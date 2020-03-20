Разумков: Меня устраивает работа, которой я сегодня занимаюсь

Эксклюзивное интервью председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова агентству “Интерфакс-Украина”.

У народного депутата из группы “Доверие” Сергея Шахова официально подтвердили диагноз коронавирус. Есть ли информация о том, заразились ли другие парламентарии?

У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов.

Какие реальные коррективы внес карантин по всей стране в работу Верховной Рады?

Мы живем, как и вся страна – есть определенные ограничения: мы ограничили доступ в Верховную Раду, в комитеты – это правда. Уменьшили количество посетителей, отменили экскурсии, чтобы не было большого скопления людей, сделали так, что у нас часть аппарата работает в удаленном режиме, чтобы уберечь людей. Точно также на комитеты, к сожалению, не могут приходить представители различных экспертных организаций, общественных организаций, но они могут абсолютно спокойно принимать участие в режиме Skype-конференций – все работает.

Если мы говорим о журналистах, то тоже есть определенные ограничения – это пребывание только на третьем этаже в пленарные дни, потому что журналистов у нас (в Верховной Раде - ИФ) всегда много и для того, чтобы соответствовать постановлению Кабинета Министров и тому распоряжению, которое было в Киеве, мы вынуждены были пойти на этот шаг. Надо отдать должное – все отнеслись с пониманием.

О какой-то закрытости Верховной Рады речи не идет, все прекрасно видели, что внеочередные заседания полностью транслировались телеканалом “Рада”, фото мы предоставляем. Прилагаем максимум усилий, чтобы в этом плане обезопасить журналистов, с одной стороны, а с другой стороны, сделать комфортные условия для их работы, насколько это возможно в сегодняшних условиях.

Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное – уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать – столько и буду пребывать на рабочем месте.

Но в комитетах может собираться больше людей, чем положено по нормам.

По-разному бывает. У нас самый большой комитет – это 34 человека, но они не все всегда приходят. Мы точно не превышаем предусмотренные нормы и это, тем не менее, дает возможность нормально работать. Комитеты все равно не собирались и сейчас не собираются каждые 15 минут, они собирались по необходимости для того, чтобы провести заседание, обсудить те или иные законопроекты, принять решения, обсудить правки и подготовить законопроекты для рассмотрения в стенах Верховной Рады. Сегодня это тоже происходит.

Действительно, большая часть комитетов направлена на подготовку законопроектов, которые связаны с борьбой с коронавирусом. При том, это не только медицинские законопроекты, это законопроекты, которые будут охватывать весь комплекс обеспечения работы государства и вы это видели во время внеочередного заседания Верховной Рады. По другим вопросам мы также будем работать.

Ассоциация городов Украины заявила, что закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина приведет к коллапсу местных бюджетов и всей страны и призвали найти другие компенсаторы для бизнеса за счет бюджета. Как вы оцениваете замечания АГУ?

К сожалению, коронавирус “бьет” сегодня по всем бюджетам: и по местным, и по государственному. Давайте посмотрим, что происходит в мире – мы, к сожалению, не уникальны. Тем не менее мы принимаем превентивные меры для того, чтобы не повторить ту ситуацию, которую наблюдаем во многих странах Европы и пока нам это удается. Будем надеяться, что так будет и в дальнейшем.

Экономически мы конечно же менее подготовлены к этому кризису, нежели страны Европы. Поэтому это будет “бить” по бюджету и мы, к сожалению, видим эти события. Но в первую очередь государство должно защитить людей, своих граждан и мне кажется, что большая часть мер, которые сегодня предпринимаются – они правильные. Если будут какие-то нюансы, которые нужно будет подрегулировать – мы оперативно будем на это реагировать.

Опять же, давайте не забывать – ситуация уникальна, такого никогда не было. И сегодня говорить, что что-то правильно или неправильно достаточно тяжело, потому что введение карантина по всей стране действует короткий промежуток времени. Для того, чтобы понять эффективность тех или иных мер – нужно посмотреть на них в динамике. Я понимаю, что она не может быть длительная, но тем не менее – она должна быть. Если мы будем видеть, что есть какие-то недочеты – будем их исправлять.

Главная претензия АГУ была в том, что вся нагрузка легла на налог на недвижимость, налог на землю и ЕСВ (Единый социальный взнос - ИФ). Это забирает средства из местных бюджетов, а из государственного - нет. Понимаю, что ситуация с госбюджетом не очень хорошая, но может все-таки равномерно распределить эту нагрузку?

На следующем внеочередном заседании, я думаю, будут какие-то вещи корректироваться. В первую очередь мы, как и любое государство, должны защищать наиболее уязвимые слои населения. Я понимаю позицию мэров, думаю, что они понимают, в какой ситуации находится государство и те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной. Нет отдельно города, области – страна едина в этом вопросе и я думаю, что мы сможем достойно выйти из сложившейся ситуации.

Вы допускаете возможность того, что придется секвестировать государственный бюджет?

Этот вопрос было бы более корректно задать нашим коллегам из Кабинета Министров. По состоянию на сегодня таких инициатив пока нет. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы.

