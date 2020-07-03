Посол Беларуси: задача во взаимном товарообороте наших стран - восстановить те позиции, которые существовали до пандемии

Эксклюзивное интервью посла Беларуси в Украине Игоря Сокола агентству "Интерфакс-Украина".

- 3 июля в Беларуси отмечается главный государственный праздник - День Независимости. Каково значение этой даты для Вашей страны, для белорусского народа?

- В Беларуси День Независимости, отмечающийся 3 июля - это самый главный государственный всенародный праздник. День Независимости у нас не привязан к событиям 90-ых годов, когда был "Парад суверенитетов". Мы еще в 90-ых годах на референдуме приняли решение, чтобы Днем Независимости Республики Беларусь был день, когда Минск был освобожден от нацистов, немецко-фашистских захватчиков. Наша страна более трех лет находилась под оккупацией во время Великой Отечественной войны, и каждый третий житель погиб на той войне. Наверное, нет ни одной семьи в Беларуси, как и в Украине, которую бы те события не затронули, каждый может рассказывать свою историю, по каждой из них можно писать книгу. Но факт остается фактом: Беларусь была, фактически, разрушена в страшной войне. Минск с центрального железнодорожного вокзала просматривался на выезд в сторону московской трассы, люди после войны жили в землянках.

Для любой страны День Независимости - это день, когда или создавалось государство, или народ в силу определенных событий после какой-то трагедии сумел выжить, восстановиться. 3 июля для нас не просто праздник, когда мы поднимаем наши государственные символы и радуемся, одновременно это и день, когда мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за независимость Беларуси.

Так совпало, что в прошлом году отмечалось 75 лет освобождения Беларуси, а в этом году празднуется 75 лет Победы. Мы неразрывно связываем эти два события, потому что если бы не было победы, наверное, и всего остального бы не было. Воевали все: украинцы, белорусы, русские - все национальности, которые тогда жили в одном государстве. Поэтому мы отдаем дань уважения, вспоминаем всех погибших.

В этом году мы, даже несмотря на пандемию коронавируса, в Минске провели парад 9 мая, потому что для нас это был принципиальный вопрос - отдать честь тем людям, которые погибли, и тем ветеранам, которые, дай Бог им здоровья еще много лет, до сих пор живы. Мы провели красивый, впечатляющий парад. Мы помним тех ветеранов, которые освобождали Беларусь, а сейчас живут в Украине, и от нашего Президента мы каждому ветерану отправили приветственную открытку в виде солдатской треуголки ко Дню Независимости Республики Беларусь.

О том, что для белоруса, для простого гражданина, значит День Независимости, можно говорить долго, но в основе этого праздника лежит память о трагических событиях и желание отдать дань уважения тем людям, которые сложили свои головы и погибли. Это были не только военнослужащие, партизаны, очень много мирного населения погибло. Вы знаете беспрецедентные по своей жестокости трагедии, например, Хатыни, а также других белорусских деревень. Очень много городов было уничтожено. Нам, практически, пришлось после войны восстанавливать всю страну заново. Поэтому День Независимости - это святой праздник для Беларуси.

- Что касается торгово-экономического сотрудничества наших стран, а именно первого полугодия этого года, какие уже можно подвести итоги? Как на торгово-экономических отношениях между Украиной и Беларусью отразилась пандемия?

- Украина для нас является значимым, стратегическим торгово-экономическим партнером, потому что среди всех торгово-экономических партнеров Беларуси Украина всегда занимала, занимает и будет занимать одну из лидирующих позиций. Сейчас Украина на втором месте, но дай Бог, чтобы когда-нибудь она стала нашим первым торгово-экономическим партнером. Среди торговых партнеров Украины Беларусь занимает четверное место наряду с такими развитыми и сильными в экономическом плане государствами, как Германия. Это о многом говорит.

Украинско-белорусский товарооборот исчисляется миллиардами, за прошлый год он составил 5.8 млрд долларов. Конечно, планка, установленная в прошлые годы, была высокой. Особенно большой импульс торгово-экономическому сотрудничеству всегда дают мероприятия с участием президентов, бизнес-кругов, руководителей регионов. Это два Форума регионов, которые мы провели между Беларусью и Украиной: первый был в 2018 году в Гомеле, второй – в октябре прошлого года в Житомире. Сейчас мы готовим третий Форум.

