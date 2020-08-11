Наша задача – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника

Эксклюзивное блиц-интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины агентству «Интерфакс-Украина».

О Вас известно очень мало. Откуда Вы родом, где учились и работали?

Не думаю, что имеет смысл обозначать всю свою биографию. Все-таки работа в разведывательном сообществе не предполагают излишнюю открытость. Но вкратце могу обозначить, что я - коренной киевлянин. В Киеве родился и здесь же закончил школу. Затем учился в Одесском институте Сухопутных войск. После окончания почти вся моя служба проходила в спецназе ГУР МОУ. С 2018 по 2020 год находился на специальной работе, а с середины 2020 перешёл на работу заместителя директора департамента в СВР Украины. И вот с пятого августа нынешнего года Президентом Украины назначен начальником ГУР МОУ. Есть несколько ранений, одно из них тяжелое. Все это время, начиная с весны 2014 года, принимал участие в боевых действиях против внутренних и внешних агрессоров.

Главные задачи – краткосрочные и долгосрочные, которые Вы ставите перед собой на должности начальника ГУР? Как Вы оцениваете профессиональный уровень сотрудников ГУР?

Несомненно, война очень быстро повысила уровень всех наших специальных служб. Они стали куда более современными, проактивными и мобильными в принятии ситуативных решений. По сути ведь, мы всегда находимся на передовой. Сейчас мир вообще втянулся в эпоху бесконечных гибридных, как их принято называть, войн разной интенсивности. Все это связано с резким технологическим прорывом в информационных отраслях, резким повышением общественной мобильности - любой человек быстро может оказаться в любом месте и получить техническую возможность для активного промотирования любой идеи. Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификации нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации. Президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня. Более системные задачи, безусловно, касаются повышения уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР. В том числе внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации. Также это и перестройка форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки. Ещё одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения.

Какие основные угрозы для страны Вы видите с военной точки зрения? Изменятся ли методы Вашей работы в период перемирия на Донбассе?

Угрозы уже изменились. Сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами. Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов. Перед любой страной сейчас стоят следующие риски: глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация. Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника.

￼Можете ли Вы прокомментировать публикации ряда СМИ об операции, которая была проведена в Крыму в августе 2016 года и с которой связывают покушение на Вас?

Без комментариев.