Экономические последствия эпидемии коронавируса не менее опасны, чем медицинские, а в перспективе могут нести и большую угрозу. Разрабатываются ли в комитетах еще какие-то инициативы по защите тех, кто создает рабочие места?

Работают по комплексу вопросов. Я думаю, что ряд законопроектов, тоже объединенных, будут вынесены на внеочередные заседания, которые состоятся в ближайшем будущем. Дату мне пока тяжело назвать, потому что проводить эти заседания нужно будет, когда мы наработаем пакет документов, которые необходимо рассмотреть.

Насколько необходима сейчас Украине помощь и сотрудничество с международными финансовыми организациями?

Я думаю, что любая помощь Украине сегодня будет не лишней и это, к сожалению или к счастью, правда. Как международных фондов и организаций, так и гуманитарная помощь, которая сегодня приходит в Украину. Это важно, это нужно. Давайте не забывать, что помимо коронавируса и многих других вызовов, которые стоят как перед Украиной, так и перед странами Европы, мы единственная страна, перед которой также стоит угроза войны, вернее мы находимся в состоянии войны. В этом плане ситуация Украины тяжелее, нежели стран Европы, а если мы посмотрим по динамике развития событий, связанных с коронавирусом, то мы держимся лучше.

Возможно ли рассмотрение законопроекта №2571 о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам на внеочередном заседании?

По состоянию на сегодня, какого-то вопроса, связанного с банками, не было предложено в повестку дня внеочередного заседания. Если такая инициатива будет – будем обсуждать ее и с комитетом, и с фракциями – и принимать соответствующее решение.

Насколько мне известно, в комитете обсуждения этого законопроекта продолжаются, есть 2 альтернативных законопроекта, именно они, по-моему, и остались в комитете. Как будут развиваться события дальше мне пока сказать тяжело. Думаю, что комитет вместе с другими институтами власти будет заниматься этим вопросом.

Когда и в каком формате будет продолжено рассмотрение законопроекта №2178-10 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”?

В повестке дня Верховной Рады очень много вопросов. Если вы подымете перечень, то он достаточно обширный, как по тематике, так и по количеству этих законопроектов. Поэтому мы все законы будем рассматривать по мере необходимости. Верховная Рада будет оперативно рассматривать вопросы, необходимые стране в борьбе с коронавирусом. Этим сейчас и занимаемся. Например, на последнем внеочередном было именно так, а также были кадровые назначения, предложенные Кабинетом Министров и Президентом.

Улучшился ли контакт с новым Кабинетом Министров по сравнению с предыдущим?

Кабинету Министров сегодня непросто и премьер-министру в первую очередь, потому что ему досталось, мягко говоря, не самое простое “наследство”. Он, как говорят: “из огня да в полымя”, потому что только он успел вступить в свои полномочия, как сразу начали развиваться события с коронавирусом. Бывают разные моменты, но мне кажется, что пока Шмыгаль ведет себя как государственник, вникает в вопросы и, я надеюсь, он будет успешным на своей должности.

То, что будет зависеть от Верховной Рады – будем стараться помогать коллегам и мы понимаем, что только работая вместе на результат мы сможем добиться позитивных изменений в государстве.

Не можем не спросить по поводу заявления Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров о необходимости разработки какого-то законопроекта по перемещению центра власти в стране и тд. Как вы оцениваете такую инициативу премьер-министра?

Я думаю, что премьер-министр хотел сказать немного другое, понимая те риски, которые стоят перед страной и необходимости их диверсифицировать. Уверен, что он прекрасно знает, как и все остальные, что чрезвычайное положение утверждается Верховной Радой на своем очередном или внеочередном заседании и таким образом передать эти полномочия кому-либо не представляется возможным.

Тем не менее, мы действительно должны понимать, что в тех реалиях и вызовах, в которых мы сегодня находимся, надо думать на перспективу: как выходить из сложившейся ситуации. Я думаю, что Верховная Рада сможет выполнить свои конституционные полномочия.

Народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом, контактировавшим с ним парламентариям посоветовали уйти в самоизоляцию. Есть ли вероятность, что Верховная Рада в связи с этим отправится на карантин и не будет работать?

Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находится на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет.

В понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады вы заявили, что совместно с представителями всех фракций и депутатских групп приняли решение изменить план календарной работы парламента, заменив на период карантина пленарные недели и время для встречи с избирателями на работу в комитетах. Президент Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что Раде необходимо продолжать работать, принимать законопроекты по земельной и экономической реформах, его поддержала и заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук. Вечером того же дня происходит собрание представителей фракций и утром на внеочередном заседании парламент выходит на голосование по первоначальной позиции согласительного совета. Почему так получилось?

Я думаю, что Евгения Кравчук сама прокомментирует то, что она написала. А то, что сказал президент полностью коррелируется с тем, что делает Верховная Рада. Президент призывал Верховную Раду работать – она продолжает работать, не уходила ни на какой карантин. Законы принимаются, вы это видели на внеочередном заседании. Для того, чтобы подготовить качественные законопроекты, мы продолжаем работать в комитетах. В этом плане у президента и Верховной Рады абсолютно единое понимание процесса. Кто-то из народных депутатов больше настаивает на том, что нужно работать в пленарном режиме, кто-то считает, что более правильным сегодня будет работать в режиме комитетов, но на результат работы Верховной Рады это не повлияло.

