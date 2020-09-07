Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко: власть не должна мешать, бизнес сам знает, что ему делать

Эксклюзивное интервью главы Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко агентству "Интерфакс-Украина" (приводится на языке оригинала - украинском)

- Перше питання буде стосуватися COVID-19. Яка наразі ситуація із боротьбою проти вірусу на Житомирщині?

- На сьогоднішній день всі лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту. Виплати лікарям здійснюються у повному обсязі. У нас 95% лікарів, які борються з COVID-19, застраховані, і ми цю цифру доведемо до 100% найближчими днями. Ми зараз активно працюємо по забезпеченню лікарень киснем. Мені фактично щоденно доповідають по підключенню нових ліжко-місць до кисню. Я чітко розумію, що ми, нажаль, маємо таку тенденцію, що друга хвиля нас може не оминути. На жаль. Але ми до цього готуємося. Так, як готувалися до першої хвилі, так і зараз, безпосередньо, готуємося і до другої хвилі.

- Якщо регіон буде потрапляти в так звану "червону зону", чи готові ви до цього? Як ви будете на це реагувати? Очевидно, ви знаєте ситуацію в Луцьку, в Тернополі, коли місцева влада не погоджується з рішеннями центральної влади. До того ж, мер Житомира зараз іде на місцеві вибори від партії "Пропозиція". Чи не боїтеся, що схожа ситуація може бути і у вашому регіоні, і як зробити так, щоб цього не було?

- У мене є велика перевага: я не йду на вибори, і мені не потрібна політика. Я розумію, що я, як представник президента на Житомирщині, буду повністю імплементувати рішення Кабінету міністрів, і, коли потрібно, за допомогою жорстких заходів.

Але я скажу, що взаємодія з мером, паном Сергієм Сухомлиним, саме по боротьбі з коронавірусом є досить конструктивною. Не дивлячись на те, що я буду голосувати за іншого кандидата, безумовно, і можу це сказати на загал. Але в плані взаємодії є конструктивізм: по роботі першої лікарні, там, де в нас інфекційне відділення, і коли були непорозуміння з трудовим колективом, ми разом із Сухомлиним їздили і ці гострі кути згладжували. Були непорозуміння у нас і з лабораторним центром, також спільно із Сухомлиним ми ці проблеми вирішували.

Я, по-перше, маю дуже щиру надію, що Житомир і Житомирщина не потраплять у червону зону. Маю величезну надію. Але у випадку, якщо ми попадемо туди, ми будемо приймати ті рішення, які будуть ухвалені Кабінетом міністрів і будемо їх виконувати. Однозначно.

- Як ви вважаєте, після місцевих виборів вам буде легше працювати з обласною радою, ніж зараз?

- Ми чудово взаємодіємо з обласною радою. У нас абсолютна взаємодія. Ми співпрацюємо задля розвитку Житомирщини. Однозначно. Ми всі починаємо працювати в кабінеті після того, коли поцілуємо прапор Житомирщини, тільки після цього починаємо роботу. Хто відмовляється, - виходить з кабінету.

Тому взаємодія з обласною радою зараз існує. Так, є певні питання, присутнє певне "містечкове жлобство", і я за це нещадно критикую обласну раду. Причому, мене запрошують в президію, і критикую їх прямо звідти, коли відмовляються відкрити новий центр крові, коли відмовляються передати для спортсменів якісь бази. Причому відмовляються через зловредність, без аргументів. Я намагаюсь їм сказати, що тут ніяку користь не вкладають, коли хочуть відкрити центр крові й інвестори хочуть вкласти $2 млн, а вони не хочуть для цього нічого робити. Я їм тоді кажу, що ми це будемо робити, але вже з іншими депутатами, більше розмовляти нема про що. Але взаємодія в цілому є, немає жодних принципових розбіжностей, ми все робимо заради розвитку Житомирщини.

- Як вплинула пандемія на економічну та соціальну ситуацію в області? Що відбувається з інвестиціями в економіку регіону?

- Не дивлячись на невиконання дохідної частини бюджету, я можу сказати, що надходження збільшилися на 245 млн грн в порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Це на 104% більше, ніж у минулому році. Але ми собі ставили інші цілі. Вимушений констатувати, що через відповідні причини зараз приїжджає набагато менше іноземних делегацій. Всі ті, хто планували вкладати кошти, - це також призупинилося, бо вони не знають, як буде далі розвиватися ситуація в світі.

