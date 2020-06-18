Заместитель руководителя Офиса президента Жовква: Приоритет внешней политики президента Зеленского – это экономика

Эксклюзивное интервью заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы агентству "Интерфакс-Украина"

- В связи с пандемией коронавируса внешнеполитическая активность несколько спала, хотя президент Зеленский все равно активно взаимодействует с главами других государств путем телефонных разговоров. Когда и куда может быть первый визит президента после завершения карантина? Главы каких государств могут приехать в этом году в Украину, в частности, в летние месяцы?

- Действительно, на весну этого года планировалось где-то 5-6 визитов иностранных лидеров в Украину. По большинству из них были конкретные даты, и даже подготовленные программы визитов. Была такая идея, чтобы лидеры других стран также посещали не только Киев, но и регионы Украины. Иностранные лидеры увидели бы наше государство, а жители регионов смогли бы с ними пообщаться.

Но, по понятным причинам, все сроки были сдвинуты. Ни один визит не был отменен, в каждом случае речь идет лишь о переносе дат. Поэтому мы смотрим на реальную ситуацию в мире и в Украине, при этом не можем стоять на месте, и уже начинаем планировать визиты и в Украину, и наши визиты за границу.

Могу сказать, что первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины.

Летом возможны еще один-два визита в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Владимира Зеленского за границу. Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут состояться несколько официальных визитов.

- Готовится ли в 2020 году визит президента в Брюссель для встреч с руководством ЕС и НАТО? С чем Украина будет выступать на виртуальном саммите Восточного партнерства?

- В Брюсселе 18 июня планировался саммит Восточного партнерства. Он состоится в режиме видеоконференции. Но что важно – с участием не только руководства ЕС, руководства шести государств Восточного партнерства, но и всех лидеров 27 государств-членов ЕС.

Украина – традиционный участник Восточного партнерства. Тот участник, который всегда стремится к большей динамике в Восточном партнерстве. Мы говорим, что мы амбициозная страна-участник Восточного партнерства. И поэтому хотим, чтобы мероприятие прошло не ради мероприятия, а достигло конкретных результатов.

У нас есть конкретные темы для обсуждения. Одна из самых важных, каким образом координировать усилия членов ЕС и "восточных партнеров" при реагировании на пандемию. Как известно, Украина предоставляла и гуманитарную помощь определенным членам ЕС, и свои транспортные самолеты для доставки такой помощи в другие страны ЕС. Были положительные примеры помощи нашей стране от ЕС во время пандемии: EUR190 млн в качестве гуманитарной помощи плюс EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи. Все это мы должны институциализировать, понимая, что подобные пандемии, к сожалению, могут повториться.

Также на повестке дня нашего диалога с ЕС остаются стратегические вопросы: перспектива членства для Украины, перспектива расширения доступа украинских товаров на рынки ЕС и, конечно, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности. И об этом будет говорить президент во время своего выступления на видеоконференции Восточного партнерства.

- Сейчас власть, возможно, стала меньше говорить о важности сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, и у части общества, для которой эти вопросы важны, возникает ощущение, что власть может и меньше делать для европейской и евроатлантической интеграции Украины. Насколько оправдано такое ощущение? Как наполнить реальным содержанием задекларированный стратегический курс Украины в ЕС и НАТО?

- Я отвечу таким образом, что президент Зеленский – не о говорить, а о действовать.

Что касается европейской интеграции, то давайте вспомним саммит Украина-ЕС в Киеве, который состоялся в июле 2019 года, почти сразу после инаугурации нового президента. Тогда было много мыслей, и в Украине, и в Брюсселе, что не стоит его проводить, лучше перенести его, ведь впереди еще предстояли парламентские выборы. Но именно по настоянию президента Зеленского саммит состоялся, он зафиксировал те достижения в отношениях Украины и ЕС, которые были в то время. И также очертил перспективы, над которыми мы сейчас и работаем.

- Может в этом году состояться саммит Украина-ЕС? И чего мы от него можем ожидать?

