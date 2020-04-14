"Я оптимист: позитивные и негативные факторы сбалансируются" – собственник KSG Agro

Интервью с собственником и председателем совета директоров KSG Agro Сергеем Касьяновым

Как карантин может повлиять на результаты компании по итогам 2020 года и в первом полугодии 2020 года?

Прогнозировать, что произойдет по итогам полугодия, пока сложно. Только все началось. С одной стороны, для нашего бизнеса "плюс" в росте цен на свинину, с другой - мы видим снижение курса гривни, что увеличит расходы на выполнение долговых обязательств. Но при этом, благодаря снижению цен на нефть, затраты на топливо при посевной, уборочной будут ниже.

Я оптимист и, на мой взгляд, позитивные и негативные факторы сбалансируются в течение нескольких ближайших месяцев. А учитывая, что мы продовольственная компания, я бы, хотя и с осторожностью, говорил об улучшении наших финансовых показателей в целом по итогам года.

Усложнился ли поиск финансирования в преддверии кризиса и карантина в стране?

Конечно, усложнился. Финансовые учреждения не понимают, на каком свете они находятся, какие риски им следует принимать во внимание, какая политика правительства будет принята для поддержания ликвидности. Они попросту не могут принять решения и рисковать деньгами вкладчиков. Что касается конкретно нас, то мы в январе-феврале вели переговоры об увеличении существующей кредитной линии в ТАСкомбанке. В феврале она была увеличена на $3 млн, а в соответствии с недавно подписанными документами ожидаем еще большего увеличения- на $4 млн. И мы признательны банкирам, что несмотря на сложную ситуацию достигнутые ранее договоренности продолжают выполняться.

По вашему мнению, в сложившейся ситуации публичность и котировки на бирже полезны?

Если вы однажды приняли решение стать публичной компанией и выйти со своими ценными бумагами к частным инвесторам, то должны понимать, что этот процесс необратим. Его невозможно заморозить на период карантина. Публичность для KSG Agro – важная часть нашей стратегии и данность, с которой мы живем и работаем. Конечно, котировки компаний в период кризиса снижаются. Но мы всегда ведем открытый и публичный диалог с инвесторами, рассказываем о ситуации в компании, мерах, которые предпринимаем в карантинный период. Мы сотрудничаем со всеми ведущими польскими изданиями и сайтами. Надеемся, что публичные инвесторы нас понимают и адекватно оценивают условия, в которых мы все оказались.

Вам хватает мощностей для удовлетворения спроса?

Мы работаем в плановом цикле.

Планируете увеличить выпуск продукции?

Увеличение выпуска продукции - наша стратегическая цель. Тем более ситуация на рынке и увеличение спроса этому способствует. Поэтому в наших планах в нынешнем году увеличить производство свиноводческой продукции в живом весе на 15% по отношению к аналогичному показателю 2019 года.

Какой ваш план инвестиций на 2020 год? Вы его пересматривали из-за карантина?

Мы планируем продолжать инвестировать как в действующий свинокомплекс, так и в генетический репродуктор. Эти планы в силе и мы их не меняли. Генетический репродуктор будет производить хряков и свиноматок датских пород, что позволит нам снизить себестоимость и начать продажи другим клиентам. Запланированный на год объем инвестиций в продолжение реконструкции основного промышленного комплекса и начало проектирования генетического репродуктора составит около 25 млн грн.

Как выросли спрос и цена на свинину с начала введения в стране карантина?

Если сравнить ситуацию на начало года и в марте, то увидим, что цены на свинину возросли на 25% - с 40-42 грн до 50-52 грн за кг живых свиней. Поначалу на рост цен влиял традиционный для нашей страны сезонный фактор. Весной украинцы начинают потреблять больше мяса, в частности свинины, и спрос на эту продукцию растет. Сейчас к этому фактору добавились санитарно-карантинные мероприятия, связанные с распространением в Украине коронавируса. Они привели к затруднению доставок грузов, в частности свинины, в регионы страны. Добавьте к этому ажиотажный спрос на мясо в период карантина – продажи в рознице выросли на 10-15%. В условиях самоизоляции наши соотечественники активно формируют продовольственные запасы, закупая продукты впрок. Микс сезонных и карантинных факторов и привел к подорожанию свинины.

Впрочем, по моей оценке, в обозримой перспективе – до начала лета - не стоит ожидать существенного роста цен на живых свиней. Дело в том, что в период карантина многие люди были отправлены в вынужденные отпуска, их доходы либо упали, либо оказались замороженными. В этой связи дальнейшее подорожание попросту ограничено покупательной способностью населения.

