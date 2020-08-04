Глава ВАКС: Если кто-то будет давать рекомендации или указания суду, мы об этом заявим публично

Интервью главы Высшего антикоррупционного суда Украины Елены Танасевич информационному агентству "Интерфакс-Украина" (подается на языке оригинала)

Текст: Оксана Геронтьева

До Конституційного суду України надійшло подання народних депутатів щодо конституційності ВАКС. Не вбачаєте в цьому тиску на роботу суду? На Вашу думку, чому це сталось саме зараз? Чи може йти мова про намагання не допустити розгляду якихось конкретних справ або комусь заважає робота суду в цілому?

Дійсно, 22 липня цього року 49 народних депутатів звернулись з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про Вищий антикорупційний суд". У цьому поданні народні обранці також просили визнати конституційне провадження за цим поданням невідкладним та розглянути його у місячний строк.

На офіційному веб-сайті Конституційного суду України наразі відсутня інформація щодо відкриття конституційного провадження.

На мою думку, це конституційне подання не варто демонізувати та оцінювати як тиск на роботу суду. Навпаки, якщо в суспільстві є сумніви щодо, як Ви зазначили, "конституційності" будь-якого органу державної влади, то вони мають бути усунуті компетентним органом якомога швидше.

Щодо часу звернення з конституційним поданням або прагнення депутатів не допустити розгляду конкретних справ, я б не хотіла домислювати, адже істинні їхні мотиви мені невідомі.

Що буде з ВАКС, якщо КС визнає його надзвичайним або особливим, що заборонено Основним законом? Не призведе це до руйнування в цілому роботи антикорупційних органів країни?

З урахуванням того, що доводи, наведені в конституційному поданні, наразі є предметом дослідження Конституційного суду України, я утримаюсь від будь-яких публічних оціночних суджень з цього приводу.

Зазначу лише, що рішення Конституційного суду України є обов’язковим до виконання, а порядок та строк його виконання можуть бути визначені у разі необхідності цим Судом. Крім того, на відповідні державні органи можуть бути покладені обов’язки щодо забезпечення виконання рішення.

Тож варто просто трішечки зачекати та покластися у вирішенні цього питання на професіоналізм органу конституційної юрисдикції.

Чи відчувають тиск або намагання впливу судді ВАКС з боку САП та НАБУ чи влади? Є звернення до Вищої ради правосуддя з цього приводу?

Від керівника Національного антикорупційного бюро України час від часу надходять листи з пропозиціями щодо організації роботи суду. Від цього ж заявника мало місце одне звернення з відомостями щодо ознак дисциплінарного правопорушення у діях працівника апарату, а також дві дисциплінарні скарги до Вищої ради правосуддя на дії суддів Вищого антикорупційного суду.

Але це робочі моменти, які вирішуються у передбачений законом спосіб, тому розцінювати їх як тиск або намагання впливу немає підстав. Так, питання внутрішньої діяльності суду чи конкретних суддів або працівників апарату належать до виключної компетенції зборів суддів відповідного суду. Щодо накладення дисциплінарного стягнення на працівників апарату суду, то це є повноваженням керівника апарату суду. Надання оцінки діям суддів на предмет наявності в них складу дисциплінарного правопорушення здійснює Вища рада правосуддя. До речі, за однією з дисциплінарних скарг щодо суддів було відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження, а за іншою таке провадження відкрите, але остаточного рішення ще немає.

Щодо інших органів державної влади, то варто констатувати відсутність будь-якого втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя або якогось особливого ставлення до Вищого антикорупційного суду.

Від суддів Вищого антикорупційного суду до Вищої ради правосуддя надійшло три повідомлення про втручання в діяльність, жодне з яких не стосується працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Національного антикорупційного бюро України.

Вам особисто хтось дає рекомендації чи вказівки сприяти винесенню того чи іншого рішення, прискоренню розгляду справи?

Ні, такого немає та бути не повинно. Але життя дуже непередбачуване, тому щойно трапиться бодай щось схоже на вказівку або рекомендацію, ми одразу заявимо про це публічно, що матиме наслідком негайне звернення до Вищої ради правосуддя з відповідною заявою.

ВАКС працює в Україні майже рік. Ви задоволені результатом роботи як керівник? Що необхідно змінити в підходах та пріоритетах роботи, щоб отримати більшу довіру в суспільстві?

Особливостями керівника судової установи є повна відсутність субординації та дискреції голови суду щодо основоположних державних гарантій незалежності суддів, зокрема, щодо розміру суддівської винагороди, оцінки якості роботи та поведінки судді, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, тощо. Ці гарантії закріплені на законодавчому рівні та є константою.

Більшість організаційних питань внутрішньої діяльності суду вирішує орган суддівського самоврядування – збори суддів. Голова суду лише забезпечує реалізацію рішень цього органу. Така конструкція покликана забезпечити незалежність суддів під час здійснення ними правосуддя та їхній захист від будь-якого адміністративного впливу на них. За Законом про судоустрій, голова суду не уповноважений надавати оцінку результату роботи суддів та щось змінювати в їхніх підходах до роботи.