Хотелось бы, чтобы товарооборот был больше, но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, является не зависящим ни от вас, ни от нас обстоятельством, и она достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Беларуси. За пять месяцев текущего года наш товарооборот составил 1 млрд 675 млн долларов. Экспорт Беларуси в Украину - 1078 млн., а экспорт Украины в Беларусь - 597 млн. По нашей статистике, по сравнению с аналогичным периодом за пять месяцев прошлого года, наблюдается падение товарооборота на 22.8%. Были прерваны личные контакты, логистические связи. Согласитесь, после начала пандемии с обеих сторон у некоторых даже была растерянность, как в такой ситуации действовать.

Вынужден сказать, что применение Украиной ограничительных мер в отношении нашей продукции (цемента, газоблоков) также оказало негативное влияние на объем взаимной торговли.

В Беларуси не закрывали предприятия, не останавливалось производство. Это была принципиальная позиция нашего главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, потому что мы ориентированная на экспорт страна, и если остановить все предприятия, отправить людей на карантин, это будет означать крах для экономики, а экономика – это основополагающий фактор независимости Беларуси. Поэтому было принято решение не останавливать предприятия, причем принято оно было не спонтанно: были проанализированы различные факторы, в том числе логистические, транзитные, было проанализировано, как возможный карантин повлияет на экономическую ситуацию, каковы прогнозы по падению валового внутреннего продукта.

Сейчас задача во взаимном товарообороте наших стран - восстановить те позиции, которые существовали до пандемии, сохранить все, что было наработано в предыдущие годы.

Я думаю, что ситуация все равно выйдет к тому, что экономики, отрасли, предприятия, бизнес будут приспосабливаться к существующему новому образу жизни. Сколько нам с этим жить и закончится ли это в принципе, сейчас тяжело кому-то прогнозировать. Но, тем не менее, для простых людей, семей важно иметь рабочее место, получать зарплату, и, как оказалось, даже попасть на рабочее место, потому что сразу транспорт останавливается, не только международный, междугородний, но даже внутри населенных пунктов. Мы непосредственно тоже столкнулись с такой проблемой, потому что вынуждены были принимать решения, как доставлять принятых на месте рабочих в Посольство на рабочие места.

По окончании шести месяцев 2020 года мы будем еще раз анализировать ситуацию, но тенденции таковы, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Вместе с тем, мы не прекращали работу на двустороннем торгово-экономическом треке даже во время пандемии. Конечно, на первоначальном этапе в марте-апреле дипломаты никуда не выезжали, но постепенно работа оживает и у нас, и в Украине. Наши рабочие, которые задействованы в различных проектах на территории Украины, приезжают в вашу страну, поступает наша техника. Буквально вчера я был в Житомире и принимал участие в передаче пяти новых троллейбусов для города, на прошлой неделе участвовал в запуске троллейбусов на маршруты в Кривом Роге. Задача - сохранить то, что было наработано в предыдущие годы. До конца года в Житомир будет поставлено еще 45 троллейбусов совместного белорусско-украинского производства.

- Ранее Ваше посольство сообщало о запуске программ льготного кредитования украинскими банками на покупку белорусской техники, другой белорусской продукции. Расскажите, пожалуйста, больше об этих инициативах. Благодаря чему удалось достичь таких договоренностей и какие это предоставляет преимущества украинским предприятиям и компаниям?

- Около 60-70% продукции, которая производится в Беларуси - и продукцию машиностроения, и продовольствие - мы должны реализовывать на внешних рынках. Во-первых, внутри страны в таких объемах она не потребляется, а, во-вторых, отдельные виды продукции, которые мы производим, не применяются в Беларуси. Например, знаменитый завод "БелАЗ" производит крупногабаритную карьерную технику. В Беларуси нет карьеров таких объемов, на которых использовались бы 130-, 350-, 450 - тонные самосвалы – у нас нет таких полезных ископаемых. Поэтому от 70% до 100% отдельных видов продукции производится на экспорт.

С учетом того, что мы экспортоориентированная страна, конечно, мы должны зарубежного потребителя привлекать какими-то интересными финансовыми инструментами. Один из механизмов, направленных на поддержку экспортных программ по реализации белорусской продукции, работает следующим образом. Заключается соглашение между украинским банком и Министерством финансов Республики Беларусь. Затем Вы, к примеру, берете кредит в украинском банке на покупку белорусской продукции здесь, в Украине. Если украинский банк участвует в программе льготного кредитования белорусской продукции, то ему за счет бюджета Республики Беларусь возмещается две третьих ставки рефинансирования (у вас это учетная ставка Национального банка Украины). Таким образом, в выигрыше остаются все: и банки, которые охотнее кредитуют украинский бизнес, и бизнес, для которого кредит становится дешевле, и конечный потребитель, для которого итоговый продукт становится дешевле.