- Он точно состоится. И президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся.

Каких результатов ожидаем? Первым я бы назвал соглашение о совместном авиационном пространстве, что является долгоиграющей историей. Именно сейчас время этот вопрос решить и подписать соглашение. Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано. Благодаря ней наши авиакомпании смогут не только увеличить количество слотов на перелеты в страны ЕС, но даже выходить и на внутренние рынки стран-членов ЕС. Аналогично и авиакомпании из ЕС – на рынок Украины. Это справедливо, это конкуренция, которую мы не должны бояться.

Второй вопрос – это соглашение о так называемом "промышленном безвизе". Мы свои обязательства по принятию соответствующего законодательства выполнили, оно вскоре начнет работать. Сейчас мяч на стороне ЕС. Оценочная миссия предварительно должна была приехать в Украину в марте, но коронавирус несколько изменил планы. Мы настаиваем во время всех наших разговоров, что этот вопрос должен оставаться на повестке дня. И поэтому к концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран.

Третий важный вопрос, о котором можем говорить, это Европейское зеленое соглашение (The European Green Deal), которое ставит амбициозную цель для государств-членов ЕС к 2050 году превратить Европу в экологический континент. Украина здесь не должна отставать, хотя бы с учетом того, какие достижения есть у нее в зеленой энергетике. И в этом нам нужна помощь ЕС.

Мы можем также вспомнить о цифровой интеграции с ЕС, других вопросах. Некоторые из них мы должны завершить, некоторые начатые уже при каденции действующего президента. Евроинтеграция – это тема, в которой должна быть преемственность, ее нельзя начать с нуля. Но главное, что сегодня евроинтеграция – это уже не о внешней политике, это о внутренней политике, о координации усилий, прежде всего, органов исполнительной власти. Кстати, хочу поприветствовать недавнее назначение правительством вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной. Я поддерживаю с ней диалог, мы регулярно обсуждаем координацию усилий на евроинтеграционном направлении. Ведь свою часть должны сделать и правительство Украины, и конкретные министерства и ведомства, и Верховная Рада.

- Что мы сейчас делаем для увеличения квот на поставку украинской продукции в ЕС, и какой именно?

- Этот вопрос регулирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности ее составляющая, касающаяся зоны свободной торговли. И через пять лет после вступления в силу этого соглашения у нас есть формально-юридическая возможность пересматривать конкретные положения, в частности, о соответствующих квотах. Такая возможность у нас наступит с 1 января 2021 года, но мы готовимся к этому уже сейчас. Это трудно, это непросто. Мягко говоря, украинскую продукцию, которая является довольно качественной, не ждут с распростертыми объятиями на европейском рынке. Особенно аграрную продукцию. И вы знаете, что в определенных отраслях мы закрепились и полностью используем квоты. Нам удается увеличивать определенные квоты, реформировать определенные части соглашения об ассоциации.

Безусловно, речь идет обо всем спектре нашей качественной аграрной продукции. Это и курятина, и мед, и подсолнечное масло. Здесь мы действительно конкурентоспособные. Но это не значит, что Украина будет замыкаться только на аграрных товарах. Наша промышленная продукция не менее важна, ее также нужно выводить на европейский рынок.

К сожалению, сейчас иногда мы сталкиваемся с протекционизмом со стороны Европейского союза в отношении своих компаний, например, в области металлургии. Когда мы видим такие меры протекционизма, президент на это сразу реагирует, поднимая эти вопросы во время разговоров с лидерами ЕС. Так президент отстаивает интересы украинского производителя на международной арене.

