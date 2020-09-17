Замглавы Офиса президента Соколовская: "Недофинансированные больницы будут получать выплаты за период с 1 июля"

Эксклюзивное интервью заместителя главы Офиса президента Украины Юлии Соколовской о старте выплат недофинансированным медучреждениям (подается на украинском языке)

- Скільки лікарень буде дофінансовано впродовж 2020 року? Які це лікарні?

- У квітні 2020 році на виконання закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" розпочався другий етап медичної реформи. Перші місяці функціонування медичних закладів у нових умовах показали, що підписані частиною закладів договори на пакети послуг і суми коштів, що надходять в рамках таких договорів, не покривають поточних потреб закладів. Ця проблема постала дуже гостро й обговорювалась на рівні президента, зрештою було прийняте рішення про перехідне фінансування для таких закладів і формування Національною службою здоров’я України (НСЗУ) нового пакету послуг в рамках цього бюджетного періоду, тобто до кінця року. Фінансування за таким пакетом передбачено з липня.

Наразі близько 250 закладів підписали договори чи отримали підтвердження від НСЗУ про відповідне підписання. Більшість із закладів – це психіатричні лікарні та диспансери, шкірно-венерологічні диспансери, протитуберкульозні диспансери, монопрофільні лікарні. Детальна аналітика є на сайті НСЗУ, вона динамічно змінюється. Цього тижня розпочнеться фінансування за відповідним пакетом. Заклади охорони здоров’я отримають належні їм кошти та зможуть працювати в рамках затвердженого плану розвитку.

- Як визначатиметься сума, що її додатково отримають ці лікарні? Вона буде виплачуватися одноразово або помісячно?

- Обсяг коштів визначається з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який має бути затверджений власником закладу або госпітальною радою. Цей план складають на підставі типової форми, що визначена МОЗ. Він має передбачати, зокрема, розроблення та впровадження ефективної структури управління в закладі, розроблення та підписання колективного трудового договору для захисту медичних працівників і визначення їхніх гарантій на робочому місці, визначення моделі фінансування закладу та пріоритетних напрямів його діяльності.

Виплати почнуться цього тижня й будуть щомісячними, в тому числі з урахуванням звіту щодо моніторингової оцінки виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я.

Крім трансформаційного пакету, який додатково фінансово допомагає закладам, за дорученням президента України запроваджено ще один напрям в рамках фінансування НСЗУ, спрямований виключно на підвищення заробітних плат для лікарів і медичного персоналу. Так, уряд передбачив 5,9 млрд гривень на збільшення зарплат для медиків. Наразі НСЗУ уже оголосила про прийом заявок на фінансування, ми очікуємо здійснення виплат в кінці вересня.

- Чи буде розглядатися питання перепрофілювання недофінансованих медзакладів? Якщо так, то скільки і яких?

- Для України важливим та непростим завданням є формування такої мережі закладів, щоб кожна людина могла отримати вчасну і якісну медичну допомогу і, що не менш важливо, мережі, яка б пропонувала весь спектр медичних послуг.

Саме в рамках формування такої мережі визначено опорні лікарні – лікарні інтенсивного лікування, й передбачено фінансування реконструкції, розширення та ремонту приймальних відділень таких лікарень та облаштування сучасним обладнанням. Знову ж таки, Мінрегіон спрямував на ці потреби в області 1,68 млрд грн в рамках програми президента "Велике будівництво". Кошти в регіони уже виділені і там проводяться будівельні роботи. МОЗ працює над організацією закупівель обладнання, необхідного для порятунку життів, наприклад, комп’ютерних томографів. На жаль, в Україні навіть лікарні, визначені опорними, далеко не всі мають власний, чи доступ до приватного КТ-апарату, а це принципово, наприклад, для пацієнтів з інсультами.

Іншого підходу потребують заклади, що надають медичну допомогу, зокрема, хворим з психічними порушеннями чи туберкульозом. Пацієнтам поряд з медичними критично важлива наявність і розвиненість соціальних послуг, наприклад соціальної послуги підтриманого проживання. Через те важливе значення має розвиток соціальних послуг в громадах відповідно до закону "Про соціальні послуги", що набув чинності цього року. Як бачимо, трансформація протитуберкульозних та психіатричних закладів є комплексним та міжсекторальним процесом. Так, минулого року схвалена Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам, розрахована до 2030 року. На цей же період розрахована й Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні, до якої наразі Міністерство охороно здоров’я разом з медичною спільнотою та громадськістю напрацьовують план заходів.

Якщо загалом говорити про можливості лікарень, зокрема тих, які не стали опорними, то в нас однозначно недостатня пропозиція, наприклад, реабілітаційних послуг, паліативних. Ці послуги фінансуються НСЗУ і на них є величезний попит в громадах. Для лікарень, які не мають достатніх технічних та кадрових ресурсів, щоб забезпечити власну спроможність, передбачена можливість утворювати територіальне медичне об’єднання, що дозволяє функціонально й організаційно пов'язувати між собою відокремлені медичні заклади з метою інтеграції й ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів та досягнення ефективності.

Проте остаточно долю й напрям роботи кожного закладу охорони здоров’я може визначати лише сам заклад спільно зі своїм засновником – відповідною радою. Від них залежить, який варіант діяльності обрати.