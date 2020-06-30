Замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Качура: Не исключаю, что в будущем придется пересмотреть принцип формирования ЦИК

Эксклюзивное интервью агентству “Интерфакс-Украина” заместителя главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александра Качуры (фракция “Слуга народа”)

На днях вы вместе со своими коллегами общались с членами Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). О чем говорили?

Предмет обсуждения - законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. В обсуждении по видеосвязи участвовали народные депутаты, входившие в рабочую группу по подготовке законопроекта, в том числе представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук .

И какую оценку дали законопроекту представители Венецианской комиссии?

В целом представители Венецианской комиссии хорошо оценили законопроект. Но это пока предварительно, они ведь не так давно получили текст, англоязычный перевод.

Например, позитивно оценили, что всеукраинский референдум провозглашается по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области. Именно так требует и наша Конституция.

Они тоже считают, что такая норма является хорошим барьером, чтобы решение не могло приниматься исключительно в интересах какой-то одной части страны.

Но, знаете, глобальных замечаний не было. Были какие-то концептуальные вещи по поводу институций, которые задействованы в этом процессе.

Какие именно?

Мне показался интересным акцент представителей Венецианской комиссии на механизм формирования Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая устанавливает результаты референдума. У нас ЦИК формируется по политическим квотам - парламентские партии делегируют в этот орган своих представителей. В Венецианской комиссии видят в этом риск, поскольку здесь есть привязка к политической силе, которая теоретически может влиять на принятие решения. В частности, наш визави рассказал, что в мире были случаи, когда политические партии, несмотря на разные взгляды, договаривались, чтобы получить нужный для них результат на референдуме.

Конечно, это дело будущего, но говорили, что со временем нам надо будет пересмотреть принцип формирования ЦИК.

И по какому принципу комиссия будет формироваться?

На конкурсной основе можно формировать.

Этот же принцип можно применить и при формировании Конституционного суда, чтобы в судьи КС попадали не по квотам - от парламента, президента, а избирались на конкурсной основе.

Это все концептуальные вещи, но сейчас их пока не время рассматривать.

Но это было предварительное обсуждение, Венецианская комиссия, как коллегиальный орган, все решения принимает на сессиях, так что ждем еще официальное заключение.

Но ожидается, что Венецианская комиссия проведет пленарное заседание только в конце июля. Есть ли шанс, что она пойдет навстречу Украине и заключение по законопроекту сделает раньше?

Я не исключаю. Мы будем голосовать за законопроект (во втором чтении - ИФ) через одну пленарную неделю (14-17 июля), то есть к этому времени мы теоретически уже можем получить какой-то вывод.

А если вывода Венецианской комиссии к этому времени не будет, вы все равно будете рассматривать законопроект во втором чтении?

Мы рассчитываем, что Венецианская комиссия рассмотрит наш законопроект по принципу ad hoc до вынесения инициативы в зал. Выводы комиссии носят рекомендательный характер. Они, как правило, полезны. И прислушиваться к ним мы будем однозначно.

Когда по вашим прогнозам может пройти ближайший всеукраинский референдум?

Думаю, уже со следующего года процедура всеукраинского референдума будет работать, и не исключаю, что и всеукраинский референдум тогда же будет инициирован, но о том, какой вопрос на нем будет поставлен, говорить пока рано.

Результат референдума требует утверждения Верховной Рады?

Нет. Решение референдума после публикации вступает в законную силу через десять дней и уже не требует каких-то дополнительных одобрений.

Знаете, оппозиция нас критикует за то, что мы слишком долго работали над этим законопроектом, что не в первый день, как обещали, после своего прихода в парламент его внесли. Нужно было выработать механизм. И время было потрачено не зря. Мы работали над законопроектом с экспертами, учеными, с представителями международных организаций. Мы получили позитивные заключения от Академии правовых наук, международных организаций, таких как IFES.

У нас также была встреча с представителями Швейцарии, где прямая демократия и постоянно по разным вопросам проходят референдумы. Кстати, и швейцарские эксперты тоже дали позитивное письменное заключение по законопроекту.

Позитивная оценка экспертов не удивляет, поскольку законопроект выписывали так, чтобы нигде не была нарушена ни одна статья Конституции, чтобы не повторить ошибок, из-за которых Конституционный суд отменил закон о всеукраинском референдуме, принятый в 2012 году.

Мы очень тщательно выписывали каждую статью и буквально все досконально проговаривали с учеными, юристами, лучшими представителями экспертной среды. Это касается и ограничений, которые заложены в закон, и процедурных моментов.

