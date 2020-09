Пандемия не разорит страховую отрасль, но повысит убыточность – CEO Oakeshott Insurance Consultants

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" генерального директора Oakeshott Insurance Consultants Георгия Гришина



- Сейчас все медиапространство заполнено информацией о коронавирусе, его влиянии на жизнь, экономику, политику. Oakeshott Insurance Consultants как международный брокер работает как в Украине, так и на многих международных ранках. Ваше мнение, как СOVID-19 отразился на страховом бизнесе?

- Страховой бизнес является неотъемлемой частью экономики, финансового состояния любой страны, почти каждого домохозяйства. Поэтому такая катастрофическая проблема, как коронавирус, не могла не отразиться на страховом бизнесе.

Если кратко, то страховая индустрия в эпоху СOVID-19 - это некритическое повышение убыточности, рост числа убытков только в некоторых отраслях страхования, высокие расходы страховой индустрии на преодоление последствий пандемии, общий рост ставок премии в связи с неопределенностью, которую эта пандемия создала. Плюс нежелание расширять деятельность на новых клиентов, введение новых продуктов и технологий, предопределенных пандемией, повышение требований к посредникам.

Наблюдается также рост процента прямых продаж оптовых продуктов для частных страхователей через сравнительные сайты при сохранении ведущей роли посредников в продажах коммерческим клиентам.



- То есть СOVIDне нанесет значительного ущерба страховой отрасли?

- Китайская пословица гласит "(не) дай вам Бог жить в эпоху перемен". Отношение каждого игрока в страховой индустрии определяется тем, теряет ли он частичку "не" в первом предложении или делает на ней акцент.

По мнению международных экспертов, хотя СOVID-19, возможно, и принесет один из самых больших суммарных убытков для страховой индустрии, в целом он отразится на прибыльности компаний (earnings effect), но не снизит их капитализацию (capital effect).

Проще: пандемия не вызовет разорения страховой отрасли. Но повысит убыточность.



- Как себя чувствуют крупные международные перестраховщики в этой ситуации?

В период 2015-2019 годов средний комбинированный коэффициент всех перестраховщиков в мире, согласно данным рейтингового агентства A.M. Best, составил 99,6%. Почти в ноль сработали! Но ROE, доход на капитал, тем не менее, достиг 5,7%. То есть инвестиции все же что-то приносят!

Конечно, низкие процентные ставки отрицательно воздействуют на страховые результаты по разным направлениям. Посудите сами: дисконтная ставка Огдена/Ogden. Если травмированному в ДТП пешеходу присуждались пожизненные платежи, скажем, в 1 млн евро – страховщик, грубо говоря, делал резерв в 500 тыс. – с учетом 5%-ного дохода на инвестиции в течение 20 лет. Да, там сложные проценты, но результат тот же: резервы были ниже суммы обязательств - с учетом будущих доходов.

Сейчас ставка отрицательная, -0,25%! То есть резерв на тот же убыток в 1 млн должен составить не 500 тыс., а 1,05 млн как минимум!

Кроме того, начали расти ставки премии, причем резко, в первую очередь в страховании имущества и ответственности (property & casualty).

Могу привести наш пример. Oakeshott Insurance как брокер Lloyd's должен иметь полис страхования профессиональной ответственности (Professional indemnity) с большим лимитом в 5 млн. фунтов. В течение прошлых примерно 10 лет этот полис обходился нам приблизительно в 1,5% от нашего общего оборота. Первые предложения по возобновлению договора в июле этого года предусматривали повышение суммы премии до примерно 4% - почти в три раза!

"Мы же сами брокеры", - сказали мы себе и попытались найти альтернативу. Нашему удивлению не было границ, когда большинство ведущих страховщиков Lloyd's ответили: "В связи с коронавирусом мы не принимаем новые риски на страхование". Так неопределенность, вызванная пандемией, отразилась на аппетитах страховых компаний. В нашем случае был найден вариант с повышением премии "всего" на 60%. Поверьте, мы старались!



- Какие направления страхования пандемия затронула более других?

- Например, D&O – интереснейшая отрасль, так и не развившаяся полностью в Украине. Теперь это будет сложнее: после СOVID-19 повысилось число претензий и исков к руководителям компаний. Соответственно, взвинтились ставки премии повсеместно. В Великобритании повышения доходят до 100%.

Отмена мероприятий и событий – event cancellation. Другая отрасль, "обиженная" пандемией: повысился спрос на это покрытие, но возросли и ставки премии многократно.

Ответственность работодателей / workers compensation. Финансовые риски / financial lines. Это только некоторые из затронутых отраслей.



- Говорят, что эпоха кризиса – эпоха создания новых продуктов. Это так?

Это правда. Главный тренд этого периода - телемедицина. Соответствующее изменение условий страхования медицинских расходов с учетом возможности получения удаленных консультаций.

В Индии, например, до пандемии медицинским страхованием с покрытием инфекционных заболеваний и пандемий интересовалось 10% населения, сейчас 71%.

Автострахование: pay as you drive / as you use. Премия оплачивается за километраж или за время на дороге. Многие считают это революцией в моторном страховании.

