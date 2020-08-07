Если бы в Тернополе было на 13 случаев меньше, он бы попал не в "красную", а в "оранжевую" зону - руководитель ключевых проектов KSE Ганиченко

О том, кто и как "красит" регионы в зависимости от распространения COVID-19, рассказал агентству "Интерфакс-Украина" один из авторов алгоритма, старший исследователь - руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко

Текст: Анна Левченко

- Есть ли проблемы с официальной статистикой распространения COVID-19?

- Основная проблема статистики, которую озвучивает Минздрав, состоит в том, что она, фактически показывает картину, которая была по результатам тестирований, проведенных неделю назад. То есть случаи заболевания попадают в статистику примерно через неделю после фактического выявления.

Мы оперируем также статистикой, которую дают Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Это такая же официальная статистка, но НСЗУ анализирует ее так, что есть возможность видеть случаи выявления на дату, когда человек сдал анализ. Если посмотреть статистику НСЗУ, то мы увидим, что уже в конце июля было более 1300 случаев, в статистике Минздрава эти случае видны только сейчас.

- О чем это говорит?

- Это говорит только о том, что мы не успеваем отслеживать распространение заболевания. Причиной может быть, например, очередь за тестами, но Минздрав говорит, что они достаточно оперативно реагируют, если возникает очередь.

Вторая причина – если заболеваемость реально увеличилась.

- Вы говорили ранее, что Украина сейчас идет по т.н. "желтому" сценарию, который предусматривает, в частности, до 4 тыс. умерших от COVID-19. Что-то изменилось?

- Украина всегда шла по "желтому" сценарию, но мы говорили о возможном изменении сценария, допуская, что "желтый" сценарий, который предусматривает или среднюю сезонность, или сезонность выше средней, может смениться на более благоприятный "желто-зеленый" сценарий. Однако этого не произошло. Можно допустить, что в Украине несколько выше, чем ожидалось, халатное отношение украинцев к эпидемии, поэтому мы остаемся в "желтом" сценарии. Иными словами, чем меньше мы сейчас соблюдаем карантинные ограничения, тем меньше фактор сезонности может сдерживать распространение коронавируса и очевидно, что это нам аукнется осенью, когда фактор сезонности исчезнет. Мы сейчас пытаемся просчитать, насколько исчезновение сезонности повысит заболеваемость.

- Вы говорите о цветовой градации сценариев. Она как-то связана с цветовой градацией зон и регионов?

- Нет. Цветовая градация сценариев не имеет отношения с тем, как "красят" регионы в зависимости от ситуации в них. Просто мы и тут и там используем зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета.

- Как и кто "красит" регионы или административно-территориальные единицы?

- Административно-территориальные единицы "красит" алгоритм, программа. В этой раскраске нет никакого субъективного фактора и влияния. Мы разработали алгоритм и передали его в Минздрав. В Минздраве вручную в программу вносят только цифры: новые случаи по районам, количество ПЦР по областям, количества ИФА по областям, заполняемость койко-мест и количество активных случаев. Потом нажимают кнопку, и алгоритм все раскрашивает сам.

Мы в KSE придумали эту систему адаптивного карантина, когда подсвечиваем не только область, но и конкретный район в ней. Если в области не все хорошо, то алгоритм определяет, какой район, город или административно-территориальные единицы на территории области превышают показатели и влияют на ситуацию. Визуально на карте это очень наглядно видно. И тогда комиссия по ТЭБ и ЧС принимает решение. Хочу подчеркнуть: не алгоритм закрывает районы и области, эти решения принимает комиссия, а алгоритм – только инструмент. Договорились, что комиссия заседает по пятницам, а принятые ею решения начинают действовать с понедельника следующей недели.

Например, ситуацию в Кицманском районе (Черновицкой области – ИФ) мы определили по формуле. Алгоритм показал, что там "красная" зона, а потом проверили, и оказалось, что там вспышка.

- Вы могли бы на конкретном примере объяснить формулу, по которой алгоритм "раскрашивает" области?

