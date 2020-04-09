Глава Нацполиции Украины: в общении с людьми мы учимся слышать друг друга, осознавая реальную опасность коронавируса

Эксклюзивное интервью главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко информационному агентству «Интерфакс-Украина»

С понедельника в Украине ужесточились карантинные ограничения. Какие нарушения наиболее частые?

В первую очередь нарушения касаются ношения маски, как на улице, в общественных местах, так и в помещениях. В разных областях 10-20% украинцев позволяют себе ходить в магазины без использования индивидуальных средств защиты. Большинство торговых сетей следит за тем, чтобы люди заходили в масках, не пропускают в помещение без них.

В то же время в сельской местности, где масок по-прежнему не хватает или люди более легкомысленно относятся к карантину, ситуация немного другая - многие не соблюдают меры безопасности. Многие еще не научились соблюдать мери безопасности.

Полиция объясняет, разъясняет, что "масочный режим" надо соблюдать… Мы даже ведем переговоры с церквями, чтобы они по возможности раздавали их прихожанам.

Работа рынков в ряде регионов не прекращена, соблюдаются ли рекомендованные требования по недопущению распространения коронавируса?

Это серьезная проблема. Решение главного государственного санврача было истолковано не совсем корректно - это рекомендации, при соблюдении каких именно санитарно-гигиенических условий рынок может открыться и работать. На самом деле работу рынка разрешает местная власть.

К сожалению, видим, что из 300 рынков, которые сейчас еще работают на территории Украины, многие не соблюдает предписанные нормы. Поэтому стоит вопрос о жестком закрытии рынков, как это сделала власть в Киеве, Киевской области и ряде других областей.

Тогда, возможно, будет еще одна волна недовольства?

Есть супермаркеты, магазины. А какие цены буду в этих магазинах – это уже ответственность местной власти.

Как выстроить правильную коммуникацию с обществом? Не довести до абсурда работу правоохранителей и избежать ситуаций, подобной той, что была в Гидропарке, когда полтора десятка полицейских бегали за одним человеком, изъявившим желание заняться спортом?

Что касается Гидропарка – мы неоднократно предупреждали наших граждан, что следует отказаться от прогулок и занятий спортом в общественных местах, в данном случае мы столкнулись с агрессией и действовали в соответствии с законом и постановлением Кабинета министров.

Если кто-то захотел на этом попиариться – это его личное дело, но полиция не трактует законы, полиция выполняет свои функции.

Проводится достаточно серьезная работа, коммуникация на местах, в регионах, чтобы украинцы не заходили в скверы, парки, рекреационные зоны.

Но необходимо правильно расставить акценты. Есть местная власть, которая отвечает за это, санитарная служба, медработники и полиция. Все вместе мы отвечаем за организацию работы. У каждого – свой участок работы.

Местная власть и врачи в первую очередь должны проводить разъяснительную работу среди населения. Полиция обеспечивает публичный порядок и следит за тем, чтобы не нарушался закон. Решения о запрете находиться в парке дублируются региональными комиссиями, которые возглавляет руководитель области. Когда будет четкое понимание этого, полицейский перестанет быть заложником ситуации.

То есть, местная власть должна более четко артикулировать свою позицию, пытаться найти общий язык и понимание граждан?

Большинство населения сейчас находится дома, читает Интернет. Чем больше верных посылов мы будем делать нашим гражданам, тем быстрее они поймут, что ситуация действительно серьезная, и надо просто пересидеть дома. Мы не стремимся нарушить их права, мы все вместе пытаемся сохранить здоровье и жизни.

В соцсетях раскачивают ситуацию, к примеру, некоторые юристы, адвокаты апеллируют к нарушению конституционных прав карантинными ограничениями…

Знаете, хочу привести пример… Руководитель одного из рынков говорил, что не будет выполнять требования о закрытии рынка, требования о нахождении в средствах индивидуальной защиты и так далее. Через несколько дней у него подтвердили коронавирус. И только сейчас он понимает свое заблуждение. К сожалению, некоторым людям необходимо получить неприятности, чтобы пришло понимание.

Такие люди есть всегда, но мы должны к ним с уважением относиться, и если надо, то и десять, и двадцать раз объяснять необходимость обсервации, карантинных мер или соблюдения элементарных правил гигиены.