Але я можу сказати, що інвестори, які вже в нас працюють, далі нарощують своє виробництво. Це компанія Cersanit, яка має великі потужні підприємства на Житомирщині. Коли мене призначили, до мене відразу приїхали власники. У них були викуплені ділянки, причому не зовсім чесно, не конкурентно. Я разом з Держгеонадрами сам до прем’єр-міністра ходив. Було скасовано дозволи, на аукціоні, чесно, "Церзаніт" викупив ці ділянки, і вони обіцяють далі інвестувати. Якщо в них пряма інвестиція зараз складає 135 млн грн, то вони пообіцяли розширити своє виробництво, якщо вдасться, ще на 15 млн грн, тобто збільшити на 10%.

Чудове підприємство Ferplast, яке працює в Житомирі, має близько 500 робочих місць. Дуже соціально відповідальне підприємство, абсолютне біле, там власники італійці, вони збільшують своє виробництво вдвічі. На днях сесія міської ради виділила ділянку для "Ферпласту". Вони викупили у свій час територію, повністю вже використали практично її кожний квадратний сантиметр. Вони виробляють начиння для домашніх тварин. І зараз пандемія, в когось іде зниження, а у "Ферпласту" іде збільшення їх виробництва, потужностей. Ми зараз більше бавимось зі своїми домашніми улюбленцями, тому вони будуть збільшувати зараз своє виробництво вдвічі.

Тому люди, які працюють, вони не зневірилися, а навпаки, збільшують свої інвестиції, уже фактично реінвестують, і це іноземні інвестиції. Вітчизняні підприємства, наші інвестори, також збільшують виробництво. Основний мій посил, і я це повторюю безкінечно, як голови обласної адміністрації: влада не повинна заважати, бізнес сам знає, що йому робити. Ми не заважаємо, більше того, боремося з різними гачкотворцями. Тобто у нас немає таких бюрократичних ситуацій, наприклад, що в мене є місяць на відповідь. Ми працюємо. І саме головне, що нам вірять.

- Щодо реформи децентралізації. Як вона у вас в області реалізується, створюються ОТГ, взагалі, як відбувається цей процес?

- Мені надзвичайно приємно, що я отримав Житомирщину лідером децентралізації. А ще більше мені приємно те, що ми, як я і обіцяв на своєму представленні, не втратили темпи. Можу сказати, що наш перспективний план був затверджений першим. Я здійснив виїзди практично в 70% об’єднаних територіальних громад, дослухались практично до кожного. Мені надзвичайно приємно, що ми зберегли майже всі громади, які були створені, окрім двох, які були по рекомендаціях. У нас були дуже живі диспути з Міністерством розвитку громад і територій, але ми прийняли, звичайно, державну позицію, і ось тільки дві громади будуть об’єднані. Всі інші громади збережено, навіть невеликі громади.

Як приклад успіху – Високівська сільська об’єднана територіальна громада. Це громада досить маленька, але досить успішна. Ми там добудували школу, амбулаторію, побудували мультифункціональний спортивний майданчик, забезпечили територіальну громаду автомобілем, тому це приклад успішної громади.

Я знову ж таки скажу, що ми до останньої хвилини, не побоюся цього, ще регулювали створення громад і якщо дедлайн був 12 червня до 18-ї годині, то о 17-й годині ми підписали документи на Кабінет міністрів по створенню останньої територіальної громади і в 17.00 відправили, зареєстрували документ, і Волицька ОТГ, 66-а громада була створена. Наш перспективний план визнаний Кабінетом міністрів і Міністерством розвитку громад і територій одним із найбільш оптимальних. Ми були лідерами, ми є лідерами децентралізації, і я впевнений, що ми будемо лідерами децентралізації.

Єдине, що я постійно кажу зараз головам територіальних громад: вони мають розуміти, що окрім коштів і тієї повноти влади, яку вони отримують, вони отримують ще безумовно соціальну відповідальність. І вони повинні це усвідомлювати. Відповідальність освітянська, соціальна, медична, яку вони зараз будуть нести за жителів своїх громад. Про це не потрібно забувати. Є різні очільники ОТГ, я практично всіх знаю. Є ті, які живуть цими громадами, на прикладі Високівської громади, а є такі, які просто керують і насолоджуються своєю величчю на рівні ОТГ.

