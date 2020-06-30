Глава представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар: Работаем над выдачей финансирования в местной валюте по приемлемым ставкам

Эксклюзивное интервью Джейсона Пеллмара, руководителя регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове, агентству “Интерфакс-Украина”

(подается на украинском языке)

- На початку квітня IFC оголосила про готовність інвестувати близько $3 млрд на підтримку клієнтів у секторах інфраструктури, промислового виробництва, сільського господарства та послуг. Яка частина цих коштів вже використана? На яких умовах були видані ці кредити?

- IFC вбачала можливість реалізувати портфель проектів на суму до $3 млрд до 2024 року за умови чіткої реалізації необхідних реформ. Під реформами розуміється, зокрема, подальша лібералізація земельної реформи та успішні реформи в банківському секторі.

Через нинішню економічну кризу, спричинену пандемією, необхідність у проведенні реформ стала ще критичнішою, адже вони потрібні, щоб залучити більше внутрішніх та іноземних інвестицій. Разом зі Світовим банком ми продовжуватимемо допомагати впроваджувати ці реформи та сприяти покращенню інвестиційного клімату України.

Дозвольте назвати кілька наших ключових завдань цього року. IFC підтримує уряд України у приватизації державних банків за допомогою своїх консультаційних проектів та фінансування. На завершальних етапах перебувають переговори IFC з Укргазбанком щодо підписання угоди про передприватизаційну позику, метою якої є проведення першої масштабної приватизації в країні за майже 10 останніх років та збільшення обсягів фінансування у проекти сталої енергетики та енергоефективності в Україні.

Ми активно видаємо торговельне фінансування та обігові кошти фінансовим посередникам та виробничим підприємствам України, і пропонуємо місцевим банкам довгострокове фінансування та інструменти розподілу ризиків, щоб вони могли продовжувати фінансувати МСП.

Крім того, ми активно працюємо над створенням інвестиційних можливостей у секторі інфраструктури, щоб підтримати відновлення цього сектору після пандемії та створення нових робочих місць. Як відомо, IFC підтримала будівництво нового потужного зернового терміналу "Нептун" в одному з чорноморських портів під Одесою, який вже розпочав свою діяльність кілька місяців тому. Крім того, IFC організувала та допомогла провести тендери на дві портові концесії: державну стивідорну компанію "Ольвія" і "Херсонський морський торговий порт". Ми вже бачимо успіхи в мобілізації додаткових іноземних стратегічних інвестицій у портовий сектор України. Ми активно займаємось залученням більшого обсягу інвестицій в українські автомобільні дороги, залізницю, сектор охорони здоров’я та енергетичний сектор за допомогою концесійної моделі.

- IFC також згадувала про прискорену процедуру кредитування. Які процеси ви виключили, як це працює?

- Ми намагаємося якомога швидше допомогти компаніям, що опинились у біді. IFC запропонувала механізм пришвидшеного фінансування у зв’язку з COVID-19, який передбачає спрощені процедури видачі коштів. Наш досвід антикризового реагування під час минулих потрясінь, у тому числі глобальної фінансової кризи 2008 року, навчив нас, що підтримка платоспроможності компаній є ключовою для збереження робочих місць та зменшення економічних збитків. Швидкість має велике значення. Під час першого етапу реагування на пандемію IFC буде використовувати інструменти, щодо яких наша Рада директорів вже делегувала повноваження нашому керівництву. Але при цьому IFC підтримуватиме високі стандарти підзвітності. Керівництво IFC так само затверджуватиме проекти, керуючись критеріями кредитоспроможності, екологічного та соціального управління та нормативної відповідності, які застосовувались під час реагування на минулі кризи. Умови видачі коштів з цього пакету також передбачають обмеження максимальної суми запозичень, виданих одній країні та одному позичальнику.

- Загалом, як криза вплинула на продукти, які пропонує IFC?

- Пандемія COVID-19 негативно вплинула на Україну через зниження активності на експортних ринках, перебої у внутрішніх ланцюгах постачання, зменшення грошових переказів та внутрішнього споживання. У рамках механізму пришвидшеного фінансування у зв’язку з COVID-19 IFC підготувала пакети антикризового реагування для реального сектору та для фінансових установ, щоб допомогти нашим клієнтам з приватного сектору підтримати економіку та зберегти робочі місця.

