartFlex превысят 125 млн грн.

- Полгода назад мы уже говорили с вами о направлении Smart City в Украине. Удалось ли вам его монетизировать? Сколько клиентов вы привлекли? Какие прогнозы на 2021?

- Развитие новых услуг (а smart city – это новый рынок в Украине) состоит из нескольких этапов. Первый – выбор платформы. Мы ее выбрали, это платформа Vodafone, которая считается одной из лучших в мире. Далее следует процесс интеграции в платформу, который мы завершили в начале лета. После этого начинают разрабатываться продукты и решения. Но, прежде чем запустить, их необходимо "отпилотировать", провести тестирование в реальных условиях с реальными партнерами и поставщиками, а где необходимо, адаптировать для украинского рынка. Весь год мы занимались кастомизацией технических платформ под украинских клиентов и пилотированием разного рода продуктов (от онлайн учета газа и воды, умных парковок, видеонаблюдения до транспортного и экологического мониторинга) и сейчас выходим на масштабную промышленную эксплуатацию.

Мы планируем, что в 2021 году мы получим заметные результаты на рынке IoT. Наращивать портфолио IoT продуктов и увеличивать число IoT клиентов – одна из наших стратегических задач на следующий год. За два года база IoT-подключений "Vodafone Украина" выросла на 79%.

- А что насчет собственных финансовых сервисов?

- У нас есть мобильный кошелек SharPay, который мы достаточно успешно продвигаем. Но чтобы развивать платежные сервисы, необходимы изменения на рынке. Украинский рынок должен стать более адаптированным для платежей без идентификации абонента, потому, что рынок препейда у нас не идентифицирован. Это является определенным стоп-фактором для развития финансовых сервисов. У клиентов должна быть возможность легко использовать деньги на мобильных счетах для оплаты и т.д. Есть юридические положения, которые необходимо изменить в законодательстве, чтобы финансовые услуги стали массовыми и интересными для клиентов и прибыльными для операторов.

- Планируете ли M&A на рынке мобильной/фиксированной связи Украины в ближайшей перспективе?

- На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета.

Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года. Мы считаем, что конвергентные услуги – это то, что нужно украинскому потребителю. Люди хотят получать все услуги – мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение – "из одних рук" с гарантированным качеством и удобным сервисом.

Мы планируем серьезно проинвестировать этот бизнес. Акцент – на строительстве собственной сети, работа над проектом уже началась. Также мы не исключаем использования гибридной модели, которая включает как строительство собственных гринфилдов, так и покупку компаний. Объем инвестиций оценивается от сотен миллионов до миллиарда гривен и более.

- Многие операторы на рынке покупают ОТТ-решения. Какова ваша позиция по таким сделкам?

- В мире осталось мало компаний, работающих только в мобильном или только в фиксированном бизнесе.

У большинства операторов в мире произошла консолидация мобильного и фиксированного бизнесов. Все понимают преимущества конвергентных услуг, которые предоставляются "из одних рук". Сначала мы должны пройти трансформацию из мобильного оператора в компанию, которая предоставляет полный спектр услуг клиентам: mobile, fixed, TV. И только после этого можно будет рассматривать другие проекты, в т.ч. ОТТ.

Также мы взяли обязательства перед государством и должны завершить огромный инвестиционный проект по покрытию LTE в населенных пунктах с населением более 2 тыс. жителей и вдоль дорог национального значения. Поэтому в ближайшие два-три года в фокусе нашего внимания находятся два стратегических направления: построение собственного фиксированного бизнеса и строительство LTE-сети в селах, которое закреплено в лицензионных условиях.

- Расскажите о том, как работают совместные проекты мобильных операторов на украинском рынке?

- Один из последних совместных проектов – строительство LTE-сети в метро Киева.

Проект практически завершен, мы обеспечили почти 100%-е покрытие в метрополитене (за исключением одной станции). А чтобы киевляне в полной мере насладились скоростным интернетом в подземке, мы подарили им по 20 акционных Гб сверх их тарифных планов. За последнюю неделю среднесуточный трафик 4G в метро вырос вдвое и достиг 4,7 ТБ.