Щодо довіри суспільства до суду, то, на моє переконання, її рівень напряму залежить від рівня професіоналізму суддів, від справедливості та обґрунтованості їхніх рішень, від скромності та стриманості суддів у побуті, від культури спілкування не тільки в залі судових засідань, але й у повсякденному житті, тощо. Бути суддею – це висока честь, це стиль життя та образ мислення.

На жаль, в українських реаліях можна спостерігати акції цілеспрямованої дискредитації конкретних суддів та судової влади в цілому, або почути публічну критику, а інколи відверту брехню та навіть лайливі слова в медіа-просторі або соціальних мережах.

Для того, щоб сформувати стійку довіру до діяльності Вищого антикорупційного суду, був створений відділ комунікацій та обрані судді-спікери. Варто наголосити, що інформація з першоджерела користується надзвичайним попитом. Суд щодня оприлюднює актуальну інформацію щодо здійснення правосуддя, організовує онлайн-трансляції судових засідань, надає роз’яснення складних для сприйняття рішень, бере участь в наукових та освітніх заходах, публікує колонки суддів та, коли є бодай трошки вільного часу, погоджується на інтерв’ю. Надзвичайно важливим у цьому аспекті є також оприлюднення всіх ухвал та вироків у Єдиному державному реєстрі судових рішень. У цьому реєстрі кожна особа може вільно ознайомитися із будь-яким судовим рішенням.

Ця масштабна система заходів, насправді, є вимушеним кроком. Але вона дозволяє суду висвітлювати свою діяльність самостійно та протистояти перекручуванню інформації. Сподіваюсь, що це дозволить поміркованим громадянам сформувати об’єктивну думку щодо діяльності суду та сприятиме збереженню довіри суспільства.

Робота суду за цей час в цифрах. Скільки справ розглянуто, скільки винесено виправдувальних і обвинувальних вироків?

Нині на розгляді по суті пред’явленого обвинувачення у Вищому антикорупційному суді перебуває 172 кримінальних провадження. За абсолютною більшістю цих проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів. За період з 5 вересня 2019 року дотепер судом ухвалено 14 вироків: 13 обвинувальних (7 з них – на підставі угод про визнання винуватості), та 1 - виправдувальний.

Чим пояснюються відмінності рішень ВАКС як суду першої інстанції та апеляції? На початку роботи суду це було дуже часто навіть при обранні запобіжного заходу підозрюваним.

Структура кримінального та кримінального процесуального законів є такою, що залишає доволі широке коло питань на розсуд суду. І це правильно, адже не існує абсолютно однакових кримінальних проваджень за участю однакових людей щодо однакових злочинів, вчинених в однакових умовах.

Недарма законодавець закріпив право суду оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням. Звичайно, керуючись законом, та після їхнього всебічного, повного та неупередженого дослідження, але сама конструкція презюмує можливість відмінностей у змісті судових рішень у здавалося б схожих, на перший погляд, ситуаціях.

Чи вплине на роботу суду скорочення фінансування у зв’язку з епідемією коронавірусу і перерозподілом коштів? Які видатки ВАКС будуть скорочені?

Внаслідок внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" відбулось скорочення видатків розвитку Вищого антикорупційного суду на понад 82 мільйони, що складає 22% річного бюджету суду. Від початку 2020 року бюджетний запит був задоволений лише на 80%, тобто наразі обсяг фінансування потреб суду трохи менший за 60%. Крім того, на період карантину суддям та працівникам Вищого антикорупційного суду встановлено обмеження виплат суддівської винагороди та заробітних плат в межах 38 тис. грн. На теперішній час, Вищий антикорсуд здатен забезпечити базові потреби для організації здійснення правосуддя, проте, в цілому ситуація дійсно складна.

Значне скорочення зарплати суддів ВАКС може стати чинником залежності суддів або призвести до тенденції масового звільнення суддів?

Не думаю, що тимчасове зменшення розміру суддівської винагороди здатне зробити суддів залежними. Щоправда, для сторонніх спостерігачів це дуже тривожний сигнал: захисники вже заявляли відвід колегії суддів саме з цієї підстави – зменшення розміру суддівської винагороди, на їхнє переконання, може свідчити про залежність суду від інших гілок державної влади та упередженості в ухваленні рішень.

Щодо тенденції масового звільнення, то її виникнення є вірогідним. Не є таємницею, що за весь 2019 рік за загальними підставами (у відставку, за власним бажанням та за станом здоров’я) всього в Україні звільнились 148 суддів, а тільки за І півріччя 2020 року - вже 119. Звичайно, зміна суттєвих умов праці, яка відбулася в односторонньому порядку та фактично на невизначений строк, не сприятиме формуванню впевненості у завтрашньому дні.

Разом із тим маю надію, що не тільки для суддів та державних службовців, але й для всієї України історія з коронавірусом та карантинними обмеженнями незабаром закінчиться. А нині, попри всі обмеження, а також після кількох підтверджених випадків захворювання суддів та працівників суду на COVID-19, Вищий антикорупційний суд у повному складі продовжує здійснювати правосуддя щодо корупційних та пов’язаних із ними злочинів.