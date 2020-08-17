Палкин: ФК "Шахтер" на сегодняшний день является безубыточным клубом

Эксклюзивное интервью генерального директора ФК "Шахтер" Сергея Палкина агентству "Интерфакс-Украина" о бизнес-стратегии клуба и о том, как на нее влияют спортивные результаты команды.

Роман Ляшенко

- "Шахтер" в третий раз в истории вышел в полуфинал еврокубка и это рекорд для клубов не из чемпионатов "большой пятерки". Очевидно, что это немаловажно и с точки зрения бизнеса. О каком доходе клуба в связи с таким историческим достижением уже можно говорить? Какие будут поступления от УЕФА за этот сезон?

- Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, то доход "Шахтера" от выступления в еврокубках составит около EUR50 млн.

Конечно, спортивные результаты – это определяющее. Если мы проходим как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то стоимость команды соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы. Поэтому если мы говорим о бизнес-модели, то для нас это очень важный элемент. По большому счету, это и есть стратегия развития нашего клуба: добиться ситуации, когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными.

Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи.

- Насколько такие выступления команды повышают ее капитализацию? Как это влияет на трансферную стоимость футболистов?

- Влияют, и очень существенно. Просто нет конкретной формулы, каким образом идет это пропорциональное увеличение. Но повторюсь, что это может быть увеличение в разы. Можно вспомнить, когда в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Аякс" дошел до полуфинала, многих футболистов этой команды купили за большие деньги. Важно как можно лучше показать себя на европейской арене, потому что это такой "главный футбольный бутик", где топ-клубы обращают особое внимание на всех футболистов, выступающих на этом уровне.

- Насколько вообще возможно в Украине, чтобы футбольные клубы были прибыльными?

- Это возможно, хотя и очень сложно сделать. Для этого необходимо, чтобы клубы регулярно выступали на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но для этого в клубе должна быть проделана очень большая работа.

- Является ли сегодня "Шахтер" прибыльным? За счет чего?

- На сегодняшний день мы являемся безубыточным клубом. Я скажу, что если бы мы были сегодня на "Донбасс Арене", то были бы прибыльными. Этот фактор, что мы потеряли такую арену, вносит свои коррективы.

В сезоне 2013-2014 годов у нас была средняя посещаемость 42 тыс. человек на чемпионате Украины (при вместимости стадиона около 52,3 тыс. человек – ИФ). У нас были проданы все VIP-ложи, абонементы. Мы зарабатывали на билетах в те времена фактически более $10 млн.

- Правда ли, что "Шахтер" теперь будет постоянно играть на НСК "Олимпийский" в Киеве? С чем связано такое решение?

- "Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют. С "Олимпийским" у нас уже определенные договоренности, что со следующего сезона мы попытаемся сделать совместно газон европейского уровня. Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число.

- Каковы на сегодняшний день основные статьи доходов клуба?

- Участие в еврокубках, трансферы футболистов, а дальше уже идет всё остальное: продажа билетов, спонсорство, телевизионные права, хотя это пока и незначительные средства.

- Удалось ли клубу в последние годы выйти в "плюс" в балансе доходов от продажи и приобретения футболистов?

- Если говорить о балансе, то мы однозначно в плюсах.

- Сколько клубу приносит ТВ? Будет ли все-таки в Украине, по вашему мнению, реализована идея создания единого телевизионного пула для показа матчей чемпионата страны?

- Я хочу еще раз объяснить нашу позицию по этому вопросу. Если говорить о доходах, которые мы сегодня получаем, то это где-то $500 тыс. за сезон. Если сравнить, то в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в их чемпионате, получает EUR2 млн. Наш чемпионат, даже в том состоянии, в котором он находится сегодня, я считаю, на порядок сильнее. Но разница в том, что они несколько лет назад приняли решение сделать пул и продавать телетрансляции болельщикам по всей стране. И за несколько лет вышли на серьезную цифру.

Из-за разногласий, за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге. Мы провели ряд встреч, у нас была рабочая группа, куда входили "Шахтер", "Динамо" Киев, представители Премьер-лиги и другие клубы и выработали такую идею о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи нашего чемпионата и продавать. При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня.

Когда мы начали рассматривать вопрос об УПЛ-ТВ, мы хотели, чтобы зарабатывали, прежде всего, клубы с не очень высокими финансовыми доходами. Потому что чем больше они будут зарабатывать, тем сильнее будет наша лига.

