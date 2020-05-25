Шмыгаль: Нам необходимо разогреть экономику

Интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля агентству "Интерфакс-Украина"

Страна вошла в стадию выхода из карантина. Можете объяснить, как выбираются области, где начинается второй этап послаблений, потому что критерии и реальные шаги не всегда соответствуют друг другу?

Адаптивный карантин. Конечно же, мы двигаемся так, как двигается весь мир, смотрим на баланс между сохранением жизни и здоровья людей и спасением экономики. По социологическим опросам, которые проводились в последний месяц в Украине, около 20% людей боятся последствий коронакризиса как инфекции, а 80% людей опасаются последствий экономического кризиса. Поэтому сегодня у общества есть запрос на четкое понимание, как мы будем двигаться в условиях экономического кризиса в мире. В карантин мы заходили плавно, этап за этапом закрывая разные отрасли, вводя чрезвычайную ситуацию в отдельных областях, а затем в целом по стране. Выход из карантина должен быть таким же плавным, учитывая, что эпидемия никуда не делась.

Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально. Это дает возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки. С тестами у нас сейчас проблем нет. При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает.

Мы ждем того времени, когда мы пройдем пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С подобной пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте.

Если после послабления карантина будет вспышка в некоторых городах и областях, то это приведет к возвращению к предыдущему режиму ограничений?

Все будет происходить по решениям местных комиссий ТЭБ и ЧС. На государственном уровне мы это контролируем, но окончательное решение за местными органами власти. Что касается отдельных вспышек, то мы их будем локализовать, начиная с конкретных учреждений, далее отдельных сел, городов, районов и областей. То есть если есть вспышка в каком-либо учреждении - локализуем и наблюдаем. Если болезнь начинает расползаться, и у нас на территории района есть несколько таких вспышек, то закрываем район. Если видим 10 проблемных районов из 20 в области - закрываем область, чтобы это не распространялось на всю страну.

На сегодняшний день уже понятна цифра, сколько в целом потратит Украина в поддержку экономики из-за коронавируса?

У нас Фонд борьбы с коронавирусом составляет почти 65 млрд грн, и мы понимаем, что все их потратим, там экономии не будет. Это в основном закупка средств индивидуальной защиты, оборудования, лекарств и заработная плата врачей. Отдельная тема - это усиление на 26 млрд грн Пенсионного фонда, а также усиление на 6 млрд грн Фонда по безработице. Общая сумма около 100 млрд грн.

Также необходимо учитывать, что мы освободили субъектов малого предпринимательства от уплаты ЕСВ, но государство взяло эту выплату на себя. То есть, мы продолжаем засчитывать этот период в пенсионный стаж. Здесь сумму еще нужно будет считать, потому что это зависит от продолжительности карантина. Отдельно есть программы поддержки малого и микробизнеса. В том числе 4 млрд в программе "5-7-9", которая сейчас стала программой "0", что позволит рефинансировать свыше 30 млрд кредитного портфеля, который составляет до 40% всего кредитного портфеля микро- и малого бизнеса в Украине. Этого вполне достаточно, чтобы для всех, кто пострадал в этом году, сделать кредитные каникулы.

Правительство инициировало программу портфельных гарантий. Удается вам ее провести через Раду и Национальный банк, чтобы расширить эту программу "5-7-9"?

Сейчас Минэкономики завершает работу над программой "Новые деньги", суть которой - в выдаче средств и компенсации процентов, чтобы они составили не более 3% по новому кредиту на срок от двух лет, и гарантиях государства. Если это малый и средний бизнес, есть личное поручительство, то размер кредита в рамках фонда оплаты труда за предыдущие полгода до карантина - главная цель сохранить не менее 80% рабочих мест.

Государство будет гарантировать такие кредиты, чтобы банки выдавали их быстро, без длительной бюрократической процедуры оценки рисков и отказа клиентам по формальным признакам. Государство говорит: просто дайте малому и среднему бизнесу дешевые кредиты, пусть сохранит рабочие места и за счет этого ресурса сможет продержаться шесть месяцев провального периода.

Насколько кризис в Европе, куда идет значительная часть нашего экспорта, повлияет на Украину?

Мы сейчас работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов.

Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в страну. Отсюда - экспорт, сюда - инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств.

А украинские инвестиции сами без помощи пойдут за границу.

Инвестиции из Украины - это отличная тема, но я бы сегодня локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине. Здесь очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях с точки зрения экономических возможностей. Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу.

Есть ли сейчас возможность, с учетом всех сложившихся факторов, перенести часть предприятий по сборке различных товаров, работающих на Европу, из азиатского региона в Украину?