Кстати, не первый год поднимается тема, что именно Украина должна делать для усиления торгово-экономической дипломатии, помощи отечественному бизнесу за границей. Слышу разные мнения от разных министерств о том, кто этим должен заниматься. По моему мнению, здесь не главное, как будет называться структура, которая будет выполнять эту задачу. Главное – есть ли у нас соответствующие высококачественные специалисты. Если есть подходящие люди в тех или иных министерствах, надо их задействовать, отправлять их за границу. Если нет таких людей в системе госслужбы, надо не бояться приглашать их из-за пределов системы. Но не для того, чтобы они работали на конкретные компании или лоббировали их, а чтобы они работали на Украину. В мире существует множество моделей, надо лучшие из них применять на практике. Я приветствую инициативы МИД по усилению экономизации внешней политики. Ведь приоритет внешней политики президента Зеленского – это экономика.

- Реально полностью имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС до 2025 года?

- Дата достаточно амбициозная. Но если не ставить себе амбициозных дат, то никогда не получишь положительного результата. Мы уже сегодня чувствуем, что определенные разделы этого соглашения является немного устаревшими, ведь переговоры по ней начинались еще в далеком 2008 году, когда были совсем другие объемы торговли даже между Украиной и ЕС. Поэтому будем ставить амбициозные цели.

Безусловно, соглашение об ассоциации ставит перед нами широкую рамку. Но мы никогда не говорили, что будем останавливаться на этом соглашении. Мы всегда четко в Брюсселе говорили о нашей перспективе и нашей цель. Еще раз подчеркну, что европейская интеграция – это приоритет Украины. И опять же, не только внешней политики. Дипломаты свою весомую часть работы уже сделали. Теперь дело за нашими чиновниками, специалистами, которые должны почувствовать себя в Европейском союзе.

- Украина будет стремиться к предоставлению ей Плана действий по членству в НАТО?

- В вопросах НАТО опять-таки президент за то, чтобы действовать, а не говорить. Можно сто раз, двести раз сказать слово "ПДЧ" и считать, что нам от этого будет предоставлен доступ. А можно просто помнить о решении Бухарестского саммита 2008 года, и упорно работать.

И результатом такой работы стало, например, принятое НАТО решение о присоединении Украины к программе Партнерства расширенных возможностей. Это тот статус, который Украина уже давно заслуживала, исходя из своих практических действий с альянсом. Мы единственная страна-партнер НАТО, которая принимала участие во всех миротворческих операциях альянса, и участвует сегодня в операциях в Афганистане, в Косово, заявила о готовности предоставить своих силы для операции в Ираке. Также наше подразделение присоединилось к силам быстрого реагирования НАТО и готово быть доступным при необходимости.

Почему Украина не предоставили этот статус раньше, хотя говорили и просили очень громко, в том числе и те, кто продолжают недовольно кричать сегодня? Например, почему не приняли решение в 2017 году, когда была подготовлена ​​первая положительная оценка способности Украины стать участником программы? Приведу лишь одну вескую причину – тогдашняя коррупция в оборонной отрасли Украины, в частности в сфере закупок. И почему положительное решение было принято именно во времена президента Зеленского? Ответ вполне очевиден.

А что касается ПДЧ, то ежегодная программа Украина-НАТО уже давно заключается в формате ПДЧ, например, нынешняя национальная программа – это документ объемом около 600 страниц, и в ней определены все основные мероприятия реформирования главных сфер. Мы слышали замечания некоторых политиков, что слишком долго в этом году готовилась программа. На самом деле, проект программы был внесен в Офис президента только в этом году, ее отрабатывали профильные департаменты совместно с Кабинетом министров, с правительственным офисом.

- Чего Украина ожидает от председательства Германии в ЕС с 1 июля 2020 года?

- Мы ожидаем многих положительных сдвигов для Украины во время председательства Германии в ЕС. Эта страна является нашим партнером во многих измерениях, в частности, в Нормандском формате. Этот вопрос будет проходить и сквозь председательство Германии в ЕС, поскольку нам очень важна поддержка ЕС в процессе урегулирования на Донбассе. Безусловно, роль Германии в Нормандском формате очень важна. 2 июня состоялся визит представительной делегации Украины в ФРГ. Это фактически был первый визит такого уровня в Германию после ослабления пандемии.

