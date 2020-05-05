СЕО "Vodafone Украина" Устинова: Вместо точечного покрытия 5G лучше иметь ковровое покрытие 4G

Эксклюзивное интервью с генеральным директором мобильного оператора компании "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой

- О покупке "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell рынок говорит вот уже почти полгода. Приоткройте тайну, как смена собственника отразилась на внутренних процессах компании?

- На внутренних процессах это не отразилось никак. Мы перестали котироваться на Нью-Йоркской бирже. Но, в начале года выпустили еврободы. Соответственно, все, что касается комплаенс-процессов и процедур, осталось неизменным. Наш бизнес остается прозрачным и открытым для инвесторов и всего мира. Поменялся только состав наблюдательного совета. У наших акционеров немного иная форма отчетов, но объем информации и материалов о нашей операционной деятельности, которые мы готовили раньше, практически не изменился. Поэтому каких-то существенных изменений не было.

- Bakcell смотрит на эту сделку как на стратегическую инвестицию или портфельную?

- Для нашего собственника это стратегическая инвестиция. За все время своего существования Neqsol не продал ни один из своих активов. И в Украину он пришел как стратегический инвестор - надолго и всерьез.

- Каковы стратегические планы нового собственника на развитие?

- Основная стратегическая задача - поддержание высокого уровня работы сети. Это приоритет №1. Для нашего акционера важно, чтобы мы могли поддерживать высокое качество сервисов и сети.

Также для нас обязательным является соответствие стандартам Vodafone. У нас глобальный контракт с Vodafone, который мы продлили на пять лет. Есть определенные требования, одно из которых -продолжать существенные инвестиции в страну.

В этом году в компании должно быть достаточно средств для инвестиций в CAPEX (капитальные расходы), в стройку.

- Вы активно привлекаете заемные средства: на что планируете их тратить и когда планируете отдавать?

- Средства, привлеченные от выпуска евробондов, в основном пошли на рефинансирование промежуточного займа, предоставленного группой международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

- Что Bakcell планирует делать с активами компании в зоне ООС и Крыму?

- В Крыму у нас давно нет никаких активов. Что касается временно оккупированных территорий, тут никаких изменений нет: мы не инвестируем в эту территорию, не ведем никакую операционную деятельность на ней. Сеть постепенно деградирует, и так будет продолжаться, пока не разрешится конфликт.

- Остались ли действительными роуминговые соглашения, заключенные с российской МТС?

- Да, наши договора продолжают действовать, это касается и роуминга, и интерконнекта. Никаких изменений здесь нет.

- Кто будет оказывать помощь в техэкспертизе при внедрении новых стандартов связи – европейские коллеги из Vodafone или команда нового собственника?

- Надо отметить, что наша собственная команда и сама в состоянии провести качественную экспертизу. Эта экспертиза признается и глобальным Vodafone. Мы очень много инвестировали в последние годы, в том числе в нашу техническую команду. Несколько лет назад мы поменяли стратегию работы с вендорами. Раньше много технической экспертизы находилось на стороне вендоров. Сейчас мы забрали себе техническую экпертизу. Мы обучили людей, в том числе за рубежом. Сейчас у нас очень сильная техническая команда, которая владеет всеми нюансами современных технологий, таких как LTE и 5G. Кроме того, глобальный контракт с Vodafone, среди прочего, предусматривает сервисную поддержку и доступ к технической и любой другой экспертизе, которая может нам понадобиться. Группа работает в 65 странах, мы можем изучить любой бизнес-кейс, реализованный в любой из этих стран и применимый к Украине с учетом страновых особенностей. Кроме того, в состав группы Neqsol входит азербайджанский актив Bakcell, который является оператором мобильной связи, и с которым мы обмениваемся лучшими бизнес-практиками.

- Изменились ли планы по развитию фиксированной связи?

- Сейчас сложно говорить о планах. Все знают, в какой ситуации мы все находимся. Коронавирус поменял многие планы. Первоочередной вопрос заключается в том, насколько быстро мы выйдем из карантина и вернемся в нормальные условия жизни, когда бизнес сможет продолжать работать, как раньше, с точки зрения прогнозирования макроэкономических показателей и понятных планов развития новых технологий. Сейчас это не вопрос смены акционера, а вопрос кризиса, связанного с коронавирусом. Когда он закончится, и ситауция станет хоть немного прогнозируемой, тогда можно будет говорить о планах. Но мы все равно верим в то, что фиксированный бизнес комплементарен мобильному, и что инвестиции в транспортные сети, в оптику, которые нужно делать для мобильной связи, для 5G, точно так же могут быть использованы для фиксированной связи. Поэтому в развитии этого направления есть определенный смысл. Но, когда и по какому сценарию это может произойти, в виде приобретения существующих активов или развития собственного бизнеса, пока говорить рано. Сегодня на первый план вышли другие задачи.