На додаток до наших стандартних продуктів - позик, акціонерного капіталу, квазі-акціонерного капіталу та торговельного фінансування - у рамках цього механізму ми працюємо над видачею фінансування в місцевій валюті за прийнятними ставками, щоб підтримати банківське кредитування для МСП.

Крім того, ми розглядаємо можливі механізми розподілу ризиків у рамках Програми гарантування малих позик, щоб допомогти поширити кредитування МСП на ті ринки, які недостатньо обслуговуються фінансовим сектором, включаючи, наприклад, дуже малі підприємства, МСП у власності жінок, нещодавно утворені МСП, МСП, які беруть участь у кліматичній діяльності, аграрні та швидкозростаючі МСП.

- Як змінилася якість кредитного портфеля IFC? Чи є у вас проблемні кредити?

- Із кредитним портфелем IFC все в порядку. Майже всі наші клієнти з АПК, пов’язані з виробництвом та логістикою товарної продукції, виявились стійкими. Звичайно, ми їх підтримуємо, враховуючи роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Що стосується проблемних кредитів у більш широкому сенсі, то Світовий банк підтримав Національний банк України та Міністерство фінансів у розробці системи врегулювання проблемних кредитів, яка включає пруденційні норми щодо списання, та критерії реструктуризації кредитів з дисконтуванням і їхнім подальшим продажем через електронні аукціони. Як тільки ця система врегулювання проблемних кредитів запрацює, IFC зможе надалі підтримувати уряд України у напрямку очищення балансів обраних банків від проблемної заборгованості та залучати приватні інвестиції у засоби врегулювання стресових активів.

- Чи були у вас нещодавні випадки реструктуризації позик?

- У нас останнім часом таких випадків в Україні не було.

- Чи планує IFC впроваджувати нові продукти для підтримки економіки після пандемії?

- У глобальному масштабі IFC виділила $8 млрд на пришвидшене фінансування наших клієнтів з приватного сектору, щоб підтримати економіку та зберегти робочі місця під час цієї безпрецедентної глобальної кризи. Ці гроші надходять існуючим клієнтам IFC – тим, які або потерпають від економічних наслідків COVID-19, або є вразливими перед ними – у вигляді середньострокових та довгострокових позик, мезонінного фінансування, акціонерного капіталу та інструментів розподілу ризиків.

У рамках механізму антикризового реагування на COVID-19 ми працюємо над вдосконаленням існуючої Глобальної програми торговельного фінансування, залученням коштів через властивості, притаманні торговельному портфелю, та надаємо позики для поповнення оборотного капіталу. Це не нові продукти, але ми можемо надати їх за пришвидшеною процедурою.

Другий етап нашого реагування на пандемію також буде включати в себе роботу над формуванням основи для розробки потенційних проектів (так звані upstream-проекти), які залучатимуть інвестиції в країни, що розвиваються, включаючи Україну.

У глобальному вимірі Група Світового банку має фінансовий потенціал для розміщення $160 млрд з квітня 2020 року до кінця поточного фінансового року, який закінчується в червні 2021 року. За цей самий період IFC готова надати підтримку приватному сектору на загальну суму $47 млрд, включаючи $32 млрд з власного рахунку та $15 млрд, мобілізованих від інших інвесторів. До кінця бюджетного 2023 року IFC має можливість надати всього $117 мрд фінансування, включаючи $79 млрд з власного рахунку та $38 млрд за рахунок мобілізованих коштів.

-Як ви оцінюєте ефективність Фонду енергоефективності?

- Фонд енергоефективності (ФЕЕ) був створений у 2019 році за підтримки IFC у рамках програми між ЄС, Німеччиною та урядом України, націленої на підвищення енергоефективності в житловому секторі по всій країні. IFC також керує мультитодонорським цільовим фондом ЄС-Німеччина (МДЦФ), який, паралельно з ФЕЕ надає гранти об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на проведення енергоефективної модернізації їхніх будинків. У цілому команда ФЕЕ та МДЦФ розпоряджаються понад $220 млн, які будуть спрямовані на ці цілі. Ми очікуємо, що протягом наступних трьох років у програмі візьмуть участь до 2000 ОСББ.

