Магазин очень важен для нашей бизнес-концепции, особенно на украинском рынке - руководитель IKEA в Украине

Эксклюзивное интервью с руководителем IKEA в Украине Флорианом Мелле

(приводится на украинском языке)

Текст: Татьяна Хомяк

- Два роки тому ІКЕА офіційно підтвердила наміри відкрити перший магазин в Україні. Однак цієї весни, в розпал пандемії коронавірусу, компанія наважилася піти іншим шляхом – запустити спершу онлайн-продажі. З першого дня покупці стикнулися з труднощами при здійсненні замовлень. Що трапилось, чому ІКЕА не змогла впоратися з навантаженням?

- Радий повідомити, що тепер ми готові повною мірою відповісти на попит наших споживачів, оскільки за два місяці більш ніж подвоїли потужності нашого онлайн-магазину. Останні два роки ми наполегливо працювали над тим, щоб зробити можливим прихід ІКЕА на український ринок: працювали над специфікаціями продуктів, над їхньою адаптацією і пошуком правильних партнерів, з якими можна розгорнути бізнес в країні. Все це дозволило нам розпочати продажі через онлайн-магазин, і це лише початок нашої історії в Україні.

Коли ми запрацювали на початку травня, кількість замовлень у декілька разів перевершила наші очікування. З одного боку, ми були дуже раді, бо це підтверджує потенціал українського ринку, а з іншого – відразу почали активно працювати з партнерами, щоб весь цей попит задовольнити. Ми додали нові сучасні сканери, аби пришвидшити роботу, також почали шукати додаткових працівників та адаптували свій план для України. Наприклад, коли ми зайшли на ринок, у нас було лише два пункти видачі замовлень, зараз очікуємо відкриття ще двох до кінця року. Ми відкоригували також наш план щодо винайму додаткових працівників. Зараз функціонуємо фактично як стартап, але в нас є суттєві амбіції щодо розширення на українському ринку. Ми шукаємо людей не тільки для того, щоб підтримати роботу онлайн-магазину, але й підготуватися до відкриття фізичного магазину в Києві. Цього тижня відкриваємо близько 100 додаткових вакансій для нашого майбутнього магазину та пунктів видачі замовлень. Ми будемо раді вітати нових колег, і зараз хочу ще раз запросити всіх, хто зацікавлений, подавати заявки. Ми пишаємось тим, що надаємо рівні шанси кожному претенденту, дотримуючись при цьому різноманітності та гендерного балансу в командах.

- ІКЕА часто закидають повільність процесу виходу на наш ринок, тоді як місцеві гравці значно гнучкіші й швидше приймають рішення про експансію…

- Ми витратили десь два роки не лише на дослідження ринку, але й на те, щоб вивчити місцеві закони та регуляторні вимоги, аби гарантувати, що наші товари цілком їм відповідають. ІКЕА має дуже суворі внутрішні правила, аби гарантувати, що ми працюємо у відповідності як до місцевих, так і міжнародних вимог.

- З якими труднощами стикається компанія в Україні в процесі розгортання бізнесу?

- Як я вже сказав, ІКЕА приділяє значну увагу роботі відповідно до місцевих законів і правил. Ми детально пропрацювали всі моменти нашої роботи з представниками влади в Україні. Саме завдяки тому, що ми структуруємо наш вихід на ринок, в нас не виникає суттєвих утруднень.

- Як вплинула ситуація з COVID-19 на роботу компанії на глобальному рівні?

- У всьому світі ми спостерігали бум онлайн-продажів. Та як тільки ми знову відкривали наші магазини, люди мчали до них, бо їм необхідно відчути на дотик, побачити нашу продукцію. Саме тому ми вбачаємо великий потенціал для поєднання онлайн-продажів з роботою фізичних магазинів. Магазин дуже важливий для нашої бізнес-концепції, особливо на українському ринку. Я помітив, що в Україні вибір нових меблів часто відбувається на так званій "сімейній раді", де кожен член родини може прокоментувати свої побажання, і рішення приймаються колективно. В такій ситуації фізичні магазини дуже важливі. З іншого боку, онлайн-продажі допомагають зробити асортимент доступним для людей по всій країні.

- В яких локаціях відкриються нові пункти видачі товарів ІКЕА?

