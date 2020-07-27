Гендиректор FIMA Виктория Волковская: Саморегулирование позволяет в наиболее короткие сроки разрешить проблемные вопросы рынка и заполнить пробелы в законодательстве

Эксклюзивное интервью генерального директора Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктории Волковской информационному агентству "Интерфакс-Украина"

- Возглавляемая вами "Ассоциация финансовых институций" (АФИ) являлась одной из наиболее уважаемых на финансовом рынке Украины. Вам удалось сделать почти невозможное - объединить и поднять уровень небольших финансовых компаний, сделать так, что к их мнению стали прислушиваться. И вдруг вы переходите в новый проект. В чем причина?

- Начну с истории. С 2016 года - начала своей работы - АФИ была сосредоточена на двух видах финансовых услуг: долгосрочного кредитования и управления средствами в фондах финансирования строительства.

В конце 2018-го ситуация изменилась. По инициативе группы финансовых компаний, основным видом деятельности которых является онлайн-кредитование, АФИ начала уделять внимание и этой, в то время новой финансовой услуге. Онлайн-кредитование набирало обороты, и законодательство, чего скрывать, откровенно не успевало за его развитием.

Еще два с половиной года в Украине сохранялась секторальная модель регулирования, и рынок вместе с регулятором – Нацкомфинуслуг - успели проработать немало профессиональных вопросов, в том числе и тех, которые касаются онлайн кредитования.

За эти годы АФИ работала с 14 законопроектами; приняла участие в разработке 21 подзаконного нормативно-правового акта; самостоятельно наработала пять методических рекомендаций для участников рынка; организовала и провела для своих участников около 40 семинаров и практикумов по профессиональным вопросам деятельности небанковских финансовых учреждений.

Но 1 июля закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" ("сплит"), в конечном итоге, вступил в силу.

И АФИ, в состав которой тогда входило 122 финансовые компании и 15 финансовых учреждений - управителей ФФС, была вынуждена разделиться. Члены ассоциации, которые предоставляют услуги кредитования, факторинга, гарантий и поручительства остались в АФИ и ушли под регулирование и надзор Национального банка.

А управители ФФС, выполняя требования "сплита", создали новое профильное объединение - Ассоциацию по управлению финансами и инвестициями (FIMA) и перешли под надзор Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Мне предложили возглавить FIMA. Соответственно встал вопрос, кто же продолжит работу АФИ? А так как все эти годы по самым сложным вопросам небанковского финансового рынка мы советовались ни с кем иным, как с главой Нацкомфинуслуг Игорем Владимировичем Пашко, и именно он в течение длительного времени искал и находил важные решения, которые способствовали развитию рынка, то именно ему мы и предложили возглавить АФИ. Кстати, большинство участников рынка посчитали такое решение лучшим выходом в ситуации, возникшей в связи со вступлением закона о "сплите".

- Почему FIMA решила объединить компании-управителей фондов финансирования строительства?

- Причина, как уже было сказано выше, "сплит". После того, как закон вступил в силу, и управители ФФС перешли под регулирование и надзор НКЦБФР, они стали полноценными участниками фондового рынка. А значит, на них стала распространяться норма закона "О ценных бумагах и фондовом рынке", которая предусматривает, что профессиональная деятельность участников фондового рынка, кроме фондовых бирж и депозитариев, осуществляется при условии членства, по меньшей мере, в одном объединении профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или СРО, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг по соответствующему виду профессиональной деятельности.

Невыполнение этих требований закона является основанием для аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

А поскольку действующие на рынке ценных бумаг СРО никогда не занимались вопросами управителей ФФС, не знают их законодательства, специфики и особенностей, управители ФФС и приняли решение - создать свою профильную ассоциацию, которая объединит эти финансовые учреждения и будет заниматься исключительно вопросами их профессиональной деятельности.

По состоянию на 22 июля из 49 управителей ФФС, имеющих действующую лицензию, 24 уже члены FIMA.

- Можно сказать, что, приняв решение о переходе в FIMA, вы поменяли не только ассоциацию, но и рынки - перешли с финансового на фондовый. Но ведь это новые законы, новые условия, новые правила игры. Не страшно?

- Нет. Во-первых, управители ФФС были нашими членами, и за эти годы мы неплохо разобрались в их профессиональных вопросах и даже настроениях.

Во-вторых, в этот раз мне не так страшно, как бывало раньше, когда я переходила из одного проекта в следующий, в общем-то, выполняя функцию кризис-менеджера, потому что я не одна. В этот раз я с командой высококлассных профессионалов и настоящей поддержкой. Поэтому мне не столько страшно, сколько я понимаю, что беру большую ответственность на себя.

FIMA создана управителями, которые были членами АФИ, с которыми у нас хорошо отлажена работа и давно найдено взаимопонимание, особенно, в той части, что касается работы с нормативно-правовыми актами и регулятором.

Ну и, наверное, обнадеживает то, что несмотря на ограничения, связанные с карантином, уже который месяц подряд по вопросам управителей ФФС у нас идет активное и продуктивное сотрудничество с членами НКЦБФР и руководителями департаментов методологии, лицензирования, надзора и информационных технологий. Вместе с ними сотрудники и члены ассоциации обсуждают вопросы, связанные с переходным периодом, сменой регулятора. Более того, совместно были найдены пусть не все, но уже многие решения проблем, которые возникли. В частности, вместе с Комиссией мы нашли ответы на вопросы сертификации, лицензирования, решили некоторые вопросы с отчетностью.

