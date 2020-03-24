Начальник полиции Киева Андрей Крищенко: Ужесточение мер в связи с распространением коронавируса не должно касаться ограничения конституционных свобод граждан

Эксклюзивное блиц-интервью начальника ГУ Нацполиции в Киеве агентству "Интерфакс-Украина"



Какова ситуация в целом по Киеву в эти дни? Как киевляне соблюдают ограничительные меры: в транспорте, в магазинах и аптеках, на детских площадках?

Что касается транспорта, то первый день киевляне не соблюдали режим ограничения, на второй день уже и в масках было больше людей, и очереди выстраивались. Сразу после введения спецпропусков были конфликтные ситуации, но сегодня уже все спокойно.

По магазинам и торговым точкам. В основном уже все закрыто, но еще фиксируются нарушения. На состоянию на утро вторника составлено 203 протокола по ст. 44-3 админкодекса – нарушение карантинных мер. Это и уличная торговля, и работающие заведения – ночной клуб, к примеру, работал, салоны, парикмахерские.

Ситуация на детских площадках. Пока еще мамы с детьми выходят на прогулки и собираются вместе на площадках, - мы просим, предупреждаем…

Карантинные ограничения – это в первую очередь самодисциплина, но некоторые еще этого не понимают. Меньше чем за неделю от 14 подтвержденных случаев коронавируса цифра выросла до почти сотни. Думаю, с дальнейшим развитием ситуации люди будут больше понимать, что с этим не шутят.



В случае ухудшения ситуации и введения чрезвычайного положения, что будет представлять собой жизнь города?

Когда вводится режим чрезвычайного положения, четко оговаривается, какие ограничения вводятся. Это все будет однозначно понятно в случае принятия такого решения. Ограничения могут быть выборочными, также указывается определенный срок их действия.

Пока же могу допустить только теоретически, какие ограничения возможны.

Один из моментов - режим въезда-выезда, ограничение свободы передвижения по улицам. В какой форме это будет – комендантский час или ограничения в определенных местах – пока говорить сложно.

Ограничения могут коснуться передвижения личного транспорта, могут быть установлены его проверки. Также могут быть приняты меры по количеству людей в автомобиле.

Естественно, проведение любого рода массовых мероприятий будет запрещено, будет усилена охрана целого ряда стратегических объектов.



По Вашему мнению, целесообразно ужесточение ограничительных мер?

Думаю, что целесообразно с учетом того, что Киев – очень большой город… Эти меры будут предприниматься по развитию ситуации.

Сегодня Британия установила жесткие ограничения, у них значительно возросло количество летальных случаев. Думаю, нам не надо ждать, пока умрет столько людей…

Ограничительные меры не помешали бы.

Но, обратите внимание, не нужны меры по ограничению прав граждан, предусмотренные при чрезвычайном положении, как-то: закрытие определенных СМИ, разрешение на доступ к частной собственности.

То есть, в первую очередь ужесточение мер должно касаться людей, которые прибыли из-за границы и нарушают свои обязательства, а также передвижения по городу, поскольку мы видим, что действенный способ предотвращения распространения коронавируса – это самоизоляция, ограничение контактов.



Как не допустить превышение полномочий полицейскими в таких обстоятельствах? Был случай, когда полицейский вытолкали мужчину из общественного транспорта…

Начнем с того, что мужчина нарушал санитарные нормы, и полицейские его задержали. Еще раз подчеркну: полиция имеет право применять силу для того, чтобы люди соблюдали закон.

Вы поймите: жесткие ограничение не означают, что полиция получает право на произвол. А если будут факты превышения, они будут фиксироваться, будет ответственность, ведь полиция – такой же подконтрольный орган, есть и внутренний контроль, и внешний в виде прокуратуры, ГБР.



Правоохранители, как и медики, находятся сейчас «на передовой», в контакте с людьми, возможно, уже инфицированными. Достаточно ли средств защиты, есть ли заболевшие среди полицейских столицы?

На данный момент есть полицейские, которые вернулись из-за границы, они сейчас находятся на самоизоляции.

Если полицейские контактировали с уже заболевшими коронавирусом или людьми, которые были с теми в контакте, они также находятся на самоизоляции.

Полицейских с подтвержденным диагнозом коронавирус в полиции Киева пока что нет.

Что касается средств защиты. Минимально, но это есть. На службу полиция выходит в масках, перчатках, также мы выдали полицейским очки. По крайней мере, следственно-оперативные группы и патрули, которые работают в общественном транспорте, обеспечены всем необходимым.

Также есть определенное количество респираторов, есть дезинфицирующие средства, проводится дезинфекция служебных автомобилей, автозаков, помещений.

Для следственно-оперативных групп, которые, возможно, будут работать с трупами, есть защитные костюмы.



Как влияет карантин на уровень криминогенной обстановки в столице?

С начала карантинных мероприятий мы дополнительно к тем нарядам, которые работали, вывели на улицу 250 патрулей.

Также есть дополнительное пешее патрулирование – 2 тысячи полицейских, в частности для контроля соблюдения ограничения на транспорте.

В этом нам очень помогает Национальная гвардия, военнослужащие вместе с полицейскими несут службу.

Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко.

То есть, в целом уровень преступности пока прежний.

Но мы все равно будем усиливать наряды, так как будем противодействовать уличным преступлениям и возможным фактам мародерства.

Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время.

Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений – это наши непосредственные обязанности.

Пока что мы справляется, по мере необходимости будем привлекать дополнительные силы.

Обратите внимание, что значительная часть полицейских задействована для выполнения несвойственных функций – обеспечения правопорядка возле больниц, патрулирования автобусов. Плюс полицейские осуществляют контроль за теми, кто вернулся из-за границы, дал расписку о нахождении на самоизоляции. Полиция выборочно контролирует этих людей, в случае нарушения режима самоизоляции будут составляться административные материалы.

Помимо этого полицейские устанавливают связи тех, кто заразился внутри страны. Уже есть факты так называемого внутреннего заражения. Санитарные врачи будут устанавливать круг общения этих лиц, но они не справятся самостоятельно, так как в среднем у человека 40-50 контактов. Поэтому полицейские будут привлекаться к установлению этих контактов, отбору расписок и предупреждению относительно соблюдения мер по самоизоляции.