Как обстоят дела с контролем обсервации и самоизоляции украинцев? Сколько сбежавших из обсервации?

Сбежавших у нас, слава Богу, немного. Вместе с медиками вернули этих людей в места обсервации.

Эти случаи были связаны больше с ненадлежащей организацией обсервации. Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу…

Необходимо отличать медицинские заведения, где наши граждане проходят лечение, и пансионаты, гостиницы, в которых люди находятся на обсервации. Полиция на сегодняшний день обеспечивает охрану 74 заведений – и медицинских, и мест обсервации.

Полицейские не заходят в помещения, где непосредственно находятся люди. Если мы говорим о местах обсервации, то полицейский может находиться внизу, на ресепшене, а больницы с инфекционными боксами полицейские и военнослужащие Нацгвардии охраняют только по периметру.

Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины. Возвращающихся в Украину сегодня уже в разы меньше, чем это было вначале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч украинцев и иностранцев.

На пограничном контроле у этих людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении.

В то же время мы понимаем, как тяжело бывает донести серьезность проблемы распространения коронавируса, поэтому полиция каждому такому гражданину по телефону объясняет, что все эти меры – ради его же здоровья и здоровья окружающих.

Сейчас люди уже слышат вас, их не надо просить и убеждать, как две-три недели назад?

Да, сейчас намного легче, уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории.

Сколько всего сейчас мест обсервации?

Всего определены более 250 мест обсервации. Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы.

Проясните, пожалуйста, ситуацию с составлением протоколов об админнарушениях. Есть информация, что суды выносят решения в пользу граждан из-за того, что полицейские некорректно составляют документы.

Протоколы по ст. 44-3 Кодекса административных правонарушений (нарушение правил карантина) имеет право составлять не только полиция, но и местные органы власти, и санитарно-эпидемиологическая служба. Поэтому когда мы выходили в парки, то в таких рейдовых группах были представители власти и полиции.

И здесь надо четко понимать, что это забота не только Нацполиции, но и власти и санитарной службы.

Что касается неграмотного составления протокола – это отчасти правда. В первые дни карантинных мер были некорректно составленные протоколы. Но таких документов, поверьте, не более 1%.

Сначала суды ждали решения Кабинета министров с четким определением ограничений, теперь они уже принимают решения.

Мы передали в суд более 90% протоколов, они ждут своего рассмотрения. Когда материалы будут рассмотрены – до или после карантина – решает суд.

Но очень жестко следим, чтобы все протоколы были составлены в соответствии с законом.

Судебных решений по протоколам немного сейчас?

Не более 5% от общего количества направленных протоколов.

В преддверии праздника Пасхи… Найдены ли компромиссные варианты: чтобы и права человека не нарушить, и не допустить распространения коронавируса?

У нас было несколько встреч с представителями Всеукраинского Совета церквей. Это воскресенье будет праздничным для христиан западного обряда, следующее – для христиан восточного обряда. Мы пытались найти золотую середину в подходе к празднованию.

И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого.

После службы в церковь могут заходить два человека, если храм большой, и один человек, если церковь маленькая.

Сейчас каждая церковь решает, каким образом освящать пасхальную корзинку. В сельской местности каждый житель села может выставить корзинку возле своего двора, священник пройдет по улице и освятит.

Что касается города, у нас были споры о том, можно ли проводить такие обряд возле подъездов домов. Мы пришли к выводу, что это будет столпотворение, и не сможем достичь желаемого, не сможем не допустить близкого контакта людей.

Были предложения освятить куличи в магазине или в пекарне, но здесь есть тонкая грань у представителей церквей - нельзя продавать уже освященное.

Поэтому сейчас церкви решают, каким образом выйти из этой ситуации.

В любом случае, полиция будет помогать социальным службам приносить куличи социально незащищенным людям домой, будет следить за порядком и проводить исключительно разъяснительную работу, не допускать, чтобы люди на небольшой площади собирались в большом количестве.

Разъяснительная работа будет проводиться на местах участковыми?

Возле церквей будет работать полиция диалога, участковые инспекторы полиции.

Думаю, что 100% полицейских превенции выйдут на улицу 19 апреля, потому что церквей и приходов очень много, важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям.

Священники будут контролировать количество людей в церкви?

