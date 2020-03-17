СЕО "Мультиплекс-Холдинг" Романчук: Жизнь после коронавируса будет другой, и трансформации в индустрии кинопроката могут быть весьма глубокие

Эксклюзивное интервью СЕО компании "Мультиплекс-Холдинг" Романа Романчука агентству "Интерфакс-Украина"

- Какие шаги компания предприняла в связи с объявлением карантина и распространением коронавируса?

- Мы приняли решение закрыть все 27 кинотеатров сети в Украине. Сначала мы шли синхронно с решениями местных органов самоуправления, точечно закрывая объекты, но в ночь с воскресенья на понедельник приняли решение закрыть всю сеть и озвучили его утром сотрудникам. Для нас очень важен фактор безопасности людей, поэтому мы закрыли сами, не дожидаясь решений местных властей.

По состоянию на текущий момент в общей сложности из 1500 сотрудников компании Multiplex 450 человек находится либо в статусе отпуска за свой счет, либо попали под сокращение – это порядка 53 человек. Это и сотрудники кинотеатров, и центрального офиса.

Следующий этап – до 100% сотрудников кинотеатров и 75% сотрудников офиса попадут в категорию "за свой счет" либо "под сокращение". Остальные 25% сотрудников офиса будут несколько дней находиться на пониженной ставке. В зависимости от позиции и объема работ, которые необходимо произвести для консервации кинотеатров, это будет 0,66 ставки. Это работники, которые нужны для сопровождения процесса закрытия кинотеатров.

Мы получили огромное количество вызовов, когда в один день полностью остановился доход бизнеса и абсолютно все партнеры оказались в положении наших гипотетических кредиторов. Но относительно всех категорий кредиторов мы можем и проводим в какой-то степени переговорные процессы. Большинство из них нас понимают и готовы подождать определенный период времени. А вот сотрудники ожидать не могут, от них в первую очередь зависит доход и благосостояние их семей. Мы не можем предполагать, что карантин закончится 1 апреля, или 1 июня, или 1 июля. Нам нужно искать решение, которое будет жизнеспособным для них уже сегодня.

Поэтому я обращаюсь к властям, к Владимиру Зеленскому, в первую очередь оказать поддержку фонду заработной платы для бизнеса. Мы отчетливо понимаем, что поддержки всех программ, которые сейчас экстренно запускает государство, требует ресурсов. Поэтому мое видение – запустить от государства беспроцентные целевые кредиты на финансирование фонда заработной платы. Речь идет о компаниях, которые платят белую зарплату и платили все налоги, а это на 100% про нас, - фискальные органы могут быстро и достоверно рассчитать фонд зарплаты их сотрудников, скажем за шесть последних месяцев. Это, собственно говоря, та сумма, которая необходима бизнесу для кредитования.

Это кредит, а не безвозвратная помощь. Мы готовы брать на себя обязательства по его возврату, как только ситуация завершится. Срок кредита – на полгода. Это очень условно прогнозируемый срок с нашей стороны. Мы надеемся, что карантинные меры закончатся в течение нескольких месяцев, плюс еще 3-4 месяца в среднем на "размораживание" (деятельности – ИФ) - и мы сможем начать возвращать кредиты.

При этом может быть условие, что если бизнес не сможет вернуть его в течение шести месяцев, в следующий период уже включается какая-то процентная ставка. Допустим, учетная ставка НБУ или двойная учетная ставка НБУ. Чтобы отношения между государством и бизнесом были партнерскими.

Государство должно обратить внимание на ответственный бизнес, который всегда честно уплачивает налоги. Такие компании сейчас должны быть в приоритете для государства. К сожалению, их не так много на рынке.

- Какие ежедневные финансовые потери компании?

- Условная цифра наших убытков в день - около 1 млн грн. Если Торгово-промышленная палата будет признавать случай форс-мажором и выдавать соответствующее свидетельство, то в общем-то это может на определенный период времени освободить нас от арендных платежей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы собрать доказательную базу. Но кроме этого есть ряд других обязательств: коммунальные платежи, содержание офиса, зарплатная часть, о которой мы говорили, поставщики продуктов, поставщики киноконтента.

Реально оценить ущерб бизнесу мы сможем после завершения ситуации. Даже если будет помощь от государства, мы все равно будем нести убытки. Уже с начала марта каждый день мы ощущали снижение уровня посещаемости. И к моменту закрытия кинотеатров мы уже отставали от ожидаемого бюджета на 40%. Люди сами следили за ситуацией и понимали опасность.