Такая программа была принята давно, уже более 10 лет назад. Но в Украине она была запущена в 2015 году. Сначала договоры с Правительством Республики Беларусь были подписаны двумя банками - "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком", в 2017 году к программе присоединился "Первый украинский международный банк". В этом году – еще два коммерческих банка: "Альфа-Банк" и банк "Глобус". Таким образом, уже пять украинских банков задействованы в программе финансового сопровождения белорусского экспорта.

Мы достаточно внимательно изучаем банковскую систему, когда принимаем решения по конкретному банку. Мы знаем, что в 2014-2016 гг. у вас прошла санация банковской системы. Банки устояли, прибыль у них хорошая. За 2019 год коммерческие банки, которые я перечислял, имели достаточно серьезную прибыль. Я думаю, что это взаимовыгодные проекты между финансовыми институтами, Министерством финансов Беларуси, банками Украины. В конечном итоге выигрывает и конечный потребитель, который будет покупать, к примеру, белорусский трактор или комбайн, и города, районы, территориальные общины, которые приобретают коммунальную или пассажирскую технику (троллейбусы, автобусы).

Как вы видите, в Киеве очень много троллейбусов и автобусов белорусского предприятия "МАЗ". Однако мы работаем не только с Киевом, но и со Львовом, Одессой, Ивано-Франковском, другими городами, и поставляем технику, которая производится не только непосредственно в Беларуси, но и в Украине, на наших совместных белорусско-украинских предприятиях, которых у нас девять. Например, в Кривой Рог мы поставляли троллейбусы, которые были собраны в Днепре на базе завода "Южмаш", а в Житомир - троллейбусы, которые производит предприятие "Белкоммунмаш" и которые были собраны в Луцке. В отдельных белорусских троллейбусах доля украинских комплектующих: метала, электрооборудования доходит до 25%. То есть это одновременно и локализация, и промышленная кооперация, и рабочие места для Украины.

- Каковы результаты этой программы?

- Программа уже шестой год работает в Украине. За пять лет мы уже поставили более 1200 единиц различной техники машиностроения: тракторы, комбайны, автобусы, троллейбусы на общую стоимость свыше 30 млн. долларов. Для банков это хороший бизнес, а для конечного потребителя - значительное удешевление кредитных ресурсов.

- Какие Вы могли бы отметить важные события или совместные успешно функционирующие или появившиеся недавно на рынке проекты Беларуси и Украины?

- В условиях пандемии наиболее успешным проектом является работа наших дорожных строителей в Украине. В 2017 году было зарегистрировано предприятие "Белавтодор-Украина", учредителями которого стали и белорусские дорожно-строительные тресты: Гродненский, Минский, Брестский, Гомельский. Предприятие с 2017 года наращивало мощность, и в прошлом году выиграло тендеров в Украине на 60 млн долларов. Раньше они работали в основном на дорогах местного значения: районного, городского, а сейчас уже вышли на трассу "Киев-Одесса". На прошлой неделе, 24 июня, мы вместе с заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко открывали участок автодороги М-05 "Киев – Одесса" после капитального ремонта, который проводился в рамках государственной программы Украины "Большое строительство" совместным украинско-белорусским предприятием "Белавтодор-Украина" и подрядной организацией ОАО "Строительно-монтажный трест № 8" (Беларусь). Это участок протяженностью в 15 км, находящийся на 128-м - 143-м км трассы, возле Жашкова. Качество выполненных работ можно посмотреть на месте, но, насколько мне известно, все довольны.

Выполняя автодорожные работы, белорусские строители заходят в Украину со своей техникой, своим оборудованием, вплоть до передвижных асфальтных заводов, ставят их непосредственно по месту выполнения подрядных работ. Наши дорожные строители выполняют работы не только в Киевской области, но и в Николаевской, и Ровненской, мы работаем сейчас практически по всей Украине. Это один из наиболее успешных проектов. Причем, иногда местные власти даже просят белорусских дорожных строителей принимать участие в тендерах по проведению ремонтных работ, потому что в нашем случае качество и обязательность выполнения не подлежат сомнению.

Но во время выполнения этих работ мы не всегда идем по прямому пути: тендер, подряд, выполнение работ, оплата. Зачастую используются деньги международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка. Мы сейчас подключаем к этой программе наш "Банк развития", это экспортно-импортный банк Республики Беларусь. Через финансовые инструменты также происходит удешевление выполнения работ для территориальных объединений, громад, районов, городов, областей Украины.