- На текущей неделе в "красной" зоне были три административно-территориальные единицы. Возьмем Луцк и Тернополь, так как там схожая ситуация.

По Тернополю решение принималось 31 июля на основании цифр по состоянию на 30 июля. Комиссия ТЭБ и ЧС увидела статистику вплоть до 30-го. Априори все зоны "зеленые". Чтобы область начала "краситься", чтобы там появлялись "желтые", "оранжевые" или "красные" зоны, ей нужно пять дней подряд превышать один из показателей.

Тернопольская область пять дней подряд превышала на тот момент показатели динамики, там очень быстро росло количество случаев, вплоть до 90% в неделю при допустимом уровне 10%. Алгоритм проверил показатель динамики по административно-территориальные единицам области, т.е. динамику в районах. Мы увидели, что за последние две недели динамика в области росла на 51%, а в Тернополе - на 71%. Понятно, что в Тернополе много случаев и много населения, таким образом Тернополь является драйвером области, тянет показатели области вниз, но это работает не так. Если показатели административно-территориальной единицы плохие, то считается так называемое "целевое количество случаев" –сколько новых случаев должно было бы быть за всю неделю, чтобы конкретный показатель не превышал норму.

Посчитали целевое количество случаев для области и превышение для каждого района. Например, если в областном центре сейчас 300 случаев, а целевое количество 220, то превышение составляет 80 по области. Эти 80 разбиваем по районам: делим превышение по району на превышение по области. Благодаря этому показателю мы видим, какие административно-территориальные единицы в области выступают драйверами.

По Тернополю показатель превысил 50%, т.е. алгоритм показал, что областной центр драйвит общее превышение области и является причиной превышения областных показателей. Если это значение превышает 50%, то алгоритм "красит" административно-территориальную единицу в красный цвет. То есть, ее нужно закрывать, нужно устанавливать жесткий карантин, потому что если распространение продолжится, произойдет неконтролируемый всплеск, так как вклад слишком большой.

По этой причине Тернополь попал в "красную" зону. В Луцке такая же ситуация. Если бы в Тернополе было на 13 случаев меньше при прочих равных факторах, то он бы попал в "оранжевую" зону. Чтобы он попал в "желтую" – нужно на 30 случаев меньше, в зеленую - на 35.

- Почему алгоритм не "красит" в другие цвета?

- Красит, но жесткие ограничения вводятся только при красном цвете.

- В чем отличие этой модели адаптивного карантина от действовавшей до 1 августа?

- Модель, которая действовала до 1 августа, оставляла полномочия решать вопросы карантина за местными властями. Если вы три дня подряд в области превышались показатели, то им нужно было собирать свою региональную комиссию ТЭБ и ЧС и решать, как реагировать. В регионы была отдана полная свобода. Но фактически области если и собирали комиссии, то действовали либо с опозданием, либо недостаточно эффективно. А заболевание пошло вверх. Поэтому нужно было как-то реагировать на национальном уровне. На национальном уровне Минздрав начал собирать копии протоколов региональных комиссий, читать, и понял, что нужно брать ситуацию в свои руки, подсказывать областям, что делать. И под эту задачу мы разработали алгоритм, который "раскрашивает" районы, национальная комиссия на основании этой информации принимает решение или вносит коррективы.

Мы видим, что присутствует некая недокоммуникация, в постановлении нет формулы, хотя мы предоставили формулы. Возможно, нужно бы пару раз показать, как это происходит наглядно, тогда и вопросов было бы меньше.

Концептуально: смотришь по области - если показатели по ней превышены, то смотришь насколько случаев, смотришь насколько превышены в районе, делишь одно на другое и сравниваешь с 50%.

- Учитываются ли другие показатели?

- Конечно, например, если заполняемость койко-мест превышена более чем на 75%, то вся область становится "красной".

Есть и корректирующие моменты. Например, если превышение в области небольшое, скажем, пять случаев за неделю, мы определили минимальный допустимый порог превышений. И не проводим расчетов, чтобы область, где показатель динамики превышает всего несколько случаев, стала "красной" и закрылась.