Мы сейчас смотрим, как выиграть региональную конкуренцию, потому что Украина сегодня обладает целым рядом преимуществ. Здесь я обращусь к рейтингу Doing Business. В 2012 году мы стартовали со 150-х позиций, дальше постепенно двигались к 71-й, а сегодня мы на 64-й позиции в мире среди почти 190 стран. Наша цель - ТОП-30. Это будет не просто брендовая статусная вещь, что мы в топе, - это будет означать, что мы выполняем определенные показатели для инвесторов. Сегодня они говорят, что Украина очень хороша для инвестиций, но им мешает буквально несколько параметров. Ключевой такой параметр - подключение к электросетям. По подключению к электросетям мы находимся между 120-м и 130-м местом. Если по этому показателю мы улучшим позиции, то автоматически, без других усилий, заходим в ТОП-30 общего рейтинга. На практике это будет значить, что мы выигрываем региональную конкуренцию у соседей - Польши, Венгрии, Румынии.

Второй параметр - это доступ к финансовым ресурсам. Вы видите, что мы сотрудничаем с НБУ, ставка уже 8%, и у нас есть видение, как мы будем двигаться дальше. Мы хотим со второго полугодия сделать привлекательную в процентных параметрах ипотеку. Для этого надо еще поработать в части снижения учетной ставки, в части создания особых инструментов для нашей банковской системы. Сейчас банковская система стабильная, но у нас инфляция в макропрогнозе правительства 11,6%, а по факту мы получили за первый квартал меньше 3%, и это оказывает колоссальное давление на экспортеров.

Мы не можем разогреть экономику, а это сделать нужно. Малый и средний бизнес должен создавать большое количество рабочих мест, а большая экономика – разогреваться за счет госзаказов и строительства. Это те драйверы, которые мультипликатарно будут иметь очень хороший эффект. Его нужно будет усиливать различными инструментами: инфляционными, курсовыми и кредитными.

Но вы понимаете, что это должен быть контролируемый процесс, потому что, как говорят, можно начать печатать деньги, но сложно перестать это делать?

Речь о печати денег, даже условной, не идет. С точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно. За исключением, когда действительно печатаешь деньги и всем раздаешь, но тогда это просто преступление. А здоровая инфляция в 2-3 процента - это постепенный рост экономики, и это надо запускать. Это сложно. Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении необходимо создать несколько больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост.

МВФ понимает эти ваши доводы?

МВФ хорошо это понимает. Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ожидаем транш ориентировочно на будущей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ принял соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов.

А что со структурными реформами?

Это важная дискуссия и в контексте МВФ, и в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы точно не собираемся отказываться от реформирования тех отраслей, где это начато.

В частности, мы активно завершаем реформу децентрализации. На сегодняшний день принят 21 перспективный план областей. В ближайшее время будет сформирован весь перспективный план государства, что позволит нам переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.

На местах не все довольны решениями, которые принимаются правительством, и публично об этом заявляют. Насколько это критично?

На сегодняшний день у нас создано 1 029 общин. Общее количество общин, которые должны быть созданы, - 1 300. Конфликтных – около 110, то есть у 8% общин есть напряжение. Большинство этих конфликтных случаев были созданы через местные элиты. Для такой глобальной реформы 8% напряжения в общинах - это приемлемый показатель. Хотя, конечно же, каждый из этих случаев для нас важен, и мы работаем над его взаимовыгодным решением. При этом в целом общество эту реформу воспринимает как одну из самих понятных, прозрачных, успешных и нужных.

Еще должны произойти конституционные изменения и изменения в субрегиональном уровне. По моему мнению, субрегиональные образования нужны, потому что 1 300 общинам будет трудно договариваться и принимать общие решения. Бюджетов в районе не должно быть, но этот объединительный и координационный элемент должен бы был остаться.

Уже существует понимание, как будет выглядеть субрегиональный уровень?

Мы начали эту дискуссию, фактически провели ее от областей до экспертного уровня в Киеве. Сейчас в связи с карантином экспертная группа перешла в дистанционный режим работы. Результатом должны стать выделенные три варианта, которые будут переданы в комитеты и парламент для принятия решения, какой-то из них должен быть закреплен конституционно.

Когда будут готовы изменения в Конституцию в части децентрализации? Ранее вы прогнозировали завершение подготовки в марте.

Коронакризис внес свои коррективы во все планы, которые у нас были. В идеале хотелось бы это сделать до избирательного процесса, до июля.

Ранее вы говорили, что созданные за пределами перспективных планов общины будут иметь возможность себя реализовать, но профильные ассоциации говорят, что после утверждения на правительстве исчезнет больше сотни уже сформированных общин. Почему так?