- Интересно. Потому что есть ощущение, что люди еще до сих пор не до конца поняли серьезность ситуации… Может падение все же было связано с плохим репертуаром?

- Мы, наверное, имеем выборку больше, шире, потому что посещение кинотеатров во всей сети более репрезентативно. Была очень четкая устойчивая тенденция к снижению. Конечно, и репертуар тоже был фактором, потому что студии и дистрибьюторы начали изменять свою политику относительно выпуска премьер в связи с коронавирусом. И продолжают это делать сейчас. Но это все равно не отразилось бы на посещениях так сильно. Основные решения по переносам – по тайтлам, которые должны были выходить в апреле. Поэтому в первой декаде марта на падение это не влияло.

- А по сравнению с прошлым годом каким было проседание?

- В этот же период в 2019 году по сравнимым кинотеатрам (без учета новых) посетителей было больше приблизительно на 30%. Причем в этот период по некоторым отдельным кинотеатрам мы уже терпели убытки. Но это были единичные случаи, там, где аренда была выше нормы рентабельности с учетом полученного уровня товарооборота. Несмотря на закрытие кинотеатров мы продолжаем выполнять обязательства перед арендодателями.

- Какая кредитная нагрузка сейчас у компании?

- Около 100 млн грн. Компания динамично развивается. Наличие сбалансированного кредитного портфеля – нормальная ситуация. Соответственно, когда одномоментно падает доход, уровень наших обязательств резко становится, мягко говоря, сложно управляемым. Еще раз: там, где мы можем вести переговоры с партнером и договариваться, потому что большинство из этих отношений правильно выстроены, мы много лет сотрудничаем – там мы находим какую-то компромиссную схему

.- Какой сейчас объем рынка кинотеатров в Украине, какова ваша доля? И какая судьба ожидает этот рынок в случае отсутствия какой-либо помощи от государства?

- Согласно нашей аналитике, а это максимально близко к действительности, в настоящее время в Украине есть 200 кинотеатров и в общей сложности порядка 600 залов. Мы занимаем около 39% в этом сегменте. Соответственно, можно предположить, какие убытки несет индустрия. Что будет с индустрией после окончания пандемии, весьма сложно прогнозировать, потому что проблема глобальная. Она весьма сильно будет трансформировать индустрию и рынки. Начиная от сценария, что индустрия все-таки восстановится и вернется в прежний режим работы, выйдет на прежний уровень посещаемости и будет развиваться по старым законам. Хотя не могу также исключать, что ситуация кардинально измениться: рынок обретет новый акцент – в пользу потокового вещания. Я не предвижу, что прокатная индустрия может уйти в небытие в принципе, как категория. Потому что это совсем другое потребление контента, и оно всегда будет востребовано. Сегмент может оказаться на другом уровне посещаемости. Я считаю, что жизнь после коронавируса будет, по правде, другой, и трансформации в индустрии кинопроката могут быть весьма глубокие. Пока мы ожидаем, что ситуация будет оптимистична для Украины, хотя я об этом высказываюсь очень осторожно, поскольку ни одну страну невозможно огородить непроницаемым забором. Надеюсь на эффективность наших действий в борьбе с этим вирусом.

- Каким был прошлый год для компании, как рынок развивался и куда двигался?

- В 2019 году рынок продолжал формироваться. Потому что в Украине еще нет насыщения, которое можно было бы сравнивать, например, с близлежащими странами, той же Польшей, Румынией, Чехией. Поэтому индустрия росла, открывались новые кинотеатры, в областных центрах, в Киеве. Мы открыли четыре кинотеатра: два в Одессе, по одному во Львове и Киеве. Открыли новую технологию IMAX Laser в Украине в ТРЦ Lavina Mall, запустили уникальную для Украины технологию Screen X (экраны на 270 градусов) в Одессе. Планировали открывать такой зал в апреле и в Киеве. Сейчас все проекты 2020 года заморожены, и мы будем менеджерить их в зависимости от того, на какую точку будем выходить из кризиса.

В сравнении с 2018 годом мы выросли в доходах приблизительно на 25%, учитывая открытие новых кинотеатров. Органический рост по сопоставимым кинотеатрам – порядка 9%. Multiplex перешагнул собственную планку в 11 млн гостей за год. За весь период существования компании мы перешагнули рубеж в 50 млн обслуженных посетителей.