В этом году у нас появился еще один совместный проект. Практически половина экспорта Беларуси в Украину - это наши нефтепродукты. Они поставляются с Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который расположен на расстоянии 80 км от границы с Житомирской областью, в Украину, и пользуются большим спросом. Некоторые даже звонят в посольство и спрашивают, где в Украине можно купить белорусский бензин.

Но у нас, как известно, своя нефть в ограниченных количествах, мы добываем 2.5 млн тонн нефти на Полесье. В этом году нашим главой государства была поставлена задача диверсифицировать поставки. Мы такую задачу выполнили, и сейчас в порт "Южный" Одесской области танкерами поставляется нефть и по нефтепродуктопроводу "Одесса-Броды" затем поставляется на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Проект осуществляется в рамках заключенного между ПАО "Укртранснафта" и дочерней компанией ЗАО "БНК" - BNK (UK) Limited (Великобритания) контракта на оказание услуг по транспортировке нефти до белорусско-украинской границы с марта 2020 г.

В этом году уже пятый танкер находится под разгрузкой с 85 тысячами тонн нефти для Беларуси. Всего свыше 400 тыс. тонн сырой нефти уже заходит через Украину по вашему нефтепроводу на Мозырь, там перерабатывается, и обратно эти нефтепродукты уже идут потребителям Украины. Нефть поставляется из Азербайджана, из Саудовской Аравии. Это серьезный проект, потому что трубопровод "Одесса-Броды" не был у Украины задействован в значительных объемах, пока мы не предложили такой совместный проект украинским партнерам

- По вашему мнению, каковы перспективы реализации проекта соединения Черного моря с Балтийским (большого проекта Международный водный путь E-40) через Днепр, Припять и Вислу, который сейчас достаточно активно обсуждается? Видите ли вы готовность новой украинской власти к его воплощению в жизнь?

- Наиболее актуальным проектом является, конечно, трансграничный логистический проект: построение пути от Балтийского моря до Черного моря через территорию Польши, по Висле, Припяти, Днепру. Здесь две возможности нашего сотрудничества: трехсторонний проект совместно с Польшей по водному пути E40 и двухсторонний проект между Украиной и Беларусью. В Беларуси реализуется инвестиционный проект строительства речного порта в Нижних Жарах. Предполагается, что речные суда класса "река-море" будут перевозить грузы в обоих направлениях по рекам Днепр и Припять с перевалкой уже в украинских портах.

У нас были серьезные планы, и Министерство инфраструктуры Украины тоже готово подключиться к этой проблеме. Надо было провести дноуглубительные работы на вашей территории, и украинское Министерство инфраструктуры еще в декабре провело тендер, выбрали подрядную организацию. Также, поскольку часть водного пути проходит по Чернобыльской зоне, надо было провести экологические исследования, выяснить, как поднятие грунтов влияет на экологическую обстановку. Сейчас вроде бы говорят, что все нормально. Но в связи с пандемией, ситуацией, когда непосредственно исполнители, рабочие и изыскатели не могли выйти на местность, проект приостановился. Работы, как мне известно, пока не начинались. По реке Днепр карантинные ограничения помешали провести совместные промеры глубин. Рассчитываем, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время.

Но я думаю, что у этого проекта - очень большое будущее, как по трансграничному водному пути "Балтийское море - Черное море", так и у двухстороннего проекта "Гомельская область - Черное море".

- То есть Вы видите готовность украинской власти к реализации этого проекта?

- Конечно, полностью. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий непосредственно курирует этот объект, держит его на контроле.

Наша задача после окончания всей этой ситуации с пандемией коронавируса быстро совместно взяться за работу и реализовать те проекты, договоренности, которые существуют на различных уровнях: на уровнях президентов, правительства. К слову, у нас есть совместный рабочий орган – Межправительственная белорусско-украинская смешанная комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, заседания которой проходят раз в год.

Я думаю, что мы реализуем такие значимые проекты. Я уже не говорю о более устоявшихся и традиционных формах сотрудничества, как обыкновенная купля-продажа товаров. Украина и Беларусь друг для друга являются хорошими партнерами. Мы не конкурируем по поставке отдельных товаров, потому что та продукция, которую мы закупаем в Украине, имеет для нас достаточно больше значение. Так же и та продукция, которую мы вам поставляем, имеет большое значение для украинского потребителя.

- А что касается проекта водного пути, идет ли уже речь о каких-то конечных датах его реализации?

