Интервью с исполняющим обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгием Толкачевым

Эксклюзивное интервью исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгия Толкачева агентству "Интерфакс-Украина"

Пандемия коронавируса поставила на паузу ряд мероприятий в рамках отношений Украины с Северо-Атлантическим альянсом. Есть над чем работать сегодня в условиях отсутствия прямых контактов?

Действительно, в связи с эпидемией и введенных по этой причине ограничительных мер может сложиться впечатление, что ничего не происходит. На самом деле это не так. Поверьте, работы хватает. В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это – шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО.

О чем, собственно, идет речь?

Каждый день нам в дипломатическую миссию из штаб-квартиры НАТО приходит значительный объем секретных натовских документов, касающихся операций, в которых мы участвуем, например, в Афганистане. И если в ситуационном центре штаб-квартиры на экран выведена огромная карта со всеми провинциями, со всем, что там происходит, с обстановкой на поле боя, то нам это приходит в формате листка А4, что в таком виде просто бесполезно, к тому же, не оперативно, попросту – устаревает.

Другой пример: в новостях проходит сообщение о теракте, совершенном в Кабуле в отношении вице-президента. Тут же приходит конфиденциальный и-мэйл от командующего объединенными силами (НАТО в Афганистане) о том, как это произошло.

Передать же закрытую натовскую информацию в Генеральный штаб в Киеве электронными каналами у нас нет права. Единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, так это отправить анализ полученной в закрытых документах информации национальными каналами связи. Если бы в Киеве у нас был закрытый канал связи, там бы уже получили такой и-мэйл. Но на сегодня весь документооборот закрытой информации в Украине остается бумажным. Документы «секретно», «полностью секретно» - это все бумага.

Поэтому создание закрытых электронных каналов сложно переоценить, и работа над этим уже идет: не так давно мы получили от НАТО в рамках Многонационального сотрудничества, в частости, в сфере так называемого С2 (С2 - сommand and control) пакет документов, который определяет рамки, если хотите, политику обращения закрытой, конфиденциальной, секретной информации в электронных сетях. Эти документы были переданы в Киев – в СБУ и Государственную службу спецсвязи и защиты информации для того, чтобы они изучили, какие наши, украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям. После этого будет разработано архитектурное техническое решение, будет проведены сертификация и тестовый обмен документами, и у нас будет работающий, эффективный электронный канал обмена закрытыми документами, которые мы получаем от НАТО, точно так же, как их получают члены альянса.

Более того, после того, как мы приведем свою систему в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к нашим спецслужбам будет на порядок выше, чем сейчас. Это значит, что штаб-квартира и Генеральный штаб Минобороны, Офис безопасности альянса и наша СБУ говорят на одном языке.

Конечно же, перед началом работы, равно как и после, время от времени эффективность связи на предмет возможной утечки информации будет проверять Офис безопасности альянса. Нужно понимать, что это – не проект одного дня и даже не одного года, это займет время, но без внедрения электронного обмена документами говорить о готовности к членству нельзя.

Предоставленная не так давно Украине Программа расширенных возможностей (Enhance opportunity program – EOP) также дала Киеву дополнительные инструменты сотрудничества. Как именно мы их используем?

Это, в первую очередь, не то, что можем получить мы, а то, что мы можем предоставить альянсу, наш взнос в международную безопасность. Есть несколько вариантов, и мы над работаем над их реализацией. Остановлюсь на одном из них. Страны-члены альянса имеют право и возможность направлять на работу в штаб-квартиру НАТО своих специалистов, это так называемый IS – international staff - международный персонал и IMS – international military staff – международный военный персонал. Ведь, напомню, Северо-Атлантический альянс – это политико-военная организация. Теперь, благодаря ЕОР, Украина, не будучи членом НАТО, получит возможность направить в штаб-квартиру своего специалиста работать в оборонной сфере. С Директоратом оборонных институций и наращивания потенциала Департамента операций у нас достигнута принципиальная договоренность, и они готовы принять украинского сотрудника в штаб-квартире.

За чей счет будет осуществляться оплата этого специалиста, и на какой срок он будет направлен в НАТО?

Финансирование будет за счет Украины. Речь идет о двухлетнем контракте с возможностью продления. Наш специалист будет работать не только с украинским оборонным планированием, но и будет задействован в работе с партнерами и с членами организации. Кроме того, в его функциональный обязанности будет входить работа с форматом «Один партнер – одна программа».

А кто будет работать с этим форматом со стороны НАТО, кто будет своего рода куратором?

Он и будет работать…

… это со стороны Украины, а со стороны НАТО?

Наш специалист и будет работать де-факто натовцем, занимаясь координирующей работой со стороны альянса. Сейчас этим занимается сотрудник австрийской миссии, потом будет заниматься украинец в качестве сотрудника международного секретариата.

Как скоро можно ожидать прибытия такого сотрудника?

Как только Министерство обороны проведет отбор кандидатов.

Сейчас НАТО работает над стратегией развития 2030, причем генеральный секретарь создал специальную группу советников, так называемую группу десяти, которая планирует предоставить свой доклад в конце ноября. Привлечена ли Украина к разработке этого доклада, будет ли услышана позиция Киева?

После того, как была создана эта группа экспертов, нас официально пригласили к ее работе. Не так давно состоялась видеоконференция с участием первого зам министра иностранных дел Эмине Джапаровой и директора Института стратегических исследований Александра Литвиненко. Это была первая такая двухчасовая онлайн дискуссия, в рамках которой украинская сторона говорила о видении развития отношений с альянсом, в том числе, и в отношении членства. Есть договоренность с международным секретариатом штаб-квартиры о том, что мы можем предоставить свои предложения, которые могут быть учтены в ходе работы экспертов над докладом. На основе этих наработок будет подготовлен внутренний документ НАТО, который после будет вынесен на обсуждение союзниками.

И что именно хотел бы видеть Киев в докладе экспертов?

Содержание еще вырабатывается. Поэтому говорить об этом до того, как будет закончена работа, преждевременно. Но уже можно сказать, что один из главных вопросов в отношении того, каким будет НАТО в 2030 – это вопрос инноваций. Политика инноваций поставлена во главе угла. Альянс смотрит в будущее и видит себя супер технологичными, мобильными, цифровым, защищенным. Посмотрите на здание новой штаб-квартиры, которое полно современных технологий! У Болтона (Джон Болтон, бывший советник президента США Трампа по вопросам безопасности) в книге «Комната, где это произошло», есть фрагмент, где он описывает, как Трамп во время завтрака со Столтенбергом (в рамках саммита НАТО в Брюсселе в 2017 году) спросил, «почему НАТО не построила бункер стоимостью 500 миллионов долларов, а штаб-квартиру, которую может уничтожить один танк». Технологии определяют будущее, и в основу новой стратегии альянс закладывает инновационное развитие. Это как раз то, что мы хотим предложить Киеву – разработать национальную политику инновационного развития в сфере безопасности и обороны.