Росла ли индустрия? Да, росла. И в ценах на билеты был незначительный рост, и в посещаемости. Наверное, это около 10%. Не только мы открывали кинотеатры, но и другие игроки. В предыдущем году объем рынка кинотеатров в Украине достиг около 2,6 млрд грн, а в этом мы прогнозировали рост на 10-15% - до 3 млрд грн.

- Какие у вас были планы на 2020 год?

- В таком консервативном варианте мы предполагали, что у нас будет точно четыре открытия новых кинотеатров и еще три в зависимости от строительной готовности объектов – торговых центров.

- Это, в основном, Киев?

- Нет, в Киеве в апреле предполагалось открытие зала в ТРЦ Retroville, сейчас открытие перенесено как минимум на месяц. Остальные объекты – вне Киева.

- Какие инвестиции вы планировали направить на открытия?

- В прошлом году компания инвестировала около 300 млн грн. В этом году планировали около 500 млн грн.

- Какие сейчас перспективы вернуться к реализации этих планов?

- Если произойдет чудо, к которому мы очень осторожно относимся, то есть если карантин закончится через несколько недель, например, то да, мы будем почти в этих планах. Но, к сожалению, наши ожидания более пессимистичны по этому поводу.

- Если попробовать абстрагироваться от ситуации, хотя это и сложно, как компания Multiplex оценивает перспективы развития украинского рынка кинотеатров?

- Мы строили свою стратегию исходя из того, что ближайшие три-четыре года рынок Украины продолжал бы формироваться. Он бы рос и в количестве кинотеатров, и в количестве посещений. К примеру, мы предполагали, что органический рост посещаемости по нашим кинотеатрам будет порядка 10% в год на протяжении нескольких следующих лет. В Украине сейчас на 100 тыс. населения показатель насыщения кинотеатрами составляет 0,5. В Польше – это 1,7. Безусловно, на скорость развития индустрии влияет ряд факторов: количество торговых центров, покупательная способность населения, качество контента.

- Зарубежным игрокам наш рынок может быть интересен?

- В базовой ситуации я бы не предвидел их появления на нашем рынке в ближайшие годы. Возможно, чуть позже, через три-четыре года.

- Если говорить о глобальном рынке, есть ли на нем игроки с агрессивной политикой экспансии?

Есть несколько европейских игроков. Каждый год их стратегии динамично изменяются. Кто-то больше уходит в стриминговые потоки, кто-то передает бизнес проката в отдельную компанию, или развивает франчайзинговые сети. Поэтому сложно сказать, кто именно мог бы заинтересоваться. Нет устойчивого игрока, который постоянно заходил бы в новые страны каждый год. Мой прогноз относительно трех-четырех лет до захода к нам глобальных игроков строится на том, что размер украинского рынка к тому времени был бы уже в таком объеме, который смог бы их заинтересовать.

- Компания Multiplex нацелена на то, чтобы со временем продать бизнес такому игроку?

- Нет, у нас нет такой стратегии, и мы не работаем над ее разработкой. Мы работаем над развитием своих новых продуктов, связанных с киноиндустрией.

- Какие у вас долгосрочные планы развития? Когда можно ожидать вашего выхода в небольшие населенные пункты?

- В этом году мы уже планировали заходить в районные центры. Есть несколько кейсов, которые находятся в оценке, в каком-то переговорном процессе, причем не все из них Киевская область. На данном этапе мы ориентировались, чтобы это были города с населением около 100 тысяч. Какое-то количество районных центров подпадает под этот критерий.

Если говорить об устойчивой долгосрочной стратегии, мы ее не строим. Я перестал это делать пять лет назад. Мы, безусловно, имеем визию относительно того, какими мы бы хотели быть, какого масштаба, почему такими, зачем такими. Но мир настолько кардинально меняется, он настолько динамичен, что это просто невозможно. И я не уникален в своем мнении. Большинство глобальных компаний именно так и живут – со стратегией с горизонтом 1,5-3 года.

- Какой у вас период планирования?

- Мы планируем среднесрочно на 1,5 года. Краткосрочно - на шесть недель. И есть визия.

- Почему именно полтора года?

- Есть несколько оснований. Во-первых, мы хотим планировать цикл больше годового бюджета. Во-вторых, в этом горизонте рисковость планирования адекватна. То есть количество изменений за полтора года адекватно планированию. То, что дальше 18 месяцев, уже очень низкопрогнозируемо.