- Нет, пока говорить о конечных датах воплощения проекта в жизнь, наверное, преждевременно.

- Как проходит процесс демаркации украинско-белорусской границы и когда она будет завершена?

- Опять же, все зависит от возможности выполнять работу. Протяженность общего участка украинско-белорусской границы - где-то 1084 км. Мы на отдельных участках проводим свою часть работы, Украина - свою. У нас есть совместная рабочая группа, комиссия по демаркации белорусско-украинской границы. У Украины в связи с военными действиями не было в 2014-2016 гг. возможности привлекать значительные бюджетные средства на выполнение этих работ. Мы свою часть работ делали. После 2017 года и Украина активно включилась в эту работу. Сейчас на отдельных участках идет непосредственно уже демаркация, вынос столбов на местность, разграничение.

Важное содействие в демаркации белорусско-украинской границы оказывает Европейский союз в рамках программы Восточного партнерства. Сейчас мы находимся на этапе выбора подрядчиков для выполнения демаркационных работ. Думаю, что за 2 года международная часть проекта будет выполнена. Бюджет проекта для каждой из сторон составляет 1,9 млн евро.

Вся эта работа происходит в тесном взаимном сотрудничестве. В комиссию входят компетентные специалисты, ваши и наши картографы, работа проводится и в Чернобыльской зоне.

- 9 июня состоялось второе заседание украинско-белорусской Рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, где обсуждалась подготовка к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состояться 8-9 октября нынешнего года в городе Гродно. На каком этапе сейчас подготовка, все ли идет по плану?

- Мы рассматриваем заседание Рабочей группы как непосредственную подготовку к Форуму. В прошлом году первое заседание рабочей группы по трансграничному сотрудничеству состоялось в Житомире, прямо на месте, где предстояло проводить Форум. В этом году в связи с эпидемией и возникшими новыми формами коммуникации мы проводили заседание этой рабочей группы в режиме видеоконференции: с нашей стороны присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Евдоченко Андрей Александрович, с вашей стороны - господин Василий Лозинский, заместитель министра развития общин и территорий Украины. Тема подготовки к Форуму была, конечно, основной, но обсуждались также вопросы взаимодействия министерств по чрезвычайным ситуациям. Пик пожаров на белорусско-украинской границе, особенно в Чернобыльской зоне, Житомирской области и у нас на Полесье уже прошел, но все равно министерства и администрации по чрезвычайным ситуациям обсудили этот вопрос.

Мы готовим Форум. Он пройдет в Гродно, уже определены даты: 8-9 октября текущего года. Мы проинформировали украинскую сторону предварительно о программе, мероприятиях, которые будут проходить, все это уже передали в письменном виде на рассмотрение ваших министерств. С белорусской стороны создан оргкомитет по подготовке к Форуму, который возглавляет заместитель премьер-министра Юрий Викторович Назаров. У Украины пока оргкомитет не создан, но всю подготовительную работу на себя взял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, мы с ним встречались 24 апреля. Беларусь хотела бы, чтобы быстрее был сформирован украинский оргкомитет. Наше посольство в рабочем порядке (я взял на себя такую инициативу) уведомило все регионы Украины и торгово-промышленные палаты, в том числе региональные, о том, когда мероприятие состоится, что идет подготовка, сориентировали по программе, и уже получаем отзывы из ваших регионов о том, что многие областные государственные администрации, торгово-промышленные палаты, представители бизнеса готовы принять участие. С учетом результатов предыдущих двух Форумов все выразили очень большой интерес к участию. Думаю, что в ближайшее время мы направим приглашения от правительства Республики Беларусь главам областных администраций приехать и принять участие в этом мероприятии. У нас предварительно уже сформирована программа, параллельные мероприятия по линии образования, Академии наук, министерств промышленности, энергетики и т.д. На Форуме будет достаточно параллельных мероприятий.

Гродно расположен ближе к Польше, Литве. Решение провести Форум в этом городе было принято, чтобы потихоньку отходить от границ, чтобы задействовать регионы, которые находятся не только на приграничных территориях, но и в глубине наших стран. Гродно сам по себе инфраструктурно готов провести такое мероприятие.

За украинской стороной сейчас - рассмотреть наши предложения по программе, сформировать оргкомитет. Будем стремиться, чтобы Форум прошел вживую.

- Все же, учитывая пандемию Covid-19, обсуждалось ли какое-то изменение формата проведения форума?

- Нет, пока мы об этом речь не ведем. Мы настроены провести его в тех же форматах, в которых проводились предыдущие Форумы. То есть ждем украинские делегации на территории Беларуси. Мы примем все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, по логистике, по охране правопорядка. Я думаю, что мы сумеем это сделать достойно.