Священники будут регулировать эти вопросы, полиция будет находиться рядом. Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять.

Еще такой момент. У каждого священника будут контактные телефоны полиции, при необходимости он сможет обратиться за помощью.

Руководители подразделений полиции сейчас встречаются со священнослужителями, чтобы скоординировать наши общие действия.

Мы волнуемся, инструктируем наш личный состав. Понимаем, что могут быть перекосы и с одной, и с другой стороны.

В первые дни карантина полиция силой выводила людей из транспорта, если их было больше, чем положено….

Нет, такого не будет. Тогда мы только учились, мы впервые попали в такую обстановку. Полицейские получили команду и выполняли ее достаточно прямолинейно.

Сейчас мы немного научились, как и все украинцы. Мы учимся слышать друг друга, понимать потребности друг друга.

То есть, в первую очередь, ваша работа заключается в разъяснении и предупреждении, а не наказании штрафом?

Административный протокол составляется только в крайнем случае, когда есть прямое неповиновение, открытое игнорирование закона.

Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами.

А как обеспечить выполнение карантинных мер в поминальные дни?

Любое кладбище – это коммунальная собственность, власть должна коммуницировать с людьми. Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти.

Думаю, что здесь вопрос безопасности – санитарно-гигиенический, обязательно следует надеть маску.

Также местная власть должна попытаться не разрешить накрывать столы на кладбищах.

То есть, речь не идет о запрете посещения могил?

Нет, конечно. Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно, в сельской местности.

Кладбища в основном находятся за пределами населенного пункта, часто добраться туда можно только на машине. Когда люди будут приезжать, и местные органы власти, и полиция будут их предупреждать, что надо быть в маске и не собираться большими группами. Думаю, что и священнослужители, которые будут находиться там, объяснять, как себя вести.

Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях.

Надеюсь, что все будет нормально. К тому времени пройдет две с половиной недели, люди поймут, что ситуация с коронавирусом действительно серьезная – и во всем мире, и в Украине.

Когда мы будем работать все вместе, тогда государство будет слышать своих граждан, а граждане будут слышать государство. Мы учимся слушать и слышать друг друга.

Достаточно ли у полиции сил и средств, чтобы и выполнять непосредственные функции и обеспечивать правопорядок во время карантина?

Ежедневно мы увеличиваем наши силы на несколько сот человек. На данный момент на обеспечении только карантинных мероприятий задействовано около 16,5 тысяч человек личного состава.

Как изменилась криминогенная обстановка во время карантина? Есть ли снижение уличной преступности, адаптировались ли злоумышленники к новым реалиям?

Количество грабежей, разбоев уменьшается, также меньше фиксируется ДТП, в том числе со смертельным исходом.

В целом уровень уличной преступности снизился на 19-30%. Думаю, что это временно, преступность просто перестраивается. Она немного трансформируется в связи с тем, что люди находятся дома. К примеру, появляется мошенничество на масках, дезинфекторах, выманивание у людей денег.

Часть преступлений ушли в Интернет?

Да, многие ушли в Интернет. Мы постоянно закрываем такие площадки, устанавливаем с помощью киберполиции странички наших граждан в соцсетях, которые пытаются сеять панику среди населения, дают непроверенную информацию.

В тех случаях, где видим нарушение закона – привлекаем к ответственности, а если понимаем, что люди просто в чем-то не разобрались - проводим профилактические беседы.

Очень большая проблема – это наркотики. Активизировались лаборатории, которые изготовляют наркотики.

Увеличился спрос на наркотики?

Наверное, люди сидят дома и нечем заняться. Спрос есть, если без шуток. Некоторые синтетические наркотики попадают в Украину. Они в серьезной концентрации, и пятью килограммами можно целый город обеспечить.

Домушники только сидят без работы?

Да, "домушники" в большинстве своем сейчас без работы.

Часть преступников тоже находятся на самоизоляции, часть уехали за город, чтобы отсидеться это время.

Фактов мародерства еще не было?

Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации. Поэтому полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы.

Также отслеживаем ситуацию в криминальной среде, отслеживаем ситуацию с людьми, которые вернулись из-за границы, потеряли там работу и не будут иметь в дальнейшем средств к существованию.

То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир.

Мы все видели, как в США разъяренная толпа людей разбивала стекла витрин и заходила в магазины. Думаю, что криминальные элементы тоже были как-то к этому привлечены.