Во время председательства Германии также состоится много важных событий на евроинтеграционном направлении, в том числе саммит Украина-ЕС. Важно, чтобы за полгода от виртуального саммита Восточного партнерства до следующего саммита физически в 2021 году были заложены основы для развития программы Восточного партнерства именно в том амбициозном плане, к которому мы стремимся. И здесь мы также рассчитываем на Германию.

Надеемся, что наш серьезный уровень двустороннего экономического сотрудничества с Германией также будет иметь соответствующее влияние и на расширение экономического сотрудничества Украины с ЕС.

- Если вернуться к визиту украинской делегации в Берлин 2 июня, то с чем она все же туда ехала, и с чем вернулась? Что мы поняли из этого визита, и что он нам дал? И состоится ли всё же в 2020 году встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в Нормандском формате?

- Мы ехали туда, осознавая ситуацию после Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено. Позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип "всех на всех" еще не реализован. Наши граждане остаются и в оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму, и на территории России. Мы продолжаем эти переговоры. Не выполнены договоренности по безусловному прекращению огня, по определению новых участков разведения сил, о доступе гуманитарных организаций к оккупированным территориям. К тому же, сейчас закрыт доступ СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию.

Соответственно, мы почувствовали потребность скоординировать нашу позицию с немецкой стороной, которая является нашим партнером в Нормандском формате и поддерживает наши инициативы. Мы обменялись мнениями, как ускорить динамику и в Минском процессе, и в Нормандском формате. Немецкая сторона услышала наши подходы, она их поддержала. Об этом президенту Зеленскому также сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре, состоявшемся 5 июня.

Берлин настроен на проведение следующего саммита в Нормандском формате, но опять же, никому не нужен саммит ради саммита. Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов.

- А что касается позиции французской стороны?

- Конечно, в Нормандском формате не менее важной является Франция. Поэтому 12 июня украинская делегация в аналогичном составе посетила Париж. Для нас очень важен диалог с президентом Макроном. Кстати, мы говорили и о визите президента Макрона в Украину до конца 2020 года. Он планировался на первую половину года, по объективным причинам был отложен, но не отменен. И знаем от французской стороны, такой визит должен состояться.

- На фоне кризиса из-за пандемии коронавируса власти РФ активизировали усилия по снятию санкций. Нет ли риска в продлении санкций ЕС в отношении РФ этим летом?

- Действительно, сейчас Россия пытается использовать этот момент. Она это делает на многих площадках. Традиционно каждые полгода, когда надо продолжать секторальные санкции ЕС, Россия пытается инспирировать дискуссию внутри ЕС. И именно Германия является тем локомотивом, который постоянно говорит о том, что пока не восстановится статус-кво, пока не найдут причины, почему эти санкции были продлены (а, кстати, говорится и о "крымских санкциях", которые продлеваются ежегодно), до тех пор они не должны быть сняты.

России не нужно манипулировать ситуацией. Если на Генассамблее ООН они говорят о снятии санкций, то почему они не поддержали инициативу генсека ООН о комплексном прекращении огня? Мы об этом также неоднократно говорили. Но, к сожалению, огонь на Донбассе продолжается.

- Какими вы видите сейчас приоритеты в отношениях Украины и США? Выделение военной помощи как реакция на прогресс Украины в ключевых институциональных реформах - это важный сигнал?

- США является сегодня настоящим стратегическим партнером. Ведь стратегический партнер – тот, который в трудные для своего партнера времена приходит на помощь, возможно, за счет каких-то своих ресурсов, и действительно подставляет плечо.

$250 млн военной помощи, которые на этот год зафиксированы для Украины, - очень важны. Это конкретные ресурсы, выделенные на то, чтобы система обороны Украины стала еще более прочной.

Если говорить об экономике, то нынешний уровень товарооборота между Украиной и США около $4 млрд, очевидно, должен быть увеличен. Во время наших контактов с американскими партнерами мы говорили на разные темы, начиная от энергетики, заканчивая самолётостроением. Украине есть что предложить на американском рынке. Экономические отношения со США должны стать не менее приоритетными, чем политическая, военно-техническая поддержка, которая во многом помогла Украине выстоять в самые трудные времена.