Как карантин повлиял на экспортные поставки?

В первом квартале этого года мы экспортировали 1,356 тыс. тонн пшеничной муки в Ливию. Экспортные объемы растут. Для сравнения: за весь 2019 год мы отгрузили 720 тонн пшеничной муки. Пока, несмотря на кризис, планируем увеличение экспорта нашей продукции. Во втором квартале намерены экспортировать 2 тыс. тонн пшеничной муки, 1 тыс. тонн ячменя, 500 тонн рафинированного подсолнечного масла и 1 тыс. тонн других товаров.

Какие изменения в работе компании произошли, как вы адаптируетесь к сегодняшним вызовам?

Предприятия, которые относятся к сфере продовольственного обеспечения, и наш свинокомплекс не исключение, просто обязаны оперативно предпринимать все необходимые усилия для противодействия коронавирусу. Поэтому, наблюдая за развитием ситуации, мы уже накануне введения карантинных мер разработали комплекс мероприятий, которые внедрили с наступлением карантина. Надо сказать, что на нашем свинокомплексе уже к этому времени действовала комплексная программа жестких мер противодействия АЧС. Так что нам было уже легче добавить к ним еще и дополнительные мероприятия, связанные с профилактикой COVID19.

В первую очередь мы позаботились о рассредоточении людей на их производственных участках, в процессе транспортировки на свинокомплекс и при прохождении санпропускника. Предусмотрели поэтапную доставку персонала к различным зонам свинокомплекса, постепенный вход и выход сотрудников через санпропускник. Обязательной стала многократная дезинфекция рук антисептиками на пути к рабочим местам. В обеденное время персонал не собирается вместе. Люди при приеме пищи рассредоточены с дистанцией не менее 1,5 м.

Сотрудники с симптомами ОРВИ к работе не допускаются. Внедрили обязательный осмотр персонала каждое утро. В необходимом количестве нами были приобретены и распространены одноразовые медицинские маски, спиртосодержащие дезинфекторы. Мы запретили посещение свинокомплекса лицами, которые непосредственно не связаны с производством.

В помещениях свинокомплекса регулярно проводятся проветривание и дополнительные влажные уборки, обработка дезинфекторами рабочих мест и используемой техники.

В с.Нива Трудовая, где расположен наш свинокомплекс, мы создали оперативный штаб противодействия коронавирусу, который координирует все меры по противодействию коронавирусу. При штабе действует контакт-центр, который предоставляет необходимые консультации, организовывает первичную медицинскую помощь, записывает больных к врачам и организует их доставку в медицинские учреждения.

Мы также обеспечили семьи сотрудников свинокомплекса в начале карантина средствами индивидуальной защиты, включая маски, дезинфекторы, одноразовые перчатки и хозяйственное мыло. Чуть позже распространили их среди ветеранов свинокомплекса, одиноких пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот и социально незащищенных слоев населения. В период карантина нами организовано регулярное обеспечение жителей села продуктовыми наборами. На первом этапе мы подготовили и распространяем более 1 тыс. таких наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

Какие первоочередные меры по обеспечению продовольственной безопасности должны быть предприняты государством в АПК в связи с пандемией коронавируса?

Каждый регион нашей страны должен, в первую очередь, провести инвентаризацию своих продовольственных возможностей. Скажем, наша Днепропетровская область должна понимать, что у нас производится, а чего у нас не хватает. Мы видим, что в связи с карантином "закрываются" города, а иногда и целые регионы. Поэтому предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона, должны работать бесперебойно. Именно им нужно оказывать помощь, прежде всего организационную.

Как скажутся карантинные меры в связи с пандемией на ситуации в АПК, в частности, на рынке свинины?

В целом скажутся очень негативно. В связи с пандемией мы видим замедление на рынках, падение валового национального продукта. Будет расти безработица, снижаться покупательная способность населения. И как с этим мы справимся, зависит от того, насколько мы сможем правильно определить приоритеты, научиться грамотно работать в новых условиях. Сегодняшняя ситуация, в которую нас загнал коронавирус, определяет тренд на повышение цены. Поскольку продукты питания на сегодняшний день выходят в приоритет. На рынке акций растут только продовольственные и фармацевтические компании. Конечно, важен экспорт нашей продукции, но в первую очередь мы должны накормить сами себя. Закрываются страны, закрываются рынки.