- Всі пам'ятають ситуацію з лісовими пожежами навесні, за якими стежила вся країна. За димом, який пішов на Київ… Що робиться зараз в області, щоб убезпечити від такого? Які вживаються заходи, щоб не було таких надзвичайних ситуацій всеукраїнського масштабу?

- По-перше, я хочу підтримати своїх колег у Харківській і Луганській областях, які в ці дні борються з пожежами. Звичайно, це жахіття, яке було у нас, інакше я про це сказати не можу, змусило мобілізувати всіх і кинути всі сили на боротьбу з цими пожежами. Причому у нас їх було дві! Ви згадали про той величезний дим, що пішов на Київ, і ви могли навіть відчувати його, так це була не ця величезна пожежа. Це була перша пожежа, яку ми успішно здолали, а за два тижні пішов дим на Київ. А ще була ж друга пожежа, яка змусила нас зрозуміти наші недоліки, на жаль. Ця лісова пожежа взагалі кваліфікована як найбільша пожежа за 29 років.

По-перше, ми побачили, скільки не вистачає лісової пожежної техніки. Завдячую Кабінету міністрів, який з резервного фонду виділив відразу кошти, вже частина техніки закуплена і передана у лісові господарства. На жаль, не можна уникнути процедури закупівлі специфічної техніки, насамперед пожежних машин. Процедура закупівлі оголошена, вона відбувається, я впевнений, що нові пожежні машини будуть придбані.

Окрім того, підхід щодо вичищення лісів, просік, - це зараз також абсолютно по-новому. У нашого обласного управління лісового господарства і Державного агентства лісового господарства абсолютно нова концепція. Зараз наше основне завдання – відновити ліси. Коли в нас було виїзне спільне засідання екологічного комітету за участі міністра екології Романа Абрамовського, керівник обласного управління отримав доручення відпрацювати створення нового підприємства, яке буде вирощувати саджанці. Подібне підприємство є на Львівщині, наскільки мені відомо. Я знаю, що вони зараз опрацьовують це і дуже задоволені, тому що понад 45 тис. га лісу, який вигорів, нам потрібно відновлювати і ми це будемо робити.

Окрім людського фактора, ці пожежі спричинила ще й посушливість, яка була. У мене є такі приклади, коли лісники йшли в болота за водою, а її не було. Жителі Житомирщини пережили жах, і це велике диво, що ніхто з людей не загинув. Завдяки тому, що пожежа почалася вдень, а не так, як зазвичай це вночі буває.

Я ще хочу окремо сказати про той подвиг, який здійснили звичайні рятівники, лісівники. Вони цілодобово тушили пожежу. І мені прикро, коли є такі "диванні" борці з пожежею, які зняли одну пожежну машину, яка їхала тушити пожежу, і на містку застрягла… Люди просто падали з ніг, і коли одна машина провалилася на містку, сказали, що дивіться, "який професіоналізм надзвичайно високий". Більше того, зараз місток там абсолютно новий. Ми його відновили його, там тепер точно проїде і пожежна машина, і багато що. Критикувати легко. Треба було кинути все і приїхати. Людей приїхало багато, в тому числі з Київщини, Києва тушити, і я щиро вдячний кожному волонтеру. Ось така ситуація у нас відбулася.

- Як в області реалізується програма президента Зеленського "Велике будівництво"?

- Моя каденція, якщо пам’ятаєте, почалася з візиту президента Білорусі і Форуму регіонів України та Білорусі. І мені тоді було так соромно за цю дорогу М21, яка нас з’єднує з Білоруссю… Ті 15 км вони вже зроблені! Окрім того, дорога, яка вже 4 роки робиться навколо Житомира, яка є ложкою дьогтю в нашій трасі М06 Київ-Чоп.

Спочатку я дуже скептично відносився до того, чи встигнуть підрядники, навіть дуже серйозно розглядався на предмет розірвання контракт з китайськими підрядниками, оскільки вони порушили всі терміни, і це факт. Але темпи, якими вони зараз роблять дорогу, і ті кілометри дороги, яка вже є, все це дає надію та оптимізм, що ми ту ложку дьогтю заберемо з цієї діжки з медом, і всі будуть задоволені.

