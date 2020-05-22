Завитневич: Закон об оборонных закупках снимет завесу тайны в этой сфере и сломает хребет коррупции

Экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина" главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича (фракция "Слуга народа")

Рада на прошлой неделе не поддержала во втором чтении и в целом законопроект Об оборонных закупках (№ 2398-д) и отправила его в Ваш комитет для подготовки к повторному второму чтению. Чем Вы это можете объяснить?

Я считаю, что основная причина - чисто техническая. В регламенте Рады есть норма, которая позволяет фракциям взять перерыв, и этим можно воспользоваться, если видим, что в зале заседаний мало депутатов, но во время обсуждения законопроекта этим правом уже воспользоваться нельзя. На заседании было все очень динамично, началось обсуждение законопроекта и мы увидели, что в зале просто нет людей. А произошло следующее - депутаты не обратили внимания, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сократил перерыв между заседаниями на полчаса, и по привычке пришли в зал после двухчасового перерыва. В результате в зале просто не было депутатов, только из нашей фракции отсутствовали 60-70 человек, не было и из других. И нам просто не хватило буквально шести голосов.

На результате голосования, наверное, сказалось и то, что кто-то был недоволен, что его поправки не учли в тексте законопроекта ко второму чтению, кто-то рассчитывал на возможность их внесения во время процедуры повторного второго чтения. Это же парламент - разные мнения, разные видения.

А когда Верховная Рада возвратится к рассмотрению законопроекта?

Ожидаю, что это произойдет на пленарной неделе сессии 2-5 июня. Мы подготовимся, и думаю, уже примем этот законопроект в целом.

По Вашим прогнозам, могут ли возникнуть какие-то трудности с его рассмотрением?

Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Каких-то серьезных замечаний по закону нет. Нет у нас и больших разногласий со всеми, кто принимал участие в подготовке законопроекта. И эксперты, и всевозможные участники рынка очень одобрительно отозвались об этом законопроекте. Это новый законопроект, он объемный и системный. В рабочую группу, которая на базе комитета разрабатывала документ, входили представители министерств обороны, экономического развития, Офиса президента, "Укроборонпрома", ГУР, СВРУ, Государственного космического агентства Украины, Госпогранслужбы, Офиса НАТО в Украине, Независимого антикоррупционного Комитета по вопросам обороны (НАКО), представители общественных организаций State Watch, Ноосфера, представители Норвежского центра сектора безопасности, представители Лиги оборонных предприятий, Проектного офиса реформ Министерства обороны, Ассоциации изготовителей вооружения и военной техники, Центра исследования армии, конверсии и разоружения, Украинского института будущего.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность всем стейкхолдерам этого проекта, ведь иногда были такие заседания рабочей группы, где присутствовали более ста людей.

В обсуждениях законопроекта участвовали также специалисты частных украинских компаний военно-промышленной отрасли, у которых достаточно большая часть оборонных заказов в нашей стране. Они многое экспортируют, успешны и выпускают продукцию, хорошо конкурирующую с продукцией иностранных производителей.

Таких частных компаний с каждым годом становится все больше, и они объединяются. Сегодня в Украине уже существуют две большие ассоциации таких производителей, а еще несколько лет назад была одна - и объединяла она 50-60 предприятий.

А какие изменения будут внесены на этапе подготовки документа к повторному второму чтению?

Кардинальных изменений не будет. Может, будут какие-то технические поправки, уточнения, ссылки.

Когда мы начинали работать над законопроектом, то тогда никто не говорил о планах создания еще одного центрального органа (ЦО) - Министерства ОПК (по вопросам оборонно-промышленного комплекса – ИФ-У), которое будет заниматься как государственными предприятиями, так и частными компаниями. Возможно, стоит, заглядывая в будущее, это предусмотреть и в тексте законопроекта вместо Министерства экономики написать ЦО. Но мы еще посоветуемся с юристами, Кабинетом министров.

Как законопроект решает проблемы, существующие в сфере оборонных закупок?

Проблем в этой отрасли хватает. Сфера оборонных закупок всегда находилась в заброшенном состоянии и за 28 лет независимости мало что изменилось.

В настоящее время есть проблемы по ценообразованию, существующий путь изменений и утверждений очень долгий и сложный, а действующая нормативно-правовая база не позволяет эффективно работать. Куда ни кинь взгляд - везде проблемы, и там, и там, и там.

Один из камней преткновения - очень большая засекреченность оборонных закупок. Именно по этой причине многие частные компании перестают работать с заказчиками, поскольку не могут выдержать этой системы.