Но тем не менее много критики в адрес такого положения, как сбор трех миллионов подписей для проведения референдума...

Да, партия "Батькивщина" за это критиковала законопроект. Они в своем альтернативном проекте предлагали нормы и ограничения, которые противоречат действующей Конституции. Нам никак нельзя было отходить от Основного закона.

Некоторые критикуют законопроект о народовластии через всеукраинский референдум за то, что в нем перечислено много вопросов, по которым нельзя проводить всеукраинский референдум. Но это не так - их всего пять, в числе которых - вопросы амнистии, налогов, бюджета. В то время как в законопроекте "Батькивщины" таких “запретов” было около 12. Они говорят, что наш законопроект требует сбора большого количества подписей. Но три миллиона подписей - это прямая норма статьи 72 Конституции.

А не заложена ли мина замедленного действия в положении законопроекта о возможности на референдуме ставить вопросы о территориальных изменениях?

73-я статья Конституции предусматривает, что любые вопросы об изменении территории Украины должны решаться исключительно всеукраинским референдумом и мы таким образом выписали закон, что территорию можно изменять только в сторону увеличения, в сторону уменьшения нельзя.

Вы заявили о желании принимать участие в праймеризе кандидатов на должность мэра украинской столицы? Почему вы приняли такое решение?

Я голосовал за Кличко на предыдущих выборах, потому что верил, что у него реально что-то получится сделать. Сегодня я считаю, что ему однозначно надо предложить альтернативу.

Перед принятием решения об участии в праймеризе вы с кем-то советовались? Для главы партии и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко ваше решение было неожиданным…

Это была инициатива не моя, а депутатов из нашей фракции. В частности, мажоритарщики аргументировали свое предложение тем, что я непосредственно занимаюсь киевской проблематикой, создал временную следственную комиссию по Шулявскому мосту и являюсь публичным лицом нашей команды. Я согласился.

Но, может, для руководства фракции это и стало неожиданностью. Партия и фракция это разные политические организмы.

А как проходит праймериз?

На встрече с руководством партии и президентом было решено, что самая приемлемая форма – так называемый социологический праймериз. Партия заказывает социологию у нескольких авторитетных компаний, которые работают на этом рынке десятилетиями. Из тех кандидатов, у кого будет наибольший уровень поддержки и наименьший антирейтинг, выберут одного кандидата в мэры.

Подчеркну, при выборах в два тура, а скорее всего будет именно так, во втором туре важна будет не только узнаваемость и уровень поддержки, но и антирейтинг.

Сегодня по социологии, которую я лично заказывал, у Виталия Владимировича (Кличко – ИФ) более 50% антирейтинг. И во втором туре кандидат с меньшим антирейтингом победит Кличко.

А окончательное слово по результатам праймериза за кем?

Конечно, окончательное слово будет за президентом, как лидером нашей партии. Он будет опираться на показатели социологических исследований.

Кандидата будет выдвигать конференция городской партийной организации, как это предусмотрено законом. Это такой треугольник – фракция – партия – президент.

С кандидатом определимся через несколько недель, а конференция соберется после официального старта избирательной кампании.

В праймеризе пять претендентов участвуют?

Я знаю четверых.

А бывший народный депутат Александр Ткаченко, недавно ставший министром культуры?

Он публично заявлял, что у него много работы в министерстве и не будет времени участвовать в избирательном процессе, поэтому четверо: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я.

Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне.

Как вы оцениваете свои шансы в праймеризе?

Однозначно, как высокие. У меня есть поддержка как внутри фракции, так и в партии. Я человек президента и был с ним непосредственно с первого дня в президентской кампании, у меня партбилет №2 в “Слуге народа”, я участвовал в ее создании, я кандидат юридических наук. Вполне отвечаю требованиям претендента в кандидаты.

Мы с Александром Дубинским решили провести дебаты, чтобы избиратели могли понять, кто есть кто. Я пригласил также принять участие в дебатах Верещук и Тищенко. Темы – ключевые для Киева, в том числе медицина, ЖКХ. Это должен быть конструктивный диалог, не должно быть никаких обвинений друг другу.

А выбирать, кто из нас более конструктивен, будут люди.

А на какой площадке будут проходить дебаты?

Это пройдет у нас в партийном хабе (в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в Киеве - ИФ). Там у нас есть небольшое помещение, где можно выставить оборудование и делать стрим, а телеканалы, которые захотят, смогут взять раздачу себе.