Все не совсем так. Статья 5 Европейской конвенции о местном самоуправлении запрещает ликвидировать общины, которые уже созданы. То есть общины, которые образованы путем выборов, сохранены почти все. У нас есть несколько случаев, где при согласии общин было принято решение о присоединении к образованным общинам, чтобы не было белых пятен. Некоторое напряжение есть, но оно не в законодательном поле.

Что будет происходить с приватизацией?

Мы хотим приватизировать все, что можно отдать эффективным владельцам. Это ключевой предвыборный тезис, это внесено в программу деятельности правительства. Фонд госимущества сегодня структурно разложил все предприятия. Но мы понимаем, что во время кризиса выставлять на конкурс большие "вкусные" предприятия за копейки не хочется. Если будет возможность выходить и продавать дорого, будем это делать. Пока что мы наблюдаем.

На малую приватизацию состояние общемирового кризиса не влияет, потому что это малые объекты регионального значения, к которым давно присматривается местный малый и средний бизнес. Это необходимо раздать эффективным владельцам.

Еще один обсуждаемый сейчас вопрос - это наблюдательные советы государственных компаний, присутствие в них иностранцев, условия их работы. Каково ваше видение?

Наблюдательные советы - это хороший пример корпоративного управления, который должен был бы быть действенным инструментом. Что настораживает меня как премьер-министра, это нерыночные, завышенные в некоторых случаях заработные платы членов наблюдательных советов, которые мы выровняли на время карантина. В дальнейшем нужно снова найти правильный баланс.

В целом вопрос, должны ли быть наблюдательные советы или нет, для меня не дискуссионный - они должны быть, потому что дают определенную системность и стабильность в работе предприятий. Вопрос в качественном составе этих советов. Я почти по каждому предприятию понимаю, где у нас есть проблемы в наблюдательных советах: где-то незаполненный штат, где-то присутствует не совсем ответственное отношение, где-то люди не очень профессиональны. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в наблюдательных советах будут естественно происходить.

Вопрос с "зеленым" тарифом будет закрыт?

Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Сложный вопрос, который прошел шесть месяцев медиации, почти месяц наших переговоров с основными игроками, представляющими до 90% этого рынка. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш. Не факт, что он будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс буде найден.

Минсоцполитики разработало законопроект о профессиональном накопительном пенсионном уровне. Этот проект уже в работе?

Мы отработали идею и концепцию такого реформирования. Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами. Демографическая ситуация в Украине имеет вид ромба. На сегодняшний день мало детей, относительно много населения продуктивного возраста и пенсионеры. Через 15 лет часть людей продуктивного возраста станут пенсионерами, а то малое количество детей станет продуктивного возраста, и мы получим пропорцию двое на одного.

Сейчас все просят снизить ЕСВ, но если ничего не менять, то через 15 лет ЕСВ в Украине будет вдвое больше, чем сегодня. Какой бизнес сюда придет? Поэтому накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

Такая реформа проработана, мы понимаем, как ее начинать. Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Будет три варианта. Взять сразу, то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь. Второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет. Третий вариант - это пожизненное содержание, там тоже будет определена фиксированная сумма. Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек.

Что со сроками этой реформы?

Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться излишне оптимистичным, но к 1 января 2021 года это вполне реально ввести.

Как у вас происходит сотрудничество с главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилом Саакашвили?

Абсолютно конструктивно с ним сотрудничаем, обсуждаем направления реформ. Каких-либо там интересных интригующих вещей нет. Спокойное общение с передачей опыта.

Почему не заполняются вакантные должности руководителей министерств?

Когда мы формировали правительство до 4 марта, коронакризис был где-то далеко. Но уже за несколько дней работы стало понятно, что мы входим в глубокий мировой кризис, и есть необходимость принимать быстрые решения. Нам пришлось пересмотреть работу части министров, потому что понадобились менеджеры, работающие в условиях кризиса, а не стратеги, которые смотрят на далекую перспективу.

Произошли две замены, но не были подобраны кандидаты на министров культуры, образования и энергетики. "На сегодняшний день заместители министров, которые исполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами. Параллельно ищем новых людей. И здесь вопрос не столько в кадровом голоде: есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят: "Я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться.

Сейчас обсуждаются идеи ввода должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, разделения министерств. Здесь будут нововведения?

Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами.

Второе - это разделение министерства энергетики и экологии. Эта идея уже на уровне замысла и начала реализации. Потому что, к сожалению, объединение не дало того эффекта, которого мы ожидали. Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета Министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет. Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня.

Третье - это усиление промышленного блока. Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации. Хотелось бы это сделать как можно быстрее, потому что есть острая необходимость.