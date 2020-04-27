Министр финансов Сергей Марченко: "Есть достаточные основания для расследования деятельности экс-глав таможни и налоговой правоохранителями"

Министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал об увольнении глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланов, которое произошло в пятницу, 24 апреля. Однако министр никак не прокомментировал возможное назначение в свою команду Василия Цушко и Алексея Любченко, чьи декларации на должности замминистра финансов появились накануне на сайте НАПК.

(подается на языке оригинала)

- Чому рішення про кадрові зміни - звільнення очільників Державної податкової служби Сергія Верланова та Держмитної служби Максима Нефьодова - були настільки блискавичними? Ви ніде відкрито не заявляли про такі рішучі і швидкі наміри звільнення керівників податкової та митниці.

- Я не часто виходжу з комунікацією, бо працюю на результат, а не тому що мені нічого сказати. Мені важливо було звільнити керівний склад відомств, а не просто заявити про свої наміри в ЗМІ. Без кадрових змін забезпечення належного функціонування цих структур було неможливим. Але наголошу, це тільки перший крок до рестарту служб. Невдовзі в обох відомствах будуть повноправні професійні керівники, які забезпечать в першу чергу кадрове посилення далі по системі.

- Нефьодов і Верланов стверджують, що з ними це питання не обговорювалося.

- Вони знали мою позицію і насправді жодних несподіванок не було. Їх відставка - це було просто питання часу. Я неодноразово публічно наголошував, що кадрові зміни в цих структурах назріли. Моє рішення виважене і обґрунтоване, оскільки саме міністр фінансів несе відповідальність за податкову і митну сфери.

- Які у вас були претензії до них?

- Тут суто професійний підхід - керівники ДМС і ДПС не впоралися із визначеними їм завданнями і не виправдали очікувань. У них було достатньо часу, щоб показати результат. Навіть у докризовий період вони не змогли налагодити роботу своїх відомств. На жаль, більшість цього часу було потрачено на формування бренду служб, а не на підвищення їх ефективності.

Зараз уже немає часу на “розкачку” чи експерименти. Треба посилювати роботу цих служб. В умовах пандемії та економічної кризи державі потрібні дієві фіскальні органи і швидкі результативні дії щодо боротьби з тіньовими схемами з метою наповнення бюджету.

- Можете вказати на якісь конкретні факти, з чим саме вони не справились? Чи пов'язано це зі створенням Радою спеціальної слідчої комісії?

- Нам важливо, щоб податкова і митниця наповнювали бюджет, особливо у нинішній ситуації, коли державі життєво необхідні кошти, аби забезпечити фінансову стабільність, виплачувати пенсії, зарплати медикам та вчителям, утримування боєздатну армію...

Безумовно, реалії з пандемією, карантином вносять свої корективи і є об’єктивні чинники, чому може бути недобір. Але ж подивіться на цифри: митниця не виконала план за 2019 рік на 56 млрд грн, розпис першого кварталу майже на 20 млрд грн.

Те саме з податковою: якби не було одноразових надходжень до бюджету від НАК "Нафтогазу", план першого кварталу не був би виконаний на 15,5 млрд грн (у першому кварталі 2020 року НАК "Нафтогаз України" одноразово сплатив до бюджету податок на прибуток в обсязі більше 9 млрд грн внаслідок перерахування коштів "Газпромом" НАКу за рішенням Стокгольмського суду – ІФ.).

Але виконувати плани треба не будь-якою ціною. Тиск на бізнес чи якісь силові практики є неприпустимими. А тут якраз і є питання до виконання плану за будь-яку ціну. Адже мають місце затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних, що призводить до блокування діяльності активних підприємств з сотнями і тисячами робочих місць. З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб в такий складний період допомогти йому вижити.

Ми постійно спілкуємось із представниками бізнес-середовища, і таких скарг надходило останнім часом все більше і більше. На митниці зафіксовані порушення при митному оформленні товарів - це стосується і визначення митної вартості, і недотримання строків митного оформлення. Досі не запущено систему автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і звісно контрабанда нікуди не зникла.

І коли керівник одного з відомств заявляє, що схемний податковий кредит та псевдо-експорт - це звичайна бізнес-модель, а не злочин, то в мене до таких “бізнесменів” при владі є багато запитань.

Тож, є достатні підстави для об’єктивного розслідування їх діяльності правоохоронними органами.

- Які КРІ ви поставите новим очільникам цих відомств?

- Насамперед це мають бути компетентні фахівці із розумінням проблематики цих сфер, здатні одразу стати до роботи і виправляти критичний стан речей. Мінфін наразі доопрацьовує чіткі КРІ і конкретні строки їх досягнення. Головне – професіоналізм, порядність і прозорість у роботі, готовність працювати чесно і забезпечити належний результат як в фіскальному плані, так і в безпековому.

- Коли можна очікувати призначення нових керівників митниці і податкової? Як довго ці служби будуть працювати з тво на чолі?

- Найближчим часом буде призначено нового очільника податкової. Пізніше і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади. У нинішній ситуації цей підхід є оптимальним, оскільки дасть змогу швидко посилити управлінську вертикаль для відомств з тисячами службовців і відкриє шлях до дієвих змін.

Після завершення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості.

- Що означає рестарт митниці і податкової? Від яких ідей у цій реформі ви відмовляєтеся, а від яких ні?

- Важливо, щоб у цих двох службах відбулись якісні інституційні зміни. Ми маємо зупинити витік коштів з податкової та митниці, забезпечити прозорість, зупинити корупцію та гарантувати митну безпеку держави.

Наразі ми формуємо нові управлінські команди для обох служб. Уточнюємо внутрішні структури і функціонал, аби запустити процес змін і наблизити ці відомства до місії, яку їм визначає держава.

Крім того, ми доопрацьовуємо концепції реформування податкової і митниці і відповідні плани їх реалізації на основі обговорень з представниками бізнесу, експертами та громадськістю. Скоро ми оприлюднимо наше бачення щодо реформування цих служб.

- Яка подальша доля податкової міліції? Ви вже говорили, що хочете змінити її роботу і створити Intelligence Service без законодавчих змін. Йдеться про трансфертне ціноутворення?

- Такі плани є. Це має бути в першу чергу аналітичний орган зі слідчими функціями щодо фінансових розслідувань, який зможе протидіяти злочинам проти держави у тому числі в частині ухилення від сплати податків, відмивання та вимивання коштів з України. Ми вже над цим працюємо.