Поэтому мы настроены на то, чтобы своевременно отреагировать на любой вызов. Если не дай Бог это где-то будет происходить, будет достаточно сил полиции для своевременной реакции.

Комендантский час нужен?

Это крайняя форма. В данный момент лично я не вижу необходимости вводить комендантский час. И я не вижу возможности удержания людей в формате комендантского часа.

Тем более, комендантский час вводится при чрезвычайном положении, а у нас сейчас чрезвычайная ситуация.

Как работают блок-посты на въезде/выезде из населенных пунктов?

Карантинные контрольно-пропускные пункты мы выставляем по решению региональных комиссий, когда такая необходимость есть. На каждом таком пункте должен быть медработник, который проводит температурный скрининг, при необходимости выписывает направление в медицинское учреждение.

На сегодняшний день такие пункты выставлены по всем областям Украины за исключением Житомирской и Николаевской.

Приведу пример Сарненского района Ровенской области, где в тысячное село вернулись люди из-за границы и некоторые жители заболели. Мы ограничили выезд и въезд в этом селе и ситуация пошла на улучшение.

Аналогичная ситуация в Тернопольской, Черновицкой областях. В Черновцах сегодня работает пять карантинных постов. Только за минувшие сутки мы не пропустили около 40% граждан без местной прописки, часть автомобильного транспорта.

Думаю, что такие ограничения уже приносят позитивный результат.

Хочу поблагодарить жителей Черновцов, которые в минувшие выходные почти не выходили на улицу, они поняли серьезность ситуации и остались дома.

Надеюсь, украинцы поймут, что меры, которые предпринимает государство и обеспечивает в том числе и полиция, принесут облегчение для всей страны, и мы вернемся к нормальной жизни.

У какого количества сотрудников полиции подтвержден коронавирус? Достаточно ли средств защиты у полицейских?

На сегодняшний день заболело 15 полицейских, у 14-ти подтвержден коронавирус, а по одному еще ждем результатов исследования, но, боюсь, большая вероятность, что будет 15.

Также 250 человек находится на самоизоляции – это те полицейские, которые общались с заболевшими.

Минимум на две недели работы всей полиции мы обеспечены масками, респираторами, дезинфекторами.

Более того, ежедневно делаем закупки, помощь оказывают международные организации. Наши тыловые службы закупают маски и костюмы для следственно-оперативных групп, которые выезжают на факты естественной смерти. В Киеве, к примеру, таких выездов около 50-60 в день.

Обеспечены и патрульные службы, и оперативные подразделения, - все те, кто непосредственно контактирует с людьми.

Еще одна актуальная тема сегодня – пожары в зоне отчуждения Чернобыльской ЧАЭС, в Котовском лесничестве. Задержан только один поджигатель? И какие необходимы превентивные меры, чтобы не допустить еще и этой катастрофы?

Это был человеческий фактор: под воздействием алкоголя человек решил поджечь траву в нескольких местах. Думаю, что он так ничего и не понял. Он объясняет, что сделал это от нечего делать. Сегодня (8 апреля – ИФ), скорее всего, этому гражданину будет предъявлено подозрение по ч.1 ст.245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Последствия таких действий серьезные, даже Киев ощущает этот запах, в тушении пожара задействованы силы ГосЧС в огромном количестве, полиция Киевской и Житомирской областей.

Началось все с пожара в 5 га, а на данный момент – значительно больше. Ситуацию осложняет сильный ветер. Мы уже начинаем отселять некоторые небольшие села, которые расположены по ходу движения огня. Даже наша полицейская станция вчера была эвакуирована.

Думали, что ситуация улучшилась, но из-за ветра огонь завоевывает новые гектары. Не было фактически зимы, все сухое, огонь может перекинуться и на торфяники, а это уже еще более серьезно и длительно во времени.

Конечно же, проводим и профилактическую работу среди населения, потому что так можно все сжечь, развлекаясь.

Есть ли новости в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета?

Руководство Генпрокуроры вчера заслушало следственно-оперативную группу. Несмотря на карантин, следственная группа работает.

Возможно, расширился круг подозреваемых?

Мы совместно с прокуратурой все согласуем и дадим уже проверенную, согласованную информацию.