Когда это будет?

В ближайшее время. Мы еще дату не определили. Обязательно анонсируем .

Кого вы считаете наиболее серьезным соперником?

Я считаю серьезным соперником только Кличко.

Внутри нашей команды соперников нет, у нас единая команда и я бы не рассматривал вариант, чтобы кто-то выдвигается самостоятельно на выборах мэра. Хотя не скрою, ходят разные слухи, что кто-то может пойти на выборы самостоятельно, независимо от того, делегирует ли его партия. Считаю это однозначно неправильным. Мы должны, отбросив все свои имеющиеся политические амбиции, объединиться вокруг одного кандидата, чтобы он победил.

На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются “пойти в мэры” известные предприниматели, ведущие телеканалов.

И сколько в результате будет кандидатов?

В Киеве точно будет больше десяти.

Ваши первые шаги, если вы станете мэром?

У меня программа на 99% уже готова и я буду ее в ближайшее время презентовать. Она комплексная. Я привлек к ее разработке экспертов, занимающихся разными направлениями киевской проблематики и работающими по этой теме много лет.

И кто бы ни стал кандидатом в мэры от нашей партии, я передам ему эти наработки.

Хотя программы других своих конкурентов по праймериз я еще не видел.

Одна из проблем Киева - старый жилой фонд и панельные дома, которые рано или поздно просто начнут складываться, как карточные домики. Нам надо комплексно к этому вопросу подходить. Первым делом провести полную ревизию, аудит всего состояния жилого фонда, состояния газовых труб, а потом проводить реконструкцию зданий, укреплять их, а если это невозможно, отселять людей в новостройки. При желании вопрос решить можно. Моя программа предусматривает первых двенадцать шагов в таких направлениях как транспорт, инфраструктура, медицина, образование.

Вы уверены, что местные выборы в этом году состоятся?

Да, поскольку нет оснований их не проводить. И все разговоры, что они могут быть перенесены из-за второй волны эпидемии коронавируса, беспочвенны.

Во-первых, выборы нельзя отложить без внесения изменений в Конституцию о том, что выборы во время карантина проводить нельзя. А для этого надо направить законопроект в Конституционный суд, чтобы он дал заключение о соответствии таких изменений Основному закону, провести в Раде два чтения законопроекта, одно из которых должно быть поддержано 300 голосами депутатов, на двух сессиях. Мягко говоря, это не реалистично.

И, во-вторых, еще одна причина, по которой выборы не могут состояться - это введение чрезвычайного положения. Но на такое не пошли даже когда вводили жесткий карантин весной. Так что и этот вариант мы точно отбрасываем.

Возможно, это будет первая избирательная кампания в истории Украины без традиционных встреч с избирателями. Если будет вторая волна коронавируса, то придется обойтись без приемов граждан, митингов, концертов артистов в поддержку кандидатов.

Но будет работать другая модель - электронные способы коммуникации, адресная доставка каких- то агитационных материалов, газет.

Партия определилась, кого будет поддерживать на промежуточных выборах в народные депутаты на 208-м одномандатном избирательном округе, которые назначила ЦИК после гибели мажоритарщика от этого округа?

Еще не определилась. Такого кандидата будет выдвигать съезд.

ЦИК приняла решение, что выборы на 208-м округе будут проходить одновременно с местными выборами. Я с этим не согласен и направил депутатское обращение в ЦИК. Сейчас я жду официальных разъяснений от ЦИК, почему было принято именно такое решение. Думаю, получу ответ уже на следующей неделе.

Считаю, что согласно действующему законодательству выборы в этом округе должны состояться в ближайшее время.

А ЦИК может изменить свое решение?

Этого возможно добиться, только оспорив это решение в суде. Я не исключаю, что такое может произойти. Думаю, есть заинтересованные лица, чтобы как можно скорее провести выборы в этом конкретном округе.

Но на самом деле, вопрос даты проведения промежуточных выборов дискуссионный. Знаете, где два юриста, там три или пять мнений.

Тут есть разные подходы по поводу трактовки закона: проведение промежуточных выборов в Раду раньше запланированных на 25 октября местных выборов или проведение их одновременно с местными.

Еще раз подчеркну, по-моему, единственно правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения, как указано в законе. Понятно, что у нас с бюджетом проблемы, чтобы обеспечить эти выборы, но мы должны в любом случае действовать исключительно по нормам закона вне зависимости от суммы на счетах казначейства. У нас есть закон и мы его должны выполнять.