Диджитализация - абсолютная необходимость в эпоху пандемии как продолжение тренда последних лет. Отход от бумажной документации. Удаленное хранение баз данных. Как результат, наша индустрия ожидает большого числа слияний между традиционными страховщиками и insurtechs – компаниями, использующими новейшие технологии. Но как побочный результат – повышение риска компьютерных преступлений и рост спроса на страхование электронных рисков / cyber risks insurance.



- Как пандемия отражается на расходах и доходах страховщиков?

- Как и все отрасли, страховая была вынуждена понести расходы на преодоление последствий пандемии. От понятных и прямых расходов – на обеспечение социального дистанцирования, дезинфекцию, маски. А также на помощь уязвимым социальным группам, на приобретение медицинского оборудования, помощь медработникам, финансирование исследовательских проектов.

Есть и непрямые расходы, и убытки. Например, рассрочка платежей премий остановившимся производствам и лишившимся работы гражданам, неотклонение убытков в связи с их незаявлением в срок, невозможность провести осмотры/инспекции, будь то осмотр автомобиля или медосмотр.

Последовало изменение условий работы - работа из дома, в связи с этим изменение характера использования личного жилья: не только для жизни, но и для работы. В "мирное" время последнее могло бы повлечь за собой отклонение претензии по страховому случаю.



- Вы брокер Lloyd's, центральный офис Oakeshott Insurance Consultants находится в Лондоне. Как Brexitотразился на работе брокеров?

- Brexit вносит огромное дестабилизирующее влияние на британскую и европейскую страховые индустрии. Формально Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года. Сейчас идет переходный период – до 31 декабря. Вовсю в прессе - намеки на большую возможность no-deal Brexit, то есть выход без определения условий работы.

Oakeshott, как и остальные брокеры Lloyd's, сейчас работают в ЕС по принципу свободы предоставления услуг (freedom of services). Что же будет после 31 декабря? Большинство страховщиков создали полноправные филиалы в странах ЕС. Идти ли на это брокерам? Смогут ли они размещать риски у страховщиков ЕС, оставаясь брокерами, лицензированными в Великобритании?

Oakeshott уже нашел несколько решений, но приходится непросто.



- Как регулируется работа брокеров в Великобритании?

- Вся страховая отрасль в Великобритании регулируется двумя органами. Пруденциального, я бы сказал, "принципиального" надзора – Prudential Regulation Authority (PRA) и повседневного надзора – FCA, Financial Conduct Authority. Большинство брокеров отчитываются только перед FCA.

Отчетность полугодичная, при этом проводятся периодические проверки по самым разным направлениям. Острие интересов контролирующих органов – как обеспечиваются интересы клиентов. Прежде всего - насколько четко функционирует система разделения счетов на клиентские и собственные брокерские, имеют ли клиентские счета трастовую форму.

Регуляторы также требуют от страховщиков и посредников упрощения условий договоров страхования. Лозунг тут таков: less complex products, less complicated rules - "Будете продавать простые продукты – мы вас будем менее жестко, регулировать".



- А как обстоят дела со страхованием ответственности посредников?

- Коренное требование регуляторов – наличие договора страхования профессиональной ответственности. 22 ноября 2019 года вступили в силу изменения к Европейской директиве по посредникам. Требуемый лимит договора повышен до 1,3 млн евро по каждому случаю и 1,92 млн – кумулятивно в год. Это высокие лимиты, которые влекут за собой повышение расходов брокеров на собственное страхование, я об этом уже говорил.

Важно, что ЕС намерен жестче регулировать всех страховых посредников, не только брокеров и агентов, но и тех, для кого посредничество в страховании не является основным или эксклюзивным видом деятельности.

Называют их affinity groups и включают туда автодилеров, банки, строительные общества.



- Какова роль посредников в каналах продаж?

- В Британии брокеры и агенты традиционно имели очень большую роль в системе распределения страховых продуктов. В последнее десятилетие наметились две тенденции: сохранение ведущей роли посредников в продажах корпоративных страхований, особенно в сегменте малых и средних предприятий (SME), и некоторая утрата позиций посредников в страховании физических лиц.

Сейчас на рынке появляется много сравнительных сайтов (PCW). Будем честны, это все же не совсем прямые продажи. Но именно они принесли страховщикам увеличение. На них приходится львиная доля распределения ведущих розничных видов рисковых страхований: автомобильных, включая каско и "автогражданку", страхование личного имущества, домашних животных, медицинских расходов, туристических рисков.

Мы решили опробовать этот путь в Украине. Oakeshott Insurance Consultants совместно с нашей украинской компанией Oakeshott British Insurance Agency открыли PCW под названием British Insurance. Три месяца "полет отличный", а не просто "нормальный". Таким образом, началось развитие и продвижение уникальных продуктов, как D&O для средних и крупных предприятий и BBB для банков, которые являются массовыми для развитых рынков и дополняются линейкой онлайн-продуктов для физлиц и юрлиц при оплатах банковской картой. Хотя, конечно, введению сайта в строй предшествовала огромная работа наших страховых специалистов и IT-гениев.