Щодо наших регіональних доріг, то це зовсім новий підхід і це не латання доріг. Я коли звітував президенту за свої перші 100 днів роботи, сказав, що буде 90 км доріг, він запитав: "Ви збираєтесь будувати дороги 10 років?". Бо в нас мережа 7000 км. Він сказав, що потрібно шукати можливості. Хочу сказати, на сьогодні це 140 км регіональних доріг, які вже робляться. Не дивлячись на всі перепони, які були і в антимонопольному комітеті. Ми їх здолали, ми повністю затендерили всі наші 53 пікети, всі дороги робляться. Є частина доріг, які вже завершені, зараз будуть введені в експлуатацію, залишилося отримати дозволи.

Концепція зовсім інша. Ми обрали найкритичніші шматки доріг по всій Житомирщині. Незабаром всі будуть відчувати, що дороги будуються. Будуємо і мій меседж: "Ми не просто будуємо, ми добудуємо". Ми розірвали договори і уклали нові, максимально швидко добудовуємо школи, амбулаторії, дитсадки.

- Прокоментуйте інформацію про те, що в автодорожніх тендерах у Житомирській області перемагають пов'язані з вами компанії?

- По-перше, про те, що в мене є дорожні компанії, я дізнався від "Наших грошей". А там все дуже просто, луганська компанія, яка будувала дороги в Луганську в 2017-2018 роках, була в 2018 році перереєстрована в Києві. 25 жовтня 2018 року я був призначений першим заступником начальника Головного управління служби безпеки в Луганській і Донецькій областях – начальник Другого управління (просто ця посада повністю не вказувалася) з базуванням в Маріуполі. Я був очільником Донецького Управління СБУ. Нажаль, я не встиг відвідати Сєвєродонецьк жодного разу. Ми зустрічалися з моїм колегою з Третього управління у Краматорську, на спільних нарадах, він приїздив до мене в Маріуполь. Тому це звичайна маніпуляція.

Я не був причетний, більше того, я не був учасником процесів торгів. Є тендерний комітет і таке інше. Я сюди не втручаюсь, не регулюю, і тому мені дуже приємно, що в мене є, виявляється, будівельна компанія, але це чиста маніпуляція. Зараз мені вже приписують автомагістраль… Є київська компанія, яка фактично базується на Житомирщині, і ми з очільником цієї "Автомагістралі", яка, до речі, є одним з підрядників на М21, постійно ведемо перемовини і він пообіцяв перереєструвати компанію в Житомирі, бо вона фактично базується на Житомирщині. А я кажу, що не чесно платити податки у Київській області, а робити дороги, і більшу їх частину на Житомирщині. Я хочу сказати, що "Автомагістраль" дуже давно працювала, то певно, що я її викупив у попереднього голови ОДА, за логікою певно це так має бути.

- Рішенням обласної ради наприкінці 2019 року затверджено Програму розвитку мережі індустріальних парків у Житомирській області на 2020 рік. Наскільки вдається і вдалося реалізувати попередні плани щодо цієї програми?

- Ми прийшли і в дійсності з обласною радою прийняли таку програму. Проводили спільні наради і вирішили, що у нас є чудовий приклад індустріального парку в Коростені, де працює одне потужне підприємство "МДФ", яке сплачує податки, і ще там підприємства працюють. І ми вирішили, що будемо розширювати мережу індустріальних парків, визначили основні напрямки і пріоритети, визначили населені пункти, де ми хочемо це робити, але, на жаль, COVID вніс свої корективи...

Хочу сказати, що з тих коштів, які виділялися з обласного бюджету на мережу індустріальних парків, ми були вимушені зняти трішки менше половини на боротьбу з коронавірусом. Кошти на індустріальні парки зараз є заморожені, вони лежать. Ми подивимось. Зараз можу сказати, ми справляємося з COVID в рамках тих бюджетів, які собі визначили. Але кошти ще не використовувалися на індустріальні парки. Якщо ситуація зміниться, ми одразу скеруємо їх на індустріальні парки, ми будемо їх будувати, ми розуміємо, що це один з майбутніх індустріальних магнітів, бо без індустріальних парків дуже складно сюди запрошувати інвесторів.

- Чи є якісь зрушення у боротьбі з незаконним видобутком бурштину, про що також говорила вся Україна? Що дало прийняття у грудні 2019 року закону про врегулювання видобутку бурштину?