- Конечно, очень важным является сотрудничество с США в энергетической сфере и обеспечение энергетической независимости Украины.

- Трехсторонний меморандум, подписанный между Украиной, США и Польшей в сентябре 2019 года, не остается на бумаге, он активно реализуется. Мы активно говорим с нашими польскими партнерами. Чтобы получать американский LNG через польскую инфраструктуру, должна быть достроена соответствующая инфраструктура.

Кстати, США не единственный поставщик LNG. Есть Катар, который в свое время законтрактовал определенные объемы с Польшей. Мы можем говорить об определенных объемах катарского газа для Украины. Мы не должны бояться играть на мировых рынках. Мы – великая европейская держава. Мир уже давно не привязан к трубопроводному газу. Должны брать его там, где он дешевле и выгоднее для Украины. Энергетика – это та сфера, где мы должны быть очень гибкими.

- Как и что Украине нужно сделать, чтобы не быть втянутой в президентскую предвыборную кампанию в США, и избежать возможных негативных последствий?

- Очень просто: держать четкую выдержанную внешнеполитическую линию, которую весь этот год держит президент Зеленский. Двухпартийная поддержка в США – это та основа, на которой всегда держались украинско-американские отношения. Нам удается выдерживать эту линию. И мы в дальнейшем будем ее придерживаться.

Сегодня у нас опытный посол в США Владимир Ельченко. Мы надеемся на скорое прибытие нового посла США в Украине после завершения всех процедур его назначения.

- Может ли состояться в 2020 году визит президента Зеленского в Вашингтон? Он готовится, планируется?

- Опять же, визит должен быть, прежде всего, наполненный экономической составляющей, и должен быть результативным. Мы не привязываемся к какой-то конкретной дате. Нам важно, чтобы визит был наполнен. Контакты с американской стороной продолжаются на разных уровнях. Готовятся к подписанию соответствующие соглашения. Как только позволит пандемическая ситуация в наших странах, мы, безусловно, такой визит проведем. Возможно, во время этого визита президент Зеленский посетит не только столицу США Вашингтон, а и несколько штатов. То есть это тот комплексный важный визит, который нужно провести не для "галочки", а для положительных результатов.

- Поедет ли президент в этом году в Великобританию, куда его в январе приглашал Борис Джонсон? На каком этапе подготовка нового соглашения между Украиной и Великобританией, а также упрощение визового режима для украинцев?

- Действительно, у нас есть приглашение от премьер-министра Джонсона. Так же мы ведем диалог с британской стороной по подготовке нового соглашения, ведь Великобритания вышла из ЕС, и теперь наши отношения не регулируются соглашением об ассоциации с ЕС. Великобритания заранее обратилась к Украине еще до выхода из ЕС, чтобы начать переговоры по этой сделке.

На сегодня эти переговоры практически завершены. Остались несколько положений, касающихся торговой части, но они важны для нас. Мы должны отстоять вопросы наших торговых квот. Это соглашение в торговой части будет, как минимум, не хуже, а даже – лучше в некоторых положениях, чем соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Объемы торговли с Великобританией, где-то $2,5 млрд, могут быть увеличены, и нашим товарам тоже должно быть место на британском рынке.

Не менее важна и политическая часть соглашения. По этому вопросу даже в условиях пандемии происходят видеопереговоры наших переговорных команд. Эта часть довольно амбициозная. Мы хотим говорить и о стратегическом партнерстве, как закрепленном в соглашении факте, и о регулярных контактах на высшем уровне и на уровне ведомств.

И, безусловно, упрощение визового режима. В январе президент Украины одобрил указ о безвизовом режиме для въезда граждан Великобритании в Украину сроком на один год. Мы посмотрим, как это работает, и будем дальше говорить о перспективах. Но хотелось бы взаимности, чтобы у наших граждан также была такая ​​возможность. Понимаем, что путь это непростой, для этого нужно выполнить определенное "домашнее задание". Мы готовы идти по модели, которую мы когда-то прошли с ЕС, составить план, дорожную карту, и, наконец, получить такую ​​перспективу. Важно, чтобы уже сегодня началась конкретная работа по получению "безвиза" для украинцев в ​​Великобританию.