Конечно, возможность использовать новые формы взаимодействия в нынешних условиях – это хорошо, но ничто не заменит живого общения, когда ты глядя в глаза можешь поговорить с партнером. Проведение онлайн-встреч и видеоконференций позволяет не прерывать контакты, но чтобы они развивались людям нужно встречаться лично.

- Какие самые главные соглашения ожидается подписать на Форуме?

- Есть ряд межправительственных, межгосударственных соглашений, которые мы готовы подписать.

Такой упор делается на регионы, потому что в Украине реформа децентрализации - одна из наиболее успешных, значительные финансовые средства сосредоточены в регионах. Например, Кривой Рог - это районный центр, но имеет 600 тыс. людей населения, 140 школ, около десятка больниц по тысяче койко-мест. Для Беларуси это громадные объемы. У нас самый крупный областной центр, Гомель, имеет 500 тыс. населения. Вся основная экономическая жизнь происходит в регионах, а не в столицах. Поэтому мы делаем упор на межрегиональные соглашения. Сейчас мы уже имеем предложения от ваших и наших областей.

Отмечу, что между регионами двух стран заключено более 120 соглашений и договоров о сотрудничестве. Между торгово-промышленными палатами и их отделениями – более 100. Тем не менее взаимный интерес только усиливается. Уже согласован проект соглашения между Хмельницкой и Могилевской областями. В проработке заключение соглашения между Брестской и Одесской областями. Гродненская область предложила подписать договора с Львовской и Херсонской областями, Черниговская - актуализировать соглашения о сотрудничестве с Минской и Могилевской областями. Как видите, формируется солидный пакет соглашений.

Кто-то хочет заключить на Форуме новое соглашение, потому что предыдущее, к примеру, заключалось в 90-ых годах и потеряло свою актуальность, так как поменялась терминология, экономическая ситуация и в Украине, и у нас. Кто-то хочет обновить ранее заключенные соглашения. Кто-то хочет дополнительно с каким-то другим регионом заключить соглашение.

Ну и основной позитивный удар должен нанести бизнес. У нас в рамках Форума предусматриваются мероприятия на уровне торгово-промышленных палат Беларуси и Украины. Они проведут выставочные мероприятия. Также торгово-промышленные палаты проводят ежегодно Консультативный совет с участием всех бизнес-структур.

На Форуме в Житомире в прошлом году мы подписали контрактов на 500 млн долларов. Я хотел бы, чтобы в Гродно эта цифра была хотя бы не ниже.

- На днях Вы передали приглашение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. Какие ожидания от личной встречи президентов?

- Для любых двусторонних отношений и для любого дипломата, посольства встреча на уровне глав государств - это апогей двусторонних отношений, к которому иногда идут не один год. У нас, надо отдать должное, главы государств встречаются регулярно, ежегодно. И даже с учетом украинских избирательных кампаний в прошлом году мы сумели так организовать работу и настроить наших глав государств, что буквально через считанные месяцы после избирательных кампаний президенты сумели установить личный контакт сначала по телефону, затем договорились о встрече, и в Житомире состоялось их знакомство. Хотя понятно, что виртуально они были уже друг с другом знакомы, потому что Александр Григорьевич давно в политике, Владимир Александрович также достаточно медийный человек. Но первое знакомство и встреча произошли именно в Житомире. У лидеров установились достаточно теплые отношения. Вы это видели по СМИ: как они общались в неформальной обстановке и на сцене во время форума.

В этом году мы ждем Владимира Александровича Зеленского с официальным визитом в указанные сроки. Предусматривается, что, по всей видимости, 8 октября встреча будет в Минске, где будут все элементы программы официального визита, а 9 октября главы государств в Гродно примут участие в пленарном заседании форума. Это серьезное мероприятие, к этому все готовятся. Думаю, что будут какие-то договоренности. Если анализировать договоренности по прошлому году, то они в большей части реализованы или реализуются, даже с учетом сложной мировой ситуации, связанной с пандемией. Конечно же, президенты не только о чем-то договорятся, но и дадут поручения, которые нам предстоит потом реализовывать. Ожидания достаточно хорошие, серьезно настроены на работу.

- Украина недавно получила статус партнера программы расширенных возможностей НАТО. Как в Беларуси относятся к этой новости?