- Работает ли "Vodafone Украина" сегодня с российским ПО (в т.ч. ПО компании "Ситроникс")?

- С российским ПО мы не работаем.

- Будете ли поддерживать курс на интернациональный (домашний) роуминг с ЕС?

- Я не вижу здесь никаких проблем. Между нашим ARPU и ARPU европейских операторов существует большая разница. Если тарифы в роуминге будут на европейском уровне, мы не будем против.

За последние годы мы существенно снизили тарифы в роуминге. За п’ять лет цены на звонки снизились более, чем в 20 раз, на интернет – в сотни раз. Мы сняли bill shock, и это вызвало взрывной рост пользования услугами за рубежом. На сегодняшний день мы не видим, что отмена роуминга в Европе каким-то образом повлияет на наших клиентов.

- Есть ли планы заходить в финтех?

- Сегодня не время говорить о планах. Наш главный приоритет сегодня - инвестиции в LTE. Мы поддерживаем инициативу государства и президента об устранении цифрового неравенства. В первую очередь, нужно проинвестировать маленькие населенные пункты. Финтех - это индустрия, комплементарная мобильному бизнесу. Мы присутствуем на этом рынке, у нас есть финансовые сервисы, которые мы предоставляем клиентам. Решение о том, насколько глубоко заходить в этот рынок дальше, будем принимать не сейчас.

- Рассматривает ли Vodafone возможность более тесного сотрудничества, в том числе и возможность вхождения в акционерный капитал компании?

- Мы перезаключили контракт с группой Vodafone на пять лет. Он предусматривает гораздо более тесное сотрудничество. У нас появилось два дополнительных стрима. Первый – сервисный, который предполагает проведение аудитов, тренингов и workshops по любым темам, которые нас интересуют. Нам открыта вся библиотека знаний Vodafone. Второй стрим – закупки. Мы получаем доступ ко всем тендерам на закупки, которые проводит глобальный Vodafone на условиях группы.

- Какое дальнейшее развитие отрасли вы видите? К чему может привести падение голосового трафика?

- Во время карантина голосовой трафик подрос. Но, в любом случае, сейчас существует много OTT-сервисов и технологий, которые позволяют прогонять голос через интернет-каналы. Уверена, что на данном этапе неважно, какие сервисы абонент использует – голос или data – для оператора не должно быть разницы в тарификации услуг, потому, что используются одни и те же сети и каналы.

Всегда можно сеть переконфигурировать и дать больше емкости для data вместо голоса. По большому счету, для телекома это уже давно не является вызовом. Операторы во многих странах не тарифицируют голос вообще. Эти услуги предоставляются бесплатно по умолчанию. Услуги тарифицируются в зависимости от потребления data или других сервисов. Это одна из моделей. Сегодня мы не видим каких-либо рисков, связанных с падением голоса. Сейчас голос у многих операторов идет по каналам передачи данных. В некоторых странах операторы отключают 3G, в некоторых 2G. Но в Украине пока еще достаточно высокий процент устройств-не смартфонов – около 40%, поэтому для нас поддержка голосовых каналов пока еще актуальна. Это не вопрос технологий, а вопрос готовности потребителей, профиля потребления, девайсов, которыми они пользуются. Технологически уже сегодня можно, запустив VoLTE, использовать только каналы передачи данных.

- Как вы оцените уровень конкуренции и корпоративной культуры в украинском мобильном рынке?

- Мы всегда ориентировались и выстраивали модель, в основе которой лежат европейские ценности и бизнес-практики. Бренд Vodafone является для группы одним из самых больших активов. Мы должны действовать в соответствии с тем, что делает глобальный Vodafone, в том числе с точки зрения ценностной модели, корпоративной культуры, принципов ведения бизнеса. У нас высококонкурентный рынок. Один из показателей - ARPU - один из самых низких в Европе, Украина находится на последних местах в мире по этому показателю. Это тоже очень хорошо отражает уровень конкуренции на рынке. Не нужно далеко ходить, можно для сравнения взять не Францию или Германию, а наших соседей, постсоветские страны, уровень доходов населения в которых сравним с Украиной, и посмотреть их ARPU (Беларусь – 128 грн, Казахстан – 82 грн). Говорить о том, что конкуренции нет, нам не приходится. Она в Украине очень жесткая, открытая и честная.

- Давайте поговорим о том, каким вы видите для компании этот год – со всеми возможными последствиями пандемии?