- Когда Украина может получить безвизовый режим с Канадой?

- У Канады не менее строгие требования к странам, которые могли бы получить безвизовый режим. Это не только сугубо миграционные требования или по линии безопасности документов. Кстати, здесь диалог между нашими ведомствами ведется. Мы готовы предоставить информацию, каким образом у нас изготавливаются паспорта, каков их уровень защиты, каков порядок предоставления гражданства Украины для третьих лиц.

И учитывая размер украинской диаспоры в Канаде, которое живет, работает и влияет на решения в Канаде, учитывая то, что наши народы дружеские и близкие, у нас есть все основания надеяться, что положительные сдвиги будут. Тем более, в последнем разговоре, состоявшемся 15 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с президентом Владимиром Зеленским, что надо работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения.

- Раньше вами было анонсировано азиатское турне президента после завершения пандемии. Когда оно может произойти, и какие страны охватит?

- Президент Зеленский уже активно работает на азиатском направлении. Например, в октябре прошлого года состоялся визит президента в Японию на интронизации нового императора. Тогда состоялся разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который длился втрое дольше запланированного. И мы наметили конкретные экономические перспективы нашего сотрудничества. Безусловно, важна и политическая поддержка Японии.

Но если речь идет о турне, а это, как правило, несколько стран, то мы, очевидно, будем говорить и о других странах региона Юго-Восточной Азии. Это, например, Южная Корея. 10 апреля состоялся разговор двух президентов, и сразу после этого Корея быстро предоставила нам гуманитарную помощь путем поставки ПЦР-тестов высокого качества. Мы говорим о том, что до конца этого года возможен визит президента Зеленского в Южную Корею. Он может быть совмещен, например, с визитом во Вьетнам или Таиланд. Опять же, делая оговорку о ситуации с пандемией, есть такая инициатива осуществить азиатское турне до конца этого года.

Если мы говорим о Ближнем Востоке, то президент постоянно в диалоге с наследным принцем ОАЭ. Эта страна предоставила нам большой объем гуманитарной помощи, высококачественного оборудования для борьбы с COVID-19. Недавно также состоялся разговор президента с эмиром Катара.

Арабские страны – это, прежде всего, инвестиции в инфраструктуру Украины. Речь и о дорогах, и о медицинской инфраструктуре. Мы готовы и заинтересованы в инвестициях из арабских стран в наши больницы, госпитали. От нас соответствующие проекты уже поданы. Что касается взаимных визитов, то они должны быть осуществлены тогда, когда будут готовы к подписанию конкретные проекты.

К сожалению, по объективным причинам была перенесена на следующий год Всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае. Там должен быть впервые построен полноценный отдельный украинский павильон. Это имидж Украины, лицо страны. Надеемся, что выставка состоится в 2021 году, и национальный день Украины на ней посетит президент.

- Можно ли сказать, что сейчас отношения Украины с такими странами, как Турция и Израиль, выходят на уровень серьезного стратегического партнерства?

- С Турцией у нас действует Стратегический совет высокого уровня, который проходит ежегодно на уровне президентов. В этом году он состоялся в феврале в Киеве. Были достигнуты очень важные договоренности от военно-технического сотрудничества до таких важных проектов, как, например, постройка жилья для переселенцев-крымских татар в Херсонской области. Этот проект очень активно реализуется, несмотря на пандемию.

О политической поддержке Турции можно говорить часами, насколько она важна для Украины на многих площадках, насколько важен диалог Реджепа Тайипа Эрдогана с другими лидерами, и роль Турции в освобождении политически удерживаемых лиц, крымских татар в частности.