- Сьогодні в нас два пункти видачі – у ТЦ "Ашан Рів Гош" та ТЦ "Метро Кеш енд Керрі". Ми прагнемо максимально покрити все місто своїми пунктами видачі замовлень. Зараз не можу точно назвати, де саме відкриються пункти видачі, але вони будуть доповнювати ті два пункти, які в нас вже є. ІКЕА прагне бути якомога ближче до кожного покупця в Україні, відповідно пункти видачі будуть розташовані в місцях найбільших скупчень людей.

Київ – це сьоме найбільше місто в Європі, й це наші двері до всієї України з населенням понад 40 млн осіб. Тому ми хочемо знати цей ринок краще. Зараз ми вивчаємо, в яких місцях в Києві ми маємо бути присутні, щоб якомога наблизитися до максимально великої кількості людей. Ми розпочали з e-commerce, тому що це найлегший шлях зайти на ринок у цій специфічній ситуації, пов’язаній з COVID-19, і найбезпечніший як для наших клієнтів, так і для працівників.

Таким чином, Україна стала не лише першим ринком, де ІКЕА розпочала роботу з онлайн-магазину, але й одним з перших, де буде відкрито сучасний формат city store, який краще пристосований для великих міст. Нещодавно ми відкрилися в Шанхаї, подібні магазини є в Парижі та Варшаві, а зовсім скоро вперше відкриємося в Києві.

- Які перші результати продажів онлайн-магазину ІКЕА в Україні? Які групи товарів найпопулярніші серед українців і як споживчі тенденції відрізняються від наших сусідів, приміром, Польщі?

- Ми дуже задоволені продажами, Україна – чудовий ринок для нашої компанії. Перед офіційним запуском онлайн-магазину ми відвідали багато домівок в Україні, щоб краще зрозуміти спосіб життя якомога більшої кількості людей, чому саме вони віддають перевагу, їхні потреби та бажання. Наприклад, ми довідалися, що у зв’язку з обмеженнями житлового простору близько 50% жителів Києва сплять у вітальнях. Це доводить, що існує велика потреба на креативні рішення для зберігання речей. Ми використали результати цього дослідження для розробки першої пропозиції асортименту товарів для України – близько 3,6 тис. найменувань товарів усіх дизайнів та кольорів. Ми побачили успіх у всіх групах товарів, але найпопулярнішими стали рішення щодо найбільшої проблеми для українців, як це продемонстрували результати дослідження, – як зберігати свої речі вдома. Тому дуже успішні продажі товарів для зберігання – від простих коробок до шаф, модульних рішень PAX. Також дуже популярні аксесуари, особливо для кухні. Це ті товари, на які українці чекали дуже довго.

- Чи можете назвати середній чек замовлень і об’єм продажів за період доволі обмеженої роботи онлайн-магазину в Україні?

- Зазвичай ми не озвучуємо дані, пов’язані з нашою операційною діяльністю. Але можу сказати, що ми були дуже враженні з першого дня як кількістю замовлень, так і кількістю продуктів у кожному замовленні. Українці зазвичай шукають не якийсь конкретний продукт, а купують багато продуктів одночасно, тобто шукають комплексні рішення для того, щоб покращити своє житло.

- Чи буде збільшена кількість товарів, доступних в онлайн-магазині?

- Ми плануємо розширити пропозицію до понад 5000 артикулів товарів. Активно працюємо над тим, щоб усунути всі наявні прогалини в роботі онлайн-магазину. Працюємо над розширенням і плануємо, що всі ці товари будуть доступні вже на момент, коли ми відкриємо фізичний магазин в Києві. Ба більше, ми хочемо, аби вони стали доступними для покупців ще швидше.

Це та вибірка, яку ми визначили для потреб українського ринку. Формат city store трохи менший, ніж класичний магазин ІКЕА, але він значно доступніший для людей, які добираються на авто, громадському транспорті чи навіть пішки. І це вибірка товарів, яка підходить для цього формату магазинів.

- Ця вибірка товарів – проміжне чи фінальне рішення для українського ринку?