- В целом телеком-бизнес наименее подвержен рискам, связанным с коронавирусом. У нас есть определенные потери, например, роуминг, и это понятно. К сожалению, это валютная выручка. Наш CAPEX на 80% состоит из валюты, в связи с чем есть определенные сложности и риски. Но это управляемые риски. Другие последствия, которые мы видим сегодня, очень много неизвестных составляющих. Многое зависит от того, как себя будет чувствовать экономика Украины в целом, какой будет курс гривни, поддержит ли нас МВФ. Наш бизнес будет, скорее, зависеть от ближайших экономических решений, чем от ситуации, связанной с коронавирусом. Мы продолжаем работать, строить сеть. Мы готовимся к запуску 4G в 900-м диапазоне. Мы понимаем, что это огромный проект, который будет приоритетным в ближайшие два-три года. По сути каких-то существенных, серьезных влияний коронавируса на наш бизнес мы не видим. Но пока еще рано о чем-то говорить с уверенностью. Стоит подождать, когда будут объявлены даты выхода из карантина. Пока еще слишком мало информации, которая позволяет делать прогнозы. У нас разработаны разные сценарии - оптимистичный и пессимистичный, но по какому из них пойдет развитие, пока еще трудно сказать.

- 2020 год должен был стать годом 4G. Планировалось активное покрытие населенных пунктов связью четвертого поколения. Насколько эти планы сейчас реальны с учетом того, что многие производители техники существенно сократили ее объемы? Ощущаете ли вы влияние коронавируса на этот аспект своей работы? Количество 4G-смартфонов в сети?

- Мы продолжаем строить: инвестиции "Vodafone Украина" в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2019 годах превысили 25,4 млрд грн. На сегодняшний день "Vodafone Украина" обеспечивает покрытие 3G для 86% жителей Украины, и 4G для более 71% жителей страны. Всего нашей 4G-сетью охвачено более 6000 населенных пунктов (точная цифра 6130). Проникновение смартфонов в нашей сети составляет 62%.

- Как запуск VoLTE – технологии передачи голоса по 4G – изменил работу вашей сети?

- VOLTE мы пока не запустили, но находимся в процессе реализации. В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика. Планируем запуск технологии в следующем году. Количество гаджетов в Украине, которые поддерживают эту технологию, незначительно, поэтому мы не видим причин форсировать ее запуск в этом году. На наш взгляд, лучше грамотно и качественно выбрать техническое решение и поставщика. Это достаточно непростая технология, ее внедрение затрагивает огромное количество элементов сети. Спешка здесь совершенно не будет помогать. Поэтому время есть, и мы уверены, что скоро эта технология будет запущена и в Украине.

- Что насчет тарифной политики? Какой вы видите ее в этом году, и куда движется рынок?

- Если посмотреть на наш ARPU в докризисные периоды в 2014-15 годах, он был на уровне $5. При этом напомню, у нас был только голос. Тогда еще не было инвестировано более 25 миллиардов гривень в строительство сетей передачи данных. Фактически, мы построили две новых сети - 3G и LTE, проинвестировали не только в технологии, но и в географию покрытия этими технологиями. Поэтому, нам хотелось бы, чтобы возврат этих инвестиций произошел в обозримом будущем. Я даже не говорю о пяти-семи годах... Я вижу, что рынок будет двигаться в сторону небольшого роста, поскольку нам предстоит очередной этап инвестиций в регионы, где практически нет бизнес-кейсов. Я имею в виду маленькие населенные пункты, куда точно так же надо подтянуть оптику, установить оборудование. Это огромные инвестиции. Поэтому, говорить о том, что рынок останется на прежнем уровне, и что ARPU останется в текущем гривневом эквиваленте, вряд ли будет правильным.

- Как вы оцениваете украинскую практику запуска услуги MNP по сравнению с европейскими аналогами?

- Большого спроса на эту услугу мы не видим. Проникновение sim-карт огромное. Много абонентов продолжают пользоваться двумя sim-картами. Кроме того, у нас слишком маленький счет за услуги мобильной связи, чтобы из-за него принимать решение о переходе к другому оператору. Разница цен на услуги операторов не существенна, сети и покрытие, по крайне мере, у двух крупных операторов не сильно отличаются. Мне кажется, что такое низкое пользование услугой обусловлено именно этими причинами. Мы не видим сейчас каких-то ограничений для клиентов, которые бы препятствовали смене оператора.

- Хотелось бы также затронуть вопрос "Интертелекома" – сейчас у этого оператора достаточно сложный период, но насколько логично с вашей точки зрения было бы позволить им все-таки запуститься наравне со всеми?

