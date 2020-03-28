Радуцкий: Наш законопроект позволит украинским врачам использовать мировые практики при лечении Covid-19

Интервью главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого агентству "Интерфакс-Украина".

Сегодня все знают, что вызванное коронавирусом заболевание COVID-19 не имеет специфического лечения, тем не менее, много разговоров, что за рубежом для лечения пациентов с COVID-19 уже наработана практика применения лекарственных средств от других заболеваний, в том числе от ВИЧ\СПИД, малярии. Будет ли такая практика применяться в Украине?

Внеочередная сессия рассмотрит законопроект об упрощении доступа на рынок лекарств, которые проявили свою эффективность в лечении COVID-19 в международной практике. Законопроект №3268, разработанный нашим комитетом, уже зарегистрирован. Он выносится на внеочередную сессию Верховной Рады и, надеюсь, будет принят.

Согласно этому законопроекту на период пандемии для лечения COVID-19 в Украине будет разрешено применение незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальным органом США, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране. Кроме того, на этоn период будет разрешено применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) или рекомендованные официальными органами этих стран. Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должен установить Минздрав.

Речь идет о так называемом использовании препаратов off-label use. Это позволит применять для лечения пациентов с COVID-19 лекарственные средства, в инструкции к которым этот диагноз не указан, но такое применение будет разрешено только в случае, если эффективность этого препарата подтверждена, и он рекомендован их регуляторными органами.

Например, мировая практика показала, что какие-то препараты для лечения малярии или ВИЧ\СПИД оказались эффективны и для лечения COVID-19. Законных оснований сегодня назначать их пациентам с COVID-19 нет, но если будет принят этот закон, то врач сможет применить такой препарат при условии согласия пациента или его родственников off-label use, т.е. вне инструкции. Такая практика не является изобретением Украины - это тот механизм, который сейчас активно используется в странах, столкнувшихся с пандемией.

В этом законопроекте есть и другие положения, но разрешение off-label use является одним из основных. Оно согласовано со всеми фракциями. Мы надеемся, что законопроект будет принят на внеочередной сессии сразу в первом чтении и в целом и президент его сразу подпишет. Это даст возможность врачам, при условии согласия пациента, назначать эти препараты.

Хочу подчеркнуть, что речь идет о применении этих препаратов для пациентов, у которых заболевание протекает тяжело. Ни в коем случае не допустимо самолечение.

Предусматривает ли законопроект какие-то стимулы организовать производство таких препаратов для отечественных производителей?

Фактически, многие стимулы для отечественных производителей были предусмотрены законом, принятым еще 17 марта. Если будет принят законопроект №3268, то теперь только слово за производителями.

Например, есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим. Например, я уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Так что отечественные производители вполне могут наладить его производство, спрос будет.

А что Индия?

Ждем их решения. У них запрет на экспорт этого препарата, но посол Индии в Украине заверил, что будет способствовать получению разрешения. Если правительство Индии разрешит, то их заводы в течение нескольких недель поставят нам по оптимальным ценам. В Китае его тоже производят, но там не большие объемы, тем не мене, переговоры ведутся.

Также ведем переговоры с компанией "Тева", которая является патентообладателем на этот препарат, выяснили, что он есть на складах Германии. Киевская власть отдельно ведет переговоры, но высокая конкуренция, коронавирус не только в Украине, понятно, что кто быстрее добежит, тот и получит препарат.

Как вы оцениваете в целом эффективность карантинных мероприятий?

Эффективность любых карантинных мероприятий зависит от того, как они выполняются. Не могу сказать, что я доволен тем, как в Украине проводят карантин. Например, детские садики закрыты, но мамы гуляют с детьми на площадках, собирая тот же детский коллектив. Или, например, украинцы, которые прибывают из-за рубежа очень легкомысленно относятся к самоизоляции. Мы же не можем возле каждого гражданина поставить полицейского, хотя Нацгвардия и Нацполиция при карантине реально помогают: их хотя бы боятся.

На мой взгляд, меры, которые приняла Украина для противодействия распространению коронавируса, может где-то даже жёстче, чем в других странах, жестче в чем в Германии, но, к сожалению, мы не такие законопослушные как немцы. Есть нюансы. Например, в одном из супермаркетов, где на входе всем покупателям супермаркет за свой счет выдает маски и обрабатывает руки, уже в середине торгового зала покупатели снимают маски, потому, что им не удобно разговаривать. Администрация этого магазина выполнила все, даже больше, чем нужно, но покупатели не хотят выполнять правила.

Нужно ли ужесточать карантинные меры?

Нужно учитывать и вирус, и возможности экономики, никто не хочет закрыться на карантин и умереть от голода. Экономика Украины - это не экономика США: у нас нет времени и ресурсов жить на карантине. Но мы будем исходить из того, какая будет складываться ситуация с распространением заболевания.

Я думаю, что нужно сосредоточится на отдельных категориях населения, например, на пенсионерах, лицах пожилого возраста. Я думаю, что государство и социальные службы должны обеспечить им возможность строго соблюдать карантин, чтобы им не нужно было выходить на улицу. Это будет намного эффективнее, чем изолировать всех, ведь 70-80% людей переносят вирус на ногах в легкой форме. Но однозначного ответа на этот вопрос нет. Посмотрите на Италию, где жесткий карантин, но что-то я не увидел у них снижения смертности.