- Тут можу не повідомити, а доповісти. Коли прийшов на посаду, мене представляли, я отримав декілька завдань. Одне з них – бурштин. Я хочу зараз офіційно заявити: незаконного видобутку бурштину зараз на Житомирщині немає! Я щиро вдячний колегам правоохоронцям, які принципово підійшли до цього питання, і ми здолали це ганебне явище на Житомирщині. Зараз Держгеокадастр готує 23 ділянки, які будуть виставлені на аукціон, і я маю величезну надію, що бурштин буде добуватися в рамках закону.

Прийнято закон. Чи він досконалий? Головне, що він є, можу так сказати. Далі можна вносити зміни, регулювати тощо. І це дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину. Моя думка, як громадянина, що, наприклад, зазначені 23 ділянки куплять точно не ми з вами, а ті, хто раніше його нелегально видобував, легалізуючи отримані кошти, викупивши ті ділянки. І робитимуть все по закону, щоб не залишати кратери, а робити рекультивацію земель, отримувати законно доходи, сплачувати податки. Бурштин ми здолали і будемо легалізувати.

- Як зараз працюють лісопереробні компанії? В яких умовах?

- Схожий виклик у нас був з лісами. Якщо бурштин був точково на півночі і з ним було легше, бо він в одному географічному місці, то боротьба з незаконними рубками, - це вся Житомирщина. Та спільна робота з охоронцями зараз дає змогу казати, що ми це здолаємо. Ті меседжі, які мені надходять і від правоохоронців, і від громадян, говорять про те, що незаконних порубок зараз набагато менше. Зараз машиною проїхати з села в село з деревиною неможливо. Деревина має бути чіпована і, як сказав начальник головного управління національної поліції: "У нас нульова терпимість до чорних лісорубів".

Люди легалізують зараз підприємства. По наших підприємствах, які входять до головного управління лісового господарства, збільшилась кількість податків від 8 до 13%. Ми можемо казати, що на шляху до того, що нас не будуть звинувачувати, що ми маємо незаконні порубки. Я вдячний ГУ Нацполіції в Житомирській області, Управлінню СБУ в Житомирській області, які також ведуть боротьбу з цим ганебним явищем.

- Якими ви бачите перспективи аеропорту "Житомир"? Скільки коштуватиме розширення та продовження злітної смуги, в які терміни може бути реалізований цей проект, яким коштом?

- Щоб аеропорт міг працювати в рамках міжнародного аеропорту, треба добудувати злітно-посадкову смугу. Для її добудови нам необхідно 360 млн грн. Що ми робимо в цьому напрямку? Було передано певну ділянку місту. Ми зараз дуже активно працюємо з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в рамках державно-приватного партнерства. Ідея навіть зробити тут вантажний хаб, щоб розвантажити Київ, аеропорти "Жуляни" і "Бориспіль", зробити тут хаб, щоб прилітати сюди і роз’їжджатися по Україні вже з вантажами.

- Зараз важко поїхати за кордон в умовах пандемії і тому закликають мандрувати Україною. У вас є в цьому плані позитивні тенденції щодо внутрішнього туризму?

- Безумовно. Я завжди кажу, що Житомирщина – це наймальовничіший край в Україні. У нас є що подивитися. Наші чудові природні краєвиди – ось конкретні магніти.

У нас є чудові замки, які працюють і завдяки меценатам. Це Радомишльський Замок, знаходиться не так далеко від Києва, я всіх запрошую. Це чудові монастирі, які просто дарують і духовну насолоду і милують око.

Хочу похвалитися, що найближчим часом наш Музей космонавтики ім. С.П. Корольова отримає статус національного, ми довели цю ситуацію до логічного завершення, чекаємо на указ президента. Це така перлина, всіх запрошую отримати насолоду. Я хочу привітати директорку музею Ірину Дячук, яка отримала орден на День незалежності, вона – локомотив цього музею. І її заслуга, що музей працює в нинішньому вигляді.

У нас є чудове кам’яне село, де безпосередня автентичність каменів, що рухаються, вона взагалі не передається словами. Чудовий Бердичів. А наш городницький скарб, який ми знайшли нещодавно, - це 38 монет часів Володимира Великого і Святополка Окаянного, які свідчать про те, що життя на Житомирщині вирує тисячоліттями. Запрошую всіх відвідувати, милуватися, насолоджуватися.