Если бы "Шахтер" сам продавал свои права, то он бы зарабатывал на порядок больше, чем имеет сегодня. Но мы согласились пойти на уменьшение, на создание этого телевизионного пула, чтобы лига стала сильнее.

Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы.

- Какова доля доходов "Шахтера" от спонсоров? Насколько клуб сейчас зависим от финансовой поддержки своего президента Рината Ахметова и его бизнес-структур из группы СКМ?

- Спонсоры – это одна из частей доходов любого клуба в мире. Я хотел бы напомнить, что сегодня существует финансовый фейр-плей, который очень жестко контролируется УЕФА. Отчетность, доходы и затраты клубов проверяются полностью, вдоль и поперек. И если сегодня спонсор тот же СКМ, то вы не можете написать любую цифру. Вы можете заключить контракт на сумму, которая соответствует стоимости данной сделки на рынке. Если надпись на футболке, исходя из рыночных предложений, стоит $500 тыс., то вы не можете заключить контракт на $5 млн или $10 млн.

На сегодняшний день наш спонсорский пакет, без СКМ, составляет где-то $7 млн.

- Просто бытует такой стереотип, что некоторые футбольные клубы – это просто "игрушки" в руках богатых людей, и судьба клубов зависит от отношения этих людей и текущего положения их дел.

- Это главная ошибка многих президентов и собственников клубов. И пока это будет – толку будет мало. Сегодня каждый клуб должен ориентироваться в своей деятельности с точки зрения бизнес-подходов. Как собственники управляют своими компаниями и получают прибыль, такие же принципы должны быть и в клубах. Потому что если будет другое, то никогда клуб не достигнет хороших результатов. Сиюминутные, временные результаты могут быть, но в долгую это не сыграет.

- Какая выгода для "Шахтера" от сотрудничества с букмекерами?

- Конечно, нам это выгодно, но понятно, что если бы мы жили в европейских реалиях, то получали бы от тех же букмекеров на порядок больше.

- Как ведет себя клуб на зарубежных рынках, приносит ли это какие-то деньги? Как вы продвигаете бренд "Шахтера" в мире? И вообще, реально ли сделать украинский клуб успешным международным брендом, как например "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ливерпуль" или "Манчестер Сити"?

- Чтобы стать таким брендом, как вы перечислили, нужно иметь серьезные результаты в Европе. В первую очередь – в Лиге чемпионов. И эти результаты должны быть регулярными. А не так, что один раз выстрелил, и пропал на десять лет. Это должно быть из сезона в сезон. Вы должны достигать больших высот в Лиге чемпионов. Минимум – четвертьфинал, а также полуфиналы, финал и побеждать в нем. Только благодаря этому.

Сегодня для клубов из Восточной Европы, я не буду говорить слово "невозможно", но это очень и очень сложно сделать. Должно совпасть очень много факторов. Но опять же, это будет больше сиюминутная победа. Сложно сделать сегодня так, чтобы клуб из Украины или другой страны Восточной Европы постоянно доходит до четвертьфиналов, полуфиналов ЛЧ. Потому что вы все-таки конкурируете с клубами, у которых доходы по полмиллиарда евро, а у некоторых клубов – уже под миллиард подбирается.

На что ориентируемся мы, если говорить о бренде "Шахтера"? Если предложить сегодня назвать навскидку известные в мире бренды, созданные в Украине, то сделать это будет сложно. Если взять "Шахтер", то у нас сегодня в Украине очень серьезный бренд, с точки зрения узнаваемости. Теперь нужно так управлять этим брендом в Украине, чтобы начать зарабатывать деньги, получать доходную часть именно с украинского рынка. Не от Лиги чемпионов, трансферов футболистов за рубеж, не от продажи телевизионных прав за рубеж, а именно в Украине.

Конечно, сделать это сложно. Но у нас есть некоторые идеи, и мы сейчас со всемирно известной компанией Interbrand работаем над тем, как использовать имя "Шахтера" так, чтобы зарабатывать внутри страны. И зарабатывать не за счет того, что связано непосредственно с футбольными матчами, конкретно с футболом, а развивать околофутбольные темы. Мы разрабатываем такую стратегию, думаю, что в ближайшее время представим ее президенту клуба.

Мы хотим этим диверсифицировать наши риски с точки зрения того, что мы завтра можем, например, не попасть в Лигу чемпионов. Чтобы мы не только зависели от средств за выступление в Лиге чемпионов, а у нас появились существенная доходная часть внутри Украины.