- Ми як компанія бачимо суттєвий потенціал українського ринку. Якщо б ви спитали киян, де вони купують товари для дому та меблі, на другому місці буде ІКЕА. Це ще на момент, коли ми не були представлені в Україні. Тобто ми розуміємо високі очікування покупців. Ми лише на початку своєї подорожі в Україні й плануємо інвестувати більше і більше, щоб запропонувати всі продукти ІКЕА.

- Як компанія планує покращувати досвід онлайн-покупок для українців? Чи маєте намір запустити, скажімо, мобільний додаток?

- Ми інвестували й продовжуємо інвестувати в розширення наших потужностей та покращення досвіду покупок. Україна стала однією з перших у світі, де онлайн-магазин ІКЕА стартував на новій веб-платформі. Як мешканець Києва я можу також зауважити, як швидко Україна розвивається з точки зору інновацій в ІТ та цифровізації. Дійсно, чимало наших покупців купують не тільки з планшетів чи комп’ютерів, але й безпосередньо зі своїх смартфонів. Тому наш сайт вже адаптовано для мобільних телефонів. У ІКЕА на глобальному рівні розроблений застосунок, який зараз у тестовому режимі працює для кількох ринків. Не можу наразі сказати, коли він стане доступним в Україні, але ми прагнемо зробити це якомога швидше.

- Чи розпочала вже ІКЕА працювати над ремонтом приміщення, в якому розміститься її перший фізичний магазин в Україні? Розкажіть, як він виглядатиме?

- Наразі ми фокусуємося на запуску першого магазину формату city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві. Як я вже зазначав, цього тижня ми відкриваємо 100 додаткових вакансій співробітників і лідерів команд цього магазину, а також нових пунктів видачі замовлень. Декількох із них ми вже знайшли й підготували, дехто ще перебуває в процесі тренінгу. Ми збільшуватимемо їх кількість поступово, щоб підготувати всіх цих людей до відкриття магазину наприкінці поточного року.

Загальна площа магазину сягатиме понад 5 тис. кв. м. Мабуть, основна його інновація – комбінація аксесуарів та меблів в одних інсталяціях. Те, як люди переміщатимуться в ньому, вивчати товари, суттєво відрізнятиметься від стандартного великого магазину ІКЕА. Проте це унікальний формат: люди зможуть купувати товари як безпосередньо, так і замовити, щоб забрати в магазині пізніше, або замовити додому чи в один з пунктів видачі замовлень. Тобто буде багато варіантів, як отримати доступ до товарів. Також в магазині буде багато цифрових рішень.

- Чи буде в магазині кафе з вашими фірмовими фрикадельками?

- У Києві відкриється магазин міського формату без відділу їжі та ресторану, але ми прагнемо запустити їх якнайшвидше. Зараз ми відкрили дві важливі вакансії: food-менеджер і бізнес-аналітик ринку їжі. Ці люди допоможуть нам відкрити кафе і зробити нашу їжу доступною для всіх.

Я француз і їжа для мене дуже важлива. Крім того, я вже вісім років працюю в IKEA і розумію, наскільки їжа є важливою для концепції. Я працював директором магазину в Тулоні на півдні Франції і це був один з найкращих магазинів IKEA з точки зору їжі. До нас часто приїжджав засновник IKEA Інґвар Кампрад, і він завжди заходив до ресторану в магазині. Він любив казати, що на порожній шлунок люди купують менше, ніж на повний.

- Тільки якщо ви не в продуктовому магазині… ☺ Отож, чи планує компанія виходити в інші міста з фізичними магазинами чи пунктами видачі товарів?

- Процес розвитку компанії на українському ринку ніколи не зупиняється. Ми бачимо суттєвий потенціал у великих українських містах, таких як Харків, Київ, Одеса, Дніпро, і продовжуємо аналізувати можливості відкриття в них. Але ми також бачимо зацікавленість мешканців менших міст в тому, щоб отримати доступ до товарів ІКЕА.

- Яка стратегія компанії щодо розвитку фізичної мережі? Спершу ІКЕА націлена насичувати київський ринок, а потім йти в регіони? Чи ці процеси мають відбуватися паралельно?

- Наша стратегія – ніколи не насичувати окремий ринок, тому що ми бачимо потенціал всього ринку і намагаємося працювати на ньому найкращим чином. Звісно, зараз через e-commerce ми концентруємося в Києві, але надаємо можливості доставки людям, які живуть поза межами столиці. Я не озвучу зараз план експансії, тому що ми лише на початку шляху, але ми, звичайно, намагаємось реалізувати потенціал Києва.

