CEO Westinghouse: Я не вижу причин, которые могут помешать продлить контракт с "Энергоатомом" после 2025 года

Эксклюзивное интервью CEO Westinghouse Electric Патрика Фрегмена (Patrick Fragman) агентству "Интерфакс-Украина"



- Какие документы были подписаны компаниями 30 сентября?

- На сегодня топливо Westinghouse эксплуатируется на украинских реакторах ВВЭР-1000. Подписанием контракта мы расширяем партнерство по поставкам топлива на реакторы конструкции ВВЭР-440.

Также подписан второй документ, в котором говорится, что мы будем привлекать "Атомэнергомаш" для локализации производства компонентов топлива, которое будет использоваться в Украине. Мы, кстати, рассматриваем и привлечение "Атомэнергомаша" к производству компонентов для топливных сборок, которые потенциально могут использоваться и за пределами Украины.



- Сколько может занять процесс лицензирования топлива?

- Мы будем вести диалог с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, чтобы выполнить все необходимые процедуры для лицензирования топлива, которые могут занять 1-1,5 года. Впрочем, обе компании – Westinghouse и "Энергоатом" – прекрасно знакомы с этим процессом, мы знаем, как это происходит, проходили этот путь неоднократно. Поэтому, я думаю, все пройдет хорошо, но это займет определенное время.



- Расширение поставок на блоки ВВЭР-440 подразумевает запуск Westinghouse линии на своем производстве? Это будет завод в Швеции? Означает ли подписание контракта с "Энергоатомом", что и другие страны, эксплуатирующие блоки ВВЭР-440, предметно заинтересовались топливом Westinghouse?

- Отвечая на первый вопрос, скажу утвердительно. Необходимо вложить определенные инвестиции, чтобы создать линию в Швеции для производства этого топлива. Мы топливо для ВВЭР-440 уже производили в прошлом, у нас есть опыт его производства для Финляндии, где оно несколько лет эксплуатировалось.

По второму вопросу также дам утвердительный ответ. Да, на сегодня существуют заказчики, которые проявляют интерес к этому продукту. Если посмотреть на рынки, то в Украине существуют два блока ВВЭР-440, а в Европе – 21 реактор такой конструкции.



- А когда, в таком случае, стоит ожидать подписания сходных с "Энергоатомом" контрактов по ВВЭР-440 с операторами АЭС других стран?

- На сегодня процесс находится в состоянии изучения. Есть немало потенциальных заказчиков, заинтересованных в том, чтобы получить топливо Westinghouse для ВВЭР-440, которое имеет лучшие характеристики, чем поставляющееся исторически топливо. Если говорить в цифрах, то эксплуатационные характеристики топлива компании Westinghouse лучше на 1,5%, чем у конкурентов. Для этого типа энергоблоков – это очень серьезная цифра. Наше топливо также имеет улучшенные показатели безопасности.



- Когда планируется начать поставки топлива Westinghouse для ВВЭР-440 Ривненской АЭС?

- Загрузка топлива в активную зону реактора предусматривается на начало 2024 года.



- Какие комплектующие для ТВС будут производиться на мощностях украинского "Атомэнергомаша"? Какие шаги необходимо предпринять для начала полноценной реализации такого сотрудничества в части передачи технологий и лицензирования?

- Компоненты, которые будут производиться, - это хвостовики и головки топливных сборок. Эти компоненты требуют весьма точной механической обработки, знаний и умений. Мы осуществляем квалификацию или аттестацию завода "Атомэнергомаш", который займется этим производством. Эта процедура займет несколько месяцев. Параллельно готовится технико-экономическое обоснование, в рамках которого будет проведена оценка имеющихся мощностей на "Атомэнергомаше", чтобы понять в каком объеме они смогут производить комплектующие для топлива и за пределами Украины. Думаю, на конец первого квартала 2021 года у нас уже будет четкий план и понимание, как мы дальше будем продвигаться.



- Если говорить о контракте на поставку топлива для блоков ВВЭР-1000, который заканчивается в 2025 году, то ведутся ли переговоры по продлению срока периода поставки? Может, и по расширению поставок для блоков этой конструкции?

- Определенные шаги по расширению поставок на другие блоки уже предприняты. Это не является новостью, поскольку мы объявили об этом около года назад. По другим деталям контракта и переговоров, я думаю, будет не очень правильно их разглашать. Скажу, что у нас положительные отзывы от нашего заказчика в лице "Энергоатома", который подтверждает, что наше топливо отличается в лучшую сторону в части эксплуатационных характеристик, показателей безопасности и экономической эффективности. Поэтому я не вижу причин, которые могут помешать продлить контракт с "Энергоатомом" и после 2025 года.

Кстати, хочу отметить, что Украина на сегодня строит много мощностей возобновляемой энергетики. Это хорошо, но стоит помнить, что ВИЭ имеет свои особенности в части эксплуатации. В этом смысле топливо Westinghouse имеет улучшенные возможности, позволяющие гибко регулировать нагрузку, чтобы адаптироваться к прерывистым возобновляемым источникам энергии.



- Существует ли в настоящее время задолженность "Энергоатома" перед Westinghouse за поставленное топливо?

- Я не могу это комментировать, поскольку вопрос касается коммерческих взаимоотношений двух компаний. Эти вопросы, как правило, не разглашаются. Могу только сказать, что у нас с "Энергоатомом" весьма давние дружеские отношения, и мы их ценим. Мы научились в сложные времена идти друг другу на встречу, и помогать решать возникающие проблемы.



- Озвучило ли руководство Украины консорциуму компаний, в который входит и Westinghouse, официальную позицию по возможности реализации проекта "Энергомост "Украина-ЕС" или его возможному закрытию? Ряд высокопоставленных чиновников за последний год говорили, что проект не будет реализован.

- Думаю, если бы украинское правительство сделало официальное заявление по проекту, то вы бы узнали об этом раньше, чем мы.

Если говорить о текущей ситуации, то мы приложили немало усилий и времени для подготовки этого проекта, и подачи необходимых документов. Но надо понимать, что в проекте значительное количество субъектов, и все они должны достигнуть общего знаменателя. Пока он не будет достигнут, проект не может быть реализован. Так что сейчас мы находимся на стадии ожидания согласия по проекту всеми сторонами. Без этого мы не сможем двигаться дальше.



- Резюмируя, как вы в целом оцениваете деятельность и перспективы компании в части поставок ядерного топлива в Украине и мире?

- Хоть сегодня мы подписываем контракт на поставку топлива только для двух имеющихся в Украине блоков ВВЭР-440, но если взять суммарно все блоки, на которые Westinghouse поставляет топливо сейчас, и будет поставлять в будущем, то чаши весов начинают склоняться в пользу Westinghouse.