- У Беларуси и Украины внешнеполитические векторы определены давно, и они разнятся. Беларусь является членом Союзного государства, Организации договора по коллективной безопасности, Евразийского экономического союза. У Украины в Конституции прописано, что ее стратегическим курсом является европейская, евроатлантическая интеграция, у вас подписано и вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС.

Получение Украиной особого статуса при НАТО вполне ожидаемо с учетом того вектора внешней политики, который у вас закреплен в Конституции. Для нас это не ново, это суверенное право Украины определять свой внешний вектор политики, куда ей двигаться. Но исходить надо из того, что ни мы, ни вы соседей не выбираем, отдалиться друг от друга мы не можем. Поэтому главное, чтобы в этом регионе, где Украина и Беларусь совместно проживают, был мир, спокойствие, возможность гражданам тесно общаться друг с другом, независимо от того, какие приоритеты во внешней политике у каждой из стран. Я, как посол, исхожу из того, что в основе двустороннего сотрудничества лежат экономические и культурно-гуманитарные связи, а выбор внешнеполитического вектора - это суверенное право каждого государства.

- С 1 сентября 2020 года граждане Украины будут выезжать в Республику Беларусь по загранпаспортам. Что думают в Беларуси об инициативе Украины? Будет ли Беларусь вводить подобный режим поездок в Украину для своих граждан?

- Нет, сразу скажу, что мы в ближайшее время не планируем вводить такой режим. У нас единый документ для внутреннего обращения и для выезда за границу - это паспорт гражданина Республики Беларусь.

То, что Украина приняла такое решение, это суверенное право Украины, и оно не противоречит тем двусторонним документам, правовой базе, которая существует между нашими странами уже длительные годы.

Что касается порядка пересечения границы, то с технической точки зрения, между пограничными ведомствами Украины и Беларуси установлено тесное взаимодействие, и я не думаю, что какие-то проблемы появятся для простых граждан. Еще раз повторю - все, что бы ни принималось на государственном уровне, должно быть во благо людей, ничто не должно препятствовать свободному пересечению белорусско-украинской границы ни для граждан Беларуси, ни для граждан Украины.

- А как вы считаете, повлияет ли это как-то на удобство пересечения границы?

- Судя по тому, как у вас созданы центры предоставления административных услуг, и в каком масштабе они у вас работают, я думаю, для украинского гражданина невозможно установить какие-то препятствия для пересечения границы - ни на Запад, ни на Север. Для людей, которым надо будет посещать Беларусь, не будет проблем оформить заграничный паспорт.

- 9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Как Вы считаете, сможет ли их результат как-то повлиять на отношения наших стран?

- Президентские выборы состоятся, это будет выбор белорусского народа. В Украине за годы суверенитета сейчас шестой президент. И мне кажется, это никаким образом не сказывается на белорусско-украинских отношениях, потому что в основе двухстороннего сотрудничества лежат глубокие экономические, культурно-гуманитарные и родственные связи.

Я не представляю себе даже в кошмарном сне, чтобы Беларусь отвернулась от Украины, и белорусский народ не воспринимал украинский народ как родственный, потому что между нами много родственных и этнических связей. В Украине 14 диаспоральных организаций белорусов. Много украинцев проживает и в Беларуси.

Поэтому мы исходим из того, что выбор президента Беларуси - воля белорусского народа. При этом, я уверен, что это никаким образом не повлияет на двусторонние отношения, потому что здесь многое зависит от отношения простого народа. Отношение белорусского народа к Украине известно, оно не подлежит никакому изменению или ревизии. Этого же мы ожидаем от украинского народа по отношению к белорусскому.

- Как Вы оцените недавние события в Беларуси в связи с выборами президента?

- В прошлом году мы наблюдали две избирательные кампании в Украине - президентскую и парламентскую, которые проходили достаточно интенсивно. В этом году 25 октября у вас будут местные выборы. Точно так же для любой другой страны избирательная кампания, независимо от уровня выборов - это серьезный, интенсивный период в общественной жизни.

Электоральная кампания в Беларуси только началась, регистрация кандидатов еще не завершена. В Беларуси кандидатом в президенты может быть зарегистрирован тот, кто собрал свыше 100 тыс. подписей граждан. По состоянию на вторник, шесть претендентов проходят по этому критерию. Процедура электорального процесса зафиксирована в Конституции Беларуси, Избирательном кодексе: как проводится сбор подписей, формируются инициативные группы.