Сейчас существует один вид закупок, и он покрыт тайной. Никто не знает кто заказчик, кто поставщик и слова "закупка" и "конкуренция" как-то малоприменимы к этому процессу.

Практически все оборонные закупки в настоящее время проходят под грифом "секретно", включая самые элементарные вещи, которые мы встречаем в повседневной жизни. Я даже пример привести не могу, потому что тем самым нарушу закон.

Первое, что мы сделали – разделили закупки на закрытые (для которых будет использоваться секретная процедура) и открытые, которые будут проходить в электронной системе торгов, что создаст конкуренцию.

Законопроект также предусматривает для оборонных закупок не одну, а четыре процедуры, которые дают возможность проводить закупки очень быстро (закрытая процедура без применения электронной системы закупок, торги с ограниченным количеством участников, упрощенные торги с использованием электронной системы Prozorro и упрощенные торги без применения электронной системы – ИФ-У). В их числе и особый режим закупок, который действует в период военного положения и позволяет быстро по упрощенной процедуре провести торги.

Мы также предлагаем ввести одногодичный и трехлетний планы закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. Трехлетний особо важен для производителя, поскольку намного упростит планирование.

Сегодня существует подобная система, но она несовершенна и в ней не отображается вся номенклатура закупок. А мы предлагаем, чтобы планирование было по всей номенклатуре, чтобы все поставщики всё могли видеть и могли делать перспективные расчеты и строить планы.

Законопроект отменяет систему ценообразования по расчетно-калькуляционным материалам (РКМ), что значительно упростит формирование стоимости продукции.

Мы вводим такие понятия, как "критерий цены", в котором доля цены может быть 50-60%, "жизненный цикл" - совокупность стадий создания, разработки, производства, эксплуатации товаров оборонного назначения. "Жизненный цикл" включает также хранение модернизацию, ремонт, демилитаризацию, утилизацию или уничтожение товаров. Ведь производитель может предложить низкую цену, но эксплуатация продукта, его техобслуживание могут быть дорогими, и все это будет учитываться.

Появляется и такое понятие, как "коэффициент эффективности" - показатель технических и боевых возможностей, надежности, устойчивости, пригодности к определенным боевым условиям, системы вооружения, военной техники. Это все очень важно.

При разработке законопроекта мы опирались на мировой опыт, сравнивали нашу систему оборонных закупок с существующими системами передовых стран. Наверное, модель, которую предлагает ввести законопроект, сразу не станет доскональной, и будет дорабатываться уже в процессе реализации, но мы сломаем хребет существующей коррупции и снимем завесу тайны, которая ее покрывает.

А как Вы прокомментируете заявления критиков законопроекта о том, что он ущемляет отечественного производителя и дает преимущества иностранному?

Нашим оппонентам, которые заявляют, что мы не поддерживаем украинских производителей и даем преимущество иностранным, отвечу: они просто невнимательно читали законопроект.

Законопроект открывает доступ к процедурам закупок оборонной продукции иностранных поставщиков при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставляемой продукции.

Законопроекту об изменениях в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ тоже не повезло: парламент отправил его в комитет на повторное первое чтение. Когда парламент его примет в целом?

У нас всех есть очень большое желание - принять его до летних каникул (согласно календарному плану, третья сессия девятого созыва Верховной Рады заканчивается 17 июля 2020г – ИФ-У).

Еще осенью 2019 года мы говорили, что в наших основных обязательствах, в том числе законопроекты и об оборонных закупках, и президентский о Службе безопасности Украины, и их надо принять на этой сессии.

Конечно, выбила из колеи и повлияла на планы комитета эпидемия коронавируса, она сказалась и на сроках принятия законопроектов. Ведь Рада работала в режиме комитетов, а не в режиме сессии. Но за это время мы немного подогнали работу с законопроектами и сегодня порядка 15 ждут своей очереди.

Как вам работается с новым министром обороны?

Вы знаете, я не могу сказать, лучше или хуже. Еще мало времени прошло после того, как министерство возглавил Андрей Таран. Но все законодательные инициативы, которые мы начинали с предыдущим министром обороны (Андреем Загороднюком – ИФ-У) подтверждены, действуют рабочие группы. Есть небольшая задержка в реализации намеченных планов, но это естественно, для каждого человека и команды требуется какой-то адаптационный период.

Но министерство не игнорирует работу с комитетом?

Нет. У нас, как правило, на каждом заседании комитета присутствует или министр, или заместитель министра, ведь очень часто вопросы повестки дня заседания комитета касаются Министерства обороны. Контакт есть и мы работаем.