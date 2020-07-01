Интервью

12:00 01.07.2020

СЕО линии магазинов Eva: Мы не рассчитываем, что осенью ситуация восстановится

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СЕО линии магазинов Eva: Мы не рассчитываем, что осенью ситуация восстановится

Эксклюзивное блиц-интервью с исполнительным директором ООО "РУШ", развивающего национальную линию магазинов Eva, Ольгой Шевченко

- Сегодня сеть Eva является самым крупным игроком на рынке drogerie, включая более 1000 магазинов в Украине. Поделитесь результатами продаж в торговых центрах, насколько динамика отличается от докарантинной?

- В торговых центрах находится только 6% магазинов сети Eva, во время карантина часть из них была закрыта. После открытия торговых центров, этот сегмент магазинов выходит на свой обычный уровень продаж медленнее всего.

Падение продаж в них составляет от 5% до 50% от докарантинного уровня. При этом, чем больше ТРЦ, тем хуже ситуация. Мы это связываем с тем, что люди попросту боятся идти в такие ТРЦ, так как они рассчитаны на большой, многотысячный трафик. Такие объекты рассчитаны на длительное времяпрепровождение. Посетители проводят здесь много времени: делают покупки, смотрят кино, пьют кофе, обедают, общаются с друзьями и снова делают покупки. Сейчас развлекательная составляющая не работает и ТРЦ декларируют потерю в трафике порядка 20%.

Быстрее оживают и возвращаются к докарантинному уровню продаж небольшие районные торговые центры. Но на прежний уровень пока не вышел ни один наш магазин, который находится в ТРЦ.

- Как эти результаты коррелируют с действующими арендными ставками, пошли ТРЦ на снижение аренды?

- В период карантина нам удалось договориться с ТРЦ об отмене аренды, в которых наши магазины были закрыты. За это большое спасибо. С другой стороны, объекты, которые продолжали работать в ТРЦ, имели настолько плохие результаты, что лучше было бы их закрыть, наверное. По таким объектам выторгов не было совсем, а переговоры по снижению аренды шли очень тяжело. Но мы не покинули ни один торговый центр, все в результате, давали скидки, хотя везде разные.

Сейчас похожая ситуация. Из месяца в месяц шли переговоры – договаривались на апрель, потом на май, теперь договариваемся на июнь и июль. Не могу утверждать, что скидки абсолютно коррелируются с падением продаж. Скидки меньше. Но спасибо, что ТРЦ нас слышат и предоставляют их, а мы стараемся сохранить наши магазины в ТРЦ.

- Рассматривает ли сейчас компания "РУШ" вопрос закрытия нерентабельных магазинов, или таких, где не удалось договориться с арендодателями?

- Во всей сети из более тысячи магазинов за время карантина мы закрыли только четыре магазина, так как не были достигнуты договоренности с арендодателями. Еще несколько магазинов находится в процессе переговоров. Это свидетельствует об успешности нашей переговорной стратегии.

Надеюсь, что в ближайшее время закрытий не будет, а в дальнейшем будем смотреть по ситуации. Никто не знает, что будет осенью, какая будет динамика падения экономики. На какой-либо рост рассчитывать не приходится. Мы, как и другие бизнесы в нашей стране, пытаемся что-то прогнозировать сами. Анализируем все сигналы, которые идут с мирового, европейского и украинского рынков. Пока положительных сигналов, практически, нет.

И мы не рассчитываем, что осенью ситуация восстановится. Мы думаем, что она будет либо такой же, либо будет ухудшаться. В зависимости от того, как будет вести себя потребитель, какие будут наши продажи, в зависимости от этого будем разговаривать с нашими арендодателями.

- То есть закрывать магазины Eva не будет в любом случае?

- Закрывать магазины мы не намерены, это не входит в наши планы. У нас нет "плохих" магазинов, мы такие не открываем. Это результат длительного опыта, применения современных инструментов для оценки локаций, серьезных расчетов. Поэтому в нашей сети нет магазинов, которые бы нас не устраивали в "мирной" жизни. В кризис, который ожидаем в августе-сентябре, или в начале осени, ситуации могут быть разные.

Как мы сейчас поступаем? Раз в неделю мы делаем финансовый экспресс-прогноз по каждому магазину сети на основании динамики продаж за предыдущую неделю. Исходя из этого, выделяем магазины, по которым нужно либо получить скидку, либо углублять ее. Тогда компания выходит в новый раунд переговоров с арендодателем. Такими итерациями раз в неделю анализируем все наши магазины и пока ситуация не стабильна, будем продолжать так делать.

Повторюсь, мы не намерены закрывать ни один магазин просто потому, что считаем его неудачным. Но если финансовые показатели будут к этому подталкивать, и мы не договоримся о скидках, то, конечно, другого выхода, как закрыться у нас не будет. Сколько может быть закрыто, не знаю – предсказать это невозможно.

- Как компания корректирует планы на этот год? Будут ли сокращены планы инвестиций и расширения?

- В первом квартале 2020 года линия магазинов Eva открыла 29 новых магазинов, еще восемь – за время карантина. Во втором квартале темпы немного замедлились - открыли 25 магазинов. Пока мы откорректировали свой план только на третий квартал. Конечно, в меньшую сторону. Планируем открыть 25 новых торговых точек.

План на четвертый квартал будет зависеть от результатов текущего квартала и начала осени. На последний квартал есть много наработок, но все зависит от экономической ситуации. Мы готовы "догнать" наш годовой план, который предусматривал открытие 150 магазинов. Но для нас важно открывать "правильные" магазины, в правильных местах и с хорошей окупаемостью.

От количества открытий, конечно же, будут зависеть инвестиции в расширение. Вложения во все остальные проекты мы не сокращали, за исключением незначимых, которые не влияют на стратегию компании. Для нас стратегически важно инвестировать в онлайн-направление, IT, логистику. Более того, в логистику мы даже увеличили инвестиции.

За счет сокращения плана открытий магазинов в третьем квартале, мы смогли увеличить инвестиции на реконструкцию склада интернет-магазина на нашей площадке в Броварах. В планах этого года было обустроить и автоматизировать склад интернет-магазина, который должен обеспечивать 10 тыс. заказов в сутки. В связи с быстрым ростом online-заказов мы решили увеличить инвестиции и вложить дополнительно еще 27 млн грн. Очередной этап расширения этого объекта планировали провести в следующем году, но решили сделать это уже в текущем году. Увеличение финансирования этого проекта позволит нам повысить производительность с 10 тыс. до 20 тыс. заказов в сутки. Сможем ли мы достигнуть такого уровня заказов в онлайн-магазине уже в 2020 году, пока неизвестно. Думаю, скорее всего, нет. Но это позволит нам подготовиться к будущему росту.

- Какие ваши прогнозы на этот год?

- В этом году мы живем месячными итерациями, то есть делаем корректировку бюджета и всех своих планов на месяц. Поэтому в нынешней ситуации делать прогнозы –неблагодарное дело.

Теги: #интервью #шевченко #ева #руш
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