На согласительном совете вы говорили, что выплаты, предусмотренные депутатам на выполнение своих полномочий, будут переданы в Резервный фонд для покрытия тех расходов, которые сегодня несет государство в связи с предотвращением эпидемии коронавируса. Это было сделано?

Это было предложение лидеров депутатских фракций и групп. Я надеюсь, депутаты его поддержат. Речь шла о выплатах за март месяц, посмотрим, как на это отреагирую наши коллеги.

Верховной Раде осталось проголосовать около 700-800 правок к законопроекту №2178-10 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, к законопроекту об игорном бизнесе их подали более 3,5 тысяч, еще более 800 депутаты предложили в законопроект о столице. Для многих политических сил это принципиальные законодательные инициативы и их рассмотрение может также затянуться. Как вы планируете решать проблему того, что парламент сейчас “буксует” из-за такого большого количества правок?

Я не думаю, что Рада “буксует”. Тяжело назвать “буксованием” работу парламента, когда он выполняет свои конституционные и регламентные нормы. Мы действительно идем по правкам, я хотел бы напомнить вам так называемый закон “о площадках”, где тоже было 1,2 тысячи правок и мы его приняли за 2 часа, потому что была конструктивная позиция народных депутатов. Было много других законов, которые мы принимали быстро, несмотря на количество правок, которые были предложены к нему. Правки важны, потому что они помогают сделать закон лучше. Важно, чтобы эти правки были направлены именно на это, а иногда складывается такая ситуация и, да простят меня коллеги, с рынком земли она во многом подтверждает мои слова – это просто процесс блокирования принятия закона. Ну ничего, закон важный, поэтому чтобы не будоражить общество и коллег, мы пройдем его с абсолютным соблюдением всех норм, предусмотренных регламентом.

А внеочередные заседания будут использованы, когда необходимо принять какие-то срочные меры?

Да, это стандартная практика, ничего нового здесь нет, она использовалась и раньше.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия неоднократно говорил, что необходимо менять регламент работы Верховной Рады для того, чтобы избежать блокирования принятия законопроекта, посредством внесения тысяч правок. Готовятся ли такие изменения?

Арахамия имеет право, как и любой другой народный депутат, внести законодательную инициативу - она будет рассмотрена комитетом и вынесена в зал. Когда это произойдет, к сожалению, мне тяжело сказать - я этим вопросом не занимался.

Я знаю, что коллеги работают над изменением регламента, есть даже некоторые законопроекты, которые уже внесены в Верховную Раду, но когда их рассмотрят – тяжело сказать. Этот вопрос действительно отложен на более поздний промежуток времени в связи с сложившейся ситуацией в стране.

Мы все знаем, что во фракции “Слуга народа” начинают проявляться разные точки зрения. Вы ощущаете, что за последнее время стало труднее, скажем так, обеспечивать принятие решений парламентом?

Парламент принимал решения и раньше, делает это сегодня и, я уверен, будет делать это и в дальнейшем. Эти решения, правда, могут быть разные: поддержать, отклонить или направить на повторное первое или второе чтение. Но парламент всегда будет принимать решения. Если мы говорим с вами о законопроектах, то голосования за большинство из них являются результативными, законопроекты поддерживаются и становятся законами. Я не устаю повторять, что мне, как руководителю парламента и просто человеку, важно видеть результат на табло, когда за многие законы голосуют не только большинство, а и другие политические силы, которые представлены в парламенте. И очень часто мы видим результат более 300 голосов – это демонстрация работы и всей Верховной Рады, и консолидации позиций вокруг важных законов, которые будут работать на благо страны.

Да, есть законы, по которым нет единой позиции в зале Верховной Рады у разных фракций и депутатских групп, но скажем так: в общем объеме принятых законов или законопроектов, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады, таких немного.

То есть ситуативные голосования “Слуги народа” с “Оппозиционной платформой – За жизнь”, которые многие уже успели окрестить “новой коалицией”, с вашей точки зрения нормальная практика?

А когда у нас были голосования, которые набирали 350 или 380 голосов, когда голосовала “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Доверие”, “За будущее”, “Батькивщина”, “Голос”, “Европейская солидарность” и внефракционные депутаты – это ж никто никак не называл. Если вы посмотрите результаты голосования за законы на внеочередном заседании парламента – была такая же ситуация. Надо отдать должное, что мы, готовясь к этому внеочередному заседанию, попросили от каждой политической силы дать своих представителей в рабочую группу, чтобы все шероховатости и спорные вопросы уладить на момент подготовки этих законопроектов в комитете для того, чтобы эффективно и быстро отработать в пленарном зале. И это нам удалось, я надеюсь, что и в дальнейшем будет также.

Есть ли у вас амбиции стать премьер-министром или президентом?

Я думаю, что меня устраивает та работа, которой я сегодня занимаюсь. Я надеюсь, что в ней я эффективен. Планирую продолжать заниматься ею, если мне будет доверять Верховная Рада.