Когда в Украине принималось решение о продление карантина до 24 апреля, это были какие-то расчеты или просто решение отложить срок окончания карантина на месяц?

Расчеты. Мы отслеживаем статистику нововыявленных случаев, выстраиваем математические модели, анализируем данные.

Увы, точную картину распространения заболевания отследить трудно, ведь в Украине несколько лет назад была разрушена система сбора медицинской статистики, сейчас ее предстоит восстановить. Но, по некоторым данным, мы имели значительные всплески острых респираторных заболеваний в начале года, в середине января. Мы можем сопоставить эти данные, например, с данными аптечных продаж, и увидеть всплески потребления определенных групп препаратов, которые могут свидетельствовать о росте количества пневмоний в январе – начале февраля. Правда, следующий всплеск продаж этих препаратов – это уже следствие паники.

У нас другая проблема в отличии от других стран – мы к врачу идем в последнюю очередь. Мы неделю сами лечимся, слушаем соседок, едим чеснок. Чтобы получить нужную дозу тех микроэлементов которые нужны, придется съесть около трех килограммов чеснока. Несмотря на то, что я люблю народную медицину, должен заметить, что ели бы 95 млрд грн, которые украинцы тратят в год на народную медицину, шли бы на медицину доказательную, у нас была бы самая передовая система здравоохранения.

Возвращаясь к коронавирусу отмечу, что мы стараемся выполнять все рекомендации ВОЗ. Вопрос готовности нашей системы здравоохранения сложный. Например, я считаю систему здравоохранения Испании одной из лучших в мире, но все видят, что происходит в Испании.

- Почему, по вашему мнению, при лучшей системе здравоохранения в Испании возникли такие проблемы?

- Мы имеем дело с вирусом, от которого нет вакцины, нет иммунитета, нет той части населения, которая точно не заболеет. С вызовом столкнулись самые лучшие и эффективные системы здравоохранения. Например, говорят, что в Украине не хватает аппаратов ИВЛ, но я вчера разговаривал с Нью-Йорком, там на возникшие потребности не хватает около 30 тыс. аппаратов ИВЛ. Нигде в мире не хватает ИВЛ. И у Испании, и у США. Они же тоже расчеты делают, анализируют, стараются сдержать распространение заболевания.

- На днях директор Института сердца Борис Тодуров на одном из телеканалов высказал мнение, что система Семашко – это единственная система, которая способна бороться с коронавирусом и ее нужно возродить. Вы согласны?

- Давайте посмотрим на Великобританию – там та же система Семашко, только более современная. Я там не увидел ничего хорошего. При пандемии ни одна система не является спасительной. При пандемии важен коллективный иммунитет и способность государства реагировать на вызовы, оперативно принимать решения. А насчет системы Семашко - я помню эпидемию холеры в Украине в конце 70-х годов при системе Семашко. Я не увидел, чтобы было хорошо. В Беларуси система Семашко, но там те же проблемы с коронавирусом как во всех странах. Это пандемическая история. Я согласен с Тодуровым относительно того, что система Семашко в чем-то хорошая, но только пусть он мне расскажет, где взять нефтедоллары, чтобы ее содержать. Мы не можем себе этого позволить.

- Ситуация с коронавирусом повлияет график реализации медреформы? Например, вчера был зарегистрирован очередной законопроект об отсрочке второго этапа…

- К нам в комитет он не заходил, и не зайдет, на внеочередную сессию он не попадет, поэтому нет, отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля.

Это значит, что инфекционные больницы не войдут в реформу?

- Инфекционные больницы подпишут контракты с НСЗУ, но их просто будут финансировать по старому бюджету. Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц.

Напомню, что наш комитетом отклонил два закона об отмене реформы, которые пытались провести ОПЗЖ и Королевская.

- Как у вас складывается сотрудничество с НСЗУ?

- У нас с ними все хорошо, что у них происходит с Минздравом я не знаю.

- А как у вас с Минздравом?

- Ничего, Минздрав — это Минздрав, а мы - это мы. Законы, которые необходимы стране, мы принимаем, какие-то вещи мы не поддерживаем, в целом, у нас конструктив. Очень эффективно, на мой взгляд, работает главный санитарный врач Виктор Ляшко, он на своем месте. Я доволен, что мне удалось отстоять Семиволоса, Ляшко и Солодкую (заместители министра здравоохранения). Конечно я бы с удовольствием Дмитрия Коваля отстоял, но мне сказали, что я слишком много хочу. Сегодня в стране хорошо то, что отдельно взятое министерство само по себе ничего не может, оно может работать только в комплексе – исполнительная, законодательная и президентская власть.

Давайте во время общей паники и карантина политику оставим. Главное, что сейчас есть главный санитарный врач. Виктор Ляшко на своем месте, ему тяжело физически, опыта не хватает, но он реально работает и делает очень многие вещи правильно. Я еще очень доволен Арсеном Жумадиловым (директор ГП "Медицинские закупки Украины" - ИФ), я за таких стою стеной. У него есть две вещи которые для меня принципиальны: он по-сумасшедшему честен, он точно не "схемщик", и он достаточно профессионален. У меня также нет сомнений по Оксане Мовчан (и.о. главы Национальной службы здоровья Украины - ИФ), она на своем месте, работает вне политики, очень много делает. То же самое могу сказать про Арсена, и про Ляшко. Эти люди на своем месте.