- Есть ли другие?

- Относительно совместного использования инфраструктуры, у нас уже есть большой опыт совместного использования мачт. За этот год мы с "Киевстаром" равноценно обменялись более чем 50 антенно-мачтовыми сооружениями, это на 50% больше, чем в прошлом году. В этом году с "Киевстаром" подписали меморандум о сотрудничестве, к которому впоследствии присоединился lifecell. Первые сайты для обмена в 900-м диапазоне мы уже наметили в этом году, основной объем строительства совместных сайтов планируем на следующий год. Это разумно шерить инфраструктуру, особенно, при развертывании сетей в сельской местности и в населенных пунктах с длительными сроками возврата инвестиций.

- 700 МГц и другие перспективы развития мобильной связи в Украине – достаточноли вам, как оператору, имеющегося количества частот?

- О 700-м диапазоне я бы говорила исключительно в контексте 5G. Не считаю, что рынку Украины критично нужен 5G уже в следующем году. Первоочередная задача – устранить цифровое неравенство. Интернет должен прийти во все населенные пункты страны, и только после этого целесообразно открывать дискуссию о 5G. И это точно не следующий год, а 2022-й или даже 2023 год.

Поэтому тендер на 700-е частоты, которые предполагается выделить для разворачивания 5G, имеет смысл проводить позже. А пока стоит зарезервировать этот диапазон и не отдавать его ни под какие другие технологии, чтобы потом не столкнуться с проблемой освобождения частот, как это случилось с 900-м диапазоном.

- Готовы ли вы покупать частотный спектр в 2021 году? Если да, то какой?

- Говоря в целом о частотах, мобильным операторам их всегда мало. Чем больше частот, тем лучше качество сервиса. Поэтому мы надеемся, что частоты, которые сдал "Тримоб", будут выставлены государством на тендер, и мы готовы в нем участвовать. Если появляется шанс увеличить портфолио, либо количество частот в диапазонах, в которых мы работаем, мы будем по максимуму его использовать.

- Тарифы: куда движется рынок?

- Рынок движется к тому, что цена за гигабайт падает(!), несмотря на то, что всем кажется, что цена мобильной связи растет. Например, у нас за последний год цена за гигабайт снизилась на 12%. Это происходит, потому что меняется профиль потребления. Многие украинцы перешли на удаленный рабочий график, работают из дома, пользуются услугами передачи данных чаще, больше и дольше. Цена услуг падает, а объемы пользования растут. Среднее пользование за год в нашей сети увеличилось на 36-40%. Рынок движется к тому, что все больше и больше людей используют услуги передачи данных для онлайн покупок, платежей, просмотра видео, развлечений. Думаю, цена гигабайта продолжит снижаться.

- Также очень хотелось бы услышать ваш комментарий по сделке с выкупом "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" близкими владельца "Vodafone Украина" Насиба Гасанова…

- Это не наша сделка, ни "Vodafone Украина", ни наш акционер Neqsol Holding в ней не участвуют, поэтому комментировать ее не можем.

- Ну и про недавно ветированный президентом закон об электронных коммуникациях хотелось бы поговорить.

- Мы поддерживаем закон об электронных коммуникациях. Старый закон был написан, когда не было ни рынка передачи данных, ни облаков, ни IoT, ни Big Data, ни 3G, ни 4G. Соответственно, он не отвечает требованиям сегодняшнего дня, и, значит, должен быть изменен.

Да, у нас остаются нерешенные вопросы, например, по частотам.

Сегодня мы не можем делать шеринг активной инфраструктуры, который позволяет повысить эффективность инвестиций в сеть и доступность услуг для абонентов. Современный мир требует современного законодательства. Мы частично согласны с комментариями, которые озвучил президент, но надеемся, что новый закон будет принят в ближайшее время для того, чтобы рынок Украины мог быстро развиваться. Государство требует от нас быстрых инвестиций, поэтому хотелось бы, чтобы законодательные инициативы поспевали за нашими инвестициями.