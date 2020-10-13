Уменьшение "зеленых" тарифов "задним числом" - плохой сигнал для инвесторов

Интервью агентству "Интерфакс-Украина" президента Energy Watch Group Ганса-Йозефа Фелла (Mr Hans-Josef FELL)

Почему для Украины важно развивать "зеленую" энергетику?

В первую очередь я хочу подчеркнуть, почему для Украины важно переходить на возобновляемые источники энергии. Во-первых, в контексте избавления от зависимости от России. Потому что, если ты зависим от российских энергоресурсов, ты ограничен в своих возможностях проводить независимую политику.

Второе. Изменения климата и необходимость сокращения выхлопных газов в атмосферу, а это возможно только используя возобновляемые источники энергии. Третье - необходимость децентрализации.

Что еще очень важно: до тех, пока Украина инвестирует в традиционные источники энергии - уголь и газ, у производителей "зеленой" энергии просто не будет места на рынке.

Еще в прошлом году президент Зеленский призывал иностранных инвесторов инвестировать в украинскую "зеленую" энергетику. А впоследствие задним числом власть уменьшает тарифы. Как это скажется на доверии со стороны иностранных инвесторов?

Действительно, президент Зеленский призывал инвесторов вкладывать деньги в "зеленую" энергетику. Так что, мы видим, что он имеет положительное мнение на счет возобновляемых источников энергии, но вся его политика построена против выполнения этих целей.

И это уменьшение зеленых тарифов “задним числом”, на самом деле, - ужасный сигнал для иностранных и внутренних инвесторов. Когда они видят, что закон не стабилен и это может повториться в будущем, как мы можем доверять этим законам, если они здесь меняются и имеют обратную силу?!

И новые зеленые тарифы также нестабильны, они закреплены даже не на 20 лет, а до 2029 года. И эта причина, по которой никто не захочет инвестировать в Украину. Это слишком короткий промежуток времени, который не дает уверенности в стабильности для инвестиций.

Какие причины способствовали углублению кризиса в "зеленой" энергетике?

Еще одна проблема - это частая смена правительств в Украине. Я, например, после выборов президента Зеленского имел встречу с Гончаруком (экс-премьер министр Украина) и министром энергетики. Мы договорились о многих вещах, поставили общие цели. Но их больше нет, их сменили. И это видят многие - и думают, нет, Украина не стабильная, мы не будем сюда инвестировать.

Какие действия для решения этого кризиса должно предпринимать государство?

У вас есть прекрасные и образованные люди, которые хотят инвестировать в зеленую энергетику. Правительство и президент должны их поддерживать.

И в дополнение к предыдущим тезисам про необходимость перехода на "зеленую" энергетику, я хочу еще добавить один аргумент - это здоровье.

Когда мы знаем, что в Украине столько людей с болезнями происходящими от загрязненной атмосферы. В Украине 1 миллион человек, которые официально сегодня являются жертвами радиоактивной катастрофы! Правительство должно понимать, что делает людей больными - тогда они поймут, что нужно поддерживать возобновляемые источники энергии, стремится к чистой экологии.

Каких событий на украинском рынке зеленой энергии вы ожидаете в ближайшем будущем? Некоторые инвесторы заявили, что обращаются в международные суды. Возможно, Украине придется заплатить огромные штрафы за невыполнение обязательств?

Правительство гонится за большими деньгами - внутри страны, и вне ее. Они ищут инвестиций от Мирового банка, Международного банка реконструкции и развития. Но большим инвесторам интересны крупные проекты, в то время, как маленькие частные инвесторы могут делать небольшие проекты - солнечных и ветряных электростанций. И, чтобы их поддержать, мы выдвигали предложение - чтобы завышенная цена на зеленую энергию, которая сейчас существует из-за необходимости инвестирования в отрасль, частично покрывалась из фондов Евросоюза.

Это так называемая система “подтяжки”. То есть, она поможет Украине выйти из кризиса, позволит “подтянуться” украинской экономике. И таким образом вы стимулируете децентрализацию на рынке и инвестиции в отрасль. Но, с другой стороны, большие игроки - ЕБРР и Мировой банк призывают Украину перейти к системе аукционов.

В сложившийся ситуации, думаете, ЕС согласится финансировать Украину?

Евросоюз движется также не в лучшем направлении. Мы видим, что в Европе,, в частности в Германии, также исчезают станции по производству энергии из возобновляемых источников. И этом потому, что ЕС действует схоже украинскому правительству - поддерживает газ, атомную энергию, уголь и нефть и так далее. И это большая ошибка!

И я не думаю, что ЕС придет в Украину с таким предложением, но Украина может выступить с подобной инициативой и вполне вероятно, что ЕС ее поддержит.

Существует мнение, что отношение к инвестициям в зеленую энергию - это маркер, который демонстрирует отношения страны к инвесторам в целом, поскольку это очень важная и насущная тема. Вы согласны с этим утверждением?

В первую, очередь, сокращение “зеленых тарифов” задним числом - это сигнал для инвесторам во всех других сферах - сельском хозяйстве и так далее. То есть, это сигнал о том, что Украина – страна, в которой нет стабильных законов, их могут поправить задним числом и это может привести к катастрофе. Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер.

Но, в то же время, если вы позволите инвестировать в возобновляемые источники энергии, в перспективе они будут вырабатывать энергию, которая будет дешевле, чем производимая на угле и газе.

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