Что касается Израиля, то это не только место, где проживает многочисленная украинская диаспора. Это, прежде всего, наш экономический партнер. Для Израиля Украина – надежный поставщик аграрной продукции, что помогает обеспечивать продовольственную безопасность. Для нас Израиль – это надежный партнер и в военно-техническом сотрудничестве, и в наукоемких отраслях, например, IT.

- Состоится анонсированное также на 2020 год турне президента Зеленского по странам Южной Америки?

- Вряд ли это произойдет в нынешнем году. Но если говорить о конкретных странах, то у нас замечательный диалог с Бразилией. С президентом Бразилии Жаиром Болсонару у президента Зеленского была встреча в октябре 2019 года. Говорили о конкретных проектах сотрудничества и в авиастроении, и в аграрной, и в других сферах. Можем говорить о Бразилии как базовой стране для будущего латиноамериканского турне, которое очевидно уже будем планировать на 2021.

- Президент Зеленский в недавнем разговоре с президентом Азербайджана Алиевым выступил за то, чтобы вдохнуть новую жизнь в ГУАМ. В чем конкретно это может заключаться?

- Действительно, такая идея прозвучала от президента Украины во время последнего разговора двух лидеров. Наше председательство в ГУАМ закончилось в прошлом году, в этом году оно перешло к Азербайджану. Украина во время своего председательства реализовала несколько инициатив, был проведен саммит на уровне премьер-министров в Киеве, было несколько экономических инициатив. Мы хотели бы, чтобы эта динамика не была утрачена.

ГУАМ – это сейчас, прежде всего, об экономике. Это логистика, это наш альтернативный маршрут поставки из Азии в Европу через страны-члены ГУАМ. И это уже действует. Поэтому реанимировать ГУАМ мы можем только путем того, чтобы вдохнуть в него новую экономическую жизнь.

Если мы говорим о транспортных перевозках, то надо решить несколько вопросов. Например, по сквозному тарифу, чтобы это было выгодно бизнесу. Очевидно, что "плечо" транспорта довольно длинное. Но уже сегодня контейнерные поезда, из Китая в Украину и дальше в страны ЕС, проходят за 15 дней.

Мы ощутили понимание азербайджанской стороны. С нашей стороны, мы готовы оказывать поддержку. В Украине расположена штаб-квартира ГУАМ. Да, это амбициозный проект, который давно начался, он переживал разные этапы своего развития. Сейчас есть шанс для тех стран, которым это интересно, его реанимировать.

- Для плодотворного сотрудничества со всеми вышеупомянутыми странами все же очень важны послы. При президенте Зеленском уже произошла ротация большой части дипломатического корпуса. Где и когда еще можно ожидать смену и назначения новых послов?

- Недавно произошла смена посла во Франции. Понятно, что это очень важная для нас страна. Будут сменены послы еще в нескольких европейских странах. Нужно вдохнуть новую динамику в двусторонние отношения. И президент будет исходить из этого, подбирая кадры. Процесс смены послов иногда может затягиваться, ведь кандидатура, например, должна получить агреман и пройти все процедуры. Сейчас этот процесс немного замедлен из-за коронавируса. Но к концу лета мы должны получить нескольких новых послов в странах Европы.

В некоторых странах Ближнего Востока уже достаточно долго работают наши послы. Там также нужна новая динамика. В Азии несколько послов были сменены: есть новый посол в Японии, работает новый посол в Китае, который уже успел себя проявить во время коронавируса. Ожидаются и уже на рассмотрении у президента новые кандидатуры послов в Индонезии и Вьетнаме. Также будет ротация в Африке, в тех посольствах, где есть вакансии.

Думаю, что к концу лета мы в большей степени обновим дипломатический состав. И в этом году обязательно состоится традиционное совещание президента с дипломатическим корпусом Украины. Наши послы встретятся и с президентом, и с премьер-министром, и с председателем Верховной Рады. В планах есть посещение одного из регионов Украины. Чтобы почувствовать жизнь, получить задание от президента Украины, получить экономические установки и действовать.