Мы надеемся, что НКЦБФР, как это делала раньше Нацкомфинуслуг, поможет участникам рынка преодолеть трудности и будет поддерживать их в дальнейшей деятельности.

- Имея большой опыт работы на небанковском финансовом и фондовом рынке, а также в ассоциациях, как вы считаете, эффективнее будет, чтобы на рынке было несколько объединений или одно, но профильное, с правом СРО?

- Мое мнение: саморегулирование позволяет в наиболее короткие сроки разрешить проблемные вопросы рынка и заполнить пробелы в законодательстве. В сегодняшней ситуации передача отдельных контрольно-надзорных функций самим участникам рынка, установление их же руками правил и стандартов – скорее даже не необходимость, а единственно возможное решение.

Что еще немаловажно. Санкции, применяемые к участникам рынка саморегулируемыми организациями, при честной и прозрачной игре на рынке вызывают куда меньше отторжения, чем санкции, применяемые государством.

В наших украинских реалиях, когда мы имеем перманентный финансовый кризис, а также непростой (а сегодня еще и очень несвоевременный) переходной период, связанный со сменой регулятора, считаю наиболее правильным и профессиональным действие одной профильной организация управителей ФФС. Особенно, учитывая тот факт, что управители ФФС и ФОН, мягко говоря, имеют мало общего с фондовиками.

Управители совершенно другие участники финансового рынка, нежели фондовики. У них свои особенности, специфика, а главное, у них сумасшедшая ответственность перед инвесторами. И мне, как человеку, который не понаслышке (8 лет работы с фондовиками и 15 лет с "небанками") знает, как работает фондовый рынок, довольно странно слышать, что кто-то из СРО фондовиков "готов" заниматься вопросами управителей.

По моему мнению, если мы говорим о профессиональном подходе к профильному объединению, то оно может быть только одно.

- В чем залог успеха профобъединения участников любого рынка?

Залог или, я бы сказала, формула успеха любого объединения участников рынка проста: участники, объединенные единой целью плюс профессиональная команда исполнительного органа плюс активное взаимодействие с регулятором и законодателем. Все это даст результат, а значит и успех.

B еще есть правило успеха: профобъединение должно стать мостом между рынком и регулятором, быть буфером и рупором одновременно.

- Какую помощь может оказывать профессиональное объединение государству?

- Помните, первые СРО появились в законодательстве США на рынке ценных бумаг в период Великой депрессии и внедрения Рузвельтом Нового курса. Задачами того периода были возрождение экономики и реформа финансовой системы. И именно СРО стало одним из инструментов установления правил и контроля над их выполнением самими участниками рынка.

Что-то подобное переживает сейчас и Украина. Поэтому саморегулирование на финансовом рынке может принести как рынку, так и государству, да и самой финансовой системе, большую пользу.

Саморегулирование позволит обеспечить установление формальных и неформальных необходимых правил поведения участников рынка; заменить государственное регулирование отдельных процессов в тех сферах, где оно показало свою нецелесообразность или неэффективность; оказывать содействие в усовершенствование действующего законодательства.

Кроме того, эффективное профобъединение, как показывает практика, способствует росту доверия к участникам рынка со стороны потребителей, а также добросовестной конкуренции среди компаний. А это сегодня важно, как никогда.

- Какие планы FIMA на ближайшее время?

- В планах ассоциации на ближайшее время - помочь компаниям в осуществлении безболезненного перехода под регулирование и надзор НКЦБФР, участие в разработке новых нормативно-правовых актов и изменений к уже существующим.

При этом мы считаем своей главной задачей донести до своих участников в деталях порядок выполнения новых норм, объяснить их практическое внедрение.

В среднесрочной перспективе планируется работа над дополнениями и изменениями к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию и распространению оружия массового уничтожения" (закон о финансовом мониторинге).

Со временем в планах ассоциации разработка изменений в закон "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью". Необходимо законодательно урегулировать проблемные вопросы, возникшие на рынке во время кризиса.

Кроме того, в ближайшее время мы намерены детально познакомить управителей-членов FIMA с положениями недавно принятого Верховной Радой закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" (закон о деривативах).

- Вы были противницей "сплита", но этот процесс произошел. У вас нет ощущения, что вы ошибались?

- Нет, такого ощущения у меня нет. Я бы сказала, даже наоборот (смеется), я до конца сама не осознавала насколько права.

Небанковский финансовый рынок большой, разноплановый, со своей спецификой, особенностями и большим количеством профильных законов и самих участников.

Именно потому я сторонница секторальной модели регулирования. А то, что привнес на украинский финансовый рынок "сплит", ни секторальной моделью, ни моделью мегарегулирования назвать нельзя. Так, что-то непонятное, неопробованное и уж точно несвоевременное.

При этом отмечу, что, несмотря на величину и объемы небанковского финансового рынка, Нацкомфинуслуг много лет умудрялась весь рынок держать в рамках. При этом давая ему возможность расти, развиваться, одним словом - работать.

Например, только в январе-мае этого года финансовые учреждения Украины уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,102 млрд грн, что на 223,2 млн грн, или на 25,4%, больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом финансовые компании продемонстрировали увеличение налоговых отчислений на 52,8%!

Самым же показательным, я считаю, является тот факт, что кризисы 2008 и 2014 года небанковский финансовый рынок вместе с Нацкомфинуслуг пережил с меньшими потерями для себя и своих потребителей, нежели другие участники украинского финрынка. И это очень хороший показатель эффективности работы регулятора. И ликвидировать его, ломать работающую, эффективную модель регулирования и надзора не было никакого резона.