Интервью

14:49 11.08.2020

ТАСкомбанк покупает за 777,6 млн грн офисно-развлекательный центр Тигипка на Подоле

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ТАСкомбанк покупает за 777,6 млн грн офисно-развлекательный центр Тигипка на Подоле

 ТАСкомбанк покупает у принадлежащего Сергею Тигипко ООО "Билдинг Инвест Груп" (оба - Киев) помещения под размещение главного офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе по ул. Еленовская, 23 в Подольском районе Киева за 777,6 млн грн.

Как сообщил ТАСкомбанк в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принял набсовет банка 10 августа.

Согласно ему, общая проектная площадь помещений комплекса составляет 11,8 тыс. кв.м. Стоимость продажи - 777,6 млн грн из расчета 66 тыс. грн за 1 кв. м. Общая рыночная стоимость объекта составляет 788,3 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году принадлежащая Тигипко компания Devisal Limited (Никосия, Кипр) завершила сделку по покупке строительной компании "Билдинг Инвест Груп" (ООО, Киев), которая выступала девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул.Еленовская, 23 возле ст. метро им. Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

Теги: #киев #тигипко #таскомбанк
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