Если брать производство свиного мяса, то на нем в мире негативно сказывается не только эпидемия коронавируса, но и африканская чума, которая в течение двух лет выкосила половину мирового поголовья. В связи с такими потерями наблюдаем повышение спроса на свинину во всем мире. Со стороны того же Китая, который является крупным потребителем, идет повышение цены.

Сегодня фактически генетическая продукция отсутствует. В связи с большим спросом цены на нее очень выросли. Нам в стране необходимо создавать собственный генетический репродуктор. Не только потому, что не хватает. Просто завтра генетические материалы неоткуда будет завезти. Есть о чем задуматься правительству. И, наверное, нам, как агропромышленной стране, нужно иметь министерство с нормальным управлением, которое в конце концов выработает правильную стратегию и тактику, примет необходимые решения для обеспечения продовольственной безопасности страны, и для того, чтобы обеспечить приток валютной выручки, без которой мы не выживем.

Вы поддерживаете открытие рынка земли в Украине?

Открытие рынка земли - это давно назревший вопрос. Ведь посмотрите: на сегодня сделки на рынке происходят, но они осуществляются незаконным способом. Я считаю принятый закон взвешенным. В нем учтены многие критически важные предложения, как, например, консолидация земли в одних руках. Теперь главный вопрос практической реализации положений закона. Насколько государство, регистрационные структуры, правоохранительные органы не допустят, чтобы недобросовестные люди прикрывались законом в личных целях для рейдерства в отношении агропроизводителей.

Я поддерживаю отсрочку допуска на рынок крупных игроков. В основном инициативу переберут западные компании, которые располагают достаточными ресурсами. Я думаю, что украинские компании имеют ограниченный ресурс. Что-то купят фермеры, которые будут вкладывать деньги в долгосрочные позиции. В целом эту позицию закона я приветствую.

Считаю также очень правильной позицию по ограничению в собственности в одних руках на первом этапе в 100 га. А вот что касается возможности купить 10 тыс. га с 2024 года – это, возможно, и много. Думаю, что со временем в отношении 10 тыс. га будет принято взвешенное решение.

Кроме того, по моему мнению, отсрочка для юрлиц при покупке земли является существенной. На протяжении трех лет очень сложно будет кому-то законно "слепить" консолидацию. А если консолидация будет незаконна, то у государства всегда есть возможность отменить данные сделки.

Не будет ли таких ошибок, как при ваучерной приватизации?

Я думаю, не следует проводить аналогии. Ваучерная приватизация – это была в чистом виде афера. В нашем случае есть конкретные владельцы конкретных участков. Ведь для людей во время приватизации это была бумага, которая для них ничего не стоила. Сегодня у многих людей есть 5-7 га земли, и они понимают их ценность. По сути, арендная плата с этих гектаров кормит людей. А тем, кому нужно продать, будут продавать законным способом. Добиться консолидации очень сложно в данном случае.

Правильно на ваш взгляд, что к рынку земли не допускают иностранцев, и есть ли возможность обойти этот запрет через резидентов?

Я считаю, что правильно, поскольку аналогичным образом поступали не только мы, но и многие развитые государства мира. В некоторых странах есть правило, что покупать землю могут только те предприятия и лица, которые находятся на данной территории. Так поступили, например, во Франции. Если ты не живешь здесь, не возделываешь землю, значит, ты не можешь ее купить.

Стоит ли ожидать существенного увеличения земельных банков агрохолдингов?

Не стоит, поскольку у юрлиц нет возможности консолидации. А физические лица - фермеры консолидируют небольшие участки там, где они работают.

Как ваша компания планирует использовать закон после допуска на рынок юридических лиц?

Мы подумаем над перспективой, посмотрим, что будет происходить на рынке, и к 2024 году примем взвешенное решение.

Какой будет стоимость земли?

Пока уровень цены будет невысоким. Думаю, в районе $1-2 тыс. Опять же, цена будет зависеть от того, какой регион и какие земли.

Возрастет ли стоимость арендной платы с открытием рынка земли?Я думаю, арендная плата не возрастет, поскольку она зависит от того результата, который получают на данной земле. Она у нас разная. Скажем, в центральных областях, в Киевской области она примерно в 1,5-2 раза выше, чем в Днепропетровской. По озимой пшенице, например, урожайность в Киевской области – 49 ц/га, а в Днепропетровской – 32 ц/га. На территориях, где больше осадков, больше урожая, выше и арендная плата. Закон не будет влиять на арендную плату.