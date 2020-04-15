Хотели бы вернуть не несколько десятков, а всех удерживаемых украинцев, но это невозможно в один момент – Резников

Блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" об ожидаемом очередном взаимном освобождении удерживаемых лиц вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представителя Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Резникова



Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО состоится до Пасхи?

У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду, и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускорить, то, что зависит от нас, и будем готовы.

Это подтвердила сегодня госпожа Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором, модератором. Все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании ТКГ, достигнуты. Это дает основания для сдержанного оптимизма.

Скорее всего, обмен будет в двух местах. Поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня правительству временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области есть также внутренний антивирусный кордон. Поэтому это будет в двух точках. Сейчас логистически это определяется, согласовывается.

Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Обсервация будет проходитьнедалеко от места обмена, чтобы не утомлять людей долгой поездкой. Места для обсервации уже подготовлены, обеспечены местными администрациями. Там наши освобожденные граждане будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи.



О каком количестве человек в рамках этого обмена идет речь? Могло ли их быть больше?

Нам бы тоже хотелось, чтобы их было намного больше. Речь идет не о сотнях, а о десятках. Точное количество я пока не могу сказать, потому что оно может меняться на несколько человек по определенным причинам. Это же касается и тех, кого отдает Украина. Поскольку есть люди, которые не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. Они хотят оставаться в Украине. Но все равно придется делать верификацию при участии представителей ОБСЕ, что этот отказ является осознанным.



Можем ли мы ожидать в будущем взаимное освобождение по принципу "всех на всех"?

Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в рамках Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех одномоментно. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем.

Та сторона тоже делает запрос, и в режиме такого сбалансированного подхода, более-менее равного, это происходит. Это один из этапов процесса "всех на всех".



По Вашим оценкам, сколько еще установленных людей удерживается на оккупированных территориях? И сколько людей, которые по нашим данным находятся там, но не подтверждены противоположной стороной?

Есть так называемые установленные, а есть те, кто подтвержден. Это разные цифры. Есть те, кого не подтверждают в силу разных причин. Также есть большое число людей, которые числятся сегодня без вести пропавшими. Их ищут родственники, ищет государство Украина, запрашивает. Но иногда та сторона их не подтверждает даже не потому, что не хочет, а потому, что тоже не может их найти. Поэтому, в том числе, есть люди, которых возможно, к сожалению, уже и нет в живых.

Потому что боевые действия происходили с момента начала военной агрессии со стороны Российской Федерации с 2014 года, линия фронта менялась. Поэтому на сегодняшний день большая миссия, в том числе, надежда здесь на Красный Крест, и гуманитарная работа, связанная с идентификацией останков.

Поэтому мы сейчас говорим о возобновлении работы межведомственной правительственной комиссии по поиску пропавших, где много ведомств будет задействовано. В свое время эта комиссия была создана, потом она в силу разных причин не работала. Сейчас мы дадим ей новый старт.



Что сейчас с процессом освобождения лиц, удерживаемых на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму? Есть ли прогресс в этом вопросе?

Любые переговоры – это всегда тонкости. А идеальный прогресс – это закончилась война, россияне вывели свои войска с территории Украины, мы взяли под контроль границу Украины и России, повесили украинские флаги. Дальше наступит следующий этап – восстановление разрушенной экономики, территорий и мышления людей, в том числе.

Поэтому да, в предстоящем обмене не будет крымчан, к сожалению. Но это тоже треки, которыми занимается сегодня официальная Украина, которые в головах президента, Офиса президента и переговорных групп.

Мне бы самому хотелось, чтобы завтра-послезавтра не несколько десятков, а несколько сотен украинцев вернулось домой, включая представителей крымскотатарского народа, крымчан, политзаключенных в России, всех. Но, увы, к сожалению, это невозможно одномоментно