- Скільки договорів оренди на сьогодні підписала ІКЕА щодо відкриття фізичних точок?

- На сьогодні у нас підписані три договори: два для пунктів видачі замовлень - з Metro та Ceetrus в Auchan Rive Gauche, і третій з Blockbuster. Але зараз я працюю з командою над розробкою плану щодо потенціалу ринку для його максимальної реалізації. Завдяки ньому з’явиться потреба в інвестиціях і локаціях для реалізації цих планів.

- Тобто компанія зараз на етапі розробки нового плану, який включатиме подальші кроки розвитку в Україні? Скільки часу потрібно на цей процес? Тільки після прийняття цього плану буде вирішуватися, як компанія розвивається? Чи це паралельні процеси?

- Гадаю, дуже важливо розуміти в яких умовах ми зараз живемо. Увесь світ, Україна як країна, Київ як місто рухаються і змінюються з надзвичайною швидкістю. Ніхто не міг передбачити ті зміни, які принесла нам пандемія COVID-19. Гнучкість і адаптивність – засадничі характеристики для нас. Ми постійно адаптуємося й працюємо над кількома питаннями одночасно. Наразі працюємо над планом на шість місяців, через рік, через два і більше. І, звичайно, ми постійно адаптуємо наші плани. Ситуація з COVID-19 також додала кілька пунктів до нашого плану.

- Одна зі складових роботи ІКЕА за кордоном – надання індивідуальних рішень для домогосподарств та робота з b2b сегментом. Чи працює компанія над впровадженням таких послуг в Україні?

- За дуже короткий час пандемії ми побачили, як змінилися умови праці людей – багато з них переїхали з фізичних офісів у домашні. І ми – якраз та компанія, яка може підтримати людей в цей перехідний період. Ми бачимо потенціал для розвитку b2b в Києві. Суттєво розвиваються ресторани з новими дизайнерськими рішеннями, спостерігаємо готельний бум. У нас є компанія, яка спеціалізується на меблях і дизайні, і ми плануємо працювати не тільки з індивідуальними покупцями, але й з клієнтами серед бізнесу. Фокусуємось на тому, щоб бути доступними для всіх покупців – індивідуальних, компаній, приватних підприємців, ресторанів. Зокрема, робимо доступними наші модульні продукти, які підходять як для малих, так і великих приміщень.

- Чи впроваджуватиме компанія програму лояльності IKEA Family в Україні?

- Такі програми лояльності як IKEA Family для нас дуже важливі. Ми прагнемо розвивати стосунки з нашими покупцями для кращого розуміння їхніх бажань, щоб робити їх щасливішими з допомогою найкращих пропозицій. Сьогодні онлайн-магазин надає гарантію на товар, можливість повернути його, зателефонувати на лінію підтримки. Це основа, але ми плануємо побудувати на ній повноцінну програму лояльності після запуску фізичного магазину.

- Які ваші враження від роботи й життя в Україні?

- Скажу відверто - я був готовий працювати за кордоном, та Київ не був першим містом у моєму списку. Коли я переїхав сюди в липні два роки тому, то був абсолютно незнайомий з Україною і Києвом. Чесно кажучи, я був вражений динамічністю цього міста, наскільки глибоке в нього культурне коріння. І динамічне воно не тільки з точки зору темпу життя, але й рітейлу, продажів і бізнесу загалом. Тут дуже приємно жити з родиною, в місті багато зелені, парків і місць для прогулянок. Як француз я ні за чим не сумую, і немає чогось, чого б мені і моїй родині не вистачало порівняно з Францією. Звичайно, це мої особисті враження як француза в Києві з досить непоганим статком. Але в Україні є чимало людей, які стикаються з проблемами у повсякденному житті, особливо в останні роки. Я сподіваюся, що IKEA зможе допомогти таким людям бодай з точки зору облаштування комфортного домашнього простору. Сподіваюся, що ми зможемо запропонувати такі рішення та бути доступними для багатьох людей в Україні. І я готовий наполегливо над цим працювати, бо я, по-перше, люблю IKEA, а по-друге – я навчився любити Україну.