"ЕС вернется к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в разрешении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс" - вице-президент Еврокомиссии Боррель

Эксклюзивное интервью высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля

По нашей информации, 15-17 вы марта планировали посетить Украину, в том числе и ее восточную часть. Как вы считаете, что может заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и коммюнике, подписанного в Париже в декабре?

Для начала о моем визите. К сожалению, из-за вспышки коронавируса COVID-19 мой визит, запланированный на эту неделю, пришлось отложить. Но я очень хочу посетить Украину, как только это станет возможным, в том числе, ее восточную часть, чтобы посмотреть на ситуацию на местах. Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером. ЕС продолжит оказывать решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Я буду продолжать взаимодействовать с украинскими властями и украинскими партнерами на самом высоком уровне.

Что касается России, то она является одной из сторон, подписавших Минские соглашения. Ей следует активизировать свои усилия по их реализации, а также использовать свои серьезные рычаги влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает на востоке Украины. Президент Зеленский продемонстрировал конструктивный подход, и Россия должна теперь ответить тем же. Саммит в нормандском формате, который проходил в Париже в декабре прошлого года, принес некоторые положительные результаты. Теперь меры, о которых договорились лидеры, должны быть воплощены в реальность на Донбассе. Полное прекращение огня необходимо для облегчения страданий населения.

На ваш взгляд, насколько эффективны действующие санкции против России? Рассматривается ли вопрос об усилении санкций против России?

Ограничительные меры ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России. Мы четко установили связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений. Ограничительные меры повлекли для России очевидные экономические и политические потери. Эти меры также помогли увеличить затраты на интервенцию в Украине и ограничили дальнейшее использование военного потенциала в Украине. Мы регулярно пересматриваем все наши санкции. Их будут оценивать, исходя из событий на местах и исходя из очевидных изменений в политике России.

В ближайшее время состоится очередная встреча лидеров Нормандской четверки. (По крайней мере раньше она была запланирована на апрель). Каковы ваши личные ожидания от этого саммита. Что должны сделать стороны, чтобы добиться прогресса в переговорах?

Новая динамика в нормандских переговорах представляет собой окно возможностей, которое сторонам следует использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений. Меры, согласованные в Париже, должны быть безотлагательно реализованы. Следующий запланированный саммит должен стать еще одной возможностью продемонстрировать политическую волю к достижению устойчивого урегулирования конфликта.

До настоящего момента мы наблюдали поразительную личную решимость президента Украины Зеленского продвигаться вперед к урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений. Все стороны, особенно Россия, должны следовать этому примеру.

Ранее вы говорили, что отношения ЕС с Турцией и Россией "сложны, но нам нужно их улучшать с разных точек зрения". Вы действительно думаете, что это возможно, пока Россия продолжает агрессию против Украины, а Крым оккупирован? Как можно улучшить эти отношения?

Отношения с Россией являются стратегическим вызовом для ЕС. Внутри страны централизованная и авторитарная вертикаль продолжает укрепляться. В ответ на агрессию России против Украины и незаконную аннексию Крымского полуострова в 2014 году ЕС согласовал рамки политики в отношении России, включающие пять основных принципов. Эти политические рамки дают нам возможность проявить настойчивость и в то же время взаимодействовать с Россией в сферах, где есть четкие интересы ЕС. Реализация Минских соглашений остается ключевым условием для любых существенных изменений в отношениях ЕС и России. ЕС готов вернуться к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в разрешении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс.

В отношении Крыма ЕС придерживается четкой позиции: мы не признаем и не признаем в будущем незаконную аннексию, которая является нарушением международного права. Встречаясь с представителями российского правительства на всех уровнях, мы всегда говорим, что если удастся добиться прогресса в ситуации с Украиной, это откроет путь для более глубокого осмысления наших отношений. Сильная и эффективная Европа соответствует интересам России. Так же, как и в наших интересах видеть стабильную и процветающую Россию. Россию, которая существует в мире с самой собой и со своими соседями.

Территории восточной Украины остаются временно оккупированными. Насколько значительным является это препятствие на пути к евроинтеграции Украины? Что можно сделать для того, чтобы ЕС и Украина становились все ближе?

Саммит в нормандском формате, состоявшийся в декабре прошлого года, стал важной возможностью для активизации переговоров с целью устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. ЕС рассматривает полную реализацию Минских соглашений как залог успеха нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать усилия в этом направлении, и мы намерены продолжать увеличивать нашу поддержку.

Какие другие реформы, по вашему мнению, Украине следует реализовать, чтобы стать ближе к ЕС и однажды получить членство?

Полномасштабные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и экономического давления. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Украиной в поддержку этих реформ и всех тех, кто полон решимости продвигать реализацию реформ в Украине на благо своих граждан. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое ЕС заключает с другой страной. Это ориентир для украинских реформ и основной инструмент сближения Украины и ЕС, развития более глубоких политических связей, укрепления экономических отношений и привития уважения к общим ценностям. Мы тесно сотрудничаем в процессе его реализации.

Увеличение двусторонней торговли почти на 50% с начала реализации Соглашения – это один из наглядных примеров его достижений. Либерализация визового режима является еще одним примером ощутимых результатов. Начиная с 2017 года, граждане Украины с биометрическими паспортами совершили более 3 миллионов безвизовых поездок в ЕС.

Ключевой остается реформа в сфере верховенства права. Мы наблюдаем существенный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и регулярное пополнение послужного списка расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в том числе в отношении столь важного судебного преследования организаторов мошенничества в ПриватБанке на сумму 5 миллиардов долларов. Независимость и свобода от ненадлежащего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов по прежнему остаются решающими. Это следует принимать во внимание при любых институциональных изменениях.

Как вы оцениваете деятельность нынешнего руководства Украины. Что вы думаете о последних перестановках в правительстве Украины? По вашему мнению, с какими самыми серьезными вызовами сталкиваются украинские власти и как с ними бороться?

При прежнем правительстве хорошо продвинулся процесс внедрения широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы. Сюда входит борьба с коррупцией и личными интересами в важных секторах, таких как банковский. Краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций также является и верховенство права.