ФЕЕ був створений і запущений за рекордні вісім місяців, і як інституція, що розпочалася "з нуля", досягнув значних успіхів у своїй діяльності. За допомогою мережі регіональних консультантів IFC, заявки до ФЕЕ на цей час подали понад 100 місцевих ОСББ, 85% з яких здійснюватимуть комплексну енергоефективну модернізацію; ще близько 200 будівель знаходяться на різних етапах подання заявок на участь. На підставі 107 заявок, поданих до ФЕЕ станом на сьогодні, Фонд та IFC виділили $15,1 млн у формі грантів, які будуть виплачені ОСББ після завершення заздалегідь визначених етапів енергоефективної модернізації.

Паралельно зі створенням нового ФЕЕ, IFC підтримала свого партнера у розгортанні так званої пілотної програми "Перші ластівки", яка мала на меті допомогти ФЕЕ розробити та випробувати його першу програму. На сьогоднішній день 6 з 11 "Перших ластівок" завершили модернізацію своїх будинків і, передбачається, що вже цієї зими енергоспоживання в цих будівлях зменшиться на 50%, а власники квартир отримають значно менші рахунки за комунальні послуги.

Слід зазначити, що IFC також співпрацює з банками над розробкою кредитних продуктів та каналів видачі грантів під енергоефективну модернізацію багатоквартирних будинків. Протягом першого року програма "Теплі кредити", розгорнута чотирма банками, виплатила грантів на суму 11,6 млн грн 137 багатоквартирним будинкам.

- Минулого року IFC випустила облігації в національній валюті для підтримки своєї діяльності в Україні. Чи плануєте ви продовжувати?

- Допомога українському бізнесу отримати довгострокове фінансування, особливо в гривні, залишається однією з основних цілей IFC. Український банківський сектор наразі зіштовхнувся з дефіцитом довгострокового фінансування в національній валюті для своїх кредитних операцій, адже історично більшість клієнтів віддають перевагу заощадженням у твердих валютах, і ця тенденція нині посилюється через спалах COVID-19. Ми вивчаємо можливості продовжувати надавати кошти в національній валюті за прийнятними ставками, щоб підтримати банки у кредитуванні МСП та для прямого фінансування наших клієнтів з реального сектору та муніципалітетів.

-Який обсяг фінансування IFC в Україні у 2020 фінансовому році, яка динаміка порівняно з минулими роками?

- Починаючи з 2004 року, IFC виділила понад $3,3 млрд на довгострокове фінансування в Україні на різноманітний портфель проектів - з яких $1,1 млрд було залучено від партнерів - та впровадила широкомасштабну консультативну програму. Крім того, ми підтримали міжнародну торгівлю на суму понад $1,2 млрд через Глобальну програму торговельного фінансування IFC Global Trade Finance. Звичайно, ми хотіли б ще більше зробити для наших існуючих та нових клієнтів. Саме тому IFC почала активно працювати над upstream-проєктами, щоб розширити сферу своєї діяльності в країні за межами традиційних секторів. Ми очікуємо, що 2020 рік завершиться з хорошими результатами, і що ми успішно завершимо низку наших стратегічних завдань.

- Яке фінансування ви плануєте на наступний рік?

- Як вже було сказано, ми маємо змогу використати $3 млрд на реагування на кризу та для забезпечення швидкого та стійкого відновлення економіки протягом наступних п'яти років. Ми будемо продовжувати працювати над задовільненням основних потреб приватного сектора країни, поширюючи торговельне фінансування та фінансування робочого капіталу на фінансові установи та реальний сектор. Це дозволить банкам продовжувати кредитувати МСП та давати можливість компаніям вести свою господарську діяльність та платити гідну зарплату своїм працівникам. Ми продовжуватимемо підтримувати уряд України, стимулюючи економічне одужання через нові інвестиції з нашого потенційного портфелю інвестиційних та консультаційних проєктів у ключових галузях економіки, включаючи інфраструктуру, сільське господарство з фокусом на адаптацію до зміни клімату, виробництво з додатковою вартістю та фінансовий сектор.