Некоторые инициативные группы начали во время сбора подписей проводить незаконные акции, причем сопряженные с нарушением общественного порядка. Доходило до оскорбления оппонентов не только из числа действующей власти, но и оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Реакция правоохранительных органов в данной ситуации абсолютно адекватна – их задача обеспечение порядка и стабильности в обществе. Для некоторых людей политические процессы - это основной смысл жизни, а для кого-то этот вопрос не является приоритетным. Большинство граждан живут обычными повседневными заботами. Для простого человека в первую очередь важно, как он живет, в какой транспорт садится, по какой дороге едет, каково состояние его жилищного фонда, какую зарплату он в конце месяца получит, с чем пойдет в магазин, что может дать своим детям. Думаю, для большинства людей эти вопросы важны. Для других электоральная, политическая жизнь - это более важная составляющая их существования. Это их выбор. Но все должно быть в рамках закона: и на стадии подготовки к выборам, и на стадии регистрации кандидатов в президенты, и в последующих действиях.

В принципе, я считаю, что человек, который принял решение идти в кандидаты на столь важный пост, должен понимать, какой груз ответственности он берет на свои плечи, каким моральным авторитетом он должен обладать для большинства белорусских граждан. Он также должен понимать, что ни по одному этапу его предыдущей жизни, включая профессиональную деятельность, к нему не могут быть предъявлены претензии. В первую очередь, кандидат должен быть законопослушным гражданином, соблюдать все законы Республики Беларусь. А что решит белорусский народ, мы увидим 9 августа.

- Каков Ваш прогноз, нормализируется ли ситуация в Беларуси до выборов?

- Я исхожу из того, что она и сейчас нормальная для электорального периода. И я очень рад, что государство в данной ситуации в полном объеме выполняет свои обязательства перед гражданами по поддержанию правопорядка и обеспечению избирательного процесса в соответствии с белорусским законодательством.

- Сообщалось, что в нынешнем году в Украине должны пройти Дни культуры Республики Беларусь в Украине. Когда ожидать их проведения и как идет подготовка? Какие наиболее яркие и ожидаемые мероприятия запланированы?

- В Беларуси в 2018 году, впервые с 2012 года, прошли Дни культуры Украины. Народы Беларуси и Украины соскучились по взаимному культурному обмену. Хотя мы не стояли на месте, я не могу сказать, что в этот период введенных ограничений в связи с пандемией никаких мероприятий не происходило.

Украинские артисты достаточно активно принимают участие в Славянском базаре. В этом году он пройдет 16-20 июля. Буквально через 10 дней состоится фестиваль "Александрия собирает друзей", который проходит на родине президента Беларуси в Могилевской области в Александрии, куда тоже приезжают украинские артисты.

В прошлом году мы реализовали значимый проект. В Большом театре оперы и балета Республики Беларусь ежегодно в декабре проходит Рождественский форум, в прошлом году он был юбилейный, десятый, и впервые за десять лет мы сумели оперу "Севильский цирюльник" вашей Национальной оперы имени Тараса Шевченко привезти в Беларусь.

Дни культуры Украины в Беларуси в 2018 году произвели неимоверный фурор. Открытие было во Дворце Республики в Минске, затем прошел ряд мероприятий регионального масштаба, в том числе на фестивале "Александрия", потом заключительный гала-концерт был в Гомеле. Когда главы государств в прошлом году встречались в Житомире, была достигнута договоренность провести в этом году Дни культуры Беларуси в Украине. Украинской стороне уже направлены все предложения по программе, гала-концерту, творческим коллективам, которые готовы принять участие. Хотелось бы надеяться, что эта ситуация с коронавирусом наладится, и тогда мы будем готовы в октябре провести это знаковое для нас мероприятие. Ответ - за украинской стороной. По этому вопросу я лично встречался на позапрошлой неделе с новым министром культуры и информационной политики Украины господином Александром Ткаченко.

Приоткрою занавес. В рамках Дней культуры белорусская сторона предлагает организовать в г.Киеве гала-концерт с участием известных артистов Беларуси и хореографических коллективов; Дни кино; экспонирование выставки из коллекции Национального центра современных искусств; проведение мастер-классов по изготовлению белорусских сувениров из соломки и ткачеству поясов; презентацию туристического потенциала Беларуси; выезд творческой делегации на 1 день с концертом в другой город Украины по усмотрению украинской стороны.

Культура – вне политики. Проведение Дней культуры Беларуси в Украине – это праздник, хорошая возможность для украинского зрителя ознакомиться с современным белорусским искусством.

Пользуюсь случаем, хочу поздравить всех белорусов, в том числе проживающих в Украине, с Днем Независимости Республики Беларусь, и пожелать здоровья, успехов и благополучия!