- На сегодняшний день существует план проведения рефарминга, первый этап которого предполагает взаимодействие "Киевстара" и "Интертелекома". Мы и lifecell подключаемся на втором этапе. Мы ждем, как ситуация будет двигаться. Но в целом, не думаем, что это создаст какие-то проблемы или задержки для запуска проекта.

- Хватит ли на рынке места для четырех активных 4G-игроков?

- Я бы рекомендовала посмотреть, хватает ли рынка и для трех операторов. Даже для трех игроков на рынке с таким низким ARPU и с такой огромной географией и территорией, которую нужно покрыть (зафиксировано требование в течение двух лет охватить 90% населения, включая автомобильные трассы) это задача не из простых. Я бы не хотела говорить, есть ли место или нет, это вопрос огромного количества инвестиций, их наличия и возврата. К тому же в условиях пандемии и кризиса. Все три оператора уже раскрыли свои годовые показатели - вывод можно сделать самостоятельно на основании их цифр.

- Vodafone Hub: как вы работаете со стартапами? Что уже удалось реализовать?

- В нашей компании есть стартап-комитет, на который выносятся "внутренние" стартапы, которые запускаются сотрудниками. Например, в настоящее время в работе два внутренних стартапа: e-health и e-learning.

Также мы готовимся к запуску собственного стартап-акселератора, в котором будем работать с проектами по направлениям: Big Data, IoT, Fintech, Marketplaces, Security, VR\AR, AI\ML и т.д. Программа акселератора будет включать обучение, менторство, запуск пилотов, доступ к ресурсам нашей компании.

- Два с половиной года назад вы анонсировали запуск направления Smart City в Украине: каких результатов удалось достичь, какие услуги интересны, в каком объеме? Удалось ли монетизировать? На какой процент дохода в разрезе всех доходов компании вышло направление?

- Прежде, чем говорить о монетизации, надо быть технически готовыми, затем создать спрос, а потом уже переходить к его монетизации. Мы подошли к вопросу стратегически. Мы интегрировали Украину в глобальную IoT-платформу Vodafone. Финальная интеграция произошла в начале этого года. Нашим требованием было обязательное наличие украинского интерфейса, потому, что мы верим в развитие этого направления в Украине. Платформа прошла комплексную кастомизацию под украинский рынок. Для нас было важно изначально правильно и существенно проинвестироваться, в том числе в техническом плане, чтобы платформа соответствовала всем потребностям украинских клиентов. В результате это единственное глобальное решение в Украине, полностью кастомизированное для украинского рынка, включая украинский язык. Мы видим, что клиенты уже появляются, появляются первые тестовые проекты, первые бизнес-кейсы, и теперь уже можно говорить об их монетизации.

- Рассматривали ли вы возможность совместных проектов с другими операторами?

- Если говорить о совместном использовании инфраструктуры, у нас есть несколько крупных проектов с другими операторами. Один из них - строительство 4G-сети в киевском метрополитене. Огромный масштабный и ресурсоемкий проект, который реализуется тремя операторами. Построено несколько крупных совместных indoor-проектов на стадионах и в аэропортах.

- Какова дальнейшая судьба IoT-проекта "Умные дороги"?

- Это пилотный проект, который был реализован нами в сотрудничестве с Nokia по аналогии с европейским решением. Было проведено успешное тестирование на базе 4G-сети, в дальнейшем планировали провести пробные тесты на базе 5G, но по причине пандемии проект пока приостановлен.

- 5G в Украине – когда мечта может стать реальностью?

- Хотелось бы уточнить, чья именно это мечта? Потому что LTE технологически абсолютно удовлетворяет все потребности абонентов. Я рассматриваю 5G больше как решение для автоматизации производства или, например, обеспечения hot-spot покрытия при проведении масштабных массовых мероприятий, где может не хватить 4G-емкости для стриминга. Но это точечные потребности. Мое личное мнение: вместо точечного покрытия 5G лучше иметь ковровое покрытие 4G, устранить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями и обеспечить скоростной интернет вдоль автомобильных трасс. Если делать выбор между двумя проектами, я однозначно за повсеместный 4G.

Для развития 5G должен появиться спрос со стороны промышленных компаний, которые готовы будут роботизировать свои производства, переводить их в автоматический режим. Пока в Украине не так много компаний, которые хотя бы задумываются о подобных изменениях.

- Каковы ваши планы на развитие собственной ритейл-сети в 2020 году с учетом влияния фактора пандемии и прогнозируемого экономического кризиса? Будете сокращать количество магазинов, менять ассортимент?

- Планы не меняются. Ждем выхода из карантина. Мы не считаем, что месячный карантин должен повлиять на изменение стратегических решений, которые были приняты ранее. И параллельно развиваем интернет-магазин, который должен часть оборота забрать на себя.